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 Политика Украины
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 "Мы готовы и ищем возможность как можно скорее встретиться", - Меркель о переговорах в "нормандском формате"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о запланированной на июль встрече внешнеполитических советников стран стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) для урегулирования ситуации на востоке Украины.

"По вопросу возвращения к "нормандскому формату", по вопросу сроков этой встречи… Я очень хочу, чтобы эта встреча произошла срочно, поэтому запланирована встреча, первая встреча рабочая (на уровне внешнеполитических советников. - Ред.) запланирована уже в июле. Верим в победу и прекращение войны", - сказал Зеленский на совместном с канцлером Германии Ангелой Меркель брифинге во вторник в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В свою очередь канцлер Германии добавила, что Германия и Франция готовы к такой встрече. "Мы готовы и ищем возможность как можно скорее встретиться", - сказала Меркель.

"12 июля будет встреча советников в минском формате", - сказала Меркель во вторник журналистам в Берлине по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Канцлер выразила удовлетворение в связи с возобновлением работы "нормандского формата" в рамках Минского процесса.

"Я рада, что мы в рамках Минского процесса снова возобновляем работу в "нормандском формате", - сказала Меркель.

Источник: https://censor.net.ua/n3132876
 
 
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Все правильно сделал Петро Алексеевич, что обработал эту фрау по телефону перед прилетом зеленского!!!
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Ты откуда такой взялся ? Новенький ? Шустрый. Как гавно сквозь пальцы проходишь ))
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обе эти гниды на Х.йла работают - вот и согласовывают действия...
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А смысл? Что бы потом разбежаться по- одному, без совмесной пресс-конференции. С чем приехали, с тем и уехали.
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Есть достаточно большая вероятность, что, когда вы читаете коммент "ПриватБанк забрал злой Порошенко, потому что Коломойский отказался отдавать "плюсы", вы читаете русского бота.
Если вы думаете, что русские ботофермы не умеют писать контент на украинском языке, вы заблуждаетесь.
Те, кто отрицают факт того, что русские ЗАСИРАЮТ наше онлайн медиа-пространство месседжами, которые выгодны России, - либо дураки, либо на зарплате.
Их цель - хаос любой ценой. Их цель - ДОКАЗАТЬ западу, что Украина это недоговороспособное государство, которое ничего не может. С Украиной не нужно договариваться, нужно договариваться с Москвой.
Новое исследование про информ-атаки со стороны России. Почитайте.
Вы можете не верить в пропаганду, но она верит в вас.
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пізно всрався...
с подачи Парашенки все уже давно знают что Парашенко, Гонтарева, Медведчук заботятся о каждом украинце, а агенты кремля ставят это под сомнение...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы готовы и ищем возможность как можно скорее встретиться", - Меркель о переговорах в "нормандском формате"
 
 
 
 
 
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