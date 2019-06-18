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 Политика Украины, За рубежом
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 Санкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину, - Меркель

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции в отношении России не будут отменены до возвращения Крыма в Украину.

Об этом она заявила на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Берлине во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы обсуждали процесс относительно суверенитета Украины и его восстановления, говорили о Донецке и Луганске. К сожалению, не достигнут в последнее время прогресс. Санкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину", - сказала Меркель.

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Позднее, отвечая на вопросы журналистов, канцлер ФРГ отметила, что речь идет не об усилении санкций, а об их сохранении.

"Мы считаем, что Совет Европы должен достичь единства и принять это единым голосованием", - сказала Меркель.

Источник: https://censor.net.ua/n3132873
 
   
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сколько ты сегодня уже закинул за воротник ?
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а нам украинцем шо от этих игр престолов?)))))
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Летом психам харррашо-смирительная рубаха с коротким рукавом!
🤑
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Индеец,нююю ты и перья раз..и..два- карроче pаспушил!
😁
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Конечно верим санкциям по газу фрау Меркель из рф.
Санкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину, - Меркель - Цензор.НЕТ 4017
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Вы на почве Порошенко в дурку можете попасть, если уже не пишете оттуда.
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это также вас касается , просто фамилию нужно поменять на Зеленский.
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Шановна пані,я з кацапами зазвичай не спілкуюсь,але для вас зроблю виняток,йдіть за парєбрік))
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Ви дуже толерантні(вони розуміють тільки на...)
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Включи он-лайн оттуда,где ты,-вот все и узнают,что там в палатке 6.
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Спасибо Петру Порошенко, что позвонил Ангеле Меркель перед приездом клована и предельно ясно ей все объяснил с кем она имеет дело и не воспринимала его серйозно!!!
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сколько ты сегодня уже закинул за воротник ?
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Его в детстве пьяный извозчик переехал)
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да нормально. сарказм дело тонкое ))) так над камментаторами и пэтриком тут посля константина с топором давно никто не стебался ))))
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о! а Костантина давно не хватает с его коронкой - взять бы топор, да порубить всех!!!
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)) но это точно этот стиль, прикалываться над камментаторами используя их обратные рефлексы ))) один только такой старинный способ как "самолайк", даже старожилов лихо заводит)) орудие стёба всегда нужно менять. а кто тут сегодня из штатных работников только не перелогинивается по несколько раз в единицу времени? нормально. представляю как он веселиться ))))))
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помню как меня за слово - греча и чё...размазывали))))
ааа! ржунемогу!
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Мля, сегодня шо, день открытых дырок в заборе СтецькоДурдома??
🐐
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здесь может быть вопрос спорный. так стёбаться над пэтриком тоже надо додуматься ))))
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сразу анекдот выплыл (о тонком юморе)))
***
- спасибо товарищу сталину за наше счастливое детство
- Сема, ты шо на солнце перегрелся? какому сталину? ты ж родился уже после его смерти?
- так а я за что? от за это ему и спасибо!))))
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Бензин в рашке уже по 47 р. В днр по 45. Себе в убыток тянут трутней,шоб толпа не взволновалась )) Подбавьте жару ,мадам ! Русские просят.Шо для немцу смерть,то для них красота ))
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Это еще фигня, они им еще и зарплаты с пенсиями поднимают на 70%, похоже недовольных слишком много стало.
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Обещать не угощать.Но даже лохи уже не верят.
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Да нет, все официально, 35% с 1 июля и еще 35% с 1 января.
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А шо цены на продукты, мне вот с дыры говорят, в два раза выше чем в Украине.
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А ну нас по 75р по курсу. Так что нам нечего сильно радоваться.
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...сказала ГДРовская комсомолка и продолжила строить "Северный поток-2". Шлюха.
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Кстати, а почему кацапам нельзя строить северный поток, скажите пожалуйста? Они же его строют далеко от Украины. Я понимаю, что кацапы уроды, гниды и дальше по списку... но почему им нельзя чего-то, где-то строить?
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Можно. У себя. А тут требовалось получить разрешение Германии. И получили. А так, санкции, да.
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Не, ну просто наши лидеры аж волосы на одном месте рвут от этого потока, как будта это личная обида, что ай-ай-ай кацапоиды решили построить. А что если кацапы его таки построят? что нашу ГТС на мелабрухт?
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Северный Поток не отменят пока я канцлер (с)
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А гдето ПОП оттягиваєт свой канец...
СвиноПЕСики, нюююююююю, ФАС!

