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 Политика Украины
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Все про:МИД (5024) Пристайко (107) Европейская Солидарность (17)

 "Европейская Cолидарность" поддерживает назначение Пристайко главой МИД

Партия "Европейская Cолидарность" поддерживает инициативу назначения Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел Украины.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.

Вадим Пристайко - опытный дипломат, имеющий многолетний опыт во внешней политике. С 2014-го года он исполнял обязанности заместителя министра иностранных дел, а в 2017-м президент Петр Порошенко назначил его на должность председателя Миссии Украины при НАТО. Это означает, что во внешней политике будет работать принцип преемственности", - говорится в сообщении.

"Европейская Cолидарность" надеется, что опыт Вадима Пристайко поможет в становлении европейских и евроатлантических устремлений Украины.

Смотрите также: Зеленский просит Раду на текущей неделе одобрить увольнение Луценко, Климкина и назначить главой МИД Пристайко, - Стефанчук. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3132845
 
   
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Оце так.... Кілька днів роботи соєвої ботохверми коту під хвіст "Европейская Cолидарнисть" поддерживает назначение Пристайко главой МИД - Цензор.НЕТ 8501 За ЩО гроші уплОчено??? "Европейская Cолидарнисть" поддерживает назначение Пристайко главой МИД - Цензор.НЕТ 8423
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Ем.. Зрада? А то я вже заплутався... Петя Зебіл чи що? "Европейская Cолидарнисть" поддерживает назначение Пристайко главой МИД - Цензор.НЕТ 4304
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Петя скоро и над фонтаном пробежит, и если надо - шаурмой торговать будет. Только бы не трогали.
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Ем.. Зрада? А то я вже заплутався... Петя Зебіл чи що?
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Петя адекватный, если нормальные кандидатуры, то нужно поддерживать.
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нет, не правильно. Человек был за мир с Лугадоном,
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Пьетя в своей манере, всех кинул и слил порохоботов!))))
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нет, это просто Зе копирует Петю и продолжает его начинания.
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Просто Пєтя сейчас в глубоеком запое і залитими зєнками не бачить, шо його холуї собі дозволяють
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Дуже помітно, що вони без методички працюють - просто висери, переходи на особистість, якійсь понос словесний прям як ватники. Навіть пєтін модер з ЦН походу переосмислю все..
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Всем по барабану что поддерживаю политические трупы с рейтингом чуть больше погрешности
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тупо врёшь тупо срёшь. хоть слово "опыт" перевести на украинский в состоянии?
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поздравляю: тест на кацапа положительный. хоть поймёшь почему?
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Оце так.... Кілька днів роботи соєвої ботохверми коту під хвіст За ЩО гроші уплОчено??? "Европейская Cолидарнисть" поддерживает назначение Пристайко главой МИД - Цензор.НЕТ 8423
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То есть ты признаёшь что клоун настолько бесполезный и бестолковый что до сих пор не может минстець разогнать. Уже 18 июня а ты всё волаешь про ботоферму. Разве они не в тюрьме ещё с 21 апреля? Забыл что сам орал со своими зебилами? Порохоботы давно в тюрьмах, а Петя давно в Ростове..ну вспоминай "Европейская Cолидарность" поддерживает назначение Пристайко главой МИД - Цензор.НЕТ 1871
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1. Я не зебіл. Ти промахнувся) Просто я не звів своє бачення України та її майбутнього тунельно до квадратного рила біля владного корита.
2. Мінстець він ПОКИЩО дійсно розігнати не може. Якщо знаєш, як це зробити ЗАКОННО зараз - розкажи. Послухаю генія від 25%иліти) "Європейська Cолідарність" підтримує призначення Пристайка головою МЗС - Цензор.НЕТ 3728
3. Не біжи поперед паровоза - далі буде "Європейська Cолідарність" підтримує призначення Пристайка головою МЗС - Цензор.НЕТ 4982
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Переобулись в воздухе.
Значит, Климкина (к которому ни у кого за 5 лет, вообще претензий не было), можно на помойку?
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А вы вообще хоть какие-то результаты деятельности Климкина за 5 лет видели?
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а что б ты хотела увидеть?
я вижу независимую Украину и международную поддержку этой независимости, вижу неоднократно маканутый в дерьмо кацапстан... тебе это неприятно видеть?
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Санкции ЕС продлевает каждые полгода. И они каждый раз висят на волоске.
В тот момент, когда ЕС озвучивает данное решение, Климкин начинает работу уже на следующий период. Понятно, что там работа всего МИДа - надо достучаться до каждой из 40 стран ЕС. Но координирует действия МИДа - Климкин. Поэтому к нему претензий нет.
А то, что Трамп обещал, но не ввёл новые - то тут никто доктором быть не может.
Мы понимаем, что там пуйло под ковром определяет, какие санкции можно вводить, а какие - нельзя.
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Вони посварились, " Только Петя знает, как привести Украину в ЕС и НАТО, сделав это своим предвыборным слоганом. Даже его друг Климкин не выдержал, то ли в список не попал, то ли по другой причине начал выступать разрушителем Петиных мифов и решил говорить людям правду, после того, как Петя нарассказывали людям сказок. Ближайшие мечты о ЕС он называет «дурницями«. И честно признался, что Петя всех дурил. Украина не готова и не вступит к 2025 году в ЕС, потому что никто никаких переговоров с ЕС об этом не вел. Это такой же блеф, как и все остальное, что продуцировал Порошенко. А когда мы будем готовы, году к 40-му, то неизвестно будет ли тогда еще ЕС существовать в том виде, что сейчас."
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Владимир Александрович предложил Климкину остаться, но тот отказался...вполне цивилизованно решили вопрос...теперь нельзя буде свалить ошибки на старые кадры... "Європейська Cолідарність" підтримує призначення Пристайка головою МЗС - Цензор.НЕТ 3305
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Петя скоро и над фонтаном пробежит, и если надо - шаурмой торговать будет. Только бы не трогали.
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Так пэтька уже на заправке фоткался с торчащей из мотни рубахой
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следишь за Петиной матнёй. Маладец следи дальше, не отвлекайся.
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в пєті ірка нєпадстілка є шоб за його матньой слідкувати
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Так как там не уследишь, если он ею светит то на саммите, то на заправках😀
Оно то понятно, тебе при вылизывании матня пэтьки не видна😀 а такие фотки атца стэцям не показывают
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Следи следи, придёшь потом раскажеш шо там с Петиной матнёй дальше было. Следящий за петиной матнёй. Не забудь только фото отчёт выложить как ты это делал раньше.
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Ты так и сидишь в засаде в Борисполе с 31 марта, чтобы Петя не улетел?... "Європейська Cолідарність" підтримує призначення Пристайка головою МЗС - Цензор.НЕТ 2801
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Портнов говорит, что свинорылый сядет до конца года! Надеемся так и будет)))
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А, что это за партия такая? На прошлых выборах её не было, вот пройдёте в новый парламент, тогда тогда советуйте "Европейская Cолидарнисть" поддерживает назначение Пристайко главой МИД - Цензор.НЕТ 9216.
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Сученная страна и ее политики.... "Европейская Cолидарнисть" поддерживает назначение Пристайко главой МИД - Цензор.НЕТ 1058

