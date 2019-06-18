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 Экономика
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Все про:бизнес (1176) Бахматюк (84) Ukrlandfarming (36) Укрлендфарминг (47)

 Если государство не перейдет к политике экономического национализма и протекционизма, крупный бизнес будет закрывать предприятия, - Бахматюк

Некоторые отрасли аграрного бизнеса в Украине являются скорее убыточными социальными проектами, и без господдержки бизнес будет вынужден их поэтапно закрывать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил СЕО и владелец группы компаний "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк во время презентации исследования ЕБА "Барометр счастья в Украине" в рамках мероприятия "Трудовая миграция: вызов для Украины".

По его мнению, дешевое "длинное" финансирование со стороны государства является залогом экономического развития Украины и, соответственно, важным фактором в борьбе с трудовой миграцией.

Украинский бизнесмен, владелец одного из крупнейших агрохолдингов Европы, считает, что отказ государства от экономического протекционизма ослабляет позиции украинских производителей на мировых рынках. Так во время дискуссии с первым заместителем министра экономики Максимом Нефедовым Олег Бахматюк отметил, что политика здорового экономического протекционизма и лоббирования интересов национального бизнеса проводят наиболее экономически развитые государства мира, а для Украины такая политика необходима, чтобы создать равные условия на внешних рынках с производителями из других стран. "Мы же не можем сказать, что Соединенные Штаты Америки стали менее глобальным игроком в мире от того, что последние четыре года они проводят политику экономического протекционизма и имеют наилучшие показатели экономического роста. Плохо это или хорошо точно для территории, где самый низкий уровень безработицы за последние 30 лет? Это точно хорошо", заявил Бахматюк, сообщает OBOZ.

По мнению владельца "Укрлендфарминг", если государство не перейдет к политике экономического национализма и протекционизма, крупный бизнес будет вынужден идти из целых отраслей экономики, закрывать предприятия, так как окажется в неравных условиях на рынках с производителями других стран. "Максим Нефедов один из тех людей, которые сделали очень много для дерегуляции, это супер. Я согласен только с минимальным фактом вмешательства государства в деятельность, но не с безответственностью. Для чего нам тогда государство? Нам государство для того, чтобы оно производило стратегию и реагировала на базовые вещи. И то, что говорит Максим - "welcome, мы идем и Европу, отрываются двери. Ребята, конкурируйте!". Мы готовы, только на равных условиях. Дайте нам кредиты на 30 лет под 1%, дайте нам те стимулирующие вещи, которые там, в Европе. Мы можем приводить примеры тех же прибалтийских стран - там все хорошо, они потеряли свою экономику, но получили компенсацию. Нет сейчас этого компенсатора в Украине, она не становится членом ЕС, чтобы получить компенсацию хотя бы для каждого украинца, не для экономики. Мы подняли за 2 года на 90% заработную плату, то что говорит Максим: "ребята, работайте". Мы просто видим, что некоторые отрасли как бизнес мы будем поэтапно закрывать, хотим мы этого или не хотим. Я согласен, что мы должны быть идеальными, но мы не должны быть без возможностей, а во-вторых, мы должны защищать свое. И украинский экономический национализм, протекционизм, я считаю, это нормально, это правильно".

Украинский бизнесмен обратил внимание, что для ЕС сельскохозяйственная отрасль - скорее социально-экономический проект удержания на территории своего населения, а целые отрасли сельскогохозяйства в Украине без государственной поддержки могут просто исчезнуть в ближайшее время. "Мы говорим о стимуляции тех или иных отраслевых вещей. И если это запустить, то через 2- 3 года эта отрасль просто сама собой исчезнет как явление. То есть своевременное реагирование со стороны государства - это не протекционизм одному человеку - Бахматюку, кому-то еще - не важно, это протекционизм секторальный с возможностями развития социально-экономических сред. Строительство элеваторов, заводов по переработке - для этого нужны длинные дешевые ресурсы, и функция государства - сделать подготовительные для этого механизмы - регулятивные, экономические, в банковской сфере, те вещи, которые сейчас отсутствуют. Второй вопрос, это позиционирование на внешних рынках. Что я вижу - сейчас абсолютно отсутствует роль государства как лоббиста, продвижение на внешних рынках продукции".

