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 Арбитраж ООН определит юрисдикцию в деле о нарушении РФ морского права не раньше осени, - Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль рассчитывает, что Арбитражный трибунал Международного суда ООН по морскому праву на протяжении от 3 до 6 месяцев вынесет решение по юрисдикции в деле о нарушении прав Украины как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, вопрос суммы ущерба будет определяться на последнем этапе.

"Для нас является неприемлемым, самым болезненным вариант, когда арбитраж может сказать, что они не нашли юрисдикцию. Но мы считаем, что этого не должно быть, потому что иначе они нарушат основоположный принцип ООН непризнания. То есть непризнания захвата территории путем применения военной силы. И нарушат резолюцию Генеральной Ассамблеи. (…) Теперь мы ждем решения юрисдикции, после этого трибунал определится, сколько у России есть времени на подачу своего контрмеморандума", - сказала замглавы МИД в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

На вопрос о том, будет ли вынесено решение в отношении юрисдикции в течение полгода, Зеркаль заметила: "На самом деле, решения выносятся в промежутке от 3 до 6 месяцев".

По ее оценке, трибунал поставлен в очень сложное положение, потому что "вопросы, которые поставили россияне как свои возражения, касаются того, и это их первое возражение, что трибунал не может рассматривать это дело, так как речь идет о морских правах Украины вокруг российского Крыма" и юрисдикции трибунала здесь быть не может.

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"Мы же вопрос по поводу Крыма не ставим перед трибуналом вообще никак. Мы просто говорим о том, что Крым – это суверенная территория Украины, и это не является предметом этого спора. Предметом этого спора является нарушение наших прав в Черном, Азовском морях и в Керченском проливе, и они касаются незаконной добычи наши природных ресурсов, незаконного вылова рыбы, незаконного строительства Керченского моста, препятствия свободы навигации и т.д." – пояснила замминистра.

Отвечая на вопрос о том, сколько вариантов решений трибунала может быть, Зеркаль сказала: "На самом деле их не два, а три, потому что есть еще один сценарий, по которому трибунал может сказать, что невозможно рассмотреть юрисдикцию на данном этапе и ее нужно рассматривать вместе с вопросом по сути, рассматривая факты".

Что касается конкретных сумм убытков, которые несет Украина, она отметила, что это всё будет определяться на последнем этапе. "Сейчас мы говорим о том, что за это время россияне уже добыли более 9 млрд кубометров газа и что этот газ принадлежит Украине, таким образом, они воруют у Украины природные ресурсы, которые принадлежат народу Украины", - сообщила замглавы МИД. То же касается и рыбной ловли – калькуляция идет на последнем этапе".

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Говоря о деле в Международном суде ООН относительно нарушения Россией Конвенции о финансировании терроризма и Конвенции о расовой дискриминации, Зеркаль подчеркнула, что вынесение решения по юрисдикции занимает больше времени, тем более, вопрос по двум конвенциям. "Мы надеемся, что суд до конца года вынесет решение по юрисдикции. И тут суд тоже может сказать, что невозможно решить, есть юрисдикция или нет, не рассматривая все факты", - отметила она.

По ее словам, суд может сказать – "нет, мы не можем сейчас принять решение по юрисдикции, есть она или ее нет, потому что вы поставили вопрос так, что нам нужно изучить факты", то есть это значит, что "мы переходим к следующей стадии".

