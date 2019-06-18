 За задержания активистов у Гостиного двора в 2013 году руководителям столичного "Беркута" сообщено о подозрении, они объявлены в розыск, - ГПУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Установлено, что указанные правоохранители совместно с подчиненными сотрудниками, превышая власть и свои служебные полномочия 18.02.13 во время проведения гражданами мирной акции протеста о прекращении застройки памятника архитектуры "Гостиного двора" в Киеве и недопущения перестройки его в торгово-развлекательный комплекс незаконно применили силу к участникам акции протеста, безосновательно задержали 40 человек, в том числе 2 народных депутатов Украины, 11 гражданам причинили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

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Командиру полка милиции "Беркут", его заместителю и начальнику отдела охраны общественной безопасности райуправления милиции предусмотренным законом способом сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 346, ч. 1 ст. 351, ст. 340 УК Украины. В связи с сокрытием подозреваемых от следствия, они объявлены в розыск.

Следственному судье внесено ходатайство о применении к подозреваемым меры пресечения и предоставлении разрешения на задержание.

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Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в сентябре 2012 года Киевсовет передал ПАО "Укрреставрация" земельный участок площадью 1,02 га на Контрактовой площади, 4 в Подольском районе столицы в аренду на пять лет для реконструкции здания под торгово-офисный центр с благоустройством и гостевой стоянкой.

Против реконструкции Гостиного двора несколько лет протестовали активисты. В июле 2014 года Киевсовет расторг соглашение с ПАО "Укрреставрация" об аренде земли, на которой расположен Гостиный двор, и попросил Кабмин передать его в коммунальную собственность.

Верховный суд 8 мая поддержал позицию прокуратуры Киева и регионального отделения Фонда госимущества и оставил в силе постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, которым государству вернули Гостиный двор на Контрактовой площади. Ранее Киевский апелляционный хозяйственный суд вернул в собственность Фонда государственного имущества памятник архитектуры столицы "Гостиный двор". Суд расторг договор об аренде Гостиного двора между Фондом госимущества и компанией "Укрреставрация". Соответствующее решение приняли в среду, 28 февраля.