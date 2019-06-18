 Ключевой вызов для финансовой стабильности - ситуация с "ПриватБанком", - Рожкова

"Мы фиксируем, что фундаментальные риски для финансовой стабильности едва ли не самые низкие за всю историю: экономические условия благоприятные, банки ликвидные докапитализированные, прибыльные", – сказала первый замглавы Екатерина Рожкова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Имеем ключевой краткосрочный вызов для финансовой стабильности – ситуация с ПриватБанком", – добавила она.
Рожкова отметила, что у Нацбанка существует определенный план действий, но еще раз подчеркнула, что отмена Окружным админсудом Киева решения о национализации ПриватБанка несет риски для сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и ставит под угрозу финансовую стабильность.
Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.
В то же время, член команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк считает, что "Приватбанк" юридически невозможно вернуть предыдущим владельцам.
19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".
Стокгольмський арбітраж має ухвалити фінальне рішення у справі за позовом міноритарних власників "Укрнафти" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова проти України. Позов розміром на загальну суму 5,4 мільярда доларів ухвалять не раніше 2020 року.
Про це свідчать дані в проекті проспекту емісії єврооблігацій України. Повідомило видання "Інтерфакс-України".
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"Перший раунд слухань у справі проходив з 1 по 18 квітня 2019 року у Лондоні. Після слухань сторони домовилися про дату надання короткої інформації - 31 липня 2019 року. Другий раунд усних слухань призначили на 18 жовтня 2019 року. Очікується,
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Хреновые с вас пророки порохоботы.
Это ж не ты, а украинские бабушки могут умереть голодной смертью если будет дефолт.
Что вы делаете в школе и ПТУ, которые заканчиваете, где вас, уродов, вообще штампуют?
Что, неужто лучше кадров для тролляк не нашлось?
Приват никогда не был государственным и его никогда никто не приватизировал до воровства шоколадными
А Вам, лахтинским, по-определению эвакуироваться некуда, так что вали на русвесну.
Але, після виборів нового складу ВР - все може бути...
При Каломойше было лучче и меньше проблем и
хамства...
Сами работники енто признают...
🤗
Не верь никому! Бледнолицыя на@бут!
😁
Патамушо-Государство(?)
😁
135 лярдов в 4 кв.2016 и 29 лярдов зв 2017
как всё красиво начиналось
рояль кокс выборы виват
потом отходняки усталость
приват
Неподобство !
«Це дуже грубе порушення, судді не могли не знати про те, на що вони йдуть і що вони роблять, які норми закону порушують. Чому судді на це йдуть? Тому що на сьогодні вони фактично безкарні. Органи, які б мали притягати їх до відповідальності, дисфункційні», - заявив юрист.
Навіть попри рішення одіозного Баришівського суду, лоукост і далі літає, а посадовиця Рожкова працює. Національна академія правових наук навіть провела експертизу. Дійшли висновку, що у справі урядниці НБУ суд перевищив повноваження.
«Баришівський районний суд Київської області постановою від 11 червня 2019 року, заборонивши заступниці голови Національного банку і членкині правління НБУ Рожковій безпосередньо брати участь у виконанні функцій Нацбанку, заблокував роботу НБУ і створив перешкоди правлінню здійснювати управління діяльністю Національного банку», - зазначено в рішенні академії. Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/06/18/pislya_rishen_shchodo_rozhkovoi_i_skyur_baryshivskyy_sud_zaboronyv_evklidu_1595067
Сичас твоя очередь крикнуть "липецких офшор!!!"
Достали убогие, ничего нового выдумать не можете, пять лет кормили страшилками "не мешайте нам воровать а то Путин нападет".
Объясните мне слабомыслещему
Дебил из корекционного класса школы, нац. банк Украины - подразделение ФРС, пти чемздесь вообще Порошенко?
Где ваш штампуют, из какого бревна выстругивают, вы же не петрите простейших вещей.