Источник: https://censor.net.ua/n3132849
 
 
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Кароче долго там еще морякам сидеть, но зеленскому до лампочки у него выборы осенью!!!
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Вопрос один:зачем он их туда послал??
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А какие теперь вопросы к Петру Алексеевичу, если на манеже у руля клоун? Арбитраж ООН определит юрисдикцию в деле о нарушении РФ морского права не раньше осени, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 1406
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Кароче долго там еще морякам сидеть, но зеленскому до лампочки у него выборы осенью!!!
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А какие теперь вопросы к Петру Алексеевичу, если на манеже у руля клоун? Арбитраж ООН определит юрисдикцию в деле о нарушении РФ морского права не раньше осени, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 1406
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Вопрос один:зачем он их туда послал??
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Для укрепления азовской группировки морских сил, для обеспечения патрулирования териториальных вод. Или вы думаете что Алексеевич знал, что кацапы захватят и спецом отправил их туда? И вообще это в комптеценции генерального штаба принимались эти решения по передислокации сил...
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буксир "Яны Капу" и два лёгких катера это группировка морских сил ?
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В случае великой морской державы - Украины, да)))
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Отправляя их и давая приказ не пользоваться лоцманом рфии?Да,он знал,что кацапы их захватят.Есть версия,что он расчитывал,что их потопят и это отвлекло б от многих проблем.
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хорошо мацкву ретранслируешь. впрочем, ты всегда это делал.
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Я не один походу...
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Ну видишь,один раз не упал и результат на лицо.И вытаскивать их не спешат.Ведь они могут случайно и рассказать что и как..
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А Турчинов весной 2014 года воинов в АТО послал.
Или он тоже не прав?
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А ты думаешь он не знал что будет ? Кацапы - это неуправляемая орда, там ничего святого и законного, или это тоже новость для тебя ?
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Ну в ген. штабе Пороху сказали, что перебрасывают 2 катера и баржу. Ну перебрасываете и перебрасываете. Это ж в порядке вещей и раньше проблем не было!!!
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то есть виноват генштаб что не просчитал риски ?
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а вы незнали ?!

в победах заслуга главнокомандувача
в поражениях виноваты все остальные
Порохоботы же гениальны в своей простоте
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не скромный вопрос, а зачем ты сам себе лайк ставишь, для значимости ?
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Лайк лишним не бывает. А что? Вот зеленский за себя на выборах голосовал? Думаете он за Петра Алексеевича проголосвал? Значит поставил себе самолайк. А если кловану можна, то и я не брезгую самолайкнуться)))
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Кончай уже пиариться, "великая" дипломатша!
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от ты Господи! как все долго и неопределенно...
(жаль моряков)
видать пока х.ло дышит... нам спокойно не вздыхнуть
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что-то интересное может начаться скоро. сроку кацам дали месяц. до этого все решения этого Трибунала исполнялись.
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" пресс-секретут *******, опровёрг постоянно появляющуюся в комментариях на цензор.нет информацию о том, что якобы новый украинский през таки юзал головкой ***** по роялю. конюшня лавровского мида выражает протест и готовит по поводу этого недружественного намёка соответствующую ноту!" ))))
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канешна...старость-нерадость всей срашки.. надоть уважать, а не...ото, шо выше написано)))
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возможно через пару лет там начнуть борзеть побольше. щас тсцаря ****** пока открыто не величают, но синоним "сказочное" уже начинают юзать. будем подождать )))
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Вода , єлектричество и газ - наш арбитраж . Для чего ждать решения ООН и осени ?
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За тупость президента страдают моряки.И народ в своей массе. Не выбирайте ,тупых....
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Зачем он их послал ? Где польза ? Один вред и проблема. И я не Зефанат ))
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А что нужно было делать, молча утереться и смириться с полным хозяйничанием кацапов в общем море и в наших территориальных водах? Так кацапы только об этом и мечтают, чтобы мы утерлись и смирились, а если мы проглотим, то европка со всеми этими организациями тем более проглотит, с облегчением вздохнет и дальше будет с кацапами гешефты делать.
Если у тебя перед подъездом быдло повадится каждый день бухать, ты из дома перестанешь выходить, чтобы не провоцировать и небыло "вреда и проблем"?
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Дела долгие...Нужны иные рычаги. Например расшатывать рашку изнутри. Чечня,Армения,Осетия,Абхазия,Сибирь,Кубань - спящие вулканы. Да и сама рашка в агонии - все дорожает и перспектив нет.
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Был Союз Республик Свободных, а поделили только Черноморский флот. Тихоокеанский, Северный и Балтийский почему не поделили, валюту Внешэкономбанка, Золотой запас СССР, Алмазный Фонд ???
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