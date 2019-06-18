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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Администрация_Президента (1557) ВР (23067) коалиция (3697) КС (1331) роспуск (204) Вениславский (3)

 Никаких новых доказательств существования коалиции в Раде в КСУ нет, - представитель президента в суде Вениславский

Сейчас ни в Администрации Президента Украины, ни в Конституционном Суде нет официальной информации о наличии в составе фракций партий "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" большинства от конституционного состава Верховной Рады.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом сообщил представитель Президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский.

По его словам, на официальный запрос от 5 июня на имя Председателя Верховной Рады Украины по персональному составу этих фракций поступила формальная отписка о большой загруженности аппарата ВР и невозможность в ближайшее время дать ответ. Этот запрос подавался через рассмотрение в КСУ представления 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Указа Президента № 303/2019 о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

"Что касается заявлений Председателя ВР Андрей Парубий о якобы предоставлении необходимых документов, то никаких новых доказательств, которые бы показали существование коалиции, он не предъявил. Он предоставил только список коалиции по состоянию на 27 ноября 2014 года и список членов двух фракций - ББП и НФ по состоянию на 14 апреля 2016 года, которые мы под сомнение не ставим и которые есть в материалах дела. Однако информацию о персональном составе фракций БПП и НФ с 29 марта 2016 г. (когда фракция Радикальной партии Олега Ляшко окончательно заявила о выходе из коалиции) до 13 апреля 2016 года, когда якобы была создана новая коалиция, Председатель Верховной Рады Украины не предоставил. Так же он не предоставил информации о персональном составе этих двух фракций состоянию на 2019 г.", - отметил Вениславский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук заявил, что получил из Рады "отписки" о составе коалиции. Парубий ответил, что у него нет полномочий определять состав большинства

Таким образом, как отметили в АП, последние заявления Андрея Парубия - это общеизвестная и устаревшая информация, которая не имеет никакого значения для рассмотрения дела и решения Конституционного Суда.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. 24 мая 62 нардепа обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в КСУ.

Как сообщалось, Конституционный Суд начал рассмотрение конституционности указаПрезидента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

11 июня в Конституционном суде сообщили, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания по делу о конституционности роспуска парламента не смог предоставить КС список депутатов коалиции. Однако уже 14 июня спикер ВР передал в КСУ список депутатов, который подтверждает наличие коалиции на момент выхода из нее фракции "Народный фронт".

Источник: https://censor.net.ua/n3132843
 
 
 Топ комментарии
 
Но нет и доказательств ее отсутствия.
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ващета доказывать должен тот кто обвиняет
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"Какие ваши доказательства" (с) Чуркиным завоняло и лаптями вообще! Никаких новых доказательств существования коалиции в Раде в КСУ нет, - представитель президента в суде Вениславский - Цензор.НЕТ 2217
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Но нет и доказательств ее отсутствия.
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каждыйый хочет слушать и читать то что хочет этот Вениславский как клон и то ему не так и это херня на видео я какюрнист послушал его одни теории толкования весь КСУ смеялся с него Зеля бы вменяемого юриста послал а не клоуна.. Парубий сказал что было 305 членов коалции вышло и все равно осталось более 226 не считая внефракционных депутатов.. а когда вышел ляшко то вместе с нефракционными было все равно более 226 членов...но Зеле это не нраитсяь и толкуем то что хотим толковать на свою колокольню...
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Доказательство представителя президента в суде Вениславского.
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прошел месяц со дня выхода нф из коалиции в раде...новой коалиции нет, но распускать раду нельзя меньше чем за полгода до выборов
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Нет документа - значит коалиция существовала с ноября 14 года (об этом документ есть )
прекратила она существование только 17 мая 2019 года
(об этом документ тоже есть)
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Дело в том что коалиция есть или ее нет должен предоставить правительственный чиновник который имеет должность Спикер Парламента. На тогдашний запрос КС о подтверждении существования коалиции Парубий не ответил. На теперешний предоставил списки коалиции по состоянию на 2014 год. Сами депутаты может и не должны предоставлять об этом информацию, но Спикер является чиновником и ОБЯЗАН такую информацию предоставлять. Равно как и следить за всеми регламентами работы ВР. И халатность и бездеятельность Спикера наказуема.
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если бы это было так, то у бурбака месяц назад не было бы возможности заявить о выходе нф из коалиции
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БПП - 135 депутатов офицально
НФ - 80 депутатов официально.

