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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В районе проведения ОС задержана группа лиц, пытавшаяся провезти в РФ водку и рыболовные снасти на 200 тыс. грн. ФОТОрепортаж

В районе проведения операции Объединенных сил прекращено незаконное перемещение товаров народного потребления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Государственная пограничная служба Украины из состава ООС продолжает мероприятия по противодействию контрабандной деятельности на границе с РФ.  В рамках проведения совместной межведомственной операции "Граница-2019" во время выполнения задач по охране государственной границы в районе населенного пункта Красная Звезда на Луганщине, пограничниками задержана группа лиц, которая пытались переместить через границу Украины в РФ товары народного потребления", - сказано в сообщении.

В районе проведения ОС задержана группа лиц, пытавшаяся провезти в РФ водку и рыболовные снасти на 200 тыс. грн 01

Отмечается, что во время выполнения задания по охране государственной границы пограничным нарядом в непосредственной близости от линии государственной границы были выявлены и задержаны два гражданина Украины, которые на автомобиле УАЗ с прицепом пытались переместить в РФ водочные изделия и рыболовное снаряжение с целью дальнейшего их сбыта.

В районе проведения ОС задержана группа лиц, пытавшаяся провезти в РФ водку и рыболовные снасти на 200 тыс. грн 02

"49 упаковок водки и рыболовные принадлежности в 40 ящиках на общую сумму около 200 тысяч гривен, и транспортное средство с прицепом будет передано сотрудникам ГФС", - сообщли в штабе.

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В районе проведения ОС задержана группа лиц, пытавшаяся провезти в РФ водку и рыболовные снасти на 200 тыс. грн 03
Фото: пресс-центр ОС

Правонарушители задержаны в административном порядке за попытку нарушения государственной границы. Их дальнейшую судьбу решит суд.

В районе проведения ОС задержана группа лиц, пытавшаяся провезти в РФ водку и рыболовные снасти на 200 тыс. грн 04

Источник: https://censor.net.ua/n3132853
 
 
 Топ комментарии
 
Може это пацаны ехали на рыбалку!?)))
Снасти...водка...без баб...
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Какцапам на рыбалке снасти не нужны, только водка
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Розбавити горілку метиловим спиртом, вибачитися перед контрабандистами, повернути товар і нехай щастить!
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Може это пацаны ехали на рыбалку!?)))
Снасти...водка...без баб...
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очень зря …. пургену и клофелину в каждую бутылку и в "добрый путь " ...
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Какцапам на рыбалке снасти не нужны, только водка
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на мордовии траур. вотку не подвезли.
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Розбавити горілку метиловим спиртом, вибачитися перед контрабандистами, повернути товар і нехай щастить!
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Водку в засрашку везли - вот же мерзавцы,настоящие предатели родины пытавшиеся нанести непоправимый вред Украинской экономике,сразу их тюрягу,а свинарчуки пусть пока отдыхают,их деятельность была безвредна и не криминальна.
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Неправильно. Водку и сигареті с украинским акцизом нужно пропускать в ОРДЛО в неограниченном количестве как гуманитарку
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ районе проведения ОС задержана группа лиц, пытавшаяся провезти в РФ водку и рыболовные снасти на 200 тыс. грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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