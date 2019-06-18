 От визита Зеленского зависит подход Германии и Франции к судьбе оккупированных украинских территорий, - Климкин

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Спрашивают, почему я назвал визит президента в Париж и Берлин "разведкой боем". От этого визита многое зависит: желание Макрона и Меркель повлиять на параметры возвращения российской делегации в ПАСЕ, весь клубок газовых дел, их общие подходы к судьбе оккупированных украинских территорий и, что самое важное, желание их отстаивать", - заявил Климкин.
Он также подчеркнул, что немецкий и французский политикум состоит не только из друзей и сторонников Украины, хотя последних, к счастью, пока что больше.
"И этот баланс нам крайне важно поддерживать", - подытожил Климкин, отметив, что Меркель "поддерживает Украину более упорно, чем кто-либо другой в немецкой политике и бизнесе. Не просто последовательно, а именно упорно".
анонс (хорошо хоть не нонсенс) (без обид.!.. это игра слов)))))
Еще одно высказывание ЗЕбени на тему "а неплохо бы нам замутить дефолт/таежный союз или перестать стрелять" - и совсем сторонников не останется.
Этот картавый с головой вообще дружит?Позиция Германии ясна с самого начала-любой ценой затащить Украину на "примирение " с Путиным.Германия не хочет военного конфликта из-за которого Россию и её партнёров обкладывают санкциями.германия самый из них партнёр.Цена суверенитета украины немцев не волнует.Вторят немцам и французы...имет вес и силу общность усилий всех европейских друзей Украины,а не Зеленский.Немцы ждут от Зеленского капитуляции.