Статья 83 КУ параграф 6:
"У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України."

А так да. Для ваты никаких доказательств не существует... "Вы все врети"!
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а чому не враховуєте позафракційних, які увійшли до коаліції?
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Читайте параграф 6 статьи 83 КУ, который написан выше, до тех пор пока не достигните дзена!
Может тогда поймете почему вне фракционным нельзя входить в коалицию.
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Но тогда получается, что у нас есть недодепутаты или депутаты пораженные в правах или как?
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Тогда получается что у внефракционного есть право и возможность входить во фракцию и затем в составе фракции формировать коалицию. Закон может нравится или нет, но это закон.
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Право или обязанность? И если не обязанность, то зачем есть опция выбирать внепартийных мажоритарщиков?
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не вбачаю в параграфі 6 обмежень входити позафракційним до складу коаліції. Так, коаліція має назву "коаліція депутатських фракцій", але назва не визначає правової суті, а далі сказано, що до її складу "входить більшість народних депутатів від конституційного складу" тобто будь-яких депутатів, незалежно від статусу фракційний, позафракційний, мажоритарник і т.д.
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" коаліція депутатських фракцій " де там написанo " позафракційні депутати" ???
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Ок. Чего тогда они в Раде сидят? Странно, голосовать могут а в коалицию входить не могут...
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пoтoму чтo oни не пoлучили пoддержки ИЗБИРАТЕЛЕЙ,
депутаты мажoритарники пoлучали 15-25% гoлoсoв избирателей на выбoрах
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Как это? Их выбрали без поддержки избирателей?
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Коалицию же формируют для еффективной работы, принятия законов, формирования правительства или для чего? Странно, что внепартийные мажоритарщики выбраны людьми и голосовать, вносить законы могут, а в коалицию входить не могут. Какого? Откуда такое ограничение, и какое обоснование такого поражения в правах?
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У Парубия не было времени сложить два числа? Ну и занятость, просто офигеть. Жодних нових доказів існування коаліції в Раді в КСУ немає, - представник президента в суді Веніславський - Цензор.НЕТ 8581
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Может у него с арифметикой так же туго, как и с произношением. Откуда мне знать Жодних нових доказів існування коаліції в Раді в КСУ немає, - представник президента в суді Веніславський - Цензор.НЕТ 117
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Постоянно педалировать тему чьегото плохого произношения - тупо. Это типа как осуждать на основании нац принадлежности, цвета кожи и тд.
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Ну конечно. Зато вранье никого не смущает.
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Просто все не так просто, как вам кажется из паралельной реальности. Есть еще внефракционные и извечный спор, могут они входить в коалицию или нет.
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ОБЯЗАНЫ!!!! Избирательная система 50/50, это кто- то отрицает?
Т.Е.225 патийных добирают мажоритарщиков во фракции до 226 коалиции.
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Все так. Але що робити з 225 мажоритарниками?! З 225 депутатів патійних фракцій НЕМОЖЛИВО скласти коаліцію у 226!))))
135 +80= 215 что >113.
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Не зачет! Так как в данном случае бремя доказывания лежит на заявителях (62 нардепах). А доказывать уже НЕЧЕМ И НЕЧЕГО!
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В этом и есть криминал. Официальной коалиции нет, есть подпольная для казнокрандрв.
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так это и зеля подпольный преЗЕдент))))
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есть. ОФИЦИАЛЬНЫЕ заявления "Батькивщини" и "Самопомичи" о выходе.
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"Какие ваши доказательства" (с) Чуркиным завоняло и лаптями вообще!
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Опять суслика ищем. которого типа нет или есть. Ну в больной голове полезного идиота Парубия. Он наверное не осуден с его диагнозом?!
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ващета доказывать должен тот кто обвиняет
