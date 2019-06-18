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 Тех, кто агитирует за снятие санкций с РФ, призываю побывать в Крыму и на Донбассе, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал выступающих за снятие санкций с РФ посетить Донбасс и посмотреть на изменения в Крыму, чтобы увидеть последствия действий РФ, из-за которых эти санкции были введены.

Об этом он заявил на совместном с канцлером ФРГ Ангелой Меркель брифинге в Берлине во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Тех, кто агитирует за снятие санкций, призываю побывать на Донбассе и убедиться, сколько горя принесла украинским людям эта война. Посмотрите на Крым, который из туристического края и природной жемчужины превратился в реальный военный лагерь", - сказал Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132871
 
   
 Топ комментарии
 
Даже интересно как здесь соя зраду найдет.))
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Молодець Зеленський,все по ділу і доступною мовою.Барига п"є з горя у канві))
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А чому в нього піджан не жмаканий та не обриганий як у Петра?Тому що він не спить п"яний у ригатинні і не сцить під себе))
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Я вижу визит к госпоже Меркель зе-клоун начал с шуток прибауток?
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дык... все ж рояли попрятали, пришлось ртом... Тех, кто агитирует за снятие санкций с РФ, призываю побывать в Крыму и на Донбассе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6340
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зебіли " зниження тарифів" проковтнули і знову славлять клована за слова-які він зобов"язаний говорити.
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А чому в нього піджан не жмаканий та не обриганий як у Петра?Тому що він не спить п"яний у ригатинні і не сцить під себе))
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Ну вы красавчик,чётко подметили )))))))))
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Ні ,тому,що він його у фонтані виправ.А горілку, йому не можна пити. Він і так кумедний,як і 73 вдсотки недоумкуватих!
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я смотрел прямую трансляцию, выглядело более-менее. Наконец-то читал с листика, по этому традиционных ляпов почти не было. Жаль, что трансляцию прервали программой новостей, а там как раз начались вопросы из зала. Это самая опасная часть, ведь тут ему надо было самому составлять слова в предложения.
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оценить можно по ссылке. Если у кто находил более полную версию, прошу поделиться.
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/"Тех, кто агитирует за снятие санкций, призываю побывать на Донбассе и убедиться, сколько горя принесла украинским людям эта война. Посмотрите на Крым, который из туристического края и природной жемчужины превратился в реальный военный лагерь", - сказал Зеленский./

Урод, это для тебя "шутки-прибаутки"?((( Підлога - это и есть ниже плинтуса...
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал выступающих за снятие санкций с РФ посетить Донбасс и посмотреть на изменения в Крыму, чтобы увидеть последствия действий РФ, из-за которых эти санкции были введены...



Ну приедут иностранные гости в крым, им там телочек в кокошниках и баньку с раками. Примут по лучшему разряду. Им так понравится, что и уезжать не захотят!!! Пуйло олимпиады и чемпионаты мира проводило, думаешь не встерит там каких-то жлобов из Европы???
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Ох і розумний же наш зеля! Самого аж 4 рази ,,запрошували,,,а він ховався,як собака від мух.Настирливіше треба запрошувати,разів зо п*ять!
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шоколадна шобла поміняла гасла віра армія мова на европу)))в европу з ким ?з тим хто буде сидіти за ротердам+на нарах за брехню і крадіжки??шобла готойтеся на нари!!!!!!!
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Молодець Зеленський,все по ділу і доступною мовою.Барига п"є з горя у канві))
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Знал бы клован, что его "призываю побывать в Крыму", если пересечь границу не на територии Украины, то автоматом попадешь в базу Миротворца и еще под статью.
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якшо в налаштуваннях клавіатури поставити "українська" замість "українська розширена" -то апострофа нема
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В деяких є, в мене наприклад "українська", а апостроф сховався під alt- 039.
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і доступною мовою...

