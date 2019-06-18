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 Россия нуждается в новой теории ведения войн, - Шойгу

Российская Федерация нуждается в новой теории ведения военных действий.

Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня основной задачей становится выработка теории ведения военных действий на среднесрочную перспективу", - отметил он.

Шойгу убежден, что современные войны требуют новых подходов.

"Конфликты нового поколения - это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени", - подчеркнул Шойгу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132879
 
 
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ну да... йому би з бубнами навколо вогнища бігати, а воно тут долю світу вирішує ))
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Раися нуждается в ядерной оплеухе. Россия нуждается в новой теории ведения войн, - Шойгу - Цензор.НЕТ 5008
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ну да... йому би з бубнами навколо вогнища бігати, а воно тут долю світу вирішує ))
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а можно шоб Китай напал на Норвегию через цапию))))))))
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ви ще не всіх завоювали ? ))
хто там на черзі ?
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китай - самознищитись кацапи повинні красиво! Їхній недопалок їх вже підготував, що у раю місця вже Гундяй оплатив... тобто гроші за місця взяв.. а інші попадуть у пекло....
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вони більше Африкою зайняті. Там пануватимуть.
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Шо такое? Гибридная война больше не канает? Получили по шапке? Ну ниче, не расстраивайтесь сильно.
Вам бы уже начать задумываться о другом, как остаться у власти, потому как уже керосином во всю в РФ пахнет.
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Кто про что,а рашконацисты про войну. Хорошо будет выглядеть эта гнида,болтаясь на берёзе рядом с коллегами по идеологии.
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Новое - это хорошо забытое старое. - На пулеметы без оружия,слабо щас ? ))
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рашка, на смену зелёным человечкам, создаёт и узаканивает институт паломничества. теперь зелёные, или вежливые, паломники - новая угроза не только котам.
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Расися больше нуждается в смерти, и она ее очень настойчиво ищет, с упертостью быдлооленевода...
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В России столько территорий,воюйте в своих федерациях и колонияхРоссия нуждается в новой теории ведения войн, - Шойгу - Цензор.НЕТ 917.
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Скоро ватники переоденутся в московских монахов и попрут в Киевскую Русь освобождать
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Сказочные долбоебы. Вместо того чтоб думать о развитии и мире, в голове только одна война. Эта страна с теперешним руководством обречена на погибель.
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больше всего раиська нуждается в принудительном разоружении.особенно ядерном
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*** же ж твою дупу під неєвклідовим кутом... Россия нуждается в новой теории ведения войн, - Шойгу - Цензор.НЕТ 5449
Цивілізовані люди роблять відкриття, розробляють нові й нові технології, думають про подолання хвороб, подовження життя, трансгуманізм, квантові та нейрокомп'ютери, колонізацію інших планет... дивляться крізь орбітальні телескопи в глибини Космосу...
А свинособакам все крові кортить.
Ні, з цими зайвохромосомними треба щось вирішувати. Причому радикально.
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Было бы странно от этого оленевода теорию миной жизни ожидать.
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Стратегія відхватування по хлебалу, в кацапів незмінна.
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Кто о чем, а россия думает только о войне.
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"...где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет..." - ядерну зброю недавно випробували і настав час сазтосовувати?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия нуждается в новой теории ведения войн, - Шойгу
 
 
 
 
 
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