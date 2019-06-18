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 Политика Украины
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Все про:Беркут (8501) ГПУ (9183) Киев (17603) Гостиный двор (88)

 За задержания активистов у Гостиного двора в 2013 году руководителям столичного "Беркута" сообщено о подозрении, они объявлены в розыск, - ГПУ

Следователями ГПУ собраны доказательства и привлечены к уголовной ответственности командир полка "Беркут" при ГУ МВД Украины в г. Киеве, его заместитель, а также начальник отдела охраны общественной безопасности одного из райуправлений столичной милиции за превышение власти, сопровождавшееся насилием во время проведения акции протеста у Гостиного двора в Киеве в феврале 2013 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Установлено, что указанные правоохранители совместно с подчиненными сотрудниками, превышая власть и свои служебные полномочия 18.02.13 во время проведения гражданами мирной акции протеста о прекращении застройки памятника архитектуры "Гостиного двора" в Киеве и недопущения перестройки его в торгово-развлекательный комплекс незаконно применили силу к участникам акции протеста, безосновательно задержали 40 человек, в том числе 2 народных депутатов Украины, 11 гражданам причинили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

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Командиру полка милиции "Беркут", его заместителю и начальнику отдела охраны общественной безопасности райуправления милиции предусмотренным законом способом сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 346, ч. 1 ст. 351, ст. 340 УК Украины. В связи с сокрытием подозреваемых от следствия, они объявлены в розыск.

Следственному судье внесено ходатайство о применении к подозреваемым меры пресечения и предоставлении разрешения на задержание.

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Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в сентябре 2012 года Киевсовет передал ПАО "Укрреставрация" земельный участок площадью 1,02 га на Контрактовой площади, 4 в Подольском районе столицы в аренду на пять лет для реконструкции здания под торгово-офисный центр с благоустройством и гостевой стоянкой.

Против реконструкции Гостиного двора несколько лет протестовали активисты. В июле 2014 года Киевсовет расторг соглашение с ПАО "Укрреставрация" об аренде земли, на которой расположен Гостиный двор, и попросил Кабмин передать его в коммунальную собственность.

Верховный суд 8 мая поддержал позицию прокуратуры Киева и регионального отделения Фонда госимущества и оставил в силе постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, которым государству вернули Гостиный двор на Контрактовой площади. Ранее Киевский апелляционный хозяйственный суд вернул в собственность Фонда государственного имущества памятник архитектуры столицы "Гостиный двор". Суд расторг договор об аренде Гостиного двора между Фондом госимущества и компанией "Укрреставрация". Соответствующее решение приняли в среду, 28 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/n3132874
 
 
 Топ комментарии
 
Не может быть … оперативненько оперативненько Югчик сработал .
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Видимо была установка при Порошенко этого не делать. Петр Алексеевич явно ссал Майданов, поэтому не трогал мусоров, иначе они при шухере отдали бы его толпе, от греха подальше.

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Не пройшло і 5 РОКІВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Яка оперативність!
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Не может быть … оперативненько оперативненько Югчик сработал .
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Видимо была установка при Порошенко этого не делать. Петр Алексеевич явно ссал Майданов, поэтому не трогал мусоров, иначе они при шухере отдали бы его толпе, от греха подальше.

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Цікаво, чий відділ (управління) ГПУ проводило це слідство... Я так орієнтуюсь, по термінам, що все ж таки Горбатюк... Це тільки він здатен шість років розслідувати (оформляти для розгляду в суді) справу, в якій все всім відомо...
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Гы.....гы...и куда так было спешить...всего то 6 лет прошло
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа задержания активистов у Гостиного двора в 2013 году руководителям столичного "Беркута" сообщено о подозрении, они объявлены в розыск, - ГПУ
 
 
 
 
 
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