 "Европейская Cолидарность" поддерживает назначение Пристайко главой МИД

Об этом сообщает пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.
Вадим Пристайко - опытный дипломат, имеющий многолетний опыт во внешней политике. С 2014-го года он исполнял обязанности заместителя министра иностранных дел, а в 2017-м президент Петр Порошенко назначил его на должность председателя Миссии Украины при НАТО. Это означает, что во внешней политике будет работать принцип преемственности", - говорится в сообщении.
"Европейская Cолидарность" надеется, что опыт Вадима Пристайко поможет в становлении европейских и евроатлантических устремлений Украины.
2. Мінстець він ПОКИЩО дійсно розігнати не може. Якщо знаєш, як це зробити ЗАКОННО зараз - розкажи. Послухаю генія від 25%иліти)
3. Не біжи поперед паровоза - далі буде
Значит, Климкина (к которому ни у кого за 5 лет, вообще претензий не было), можно на помойку?
я вижу независимую Украину и международную поддержку этой независимости, вижу неоднократно маканутый в дерьмо кацапстан... тебе это неприятно видеть?
В тот момент, когда ЕС озвучивает данное решение, Климкин начинает работу уже на следующий период. Понятно, что там работа всего МИДа - надо достучаться до каждой из 40 стран ЕС. Но координирует действия МИДа - Климкин. Поэтому к нему претензий нет.
А то, что Трамп обещал, но не ввёл новые - то тут никто доктором быть не может.
Мы понимаем, что там пуйло под ковром определяет, какие санкции можно вводить, а какие - нельзя.
Оно то понятно, тебе при вылизывании матня пэтьки не видна😀 а такие фотки атца стэцям не показывают
СIМФЕРОПОЛЬ ЗА ЄС 🇺🇦 🇪🇺 @simfforeu 16 июн.
Зеленський вніс подання до ВР щодо призначення міністром МЗС Вадима Пристайка. Давайте пригадаємо, що в 2016 ця людина пропонувала домовитися з керівництвом т.з. "днр" та змиритися з втратою територій.
Який преЗЕдент, такі й кадри
видео
https://twitter.com/i/status/1140232103961026560
И этот и тот.....
Просто Зе чистый коллаборант..., без примеси украинских мотивов государственности....
Но на этих мотивах и смыслах которых повторял порошенко Украина и держалась все это время...
Сейчас убрали и эту подпорку...
Плюсую
1. Создать иллюзию поддержки действующей власти, чтобы откусить от ее электорального поля кусок побольше.
2. Перетянуть конкурентов в свое электоральное поле, т.е. заставить их говорить теми же лозунгами, что и они (именно так удалось разбить Тимошенко на прошедших выборах). Зеля, кстати, тоже по многим местам попался на эту удочку.