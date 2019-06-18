 Россия нуждается в новой теории ведения войн, - Шойгу

Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня основной задачей становится выработка теории ведения военных действий на среднесрочную перспективу", - отметил он.
Шойгу убежден, что современные войны требуют новых подходов.
"Конфликты нового поколения - это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени", - подчеркнул Шойгу.
хто там на черзі ?
Вам бы уже начать задумываться о другом, как остаться у власти, потому как уже керосином во всю в РФ пахнет.
Цивілізовані люди роблять відкриття, розробляють нові й нові технології, думають про подолання хвороб, подовження життя, трансгуманізм, квантові та нейрокомп'ютери, колонізацію інших планет... дивляться крізь орбітальні телескопи в глибини Космосу...
А свинособакам все крові кортить.
Ні, з цими зайвохромосомними треба щось вирішувати. Причому радикально.