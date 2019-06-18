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Все про:ДТП (5605) награда (1170) Польша (4795) украинцы (2966)

 Польша наградила украинца, который спасал людей, попавших в ДТП: местная власть хочет предоставить ему и его семье польское гражданство

В Польше наградили украинца Андрея Сировацкого за спасение людей во время ДТП на трассе неподалеку от города Щецин 9 июня.

Водитель из Украины Андрей Сировацкий, который во время масштабного ДТП возле Щецина спасал людей из горящих автомобилей, получил из рук маршала воеводства Ольгерда Геблевича благодарность за героическое поведение и профинансированный отдых на польском море, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское Радио.

В воскресенье, 9 июня, на автомагистрали A6 недалеко от Щецина в северо-западной Польше случилось трагическое дорожно-транспортное происшествие. Мужчина, который ехал на грузовик, не затормозил и въехал в другие машины. Сила удара была такой, что часть транспортных средств загорелась.

Украинский водитель, господин Андрей, когда увидел аварию, немедленно отреагировал.

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"Взрыв произошел сразу, был большой огонь. Я сделал то, что должен был сделать, потому что иначе я бы никогда не простил себе. Я жалею, что огонь был слишком большим и ничего больше я сделать не смог", – отметил Андрей.

"В одном автомобиле не было ни одного окна, пламя было огромным. Я одной рукой держал огнетушитель, помогал другой выйти ребенку и мужчине, возможно, отцу", - сказал Сыровацкий.

Семья мужчины получила в подарок недельный отдых на польском курорте в Колобжеге.

Украинец вместе с семьей живет в Любушском воеводстве, пытается получить польское гражданство. Маршал воеводства пообещал посодействовать в этом вопросе.

Источник: https://censor.net.ua/n3132864
 
   
 Топ комментарии
 
Слишком толсто на этот раз.
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Умницы,поляки ! Но нам такие и самим нужны. Забирайте парашенко. Такое гавно никому не нужно.
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Жаль, что такого мужественного человека правление зеленского вынудило уехать в польшу искать лучшей жизни...
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Так а что не так он написал? При Зеленском человек пытается получить польское гражданство...
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Ну явно не такие как 73 % зю
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спасибо, что подсказали, завтыкал!!!
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Ты думаешь,что он уехал туда 2 недели назад?Маразм крепчал..
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где ваши доказательства? Польша наградила украинца, который спасал людей, попавших в ДТП: местная власть хочет предоставить ему и его семье польское гражданство - Цензор.НЕТ 703
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порохобот-самолайкер！ жесть убийственная
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зеленский за себя голосовал на выборах? голосовал. Значит сам себя лайкнул. Тоесть кокаинозависивому клоуну можна себя лайкать, а мне нет?
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жаль, шо порохоботам нельзя два раза за себя лайкнуть..пичалька))))
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да, ты правильно охарактеризовал сейчас каждого из 73%
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Уехал сей мужественный человек во время правления Пети-говоруна.
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Так, а почему он не вернулся? Эпоха бедности ведь закончилась!!!
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Убейся апстену! Miserable.
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Интересно, а за кого голосовал на президентских этот мужественный человек? А, он уехал еще до голосования! Ну тогда точно ЗЕ виноват. Гы. ))
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Молодець,прославив Україну у Польщі,а в Україні був непотрібен.
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Хай бере польське громадянство, навіть не думає.
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Умницы,поляки ! Но нам такие и самим нужны. Забирайте парашенко. Такое гавно никому не нужно.
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Я щось не дуже вірю, що посадять його чи будь-кого із тих, хто розкрадав Україну всі ці роки.
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А что ему делать здесь в Украине? Смотреть как ворье доворовывает страну, а судьи их за деньги отпускают и собирать 10 лет по копейке на евробляху которые власти ненавидят больше чем росийские танки?
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хорошие, мужественный люди нужны везде - это однозначно!
жаль, что Украина теряет настоящих мужчин...но... это выбор этого человека!
пусть и некоторые поляки поймут, что украинцы добрые и смелые и с ними можно иметь дело
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Знают пшеки что украинцы всеми правдами и неправдами хотят попасть в ЕС.
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Мужик спас людей . Почему столько уродов в теме ?
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Забей. Это психически больные люди. Нормальный человек на героический поступок другого так реагировать не станет.
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жаль людей, но не знаю нужно ли ему гражданство. Ведь эпоха зубожиння закончилась
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поляки начнут просить украинское гражданство ?
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да лан!! зубожиння кончилось!! пускай теперь,,погниёт" на загнивающем западе!!(не злорадствую) Польща нагородила українця, який рятував людей, що потрапили в ДТП: місцева влада хоче надати йому і його родині польське громадянство - Цензор.НЕТ 5237 Польща нагородила українця, який рятував людей, що потрапили в ДТП: місцева влада хоче надати йому і його родині польське громадянство - Цензор.НЕТ 6631
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Молодец, что быстро отреагировал и спас людей.
Я думаю, что дадут ему гражданство Польши, почему не порадоваться тому, что этот герой добивается своих целей?
Каждый месяц Украину покидает 100 000 чел. в поисках лучшей доли.
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Ноль пропустил! Миллион покидает каждый месяц!
В одной Омерике уже 60 миллионов украинцев за годы правления Пороха!
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СОПЛЯК в Америку стремились начиная с 17 года, а массовый выезд с 1976 начался через израйль! Тебя просто ЖАБА давит, что УЩЕРБНАЯ ПАДАЛЬ!
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Достойный Президент был, если вся СРАНЬ которой хвоста прижали до сих пор СРАНЬЮ изрыгается!
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Хто і кому хвоста прижав? Розкажіть, будь-ласка. Портнов вернувся, Луценко пообіцяв Бені хорошу поведінку і далі буде генпрокурором. То кого там прижали?
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Прикольні у них вимоги для громадянства)

іноземець, що перебуває безперервно на території Польщі принаймні 3 роки на підставі дозволу на постійне перебування або дозволу на перебування довготермінового резидента Європейського Союзу. Іноземець також повинен мати в Польщі стабільне і регулярне джерело доходу та житло (підійде договір оренди).

особа, що принаймні 2 роки перебуває в Польщі на підставі дозволу на постійне перебування або дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС та протягом 3 років перебуває у шлюбі з громадянином/громадянкою Польщі.

іноземець, що має статус біженця в Польщі та перебуває безперервно на території країни принаймні 2 роки.

Біженцю легше отримати громадянство ніж заможній людині)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольша наградила украинца, который спасал людей, попавших в ДТП: местная власть хочет предоставить ему и его семье польское гражданство
 
 
 
 
 
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