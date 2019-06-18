 Польша наградила украинца, который спасал людей, попавших в ДТП: местная власть хочет предоставить ему и его семье польское гражданство

Водитель из Украины Андрей Сировацкий, который во время масштабного ДТП возле Щецина спасал людей из горящих автомобилей, получил из рук маршала воеводства Ольгерда Геблевича благодарность за героическое поведение и профинансированный отдых на польском море, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское Радио.

В воскресенье, 9 июня, на автомагистрали A6 недалеко от Щецина в северо-западной Польше случилось трагическое дорожно-транспортное происшествие. Мужчина, который ехал на грузовик, не затормозил и въехал в другие машины. Сила удара была такой, что часть транспортных средств загорелась.

Украинский водитель, господин Андрей, когда увидел аварию, немедленно отреагировал.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Смертельное ДТП в Польше: 6 погибших, пострадавших спасал гражданин Украины. ФОТОрепортаж

"Взрыв произошел сразу, был большой огонь. Я сделал то, что должен был сделать, потому что иначе я бы никогда не простил себе. Я жалею, что огонь был слишком большим и ничего больше я сделать не смог", – отметил Андрей.

"В одном автомобиле не было ни одного окна, пламя было огромным. Я одной рукой держал огнетушитель, помогал другой выйти ребенку и мужчине, возможно, отцу", - сказал Сыровацкий.

Семья мужчины получила в подарок недельный отдых на польском курорте в Колобжеге.

Украинец вместе с семьей живет в Любушском воеводстве, пытается получить польское гражданство. Маршал воеводства пообещал посодействовать в этом вопросе.