кому и кобыла невеста...
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Вообще то въезд в Крым, кроме как имеющих там родственников, журналистам и защитникам по правам человека, по нашему законодательству ЗАПРЕЩЕН!
Любая страна чьи политики въезжают в Крым автоматически получает "Ноту протеста". И это сделано не просто так - любые поездки туда (особенно политики) - это популяризация оккупации. Даже не сомневайтесь, что Расея для них сделает прекрасную картинку + онинклюзив....После такой поездки у них только вырастет убеждение, что это жители Крыма сами отсоединились и живут сейчас в полной идилии!
Зеленский еще раз показал, что полный кретин!!!!!!!!!!!!!
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Посмотри, какую фотку Цензор повесил в статью. Сразу видно, "против кого дружит" с местными ботами.
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Соя зраду не находит. Она ее придумывает ))
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а навіщо, якщо не таємниця? Навіщо щось вигадувати для сліпих? Ви дуже себе переоцінюєте (73%), ваш розумовий рівень давно усім відомий. Йде банальна констатація фактів, а вас, як і ватників здолати може лише "холодильник".
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бліда копія Порошенко... така собі "китайська підробка"
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Не ну так сливать Украину это просто ваще! Ващешный ваще-ваще, всёвотэтовотвсё.
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Призываю побывать в Крыму? Шо оно гонит? А потом будет обиженку строить, что европейсы в Крым ездють и в миротворец заносить? Логика та ещё.
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Официально через Украину, какие проблемы, запрета нет.
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Запрета нет и через рашу ездить. Для европейцев. Украинские протесты никого там не волнуют, я надеюсь вы это понимаете. Не ездят потому, что ехать в оккупированные Крым и Донбасс не этично и неполиткорректно. А тут сам президент Украины призвал - поедте и посмотрите. И что они там увидят? Как простой народ клянёт путена, и просится обратно в Украину? Ну да, ага. Политик такого точно бы не сказал. Если он политик, а не артист разговорного жанра. А этот языком как помелом ляпает. А лохокторат вторит: не запрещено. Умные люди вообще?
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Шо ты гонишь! Запомни, что Крым - это Украина! В "Миротворец" попадают те, кто не проходит украинский пограничный контроль и не получает разрешение от украинских властей.
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Я бы добавил - их нужно увеличить. Бо результат не велик...
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Ну приедут они, им подготовлеееую биомассу подсуетят...чем закончится? Тех, кто агитирует за снятие санкций с РФ, призываю побывать в Крыму и на Донбассе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1578
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Не, ну по с сравнениню с лугандоном в крыму, конечно, рай
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Им-мона..
Я в очень черном списке паРашки...
😇
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А завтра Зеленський скаже, що у нас найкращий чернозем у світі,

І порохоботи заволають, що Володимир продає українську землю.
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писать эту фамилию с большой буквы, нужно иметь много серого вещества, ниже талии.
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Якщо це буде сказано у контексті про експортний потенціал України, тоді так.
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чувак, для того, что бы недвижимость в АРК не забрали, ее нужно переоформить на рашкины документы. есть вопросы? и я как раз про это.... (у меня дом, процедура простая, ставишь печать на украинские, получаешь кадастровый номер и выписку, но автоматом соглашаешься с оккупацией)
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Вони там якраз і бувають. Тому і агітують. А у деяких недалеких і безпринципних високих представників нової зеленої влади там є і бізнес, і нерухомість. Але зелений електорат це чомусь не тривожить. Як свого часу одна шоколадна фабрика ще одного високопосадовця.
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Складається враження що Зеленський окремо, а Зекоманда окремо, іноді кажуть абсолютно протилежні речі.
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Никогда ненужно судить о политуке по его предввборной агитации, темболе что к Зеля не политик и агитации вообще небыло. Реальная власть ставит людей в жесткие рамки ответсвенности. Вы еще много раз удивитесь что Зеля будет далть, например с Беней.
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А я ніколи і не писав що Колома буде їм керувати, він не перший олігарх, який кладе президента, але жоден олігарх не може потім контролювати президента, бо за тим стоїть державний механізм.
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Правильное предложение. Но для тех, кто хочет отменить санкции деньги не пахнут. Эту фразу сказал римский император получив налог в казну с общественных уборных. В нынешних реалиях - деньги не пахнут кровью. Против тех, кто вносит такие законопроекты Украина должна персонально применять реальное политическое и экономическое давление. Это реальные враги Украины и демократии в целом.
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"...призываю побывать в Крыму и на Донбассе,..."

