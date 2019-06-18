 Зеленский рассмотрит возможность созыва внеочередного заседания Рады для решения кадровых вопросов, - Стефанчук

Об этом LB.ua сообщил представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.
"Я обязательно пообщаюсь с президентом после его возвращения в Украину относительно идеи созыва внеочередного заседания парламента. Я это предложение записал и думаю, что завтра-послезавтра мы обсудим этот вопрос и возможность созыва такого заседания", - сказал он.
Отметим, что сегодня в Раде прозвучали предложения от нескольких депутатов, в частности, от главы фракции "Самопомощь" Олега Березюка о проведении внеочередного заседания парламента по инициативе главы государства в среду во второй половине дня для рассмотрения кадровых вопросов.
Стефанчук в ходе согласительного совета подчеркнул, что президент будет настаивать на рассмотрении на этой неделе вопросов об отставке Генпрокурора и министра иностранных дел Павла Климкина с дальнейшим голосованием за назначение Пристайко главой МИД.
В свою очередь, спикер Рады Андрей Парубий в ходе утреннего заседания пообещал, что в случае появления инициативы от президента о созыве внеочередного заседания, он безотлагательно подпишет решение о назначении такого заседания.
Має право. Нехай реалізує.
За что испытывают терпение украинцев эти ньюсвинарчюки?
Пустой и не нужный треп с барыгами порошенко .
ВЫ. что не поняли еще -
имеете д е л о
с наперсточниками высшей п р о б ы .
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Порошенко - союзник Кремля! Какие еще нужны доказательства?
СПИСОК ПОРОШЕНКО НА 26.03.19 Всего 72 пункта .
их друзив» из фракции БПП.
49. Вечером 3 апреля «под Порошенко взорвалась офшорная бомба» - в сетях был размещен 20-минутный видеоролик,
в котором украинские журналисты, проведшие расследования вместе с Международным консорциумом журналистов-расследователей,
рассказали об офшорах Порошенко
созданным им уже в бытность президентом.
«Любимый порошенковский «слепой траст» существует лишь в его фантазиях. В реальной жизни президент создал компанию в офшорной зоне на Британских Виргинский островах, куда вывел активы Рошена, чтобы не платить в Украине налог с продажи. А фантик в виде «слепого траста» должен был спрятать весь процесс», - такой вердик звучит в конце видеосюжета.
А это рабочие места и повышение уровня жизни!