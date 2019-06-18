 "Европейская Cолидарность" поддерживает назначение Пристайко главой МИД

Об этом сообщает пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.

Вадим Пристайко - опытный дипломат, имеющий многолетний опыт во внешней политике. С 2014-го года он исполнял обязанности заместителя министра иностранных дел, а в 2017-м президент Петр Порошенко назначил его на должность председателя Миссии Украины при НАТО. Это означает, что во внешней политике будет работать принцип преемственности", - говорится в сообщении.

"Европейская Cолидарность" надеется, что опыт Вадима Пристайко поможет в становлении европейских и евроатлантических устремлений Украины.

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