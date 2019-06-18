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 Политика Украины
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Все про:НБУ (4453) Рожкова Екатерина (40) Приватбанк (485)

 Ключевой вызов для финансовой стабильности - ситуация с "ПриватБанком", - Рожкова

Финансовая стабильность Украины в последние месяцы значительно укрепилась, уровень напряжения в банковской системе снизился, однако решение суда об отмене национализации ПриватБанка является серьезным вызовом, заявил Нацбанк на презентации отчета о финансовой стабильности в Киеве во вторник.

"Мы фиксируем, что фундаментальные риски для финансовой стабильности едва ли не самые низкие за всю историю: экономические условия благоприятные, банки ликвидные докапитализированные, прибыльные", – сказала первый замглавы Екатерина Рожкова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Имеем ключевой краткосрочный вызов для финансовой стабильности – ситуация с ПриватБанком", – добавила она.

Рожкова отметила, что у Нацбанка существует определенный план действий, но еще раз подчеркнула, что отмена Окружным админсудом Киева решения о национализации ПриватБанка несет риски для сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и ставит под угрозу финансовую стабильность.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацбанк подал две жалобы на судей, принимавших решения по "Приватбанку"

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

В то же время, член команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк считает, что "Приватбанк" юридически невозможно вернуть предыдущим владельцам.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".

Источник: https://censor.net.ua/n3132854
 
 
 Топ комментарии
 
Питерский, шолбты отсюда,а ?
Это ж не ты, а украинские бабушки могут умереть голодной смертью если будет дефолт.
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Вызов? Это сама Рожкова и Сатановская -Гонтарева со своим Хозяином соевым.
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Беня, а ты уверен что успеешь сбежать от 111-й статьи УК Украины ? Подрыв финансовой системы государства, особенно в условиях войны - этто такое дело, с непредсказуемым для автора идеи результатом.
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хроніка кінця епохи зубажіння та кінця епохи гідності:
Стокгольмський арбітраж має ухвалити фінальне рішення у справі за позовом міноритарних власників "Укрнафти" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова проти України. Позов розміром на загальну суму 5,4 мільярда доларів ухвалять не раніше 2020 року.
Про це свідчать дані в проекті проспекту емісії єврооблігацій України. Повідомило видання "Інтерфакс-України".
Читайте також: Суд зобов'язав "Приватбанк" виплатити Коломойському 25 мільйонів Ключевой вызов для финансовой стабильности - ситуация с "ПриватБанком", - Рожкова - Цензор.НЕТ 6724 Суд зобов'язав "Приватбанк" виплатити Коломойському 25 мільйонів
"Перший раунд слухань у справі проходив з 1 по 18 квітня 2019 року у Лондоні. Після слухань сторони домовилися про дату надання короткої інформації - 31 липня 2019 року. Другий раунд усних слухань призначили на 18 жовтня 2019 року. Очікується,
https://24tv.ua/****************
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У-у-у-у-у как страшно, ко-ко-ко-ко бакс по сто гривен.
Хреновые с вас пророки порохоботы.
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а нахріна вам по 100? я продам по 73! чи ви у рейтинг преЗедента не вірите Ключовий виклик для фінансової стабільності - ситуація з "ПриватБанком", - Рожкова - Цензор.НЕТ 4313
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Вызов? Это сама Рожкова и Сатановская -Гонтарева со своим Хозяином соевым.
