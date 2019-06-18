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 Сохранение транзита российского газа через Украину – гарантия энергетической безопасности Европы и нашей страны, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости сохранения транзита российского газа через Украину как для Европы, так и для Украины.

Об этом сказал Зеленский на совместном с канцлером Германии Ангелой Меркель брифинге во вторник в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Сохранение транзита российского газа через Украину, его аккумулирование в украинских хранилищах - это гарантия энергетической безопасности и Украины, и Европы. Это цивилизованный метод обеспечения справедливого и безопасного европейского газового рынка", - сказал Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132877
 
   
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Друзі, чисто гіпотетично. Чи можлива ситуація, коли у Маріуполі проводиться військовий парад на честь п'ятої річниці звільнення від російської окупації, а Верховного Головнокомандувача, який на даний момент перебуває у місті, не запросили на захід? Ви собі уявляєте такий демарш з боку командування? Я - ні.

То чому ж він не прийшов?
У Зекоманді не дурні сидять, правда? Іще які не дурні, країну хакнули як консервну бляшанку.
Чи розуміли вони репутаційні втрати від неявки, ще раз підкреслюю, Верховного Головнокомандувача, на цей захід? Тим більше, за відсутності поважної причини для відсутності: і хворобою не відбрешешся, он по фонтанах стрибав як молодий. І зайнятістю також - програма у Зеленського була більш ніж вільною, візит чемності до Ахметова і три хвилини ганьби у центрі розмінування. Все.
То що ж тоді?
А є нюанс. Є певна відмінність між «Сер, вони скажуть, що ми обісралися!» і «Сер, ми обісралися!»
Верховний Головнокомандувач побоявся наблизитися до солдат своєї армії на відстань плювка. Побоявся глянути в очі азовцям - і цим поставив жирну крапку у дискусії: то чи був наказ не стріляти? Ну так, після того, як «росія втратила контроль над своїми найманцями» (Зе).
Перед нами в усій красі постала неприглядна картина. Зеленський боїться власної армії. Боїться не абстрактно, як от дехто боїться грози чи висоти. Боїться цілком конкретних людей, які покладають на нього провину за смерть своїх побратимів.
Саме тому множаться охоронці. Саме тому розростається президентський кортеж, мало не щодня поповнюючись новими авто. Саме тому у день візиту Зеленського до Маріуполя на блок-постах був відданий наказ не пускати до міста військових. Саме тому у столичному Маріїнському парку, на шляху пробіжок новообраного, прибрали лавочки. Саме тому ми спостерігаємо метання з Адміністрацією Президента - цілком можливо, до нового року у нас буде кілька АП, і ніхто не знатиме, де ж насправді засідає Зеленський.
Що далі? Поява двійників? Виходи на люди під броньованим ковпаком?
Ми бачимо, як йому страшно. Ми чуємо, як він затинається під час виступів, як його очі шарять по натовпу, як він смикається від різких звуків. Можемо тільки здогадуватися про справжні причини цього страху; що ж такого встиг наробити, що так боїться відплати?
І як, перепрошую, ми плануємо воювати із цим параноїком на чолі?
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у меня вопрос к зелеботам - зеля в точности и во всем копирует политику Пороха и это правильно,хорошо и понятно - вот тогда нафига было менять Петю на Вову ?
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ну наконец то Зеля все делает как до него Петя - другого пути нет и быть не может - правда у него теперь слегка рейтинг просядет - но это по государственному - шо называется - дорогой Петра в НАТО и ЕС и победе над РФ
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Друзі, чисто гіпотетично. Чи можлива ситуація, коли у Маріуполі проводиться військовий парад на честь п'ятої річниці звільнення від російської окупації, а Верховного Головнокомандувача, який на даний момент перебуває у місті, не запросили на захід? Ви собі уявляєте такий демарш з боку командування? Я - ні.

