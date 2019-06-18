 В районе проведения ОС задержана группа лиц, пытавшаяся провезти в РФ водку и рыболовные снасти на 200 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Государственная пограничная служба Украины из состава ООС продолжает мероприятия по противодействию контрабандной деятельности на границе с РФ. В рамках проведения совместной межведомственной операции "Граница-2019" во время выполнения задач по охране государственной границы в районе населенного пункта Красная Звезда на Луганщине, пограничниками задержана группа лиц, которая пытались переместить через границу Украины в РФ товары народного потребления", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время выполнения задания по охране государственной границы пограничным нарядом в непосредственной близости от линии государственной границы были выявлены и задержаны два гражданина Украины, которые на автомобиле УАЗ с прицепом пытались переместить в РФ водочные изделия и рыболовное снаряжение с целью дальнейшего их сбыта.

"49 упаковок водки и рыболовные принадлежности в 40 ящиках на общую сумму около 200 тысяч гривен, и транспортное средство с прицепом будет передано сотрудникам ГФС", - сообщли в штабе.

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Фото: пресс-центр ОС

Правонарушители задержаны в административном порядке за попытку нарушения государственной границы. Их дальнейшую судьбу решит суд.