 Полиция проверяет сообщение о минировании вуза и всех больниц в Николаеве

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Отмечается, что в медицинские учреждения и высшее учебное заведение немедленно прибыли следственно-оперативные группы полиции, а также спасатели.

На места направлены специалисты взрывотехнической и кинологической служб для осуществления тщательного обследования объектов.

Продолжаются первоочередные следственные мероприятия, устанавливаются лица, которые сообщили о заминировании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за сообщения о минировании в Николаеве эвакуируют аэропорт, посетителей зоопарка и церквей. ФОТО

В ведомстве также напомнили, что за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности Уголовным кодексом Украины предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Повторное совершение таких действий наказывается заключением на срок до восьми лет.