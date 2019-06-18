 Никаких новых доказательств существования коалиции в Раде в КСУ нет, - представитель президента в суде Вениславский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом сообщил представитель Президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский.
По его словам, на официальный запрос от 5 июня на имя Председателя Верховной Рады Украины по персональному составу этих фракций поступила формальная отписка о большой загруженности аппарата ВР и невозможность в ближайшее время дать ответ. Этот запрос подавался через рассмотрение в КСУ представления 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Указа Президента № 303/2019 о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.
"Что касается заявлений Председателя ВР Андрей Парубий о якобы предоставлении необходимых документов, то никаких новых доказательств, которые бы показали существование коалиции, он не предъявил. Он предоставил только список коалиции по состоянию на 27 ноября 2014 года и список членов двух фракций - ББП и НФ по состоянию на 14 апреля 2016 года, которые мы под сомнение не ставим и которые есть в материалах дела. Однако информацию о персональном составе фракций БПП и НФ с 29 марта 2016 г. (когда фракция Радикальной партии Олега Ляшко окончательно заявила о выходе из коалиции) до 13 апреля 2016 года, когда якобы была создана новая коалиция, Председатель Верховной Рады Украины не предоставил. Так же он не предоставил информации о персональном составе этих двух фракций состоянию на 2019 г.", - отметил Вениславский.
Таким образом, как отметили в АП, последние заявления Андрея Парубия - это общеизвестная и устаревшая информация, которая не имеет никакого значения для рассмотрения дела и решения Конституционного Суда.
Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. 24 мая 62 нардепа обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в КСУ.
Как сообщалось, Конституционный Суд начал рассмотрение конституционности указаПрезидента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
11 июня в Конституционном суде сообщили, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания по делу о конституционности роспуска парламента не смог предоставить КС список депутатов коалиции. Однако уже 14 июня спикер ВР передал в КСУ список депутатов, который подтверждает наличие коалиции на момент выхода из нее фракции "Народный фронт".
-Нет
-И я нет. А он есть.
Нет документа - значит коалиция существовала с ноября 14 года (об этом документ есть )
прекратила она существование только 17 мая 2019 года
(об этом документ тоже есть)
НФ - 80 депутатов официально.
Статья 83 КУ параграф 6:
"У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України."
А так да. Для ваты никаких доказательств не существует... "Вы все врети"!
Может тогда поймете почему вне фракционным нельзя входить в коалицию.
депутаты мажoритарники пoлучали 15-25% гoлoсoв избирателей на выбoрах
Т.Е.225 патийных добирают мажоритарщиков во фракции до 226 коалиции.
135 +80= 215 что >113.
Идем на сайт Рады, там БПП 135 + НФ 80 = 215 < 226
Ще раз,згідно закону у раду вибираються 225 депутатів за партійними списками і (УВАГА!), 225 мажоритарників. Дійшло?
Статья 83 КУ параграф 6:
"У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України."
В Конституции есть только коалиция депутатских фракций, никаких других коалиций быть не может.
Усы, лапы и хвост мои доказательства (с)
А у вас есть доказательства ОТСУТСТВИЯ коалиции?
Какие вопросы? 226 - от партий не может быть по определению. Избирались 50/50.
Якщо клоуну-зебілу пече ця проблема - нехай починає вносити свої пропозиції з реформи законодавства до Верховної Ради. А, якщо мовчить - то це означає, що його намагання розпустити діючу Верховну Раду лежить поза юридичною площиною українського законодавства та Конституції; і що його дії - виключно політика.
суд может только оценить насколько зеля ОБОСНОВАЛ отсутствие коалиции и на основании этого определить конституционность указа.
заявители обосновали свою позицию отсутствием у зели полномочий "мерять" коалицию.
кто то может предъявить другое?
квалифицируется как давление на суд.
суд сам может решить, отписка ли это, без подсказок зелиных бандюков
Идем на сайт Рады, там БПП 135 + НФ 80 = 215 < 226