"Укрлендфарминг" является одним из крупнейших аграрных холдингов и налогоплательщиков в Украине, на предприятиях которого в 600 населенных пунктах Украины работают около 27 000 человек. Группа компаний ведет производственную деятельность в 22 из 24 областей Украины и занимается производством зерна, мяса, молока и яиц.

Источник: https://censor.net.ua/n3132848
 
 
 Топ комментарии
 
Крупный бизнес никогда не будет закрывать предприятия, пусть не пи"№дит
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100% Пока будет навар. крупный бизнес будет работать. Совсем другая ситуация с средним и малым бизнесом.
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Не хочется слезать с живительного потока гос дотаций и копеечных кредитов - но и свою контору закрывать тоже не хочется.
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Крупный бизнес никогда не будет закрывать предприятия, пусть не пи"№дит
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100% Пока будет навар. крупный бизнес будет работать. Совсем другая ситуация с средним и малым бизнесом.
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"скоріше соціально-економічний проект втримання на території свого населенняДжерело:https://censor.net.ua/ua/n3132848" - *****, ідіот, який виріс в кам'яних джунглях і вважає, що сир видобувають з вареників. А харчі хто буде ********? Звідки вони візьмуться, якщо не буде сільського господарства?
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Даешь льготы отечественному автопроизводителю Якщо держава не перейде до політики економічного націоналізму і протекціонізму, великий бізнес буде закривати підприємства, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 8874 Знакомо, да?!
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Крупний бізнес в Україні це злочинний капітал, тому він має бути ліквідований! Державну підтримку має отримувати тільки малий бізнес, там де ж чесні підприємці, які сплачують податки і створюють робочі місця. Крупний бізнес робочі місця тільки скорочує, тому підтримки для нього не буде!
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господи, стерилізуйте хтось цього икономіста зеленого...
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Крупний бізнес витягує з України більшу частину бюджетних коштів, в 2019 році обсяг відшкодування ПДВ сягне 200 млрд.грн, а це два бюджети міноборони! Навіщо нам такий бізнес, який забирає з бюджету більше ніж дає?
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Ну шо ты мелешь , о Господи Якщо держава не перейде до політики економічного націоналізму і протекціонізму, великий бізнес буде закривати підприємства, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 4372 ..!! Ликвидировав крупный бизнеc ты ликвидируешь бОльшую половину доходов бюджета Украины . !! Дурень Якщо держава не перейде до політики економічного націоналізму і протекціонізму, великий бізнес буде закривати підприємства, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 3921 . .! Ты со своего кармана будешь платить бюджетникам зарплату ,,и социалку ?? И пенсии пенсионерам . ?