То чому ж він не прийшов?
У Зекоманді не дурні сидять, правда? Іще які не дурні, країну хакнули як консервну ********.
Чи розуміли вони репутаційні втрати від неявки, ще раз підкреслюю, Верховного Головнокомандувача, на цей захід? Тим більше, за відсутності поважної причини для відсутності: і хворобою не відбрешешся, он по фонтанах стрибав як молодий. І зайнятістю також - програма у Зеленського була більш ніж вільною, візит чемності до Ахметова і три хвилини ганьби у центрі розмінування. Все.
То що ж тоді?
А є нюанс. Є певна відмінність між «Сер, вони скажуть, що ми обісралися!» і «Сер, ми обісралися!»
Верховний Головнокомандувач побоявся наблизитися до солдат своєї армії на відстань плювка. Побоявся глянути в очі азовцям - і цим поставив жирну крапку у дискусії: то чи був наказ не стріляти? Ну так, після того, як «росія втратила контроль над своїми найманцями» (Зе).
Перед нами в усій красі постала неприглядна картина. Зеленський боїться власної армії. Боїться не абстрактно, як от дехто боїться грози чи висоти. Боїться цілком конкретних людей, які покладають на нього провину за смерть своїх побратимів.
Саме тому множаться охоронці. Саме тому розростається президентський кортеж, мало не щодня поповнюючись новими авто. Саме тому у день візиту Зеленського до Маріуполя на блок-постах був відданий наказ не пускати до міста військових. Саме тому у столичному Маріїнському парку, на шляху пробіжок новообраного, прибрали лавочки. Саме тому ми спостерігаємо метання з Адміністрацією Президента - цілком можливо, до нового року у нас буде кілька АП, і ніхто не знатиме, де ж насправді засідає Зеленський.
Що далі? Поява двійників? Виходи на люди під броньованим ковпаком?
Ми бачимо, як йому страшно. Ми чуємо, як він затинається під час виступів, як його очі шарять по натовпу, як він смикається від різких звуків. Можемо тільки здогадуватися про справжні причини цього страху; що ж такого встиг наробити, що так боїться відплати?
І як, перепрошую, ми плануємо воювати із цим параноїком на чолі?
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Зрада? П'яний хряк краще?
Ні - це діагноз. Цьому хрякоботу терміново потрібно до психіатра ... а може й до паталогоанатома. Ги.
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"Сохранение транзита российского газа через Украину - гарантия энергетической безопасности Европы"
Как раз таки гарантия энергетической безопасности это СП2 и турецкий поток Сохранение транзита российского газа через Украину – гарантия энергетической безопасности Европы и нашей страны, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5784
А в Украине в любой момент может нчаться война и тогда с газом будет туго.
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Начаться война - єто как ? РФ нападет ? Так Зеленский об єтом и говорит !
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Как российского газа? Это зрада. Ничего российского у нас быть не должно. Демонтировать трубу срочно. )))
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ну наконец то Зеля все делает как до него Петя - другого пути нет и быть не может - правда у него теперь слегка рейтинг просядет - но это по государственному - шо называется - дорогой Петра в НАТО и ЕС и победе над РФ
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Та він просто шпарить по Петровій методичці-слово в слово Поки Порох говорив-зєля записував-але Петро-Мародьор,а папуга зєля-слуга народу і совість нації.
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я все понимаю и разделаю все мнения - но Украина на у нас одна, а на Севере враг - жестокий и беспринципный - в Германии первый раз за все время Зеля начал делать все правильно - это радует - может ума хватить с Порохом и дальше работать ,ну ради страны и всех нас - очень хочется ,от всей души хочется - посмотрим
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Там Порох без бумажки много чего в Европе и Америке рассказывал-если эти записывали-то им на 10 лет вперед хватит.
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... ума с Порохом работать ...??? Кошмар, вот ты и спалилось лахтинское отродие.
Хряк красиво говорил. О да, он это умеет. Но покажите его дела? Где дела? А их нет. Слова - это маскировка для быдла, а на деле Петя - главный агент Кремля. И теперь на этот путь лахтинские хрякоботы толкают и ЗЕ. Хренвам. ЗЕ будет выполнять то, что говорит в отличии от хряка.
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А если катсапы всетаки построят этот поток, что тогда? конец?? Кацап хозяин своего и может распоряжаться им как хочет, или они нам что-то должны, прям как ты зеленский???*
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у меня вопрос к зелеботам - зеля в точности и во всем копирует политику Пороха и это правильно,хорошо и понятно - вот тогда нафига было менять Петю на Вову ?
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Зарано ставити подібні питання...
Вони, тобто зелебоби, ще не дозріли.
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То шо порохобот хвалит,это хорошо )) Но лучше ругай. Чтобы у того стимул был.Ты тоже нужен. Как санитар леса.
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не дай бог, политика пороха - воровство!
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перестань быть - зебилом - выборы уже прошли )) а забыл - но после выборов все будет как с кролем - даже не кто не извенился
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Как нафіга?
Президентом має бути лише богообраний, а хахли мають у полі гній розкидати!
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Цікаво чи хтось з прихильникіа ЗЕ так само голоситиме за перекриття труби, як вони голосили при Петі
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это пете нельзя потому что юля сказала шо он еврей, а зеле можно потому что по телевизору сказали шо он голобородько
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Для зебілів при Порошенку це була торгівля на крові,а при Вазеліну шостому це вже виявилося енергетичною безпекою.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСохранение транзита российского газа через Украину – гарантия энергетической безопасности Европы и нашей страны, - Зеленский
 
 
 
 
 
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