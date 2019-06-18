 Россия нуждается в новой теории ведения войн, - Шойгу

Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня основной задачей становится выработка теории ведения военных действий на среднесрочную перспективу", - отметил он.

Шойгу убежден, что современные войны требуют новых подходов.

"Конфликты нового поколения - это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени", - подчеркнул Шойгу.

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