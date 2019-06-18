 Представление Зеленского об отставке Луценко безосновательно, - глава Комитета ВР по правоохранительной деятельности Кожемякин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Комитета Рады по правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин на заседании согласительного совета ВР во вторник в Киеве
"В подкомитете, который рассматривает (представление по Генпрокурору. - Ред.), много дискуссий. Он категорически против того, чтобы рассматривать это представление на заседании комитета. Он ссылается на две нормы, которые есть в статье 42 закона о Генеральной прокуратуре, который мы принимали вместе с нашими партнёрами", - сказал глава комитета Кожемякин.
Он пояснил, что закон разрешает уволить Генпрокурора с административной должности указом президента с согласия парламента на основании одного из трёх обстоятельств: если он лично подал заявление, если было представление Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) или Высшего совета прокуроров, а также в случае задолженности по алиментам.
"Нет выводов КДКП. Ни президент не запросил, ни Вы, как председатель Верховной Рады, не запросили. Сегодня 90% членов комитета не будут голосовать за этот документ. Если завтра его поставят (в повестку дня комитета. - Ред.), они не придут и кворума не будет. У нас патовая ситуация", - сказал Кожемякин.
Он предложил, чтобы парламент рассмотрел представление о даче согласия на увольнение Луценко без рассмотрения этого вопроса в комитете.
В свою очередь председатель парламента Андрей Парубий отметил, что в вопросе отставки Генпрокурора политическая целесообразность превалирует над юридическим обоснованием.
"Закон определяет исключительный перечень обстоятельств (для отставки Генпрокурора. - Ред.). Ни одно из этих обстоятельств в представлении не приведено...Я понимаю профессиональных людей в комитете. Они действительно в патовой ситуации, потому что ни одна из этих норма не названа", - сказал спикер.
Он высказал мнение, что комитету следует вернуть представление о согласии Рады на увольнение генпрокурора субъекту внесения и рекомендовать привести в соответствие с законом.
11 июня Зеленский внес в Раду представление об увольнении Луценко. Заместитель главы Администрации Президента по правовым вопросам Руслан Рябошапка сообщил, что у нынешнего Генерального прокурора нет юридического образования, что является основным требованием для этого поста.
Луценко говорил, что подаст в отставку после парламентских выборов, которые запланированы на 21 июля 2019 года.
может оказаться заведомо ложным доносом, а это уголовная статья
дешОвка ваш клоун
Да и раскрытие данных секр сотрудника Катерины...
А бросание пьяным с топором на Автомайдан!!!!
Да причин - как блох ....
https://ru.tsn.ua/politika/za-kreslo-ne-derzhus-lucenko-rasskazal-planiruet-li-podavat-v-otstavku-posle-prezidentskih-vyborov-1331067.html
Прикольно что ещё 2 месяца назад сам Луценко заявлял что инициация президентом его отставки вполне законна
Он пояснил, что закон разрешает уволить Генпрокурора с административной должности указом президента с согласия парламента на основании одного из трёх обстоятельств: если он лично подал заявление, если было представление Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) или Высшего совета прокуроров, а также в случае задолженности по алиментам. Источник: https://censor.net.ua/n3132842
я подумал - а в зоопарке ведь тоже "кабинеты с табличками" )))
Гниду поставили чтобы крышевала грабёж Украины.
И теперь ушлёпки орут что низзя снимать - потому как новый прокурор реально может гнид пересажать.
Но вата будет продолжать орать о том, какой Зеля плохой и какие 73% тупые.
Это все что нужно знать о 25% "интеллигенции" и "великих реформаторах".
Зе на словах за відставку Луценка, а на ділі буде робити все, щоб залишити цього зручного продажного пгокугога на місці.
https://censor.net.ua/news/3095337/lutsenko_zayavil_chto_podaet_v_otstavku_video
бессмертныйбессменный
куясе у него медалей
Зимний перед вами, товарищи!
В данной ситуации Луцика реально нужно пускать на йух в обход комитета.
Ага, видим. Зубами "не цепляется".
тим гірше для шоколадних бариг
Или что-то такое уже было, не?