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Радіо "Свобода" гарну трансляцію влаштувало. Там без купюр того Вєніславского фейсом по кґКоституції зюзюкали. Притому всі. І суддям самим було цікаво - надто багато нового сивочолі і досвідчені слуги Феміди дізналися про конституційне право. Мені особисто сподобалось, як Вєніславского вчили арифметика.Щоб міг порахувати до 226 при тому, що як він стверджував, коаліцію модуть створити ЛИШЕ ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ без участі мажоритарників. Коли йому відкрили державну таємницю українського парламенту, що максимальний склад обраних за списками - 225 і без мажоритарників більшості просто неможливо створити, Вєніславскій спочатку був сильно ошелешений, а потім відверто засумував.
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Да!!! Твоїй писанині навіть Герберт Уелс позаздрить. Місяць не можуть викурити з будівлі ВР кінчених недоумків-суботажників...
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Ідіот? Хоча, знак запитання тут лишній, напевно.
Ще раз,згідно закону у раду вибираються 225 депутатів за партійними списками і (УВАГА!), 225 мажоритарників. Дійшло?
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Добре, а з цим як бути?
Статья 83 КУ параграф 6:
"У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України."
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На скільки мені відомо депутати досить вільно можуть як входити до фракцій так і виходити з них.
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Да, а твоїй писанині позаздрив би сам Райкін! Ти думаєш, що твоя "хотєлка" і таких, як ти має право на здійснення лише тоді, коли не суперечить закону. Зебіли, запам'ятайте, беззаконня, якому ви зараз аплодуєте, незабаром обернеться проти вас.
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Найбільше беззаконня зараз твориться в Верховній Раді!! Потрібно бути зовсім сліпим щоб цього не бачити, або..... соєвоголовим!
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Тоді детально розпишіть, якщо так багато знаєте, які саме закони і яким чином порушуються. На слово я навіть своїй дружині не вірю. А жартівниками з 95 кварталу й поготів.
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Так, так сходіть, побережіть себе, а то соєвих вже обмаль, кожен "член" на вагу золота...
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Цікавитеся соєвими членами? 😊 Вам потрібно до вузькоспеціалізованого лікаря. 😀 Можу лише порадити не дивитись сценку з роялем 95 кварталу. Тоді члени вам з голови повискпкують. 😊
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Мажоритарники після виборів в більшості потрапляють в ту чи іншу фракцію. Позафракційних, наскільки я знаю, не так вже й багато.
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А позафракційні, згідно закону, мають якісь обмежені права? В чому справа?
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У КС було два протилежних рішення. Згідно останнього рішення КС, окремі депутати не можуть входити до більшості.
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Раджу вам переглянути пояснення Вєніславского і уроки від суддів КС. Бо осилити Конституцію ви не можете, я так розумію.
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Куди нам щось осилити, Верховна Рада і та не знає ні Конституції ні законів! Немає ні каоліції ні совісті!
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Тоді у вас напевне є рішення КС, чи інші рішення інших судів про незаконні дії ВР? Викладайте, не встидайтеся. І раджу вам не повторювати популістську риторику недалеких людей. Побачите, що тоді вас будуть поважати навіть ваші суперники по дискусіях. У вбивстві Джона Фітцжеральда Кеннеді можна і вас звинуватити. Але ж розумна людина цього не зробить.
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Ви вважаєте майже 90% населення недалекими людьми, так що ви тут серед них робите? Вам конче потрібний лікар якого ви мені радите...
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А ты знаешь, что мажоритарники идут на выборы от партий? Как сейчас Кононенко от ПЕСа например? И что мажоритарники могут создать свою фракцию в ВР или вступить в уже существующую?
В Конституции есть только коалиция депутатских фракций, никаких других коалиций быть не может.
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Что внепартийных нету? Обязаны быть только от партий?
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А чем это они там так заняты?, мальдивы, карибы наверное
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Усы, лапы и хвост мои доказательства (с)
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а может просто представителю не дано все знать. Это есть прямая пропаганда и промывание мозгов.
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Хох...их там нет😂.Разве доказьівать должен не обвиняющий?
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"Ваши доказательства не доказательства!"
А у вас есть доказательства ОТСУТСТВИЯ коалиции?
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29 марта 2016 г. фракция Радикальной партии Олега Ляшко окончательно заявила о выходе из коалиции. Соответственно коалиция перестала существовать. 13 апреля была якобы создана по утверждению Парубия, но сведений о ее составе Парубий не может предоставить. Значит она существует только в его больном воображении.