Правильно, пусть еще в базу Миротворца попадут, ибо нех*й шастать...
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Какая зрада-зрадная. Аж сльзи течуть у порохосвиней
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вот тут я даже зелю и могу поздравить - за такой срок первое - очень правильное и удачное выражение с примером - будет цитировать западная пресса
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Цілком достойна промова. Всі акценти розтавлені правильно.
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Надіюсь,що саме так і було сказано,а не перебріхано місцевими журналістами.Бо,наприклад,ось зразок вчорашньої рєчі:
《 Тобто я вам дуже дякую дякую, я відчуваю себе дуже свободно через це. Ще хочу аааа сказати для нас, для мене вся ця вся ця історія, всі новаціі для мене дуже близьки тому що я вирішив іти в політику через те, щоби головна була проблема боротися з корупцією, але я розумію що боротьба аааа з корупцією це поперше це інновації і діджитал наша ідея щоби зробити країну в смартфоні і зараз ми збираємо дуже потужну потужних молодих людей зі світлим поглядом як у вас, так, і працюємо над цією програмою я думаю, що нам обов'язково вдастся це зробити аааа доречі я гадаю, що наші хлопці теж будуть працювати у нас в Україні обов'язково, може там не такі поки що зарплати але ми зробимо все що вони...дуже (якийсь нерозбірливий хрюк), дуже (знову якийсь нерозбірливий хрюк)... ви з нами - це дуже гарно, (хлопці у відповідь - "Морально") Морально? Ги-ги-ги.
Доречі я хочу сказати що аааа трішечкі похвастатися Україною українцями ааа ви знаєте завжди було уявлення у всіх у світі що в Україні Україна це перш за все сільське господарство, це шахти, це металургія аааа для туристів завжди вони казали що в Україні дуже красиве дуже смачно і дуже вродливі люди особливо жінки. Так все це є і воно залишається нашим брендом, але я вам хочу сказати що і інші цифри які говорять про те, що ай-ті індустрія і ай-ті технології компанії дуже швидко розвиваються в Україні десь більше за 4 відсотки ВВП Україні зараз складаються аааа через відшкодування через ай-ті індустрію завдяки ай-ті компаніям і у нас в Україні десь біля 150-ти тисяч аааа айтішніков стартаперов я думаю що ми будемо розвиватися в цьому напрямку і через це влада як мені кажуть айтішнікі я їх запитую завжди "А що потрібно зробити влада щоби збільшити потужність наших айтішніков да що ми повинні зроби а вони кажуть "Нічого". Пліз нічого не робіть...да...Ну перекладайте.

Да я знаю, що ви боретесь але ми приїхали для того щоб сказати ми теж збираємось за них боротися. Да я розумію. Може бути поки що у нас немає аааа відповідної стаціоне, але це поки що. Да, у нас багато є різних заводів, які нажаль не працюють, ми знайдемо обов'язково таку велику будівлю і ви ж перші в Європі найвеликі в Європі, а ми будемо найбільшими у світі бо дуже хочемо.》
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Тех, кто агитирует за снятие санкций, призываю побывать на Донбассе и убедиться, сколько горя принесла украинским людям эта война. Посмотрите на Крым, который из туристического края и природной жемчужины превратился в реальный военный лагерь", - сказал Зеленский.мог жабоеду Макрону прямо в лоб сказать...
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В отличие от Пети, у Зели четко рсставлены акценты, лаконичными фразами так, что бы это запомнилось в прессе.
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Задолбали цензоровские админы: то забанят, то явускрипт(как я понимаю) криво настроят - не могу никому ответить, только новое сообщение. Думаю, не у одного меня такая проблема...
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вот вам цапы и поддержка зели - он оказался как Трамп для штатов - смешной,не опытный ,дурной - но только для штатов и штаты превыше всего))))))))
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только по делам его - Германие это первое выступление его,где за него не стыдно и делает все правильно - а до этого и внутри Украины и вне ее - просто глупость за глупостью - да и так же я всегда оценивал - Пороха ,только дела и не чего личного
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меньшье ройся в прохоботских методичках, не будет стыдно.
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Щось цікаве готується. Ось на росісі пишуть:
"Компания «Укрзалізниця» (Украинские железные дороги) рассчитывает восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на новую стратегию перевозчика до 2023 года.
Киев намерен снять запрет на поставки угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В этом случае объем перевозки топлива в регионы в 2021 году достигнет 40 процентов от показателей 2016 года, отмечает издание. Также в «Укрзалізнице» прогнозируют возобновление поставок железной руды и черных металлов.
Предполагается, что к 2030 году объемы перевозок между Украиной и республиками Донбасса увеличатся вдвое. Документ 12 июня одобрен украинским правительством, но еще не опубликован."
Дивиться "к 2030 году" и "между Украиной и республиками Донбасса".
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Ой,какие "достоверные" источники у этой писанины. Рашка хоть бы 2020-й пережила.
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проблема не в цьому. Сьогодні мав розмову із ярим Зебілом:
- Пеця торгував на крові, як би не добровольці, він би і далі віз звідти вугілля...
- Добре, але команда Зе пропонує взагалі зняти блокаду і торгувати відкрито усім?
- Правда? А чого ні, там же наші люди, це злочин проти прости людей Донбасу...
Ось у чому проблема, їм не важливо що, головне хто.
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Чего только не скажешь перед выборами в Раду чтобы не потерять рейтинг))) 2020-й, и особено 2021-й, после местных выборов, откроют настоящее лицо Коломойского и его марионеток, когда у них будет вся власть в стране.
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Клоун хочет и проукраинской части 73% подмастить и русскомирских не обидеть. А закончит классически: свой среди чужих, чужой среди своих.
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Вот иногда лучше было бы молчать. Теперь любая лядь может спокойно поехать в Крым, а на возмущение ответить: - Так сам Зеленский нас сюда приглашал.
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Любая лядь ДОЛЖНА заезжать во временно оккупированный Крым через Украину и пункты пропуска.
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В Криму їм робити нічого.
Це дипломатична помилка.
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