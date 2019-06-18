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 Политика Украины
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Все про:ВР (23067) Зеленский (1787) внеочередное заседание (39) Стефанчук Руслан (29)

 Зеленский рассмотрит возможность созыва внеочередного заседания Рады для решения кадровых вопросов, - Стефанчук

Президент рассмотрит возможность созыва внеочередного заседания Верховной Рады с целью решения кадровых вопросов.

Об этом LB.ua сообщил представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

"Я обязательно пообщаюсь с президентом после его возвращения в Украину относительно идеи созыва внеочередного заседания парламента. Я это предложение записал и думаю, что завтра-послезавтра мы обсудим этот вопрос и возможность созыва такого заседания", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Раде прозвучали предложения от нескольких депутатов, в частности, от главы фракции "Самопомощь" Олега Березюка о проведении внеочередного заседания парламента по инициативе главы государства в среду во второй половине дня для рассмотрения кадровых вопросов.

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Стефанчук в ходе согласительного совета подчеркнул, что президент будет настаивать на рассмотрении на этой неделе вопросов об отставке Генпрокурора и министра иностранных дел Павла Климкина с дальнейшим голосованием за назначение Пристайко главой МИД.

В свою очередь, спикер Рады Андрей Парубий в ходе утреннего заседания пообещал, что в случае появления инициативы от президента о созыве внеочередного заседания, он безотлагательно подпишет решение о назначении такого заседания.

Источник: https://censor.net.ua/n3132867
 
 
 Топ комментарии
 
А авакн значит зюбликов устраивает?
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А еще стефанчук расмотрит столовую Верховной Рады на предмет наличия свежго борща и пельмей. Ведь такой туше нужно хорошо харчеваться Зеленский рассмотрит возможность созыва внеочередного заседания Рады для рассмотрения кадровых вопросов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3318
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более чем. зю ему дифирамбы пел, гарантом Конституции называл
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Чует мое сердце, что мы стоим накануне грандиозного шухера. Зеленский рассмотрит возможность созыва внеочередного заседания Рады для рассмотрения кадровых вопросов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5657
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А еще стефанчук расмотрит столовую Верховной Рады на предмет наличия свежго борща и пельмей. Ведь такой туше нужно хорошо харчеваться Зеленский рассмотрит возможность созыва внеочередного заседания Рады для рассмотрения кадровых вопросов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3318
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затмит самого гришина с геращенко?

Зеленский рассмотрит возможность созыва внеочередного заседания Рады для решения кадровых вопросов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8348
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так себе фотошоп, но для свинособак пойдёт, они схавают.
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Склолько Вы рылись на Срувесне, чтоб этот говнофотошоп откопать?

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В нерабочую неделю нужно каждый день созывать пока не согласятся Юрика в отставку.
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более чем. зю ему дифирамбы пел, гарантом Конституции называл
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Андрюшенька, ты конечно парень туповатый, как и весь зе-электорат, но ведь даже утупкам, Рада уже растолковала, что они готовы уволить действующих министров (по квоте Президента) и Ген.прокурора, но только после предложений приЗедента по новым назначения. Потому как нардепы, в отличии от зебилов, понимают, что воюющая страна не может без министра обороны, МЗС, главы СБУ, Ген.прокурора.
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Парубию и Раде до одного места, а Зе рассматривать возможность созыва будет... А где логика...
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правильно , это надо сделать когда суки народа возьмут билеты, нефик им жоп греть на теплом песочке, не пересрались еще трудиться Зеленский рассмотрит возможность созыва внеочередного заседания Рады для решения кадровых вопросов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2028
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Только после подписания закона об импичменте.
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Неужели среди соседей зе не нашлось более фотогеничного друга?
За что испытывают терпение украинцев эти ньюсвинарчюки?
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https://www.economics-prorok.com/2019/03/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-26-03-19.html

Пустой и не нужный треп с барыгами порошенко .
ВЫ. что не поняли еще -
имеете д е л о

с наперсточниками высшей п р о б ы .

*****

Порошенко - союзник Кремля! Какие еще нужны доказательства?
СПИСОК ПОРОШЕНКО НА 26.03.19 Всего 72 пункта .

их друзив» из фракции БПП.
49. Вечером 3 апреля «под Порошенко взорвалась офшорная бомба» - в сетях был размещен 20-минутный видеоролик,
в котором украинские журналисты, проведшие расследования вместе с Международным консорциумом журналистов-расследователей,

рассказали об офшорах Порошенко
созданным им уже в бытность президентом.
«Любимый порошенковский «слепой траст» существует лишь в его фантазиях. В реальной жизни президент создал компанию в офшорной зоне на Британских Виргинский островах, куда вывел активы Рошена, чтобы не платить в Украине налог с продажи. А фантик в виде «слепого траста» должен был спрятать весь процесс», - такой вердик звучит в конце видеосюжета.
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и что? что ты этим хотело сказать? допустим Порошенко держет деньги в офшорах. и что ? ТАМ ДЕРЖАТ ДЕНЬГИ, И РЕГИСТРИРУЮТ ПРЕДПРИЯТИЯ, ВСЕ, У КОГО ДЕНЕГ ХОТЯ БЫ ЛЯМ ЗЕЛЕНИ! нужно быть дебилом, что бы их держать в украинском Приватбенке, который в любую секунду кинет его хозяин, фиКАЛО-мойский, и выведет в офшор)))) как он это уже сделал с 6,5 млрд $.
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Не будет офшоров, придется вкладывать деньги в Украине.
А это рабочие места и повышение уровня жизни!
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Если бы у тебя Мила было хоть капля ума, то ты бы посмотрела стат. данные, которые есть в свободном доступе, и увидела что корпорация "Рошен" за 2018 год заплатила около 2 млрд. грн. налогов в Украине. Но поскольку голова у тебя явно не для "думать", то ты постишь тут разный бред, за который в приличном обществе могут и побить.
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ВАЗ-06 скулил как плешивый бобик--"скорей дайте кенгурацию, слуге работать не дают! каряуль! ". прошел месяц. и что????? где гора законопроектов, где снижение тарифов для зубожилой биомассы, где прорыв на международной арене или хоть какое то движение.....? все напоминает, как после института, инженера с дипломом на заводе ставят помощником мастера, на 2-3 года, что бы вник в курс дела. но то инженера, по профилю, и на заводе, а тут клоун! эксперемент над страной!
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А не пошел бы ЗЕанализ в ср..ку или куда оно там Раду посылало?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский рассмотрит возможность созыва внеочередного заседания Рады для решения кадровых вопросов, - Стефанчук
 
 
 
 
 
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