Ну я много маразма тут читаю , но ТАКОГО Якщо держава не перейде до політики економічного націоналізму і протекціонізму, великий бізнес буде закривати підприємства, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 8403 , ещё читать не приходилось .
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Головні платники податків це мобільні оператори та табачні компанії. Від того що збанкрутує якась говнокомпанію Ахметова чи Пінчука ніхто не постраждає, тим більше що нові власники все одно будуть продовжувати роботу на цих підприємствах!
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.Та какие там табачки ,, это так ,капля в море .. Сразу видно что ты - не в теме . ! Почитай госстат , на досуге . Якщо держава не перейде до політики економічного націоналізму і протекціонізму, великий бізнес буде закривати підприємства, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 7988 . Ну да ладно ,, тогда следующий вопрос - "на засыпку ". А новые власныки этих компаний , уже не будут - крупным бизнесом .? Ты же вроде собрался истребить именно крупный бизнес , а не его нынешних владельцев .
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правильно, будем развивать сеть киосков шаурмы, а то заводы там всякие нафиг надо
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Игорь в по оборонке более вменяемую пургу несли. Экономика - это совсем не ваше!
Вы походу хотите оставить нас без металлургии и сельского хозяйства Якщо держава не перейде до політики економічного націоналізму і протекціонізму, великий бізнес буде закривати підприємства, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 6452
Погуглите для начала "структура ВВП Украины"
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врет он все - пример - Австралия и Новая Зеландия - самые показательные в сельском хозяйстве примеры - кому интересно - гугл в помощь - а он просто лукавит и уже сильно лукавит
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Ему хоцца дешёвых кредитов . И непременно шоб от государства ,, ибо государству отдавать их не обязательно . Другое дело западные банки , казалось бы - возьми там , так нет . Там не комильфо , ибо те не слезут ,, заставят отдать всё до копейки . Якщо держава не перейде до політики економічного націоналізму і протекціонізму, великий бізнес буде закривати підприємства, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 4713 .
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Нужно называть вещи своими именами и не строить из себя целок!
Должен быть закон о лобби, чтобы крупный бизнес ОФИЦИАЛЬНО!!!! мог решать свои проблемы! И тогда отпадет необходимость финансировать клоунов!!!
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Официально лоббировать на уровне государства имеет смысл когда предприятие конкурентноспособное не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. И нет смысл дотировать те предприятия, которые производят гуано исключительно для внутреннего потребления, но цены заламывют на уровне рыночных. Кстати, ни о какой модернизации производства они тоже не помышляют.
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Не хочется слезать с живительного потока гос дотаций и копеечных кредитов - но и свою контору закрывать тоже не хочется.
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Так он еще и господдержку требует. А Косюк дотаций уже не получает? Или Гудку 4млрд. долга не списали?
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Так пусть крупный бизнес сделает конкурентные условия для сотрудников и тогда никто не побежит в иностранные компании

А то хотят платить и дальше копейки и ещё чтобы государство им в этом помогало

Крупный бизнес типа Ахметок и Новинских с Фирташем Украину только доит
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Слово "націоналізм" зекоманду лякає незалежно від контексту.
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У нас уже поддержка, например олигархи продают так званую «зеленую» энергию втридорога, а за все это платят лохи украинцы, при чем теперь даже запретили населению примыкать к этой кормушке, не в нашей стране такие проекты запускать, а то олигархе опять на коне, а население в жопе.
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КУРЫ начали шантаж! Срочно этому и Косюку по пару миллиардов материальной помощи! Упыри яйца и куры в Польше дешевле чем в Украине продают!
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А що, десь в світі є яйця, дегевші, ніж в Україні? Хмельницький, Дубово - десяток - 10 грн. Хмельницький, Сільпо на Бандери - яйця по 13,5 грн десяток. А ну, ціни на яйця в Польщі в студію, брехуне!
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Аграрный бизнес в Украине сейчас самое прибыльное дело. Пусть Бахматюк лучше расскажет какая у него прибыль с одного гектара и почему , если нет того что он перечислил, его предприятие растёт .
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Различные бахматюки спешат "половить рыбку в мутной воде". Вдруг вместо 150% прибыли станет 200%. Зекоманда или бекоманда,а лоббисты в ВР все на деньги падки.
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Не бреши, а краще згадай, як сивий мародер дотував свого корєша косюка (наша ряба, миронівський х/п) на майже мільярд гривень.
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А чого це в тебе так репнула срака за бахматюка? Ти на нього працюєш? Він чимось краще косюка? Чи аби тільки какахами кидатись?
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-миллиардер и владелец крупнейшей компании!
-что вы хотите?
-чтобы украинцы сбросились своими налогами и дали мне денег, а с этих денег я заплачу им зарплату.
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Я понимаю, если бы он лоббировал снижение общего налогообложения для всех усастников (в Украине высокие налоги), а так это позорище требует только для себя выгодных преференций и подачек из бюджета за счет налогоплательщиков...

Как же ж ненавидят оллигархи-монополисты правовой, конкурентный рынок... Живут по принципу "своим - все, остальным - налоги, госограничения, госконтроль, госбарьеры, госпреграды..."
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Раньше придворным аграрием был Косюк, и он при Пэтруччо некисло так разбогател.
А Бахматюку, я так понимаю, обидно, и он тоже так хочет.
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Для "дєтєй пріроди" - Косюк некисло так розбагатів за останні 20 років. А "придворність" аграріїв визначалася побудовою НОВИХ агрооб'єктів. Хто будував - тому й давали відшкодування. А ще, крім Пороха, **** давав кредити МХП під реальні проекти. Ну, розумію, це європейці, вони такі тууупі в наших реаліях)))) до порад таксистів-перукарів не прислухалися)))))
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Ну от Гереги, наприклад до фіга набудували - а їм ніхто нічого не відшкодував.
Та і Бахматюк яйцями всіх арабів завалив, і рапсовою олією всю Європу залив - і йому теж ніхто ничого не відшкодував.
Чому, цікаво, придворність жеж визначається крітерієм скільки хто набудував.
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Если этот оллигарх не умеет работать, пусть закрывается! На его место придут те кто хочет и умеет работать... Так работает рыночек...
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Та хоча б здихатись від політики економічного кретинизму, коррупціонизму та бандитизму.
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ну да и свалит в Авган мак сеять, его там ждут с дотациями
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Є пропозиція нарешті послати нах.й "вітчизняного виробника" (ТМ), а нарешті подумати про вітчизняного споживача.
Бо чомусь продуктові товари в Європі дешевші, смачніші і небезпечніші, ніж в Україні. І це в принципі стосується не тільки с/г чи харчової промисловості, а всіх без винятку галузей економіки.
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Я, звичайно, дико вибачаюсь, але Ви дійсно були хоч в одній країні ЄС? Про "дешеві і смачні" продукти в ЄС пишуть люди,які бачили Європу лише в телевізорі))))
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Дети в Польшу катались и знакомые тоже. Продукты оттуда привозили. И таки да - и вкуснее и дешевле.
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Кста - в Ужгород ездили. Туда с Венгрии и Словакии продукты привозят. Так на базаре в Ужгороде сыровяленную колбасу вдвое дешевле купить чем у нас подобную в маркетах. Кофе тоже и вкуснее и дешевле продают чем у нас. Так эта продукция через границу уже перевезена и в своей цене уже содержит логистические и другие затраты.
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Насмешил насчет экономического национализма. Отличие иностранного инвестора (настоящего, а не из оффшоров) от национального в том, что иностранный инвестор организовывает реально работающий бизнес, ставит более-менее вменяемые зарплаты и платит налоги. А национальный инвестор ставит мизерные зарплаты, налоги не платит, а успешность его бизнеса прямо зависит от того находится ли он (его люди) у корыта.
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Може менше тратитись на "рекламу" на "Цензор"?! Якщо бізнес збитковий-навіщо такий "бізнес"?! Якщо й потрібен протекціонізм держави то найперше розвитку малого й середнього бізнесу,сприянню самозайнятості! Саме малий та середній бізнес є продуцентом незалежних,самодостатніх громадян. А великий бізнес ,завжди,залежний від держави і грає на боці держави у найбрудніші ігри!
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Нам насрать на крупный капитал. Это воры.
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Этот тот чел шо жалуется мол селяне уже не хотят работать за 100 дол.в месяц...
Убегают в Польшу...
А те кто остались хотят его...РАЗОРИТЬ зарплатами в 300 дол.!))))
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Умилило заявление о повышении на 90% зарплаты. Правда скромно умолчали от какой базовой зарплаты увеличивали. Ибо не секрет что на 90% от 6000грн к примеру гораздо больше чем 90% от 3000грн.
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Государству легче национализировать у тех, кто требует кредиты долгосрочные под 1%. В одном месте не слипнется от халявы? Прихватизировали в былое время за три копейки ВСЁ и ещё кредиты подавай, наглецам.
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Если государство не перейдет к политике экономического национализма и протекционизма, крупный бизнес будет закрывать предприятия, - Бахматюк

В добрый путь. Лично хотелось бы посмотреть как именно Бахматюк свои предприятия закроет. И кста, как хорошо, что рынка земли нет и что эта чума не выкупила землю а всего навсего арендует. На его место желающие найдутся.
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что то не вяжутся слова и дела у украинского "крупного бизнеса" - в Украине цены на продукты уже ВЫШЕ(!) чем в Европе, а косюки вместо того, что б своим работникам платить достойные зарплаты, покупают яхты за десятки миллионов$!!!
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Нерозумно порівнювати США з Україною.США розвинута постіндустріальна країна в якій наприклад сільськогосподарске виробництво займає 2%ВВП та по доходу поступається туризму.Україна с/г виробництво це до 20% ВВП і 40%валютної виручки.Україна відноситься до країн що розвиваються ,з`являються нові галузі виробництва але деякі галузі можуть і зникнути.Про кредити під1% на 30 років треба дискусії провести ,чи не станеться так що бюджетні гроші підуть в офшори ,з`являться так звані "мильні бульбашки" перекредитування та інші махінації ,треба подивитися на досвід інших країн, що розвиваються,скористатися їх досвідом щоб не повторювати помилки, так як наша країна не має зайвих грошей та часу на пусті експерименти.
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А хіба не "Бахматюки" , зробили Україну такою яка вона є нині? . Іншого вони вже не побудують .
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це треба питати у "нового лица" ЗеКучми, це він "архитектор"кланово-олігархічної системи в країні.
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Та я і про те і про тих . "Бахматюк" як збірний образ , Кравчуків-Кучм і їх гоп компаній .
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Так,але наразі іншого нема,щоб були зміни треба міняти систему,трудову міграцію можна трохи вповільнити економічними чинниками але зупинити неможливо,подивіться іноземні корпорації які зайшли в країну платять українцям в 10 разів меншу з/п ніж на аналогічному виробництві у Польщі і вина в цьому цієї системи.
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Тут причина проста - Україна розвернута лицем до політиків, олігархів , прокурорів , суддів , ментів . Все інше населення є кормовою базою , для перерахованих вище . То чому іноземці мають робити по іншому ? . Як не прикро визнавати , але українці живуть в епоху феодалізму , при цьому не усвідомлюючи цього.
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"То чому іноземці мають робити по іншому ?"
Згоден,я про це і написав,іноземці зайшли та інтегрувалися у ту систему яка є.
"Як не прикро визнавати , але українці живуть в епоху феодалізму , при цьому не усвідомлюючи цього." Той хто розуміє і не може себе в ній знайти їдуть геть.
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Имеется ввидуа аграрный крупный бизнес. Для начала нужно разобраться с землей, и понять кто там фермер в поле и кто крупный бизнес их обкрадывает.
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Бахматюк абсолютно прав, экономический протекционизм для Украины чрезвычайно важен.
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смотря в какой отрасли. Ахметов без проекции всех обкрадывает.
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Ахметов монополист. С монополистами, разумеется нужно вести борьбу.
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Ты думаешь в аграрном биднесе иначе? Думаю не более пяти семей весь аграрный бизнес держат.
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Думаю нужна гибкая экономическая политика, направленная на защиту своих производителей.
Если этого не будет, тогда Украина и дальше будет прозябать, как сейчас.
Такая политика также должна проводиться не в ущерб интересам украинского народа.

Нужен сбалансированный подход.
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Так почти тридцать лет уже такая политика проводится. Сколько еще нужно?
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Проводилась только отчасти и те отрасли, которым уделялось внимание, по большей части сейчас хорошо стоят на ногах.
А те отрасли, которым внимание не уделялось, многие теперь разрушены или находятся в плачевном состоянии.
Если США защищают своих производителей, то Украине тем более нужно это делать.
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Чтобы проводить политику экономического протекционизма нужно иметь немалые средства,которых в Украине просто нет. Даже США такую политику далеко не сразу начали проводить. Всегда ставить телегу впереди лошади- это стиль мышления наших "предпринимателей"
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в некоторых штатах США запрещено строить супермаркеты и гипермаркеты - так как это уничтожает малый бизнес, который платит налоги в отличие от крупного - которому проще "договориться"
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Советник Владимира Зеленского Руслан Стефанчук заявил, что партия нового президента Украины «Слуга народа» выбрала своей идеологией либертарианство.


Либертарианцы выступают против любых государственных дотаций, например, сельскохозяйственным производителям. Либертарианцы выступают против таможенных пошлин и иных видов внешнеторговых барьеров.


(Википедия, Политические взгляды современных либертарианцев)


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Ну и чем это плохо? У нас уже почти 30 лет и таможенные пошлины и всякого рода дотации для поддержки так называемых отечественных производителей и что? Стало лучше жить? Может действительно попробовать здоровую рыночную конкуренцию? Мне как простому украинцу собственно все равно кто будет хозяином производства на котором я к примеру работаю. Отечественный ли это будет производитель или резидент. Мне главное чтобы уровень жизни рос и доходы в бюджет платились хозяйствующим субъектом.
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Советник Владимира Зеленского Руслан Стефанчук заявил, что партия нового президента Украины «Слуга народа» выбрала своей идеологией либертарианство.



Либертарианцы считают, что НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ аморально, по сути ничем не отличается от грабежа и поэтому налогообложение следует заменить добровольными методами финансирования услуг, представляемых государством в настоящее время населению. Такие услуги могут предоставляться частным бизнесом, благотворительными и другими организациями



(Википедия, Политические взгляды современных либертарианцев)

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Имеется в виду получение напрямую из бюджета миллиардных дотаций. Нахрен такой бизнес. А вот куда подевался наш мелкий и средний бизнес? Вчерась хотел сделать печать на холсте - 3 предприятия уже не существует, четвертое запросило 5 дней на исполнение и за бешенную цену. Еще год назад печатали за час-два. Из четырех небольших кафешек в районе не осталось ни одной. Но это ерунда. Главное для нас - дотировать агрохолдинги с бахматюками и косюками. Это и будет доморщенный протекционизм. Хотя в Молдове большой бизнесмен и протеционист Плахотнюк кажись допрыгался. Причем веревочка оттель кажись далеко потянется
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Коли країна поставлена перед фактом - оплатити драконівські ціни за газ , комун.послуги і прохарчуватись , то на все інше просто немає коштів . Тому і звужується ринок .Газ , світло , аптека , їжа , відпочинок - стаканчик морозива .
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Мышление либертарианцев очень похоже на религиозный догматизм - они вбили себе в голову некие идеологические максимы («государство не нужно», «налоги - воровство», «стихийный рынок - основа мироустройства» и т. п.) и не способны трезво оценить их область применимости.
В утопическом мире, который рисуют себе в своих влажных мечтаниях либертарианцы, распределение материальных благ отдано на откуп законам СТИХИЙНОГО РЫНКА. Они почему-то считают, что при этом блага будут распределяться справедливо т. е. согласно тому, насколько эффективно человек работает.
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Не можешь работать как крупный предприниматель - иди наймись работягой в Польшу и будет тебе счастье в достатке и здравии,бизнес оставь тем,кто сможет работать не прося дотаций и субсидий,а то малый бизнес - плати налоги,взятки и штрафы,а агрохолдингу дайте преференции,охренели мрази.
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Бедный Бахматюк! Уж так он социально земельку пашет, а тут ему полки в колёса!
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Еще хочет украсть !!!!!!!!!!!!!!!!! Ему мало 19 млрд грн
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЕсли государство не перейдет к политике экономического национализма и протекционизма, крупный бизнес будет закрывать предприятия, - Бахматюк
 
 
 
 
 
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