😁
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Меркель все понимает - так говорит шо скоро из политики уходит - но браво фрау Меркель только так ,а не как Макрон Вове тулит))))))
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макрель,есть завербованная рашистом подельница Кремля....если слив части Украины в Минске по указанию куйла,создание кровопролития в Украине ,создание подконтрольных рашисту украинских територий...принуждение правительст стран по територии,которых прокладывается газовая рашистская труба к разрешению прохода газовой рашистской трубы,для поставок газа на лярды баксов, за которые рашист будет спонсировать оккупированные украинские территории.лишения Украины из-за этого 3 лярдов транзитных монет и называет это санкциями,то что б такие санкции накрыли тварь создавшую их....для Украины.но отнюдь не для оккупанта Украины......
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ну шо свиноботы?
как по мне скатал не хуже жадибного свинохряка
который своей артикуляцией и кислым рылом порядком уже всех утомил за крайние 5 лет
возможно даже нам останний раз поверили)
пока мне всё нравится в нашей внешней политике, злобный вой и хрюканье из за поребрика верное тому подтверждение ... наши свиноботы и свиноросы походу братья) риторика очень похожа в адрес нашего нового презедента) Санкції не скасовуються, поки Крим не повернеться в Україну, - Меркель - Цензор.НЕТ 9990
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хорёк как хорёк: злобный, тупой и вонючий...
так говоришь, доволен погибшими и ранеными из-за понтов на тему "не стрелять в ответ"?
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ФРАУ ЛИЦЕМЕРИЕ Санкції не скасовуються, поки Крим не повернеться в Україну, - Меркель - Цензор.НЕТ 7238
Трамп о "Северном потоке - 2": Мы защищаем Германию от России. А РФ получает миллиарды долларов из Германии...
ЕС должен каждый год уменьшать покупки энергоносителей из России и так показать свою решимость в поддержке демократический ценностей и целостности Украины, но ЕС это гниль, которая финансирует Россию агрессора.
https://gordonua.com/news/money/tramp-o-severnom-potoke-2-my-zashchishchaem-germaniyu-ot-rossii-a-rf-poluchaet-milliardy-dollarov-iz-germanii-1035757.html
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Путлерососы косящие под ******** - вы не расслабляйтесь. Вы так долго называли нас хунтой, что мы и сами поверили. Если клоун попытается кулуарно сдать интересы Украины,второй Майдан покажется ему торжественными проводами предыдущего "тому що послiдовного". Прежде чем ответить на этот комментарий, сразу пишите чей Крым. Чтоб тем из вас, кто топит за путлера, жизнь медом не казалась - это будет лакмусовой мумажкой.
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Санкции. Надо требовать усиления санкций и блокировки СП2.
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З Путіним у Меркель були приятельські стосунки. Але ще до Медведєва Путін помер(різне кажуть - від чого). Йому знайшли двійника, що навіть не знав німецьку. Меркель це відразу побачила і її відношення до Путіна-2 з самого початку були приречені бути холодно-нудними. "Куди росіяни діли справжнього Путіна???", - питає сама себе фрау Меркель. До того ж вона добре знала і його жінку Людмилу. Гидко все це, не по людськи. І заради чого? Заради збереження Імперії? Імперії, яка сама не живе, і нікому на Планеті не дає жити нормально?

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Пані Меркель передала двійнику Путіна "привіт". Канцлер йде з посади, але її месидж про Крим навряд захоче наступний канцлер спростувати. Фрау Ангела мала на це повне право.
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Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины (Предположительно, причиной недомогания немецкого канцлера могла стать высокая температура воздуха. В Берлине в эти дни столбики термометров показывают 30 градусов.

Санкції не скасовуються, поки Крим не повернеться в Україну, - Меркель - Цензор.НЕТ 4780 Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСанкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину, - Меркель
 
 
 
 
 
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