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Они никогда не работали на Украину, как и Петро
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Питерский, шолбты отсюда,а ?
Это ж не ты, а украинские бабушки могут умереть голодной смертью если будет дефолт.
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и не только бабушки - всем будет невесело, так скажем, кроме Бени
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Главное - чтобы у него не было вертолёта в тот момент. Ростов не резиновый.
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в Ростов он вряд ли свалит, скорее уж на Кипр или в Израиль
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Ему тоже будет невесело, после открытия судебного разбирательства в Делавэре скупить украинские ассеты по-дешевке Бене не удастся.
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Öльінскій шов би ти нах і трохи глибше
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ЗЕбил, нац, банк Укрануы - подразделение ФРС, при чем здесь Порошенко вообще????
Что вы делаете в школе и ПТУ, которые заканчиваете, где вас, уродов, вообще штампуют?
Что, неужто лучше кадров для тролляк не нашлось?
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Вопрос не в том почему Коломойский выиграл некоторые суды, а в том почему их НБУ проиграло .
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Не виграв і не програло. В цьому випадку, суд присудив.
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Ну для того что бы решение вступило в силу нужно ещё очень долгий юридический путь пройти .
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Чтобы приватбанк был стабильным - не нужно было его прихватизировать с нарушениями.
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ты это с понятиями специально ошибаешься - его обратно ГОСУДАРСТВУ отдали - а это как говорят в Одессе две большие разницы - и да он О ЧУДО - дает государству ПРИБЫЛЬ )))
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але гараж,
Приват никогда не был государственным и его никогда никто не приватизировал до воровства шоколадными
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Беня, а ты уверен что успеешь сбежать от 111-й статьи УК Украины ? Подрыв финансовой системы государства, особенно в условиях войны - этто такое дело, с непредсказуемым для автора идеи результатом.
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не путай сионистов с ворами, лахтинский уголовник
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Из Герцлии Беню уже поперли, ему больше эвакуироваться некуда.
А Вам, лахтинским, по-определению эвакуироваться некуда, так что вали на русвесну.
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Допоки діє чинна Верховна Рада в її ********* складі - змінити голову (керівництво) НБУ - неможливо; змінити чинний уряд - неможливо; і, хіба що, лише через суди можна збурюівати ситуацію навколо Приватбанку, що впливатиме на відповідні коливання курсу гривні стосовно ВКВ.
Але, після виборів нового складу ВР - все може бути...
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С "Приватом" оооччень давно знаком..
При Каломойше было лучче и меньше проблем и
хамства...
Сами работники енто признают...
🤗
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Государственный Приватбанк закончил 2018 год с прибылью в размере 11,7 миллиарда гривен
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О , Вождь!
Не верь никому! Бледнолицыя на@бут!
😁
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т.е. раньше он тоже был прибыльный, только налоги никто не платил и всё выводили в офшоры?
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Счас -хамство!
Патамушо-Государство(?)
😁
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а сколько убытков при шоколадных было?
135 лярдов в 4 кв.2016 и 29 лярдов зв 2017

