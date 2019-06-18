 Зеленский рассмотрит возможность созыва внеочередного заседания Рады для решения кадровых вопросов, - Стефанчук

Об этом LB.ua сообщил представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

"Я обязательно пообщаюсь с президентом после его возвращения в Украину относительно идеи созыва внеочередного заседания парламента. Я это предложение записал и думаю, что завтра-послезавтра мы обсудим этот вопрос и возможность созыва такого заседания", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Раде прозвучали предложения от нескольких депутатов, в частности, от главы фракции "Самопомощь" Олега Березюка о проведении внеочередного заседания парламента по инициативе главы государства в среду во второй половине дня для рассмотрения кадровых вопросов.

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Стефанчук в ходе согласительного совета подчеркнул, что президент будет настаивать на рассмотрении на этой неделе вопросов об отставке Генпрокурора и министра иностранных дел Павла Климкина с дальнейшим голосованием за назначение Пристайко главой МИД.

В свою очередь, спикер Рады Андрей Парубий в ходе утреннего заседания пообещал, что в случае появления инициативы от президента о созыве внеочередного заседания, он безотлагательно подпишет решение о назначении такого заседания.