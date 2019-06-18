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 Полиция проверяет сообщение о минировании вуза и всех больниц в Николаеве

Сегодня, 18 июня, в полицию поступило сообщение от дежурного ГСЧС о том, что они получили электронное письмо о заминировании всех больниц областного центра. С аналогичным сообщением обратился в полицию и директор одного из университетов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Отмечается, что в медицинские учреждения и высшее учебное заведение немедленно прибыли следственно-оперативные группы полиции, а также спасатели.

На места направлены специалисты взрывотехнической и кинологической служб для осуществления тщательного обследования объектов.

Продолжаются первоочередные следственные мероприятия, устанавливаются лица, которые сообщили о заминировании.

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В ведомстве также напомнили, что за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности Уголовным кодексом Украины предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Повторное совершение таких действий наказывается заключением на срок до восьми лет.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3132860
 
 
 Топ комментарии
 
Та начните вы уже, наконец, минировать в рашке объекты инфраструктуры: выделите зекам мобильники и платите им копейку - пусть развлекаются.
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Это трындец какой то . В Виннице за последнюю неделю наверное только кладбища не минировали , а так всё уже.
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фото из превьюхи:
Полиция проверяет сообщении о минировании вуза и всех больниц в Николаеве - Цензор.НЕТ 4820

И не жарко ему в такой шапке при +32 по цельсию?
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Это трындец какой то . В Виннице за последнюю неделю наверное только кладбища не минировали , а так всё уже.
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А ты попробуй раскопай могилу. Может и заминировали ))
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Агония порохоботни. Беснуются перед погибелью.
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я уже говорил, если посадить хоть одного упыря на пожизненно, то минирования быстро закончились бы...
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ну это если найдут, если звонок был с територии Украины и ещё много если ...
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Так на посадке упыря ничего не заработаешь. Радикально реформированные СБУ и полиция даром не работают.
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Та начните вы уже, наконец, минировать в рашке объекты инфраструктуры: выделите зекам мобильники и платите им копейку - пусть развлекаются.
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Та/можно и просто минировать. Чеченцы неплохо показали результат. Вся рашка обосралась.
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во гады, уже и в мой город добрались! Полиция проверяет сообщении о минировании вуза и всех больниц в Николаеве - Цензор.НЕТ 1751
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Останній час,якась фігня коїться з цим "мінуванням".
Виглядає зовсім не добре.
Щось буде.
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