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так по телек ведь картинку показали - вам шо кто то должен?))))
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Знайшов, трохи ремікснув - і...

как всё красиво начиналось
рояль кокс выборы виват
потом отходняки усталость
приват
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Про корупцію ми вже чуємо в рази менше і далі будемо чути про неї ще менше. І це не тому, що її стало чи менше чи більше, просто із заміною влади раптово зник запит на антикорупційну істерію яка використовувалася як технологія для її заміни. Оплачувати істерії просто нікому.
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то, что гривна, на которой работал приват подешевела в три раза никого не смутило ?
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Гривна подешевела потому что страна перестала прожирать займы. Коих было прожрано $ 46 лярдов, взятых за период Тимошенко и Азирова. Закончились халявные деньги - и гривна упала до своей естественной величины.
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Это ТАК у вас в методичке написано, или есть более авторитетные данные?
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Это просто законы экономики так работают. Если национальная валюта теряет искусственную поддержку - курс спускается до рыночного уровня.
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Ой, Сеня, ну прасвити нас, о свиточь иканамизма!
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Ключевой вызов для финансовой стабильности это Рожкова на занимаемой должности!
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А ти знаєш,як не дивно,Баришівський районний суд з тобою згоден.І лоукост SkyUp не повинен працювати в Україні ! Як вони сміють продавати квитки ВТРИЧІ !!! дешевше за МАУ !
Неподобство !
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Я писад про рожкову, а не лоукостеры. Именно рожкова финансировала российские банки в Украине. За ее деяния она вместе с гонтаревой должна на нарах сидеть, а не на своей должности.
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Юрист Михайло Жернаков вважає, що цих справ Баришівський суд навіть розглядати не мав права. Бо вони не в його компетенції. Отже, закликав звернути увагу на те, що сталося, Вищу раду правосуддя.
«Це дуже грубе порушення, судді не могли не знати про те, на що вони йдуть і що вони роблять, які норми закону порушують. Чому судді на це йдуть? Тому що на сьогодні вони фактично безкарні. Органи, які б мали притягати їх до відповідальності, дисфункційні», - заявив юрист.
Навіть попри рішення одіозного Баришівського суду, лоукост і далі літає, а посадовиця Рожкова працює. Національна академія правових наук навіть провела експертизу. Дійшли висновку, що у справі урядниці НБУ суд перевищив повноваження.
«Баришівський районний суд Київської області постановою від 11 червня 2019 року, заборонивши заступниці голови Національного банку і членкині правління НБУ Рожковій безпосередньо брати участь у виконанні функцій Нацбанку, заблокував роботу НБУ і створив перешкоди правлінню здійснювати управління діяльністю Національного банку», - зазначено в рішенні академії. Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/06/18/pislya_rishen_shchodo_rozhkovoi_i_skyur_baryshivskyy_sud_zaboronyv_evklidu_1595067
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боты порошенки упоротый биомусор
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Забыла!
Сичас твоя очередь крикнуть "липецких офшор!!!"
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Забули фінальний акорд - неодмінне СВЫНЯ 🐷
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А барыыыга ? Барыга - самое классное ругательство .
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Спочатку масовий развод лохів наперсточниками на виборах, потім рейдерське захоплення країни за лекалами коломоя - Нацбанк, золотовалютні резерви, земля і продаж 40млн дурнів у рабство росії. Ось вам програма "Слуги народу"
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А по конкретнее в какой части программы об этом написано.
Достали убогие, ничего нового выдумать не можете, пять лет кормили страшилками "не мешайте нам воровать а то Путин нападет".
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Не следовало бы отделять бегающую между фонтанами шаурму от Бени. Это составляющие единого бизнес-плана.
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Крім окружних,не треба забувати й баришівських сволот.Там взагалі надумали на НБУ !!! наїхати. Баришівський районний сінедріон
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Ключевой вызов для финансовой стабильности - это банда Рожкова-Гонтарева-Порошенко на свободе.
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Значить таки отримав країну, а не очолив... Ну якщо подивитись - скільки чистого прибутку дає металургійний комбінат, який став ахметівським, та скільки податків сплачується, то не дивно - чому Украна пасе задніх.
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Ну так це в вона зі своєю подругою Гонтарєвою по команді Порошенка, котрий дуже хотів виглядати "договороспособним", до такої ситуації й довела.

Ключовий виклик для фінансової стабільності - ситуація з "ПриватБанком", - Рожкова - Цензор.НЕТ 6244
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В 14 году по приходу Пороха в казне было Ключовий виклик для фінансової стабільності - ситуація з "ПриватБанком", - Рожкова - Цензор.НЕТ 47100 тыч грн А откуда он тогда украл миллиарды $ при нулевой экономике при этом поднималась армию платили зарплаты и соцвыплаты , народ зимой не замерзал и с голоду не дох
Объясните мне слабомыслещему
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"Ну так це в вона зі своєю подругою Гонтарєвою по команді Порошенка"

Дебил из корекционного класса школы, нац. банк Украины - подразделение ФРС, пти чемздесь вообще Порошенко?
Где ваш штампуют, из какого бревна выстругивают, вы же не петрите простейших вещей.
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все кто у власти миллионеры. прожженные, циничные отморозки которые поднялись не благодаря уму и таланту, а благодаря умению дать, лизнуть и стать раком. то есть нам прозябать и дальше пока не поймем, - справедливость с того ряда где порядочность, правосудие, демократия. мы барахтаемся в бездуховной среде сами того не понимая, а взамен имеем мечты о богатстве, жуя макароны с ушей.
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Сегодня по дикому совпадению был в отделении приватбанка и была с собой платежка за свет, извините, но 20 грн. комиссия за платежку в 94 грн., вы что там совсем ужрались?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлючевой вызов для финансовой стабильности - ситуация с "ПриватБанком", - Рожкова
 
 
 
 
 
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