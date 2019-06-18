 Тех, кто агитирует за снятие санкций с РФ, призываю побывать в Крыму и на Донбассе, - Зеленский

Об этом он заявил на совместном с канцлером ФРГ Ангелой Меркель брифинге в Берлине во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Тех, кто агитирует за снятие санкций, призываю побывать на Донбассе и убедиться, сколько горя принесла украинским людям эта война. Посмотрите на Крым, который из туристического края и природной жемчужины превратился в реальный военный лагерь", - сказал Зеленский.

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