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Но партийных фракций только 50% - 225. Остальные мажоритарщики. Есть в двух фракциях 113? Есть.
Какие вопросы? 226 - от партий не может быть по определению. Избирались 50/50.
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Ну так списки существующей коалиции по состоянию на момент подписания указа о досрочных выборах Зеленским Парубий так и не смог суду предоставить. Т.о. подтверждение о том что коалиция есть отсутствует. Значит ее нет.
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Зеля ничего не говорил о каолиции,а воспользовался правом роспуска рады.А Порубий как истец должен доказать, что Зеля не прав. Единственный аргумент это факт существования каолиции которую парубий распустил. Нету тела нету дела.
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МОТИВИРОВАННЫМ правом. мотивация не убедительная, пусть и докажет мотивацию ДОКУМЕНТАЛЬНО
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Только пусть это скажет КСУ, а не клоунская шавка.
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Допоки не буде впорядковано законодавство про коаліцію - доти її відсутність чи наявність довести неможливо (останнє слово тут належить Голові Верховної Ради - тільки він має право оголосити про зникнення проурядової коаліції, що Парубій і зробив 17 травня ц.р.). А впорядкування цього масиву законодавства зачіпає і Конституцію.
Якщо клоуну-зебілу пече ця проблема - нехай починає вносити свої пропозиції з реформи законодавства до Верховної Ради. А, якщо мовчить - то це означає, що його намагання розпустити діючу Верховну Раду лежить поза юридичною площиною українського законодавства та Конституції; і що його дії - виключно політика.
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Це вони самі себе переконують.Для цього і є Конституційний суд ,щоб винести рішення чи була коаліція чи ні.
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нет таких полномочий у суда.
суд может только оценить насколько зеля ОБОСНОВАЛ отсутствие коалиции и на основании этого определить конституционность указа.
заявители обосновали свою позицию отсутствием у зели полномочий "мерять" коалицию.
кто то может предъявить другое?
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Читая комментарии к статье остается только радоваться, что комментаторы не являются юристами и не могут принести большой беды своей же стране.
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Не надо бьіть юристом чтобьі знать, что у КС бьіл прецедент по данному вопросу. И он принял решение о легитимности роспуска в аналогичной ситуации. Иное решение будет противоречить прошлому.
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в трьох прецендентах з розпусками ВР (в 1994-му, 2007-му та в 2014-му) не було "аналогічної ситуації". В найбільш схожій ситуації, в 2014-му, Порошенко дочекався і оголошення пастором про відсутність коаліції, і місячного терміну щодо можливості створення нової...
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Розпускайте, хлопці, раду та й починайте всіх саджать...
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Не обкакались.....не обкакались.....просто нет времени на горшок сесть (с)
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Заголовок стверджує , в КС немає доказів про існування коаліції. Представник Зеленського проти КС , виходить.
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вообще то формула " поступила формальная отписка о большой загруженности Источник: https://censor.net.ua/n3132843"
квалифицируется как давление на суд.
суд сам может решить, отписка ли это, без подсказок зелиных бандюков
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Нет списка - нет коалиции и это - справедливо, ибо тем самым нет доказательства ее существования. А во-вторых в 5 статье конституции сказано: "Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування." Если Раду поддерживает 4% населения, то она является политически обанкротившимся продуктом, но поскольку нет формально документального подтверждения этого факта, то КС мог бы сказать, что располагая на данный момент только данными ЦИК о результатах президентских выборов, которые могут рассматриваться как волеизъявление народа, не может признать указ президента как не являющийся конституционным.
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вы ставите телегу впереди лошади. тот кто инициирует разрушительное действие и должен обосновывать наличие причины, а не наоборот. так что зеля должен мотивировано доказать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНикаких новых доказательств существования коалиции в Раде в КСУ нет, - представитель президента в суде Вениславский
 
 
 
 
 
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