 Санкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину, - Меркель

Об этом она заявила на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Берлине во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы обсуждали процесс относительно суверенитета Украины и его восстановления, говорили о Донецке и Луганске. К сожалению, не достигнут в последнее время прогресс. Санкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину", - сказала Меркель.
Позднее, отвечая на вопросы журналистов, канцлер ФРГ отметила, что речь идет не об усилении санкций, а об их сохранении.
"Мы считаем, что Совет Европы должен достичь единства и принять это единым голосованием", - сказала Меркель.
🤑
😁
ааа! ржунемогу!
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- спасибо товарищу сталину за наше счастливое детство
- Сема, ты шо на солнце перегрелся? какому сталину? ты ж родился уже после его смерти?
- так а я за что? от за это ему и спасибо!))))
СвиноПЕСики, нюююююююю, ФАС!
😁
как по мне скатал не хуже жадибного свинохряка
который своей артикуляцией и кислым рылом порядком уже всех утомил за крайние 5 лет
возможно даже нам останний раз поверили)
пока мне всё нравится в нашей внешней политике, злобный вой и хрюканье из за поребрика верное тому подтверждение ... наши свиноботы и свиноросы походу братья) риторика очень похожа в адрес нашего нового презедента)
так говоришь, доволен погибшими и ранеными из-за понтов на тему "не стрелять в ответ"?
Трамп о "Северном потоке - 2": Мы защищаем Германию от России. А РФ получает миллиарды долларов из Германии...
ЕС должен каждый год уменьшать покупки энергоносителей из России и так показать свою решимость в поддержке демократический ценностей и целостности Украины, но ЕС это гниль, которая финансирует Россию агрессора.
https://gordonua.com/news/money/tramp-o-severnom-potoke-2-my-zashchishchaem-germaniyu-ot-rossii-a-rf-poluchaet-milliardy-dollarov-iz-germanii-1035757.html
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Пані Меркель передала двійнику Путіна "привіт". Канцлер йде з посади, але її месидж про Крим навряд захоче наступний канцлер спростувати. Фрау Ангела мала на це повне право.
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины (Предположительно, причиной недомогания немецкого канцлера могла стать высокая температура воздуха. В Берлине в эти дни столбики термометров показывают 30 градусов.
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским.