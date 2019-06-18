 Если государство не перейдет к политике экономического национализма и протекционизма, крупный бизнес будет закрывать предприятия, - Бахматюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил СЕО и владелец группы компаний "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк во время презентации исследования ЕБА "Барометр счастья в Украине" в рамках мероприятия "Трудовая миграция: вызов для Украины".
По его мнению, дешевое "длинное" финансирование со стороны государства является залогом экономического развития Украины и, соответственно, важным фактором в борьбе с трудовой миграцией.
Украинский бизнесмен, владелец одного из крупнейших агрохолдингов Европы, считает, что отказ государства от экономического протекционизма ослабляет позиции украинских производителей на мировых рынках. Так во время дискуссии с первым заместителем министра экономики Максимом Нефедовым Олег Бахматюк отметил, что политика здорового экономического протекционизма и лоббирования интересов национального бизнеса проводят наиболее экономически развитые государства мира, а для Украины такая политика необходима, чтобы создать равные условия на внешних рынках с производителями из других стран. "Мы же не можем сказать, что Соединенные Штаты Америки стали менее глобальным игроком в мире от того, что последние четыре года они проводят политику экономического протекционизма и имеют наилучшие показатели экономического роста. Плохо это или хорошо точно для территории, где самый низкий уровень безработицы за последние 30 лет? Это точно хорошо", заявил Бахматюк, сообщает OBOZ.
По мнению владельца "Укрлендфарминг", если государство не перейдет к политике экономического национализма и протекционизма, крупный бизнес будет вынужден идти из целых отраслей экономики, закрывать предприятия, так как окажется в неравных условиях на рынках с производителями других стран. "Максим Нефедов один из тех людей, которые сделали очень много для дерегуляции, это супер. Я согласен только с минимальным фактом вмешательства государства в деятельность, но не с безответственностью. Для чего нам тогда государство? Нам государство для того, чтобы оно производило стратегию и реагировала на базовые вещи. И то, что говорит Максим - "welcome, мы идем и Европу, отрываются двери. Ребята, конкурируйте!". Мы готовы, только на равных условиях. Дайте нам кредиты на 30 лет под 1%, дайте нам те стимулирующие вещи, которые там, в Европе. Мы можем приводить примеры тех же прибалтийских стран - там все хорошо, они потеряли свою экономику, но получили компенсацию. Нет сейчас этого компенсатора в Украине, она не становится членом ЕС, чтобы получить компенсацию хотя бы для каждого украинца, не для экономики. Мы подняли за 2 года на 90% заработную плату, то что говорит Максим: "ребята, работайте". Мы просто видим, что некоторые отрасли как бизнес мы будем поэтапно закрывать, хотим мы этого или не хотим. Я согласен, что мы должны быть идеальными, но мы не должны быть без возможностей, а во-вторых, мы должны защищать свое. И украинский экономический национализм, протекционизм, я считаю, это нормально, это правильно".
Украинский бизнесмен обратил внимание, что для ЕС сельскохозяйственная отрасль - скорее социально-экономический проект удержания на территории своего населения, а целые отрасли сельскогохозяйства в Украине без государственной поддержки могут просто исчезнуть в ближайшее время. "Мы говорим о стимуляции тех или иных отраслевых вещей. И если это запустить, то через 2- 3 года эта отрасль просто сама собой исчезнет как явление. То есть своевременное реагирование со стороны государства - это не протекционизм одному человеку - Бахматюку, кому-то еще - не важно, это протекционизм секторальный с возможностями развития социально-экономических сред. Строительство элеваторов, заводов по переработке - для этого нужны длинные дешевые ресурсы, и функция государства - сделать подготовительные для этого механизмы - регулятивные, экономические, в банковской сфере, те вещи, которые сейчас отсутствуют. Второй вопрос, это позиционирование на внешних рынках. Что я вижу - сейчас абсолютно отсутствует роль государства как лоббиста, продвижение на внешних рынках продукции".
"Укрлендфарминг" является одним из крупнейших аграрных холдингов и налогоплательщиков в Украине, на предприятиях которого в 600 населенных пунктах Украины работают около 27 000 человек. Группа компаний ведет производственную деятельность в 22 из 24 областей Украины и занимается производством зерна, мяса, молока и яиц.
Ну я много маразма тут читаю , но ТАКОГО , ещё читать не приходилось .
Вы походу хотите оставить нас без металлургии и сельского хозяйства
Погуглите для начала "структура ВВП Украины"
Должен быть закон о лобби, чтобы крупный бизнес ОФИЦИАЛЬНО!!!! мог решать свои проблемы! И тогда отпадет необходимость финансировать клоунов!!!
А то хотят платить и дальше копейки и ещё чтобы государство им в этом помогало
Крупный бизнес типа Ахметок и Новинских с Фирташем Украину только доит
обрыдались все...
-что вы хотите?
-чтобы украинцы сбросились своими налогами и дали мне денег, а с этих денег я заплачу им зарплату.
Как же ж ненавидят оллигархи-монополисты правовой, конкурентный рынок... Живут по принципу "своим - все, остальным - налоги, госограничения, госконтроль, госбарьеры, госпреграды..."
А Бахматюку, я так понимаю, обидно, и он тоже так хочет.
Та і Бахматюк яйцями всіх арабів завалив, і рапсовою олією всю Європу залив - і йому теж ніхто ничого не відшкодував.
Чому, цікаво, придворність жеж визначається крітерієм скільки хто набудував.
Бо чомусь продуктові товари в Європі дешевші, смачніші і небезпечніші, ніж в Україні. І це в принципі стосується не тільки с/г чи харчової промисловості, а всіх без винятку галузей економіки.
Убегают в Польшу...
А те кто остались хотят его...РАЗОРИТЬ зарплатами в 300 дол.!))))
В добрый путь. Лично хотелось бы посмотреть как именно Бахматюк свои предприятия закроет. И кста, как хорошо, что рынка земли нет и что эта чума не выкупила землю а всего навсего арендует. На его место желающие найдутся.
Згоден,я про це і написав,іноземці зайшли та інтегрувалися у ту систему яка є.
"Як не прикро визнавати , але українці живуть в епоху феодалізму , при цьому не усвідомлюючи цього." Той хто розуміє і не може себе в ній знайти їдуть геть.
Если этого не будет, тогда Украина и дальше будет прозябать, как сейчас.
Такая политика также должна проводиться не в ущерб интересам украинского народа.
Нужен сбалансированный подход.
А те отрасли, которым внимание не уделялось, многие теперь разрушены или находятся в плачевном состоянии.
Если США защищают своих производителей, то Украине тем более нужно это делать.
Либертарианцы выступают против любых государственных дотаций, например, сельскохозяйственным производителям. Либертарианцы выступают против таможенных пошлин и иных видов внешнеторговых барьеров.
(Википедия, Политические взгляды современных либертарианцев)
Либертарианцы считают, что НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ аморально, по сути ничем не отличается от грабежа и поэтому налогообложение следует заменить добровольными методами финансирования услуг, представляемых государством в настоящее время населению. Такие услуги могут предоставляться частным бизнесом, благотворительными и другими организациями
(Википедия, Политические взгляды современных либертарианцев)
В утопическом мире, который рисуют себе в своих влажных мечтаниях либертарианцы, распределение материальных благ отдано на откуп законам СТИХИЙНОГО РЫНКА. Они почему-то считают, что при этом блага будут распределяться справедливо т. е. согласно тому, насколько эффективно человек работает.