 Сохранение транзита российского газа через Украину – гарантия энергетической безопасности Европы и нашей страны, - Зеленский

Об этом сказал Зеленский на совместном с канцлером Германии Ангелой Меркель брифинге во вторник в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Сохранение транзита российского газа через Украину, его аккумулирование в украинских хранилищах - это гарантия энергетической безопасности и Украины, и Европы. Это цивилизованный метод обеспечения справедливого и безопасного европейского газового рынка", - сказал Зеленский.

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