"Европейская Cолидарнисть" поддерживает назначение Пристайко главой МИД - Цензор.НЕТ 8168 СIМФЕРОПОЛЬ ЗА ЄС 🇺🇦 🇪🇺‏ @simfforeu 16 июн.

Зеленський вніс подання до ВР щодо призначення міністром МЗС Вадима Пристайка. Давайте пригадаємо, що в 2016 ця людина пропонувала домовитися з керівництвом т.з. "днр" та змиритися з втратою територій.
Який преЗЕдент, такі й кадри

видео
https://twitter.com/i/status/1140232103961026560



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Лео, а через рік Порошенко його призначає керівником місії при НАТО, нічого не бентежить?
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буков - отстой.., кто же спорит...

И этот и тот.....
Просто Зе чистый коллаборант..., без примеси украинских мотивов государственности....
Но на этих мотивах и смыслах которых повторял порошенко Украина и держалась все это время...
Сейчас убрали и эту подпорку...
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Даже не знаю, я вже заплутався, починає трохи вилазити з усіх боків, от найшов сьогодні, почитай. Мой Порошенко | | Ofeliya
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Нормальный вариант...хоть не "нафталин" какой-то...
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Зебилы это вы, а Петя своего человека пропихнул. А вы зебилы начинайте визжать про "новые лица" как у вас там заведено, пока Петины люди усаживаюца в кресло. Ну кто же Петю будет садить а чучела??.. вот такие Пристайки 100% петины люди да)))
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петя вже старий і напівмертвий.. тому шось своє пропіхівать вже не може "Європейська Cолідарність" підтримує призначення Пристайка головою МЗС - Цензор.НЕТ 2390
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Стратегия ПЕС проста и понятна:
1. Создать иллюзию поддержки действующей власти, чтобы откусить от ее электорального поля кусок побольше.
2. Перетянуть конкурентов в свое электоральное поле, т.е. заставить их говорить теми же лозунгами, что и они (именно так удалось разбить Тимошенко на прошедших выборах). Зеля, кстати, тоже по многим местам попался на эту удочку.
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Хм, якщо відкусити шматок від електорального поля, то виходить в них одне електоральне поле?
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У них как раз разные поля. Поле Зеленского - это адекватные простые люди, поле Порошенко - это ворюги-казнокрады, религиозные фанатики, нацики и заробитчане. Откусить голоса нормальных людей Порошенко хочет путем обмана, прикинувшись нормальным.
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партия предала самое святое, - обещание своего лидера по доброму помогать во все карманы новому презу и его ********* ))))
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Ех Петро Олексійович, навіщо ти над своїми шістками так знущаєшся? В них тепер когнитивний диссонанс, лікуватися треба, а то й дивись- до Товариства захисту тварин поскаржаться!!!)))
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