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 Политика Украины
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 Обмен людей хотя бы 10 на 10 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации, - Зеленский

Обмен даже 10 или 15 удерживаемыми мог бы свидетельствовать об желании другой стороны начать процесс деэскалации ситуации на востоке Украины

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил во время встречи с председателем Бундестага ФРГ Вольфгангом Шойбле.

Глава государства сообщил о первых законодательных инициативах, которые он хочет реализовать после избрания нового парламента. В частности, это запуск Высшего антикоррупционного суда, принятие законов об ответственности за незаконное обогащение, об импичменте и отмены депутатской неприкосновенности.

"Это инициативы, о которых украинцы мечтают 28 лет", - отметил Президент.

Во время встречи обсуждался вопрос прекращения войны и возвращения заложников. Владимир Зеленский отметил, что обмен людей хотя бы 10 на 10 или 15 на 15 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации.

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Президент также сообщил, что Украина начинает проект развития Донбасса уже сейчас.

"И здесь Европа может помочь. Нам нужно восстанавливать школы, детсады, дороги, которых нет", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3132837
 
   
 Топ комментарии
 
Почему только 10? На стадионе верещал,шо "стара влада никого не освободила,а мы придем-ВСЕХ освободим"! Когда дошло до дела- язык спрятал?
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То виявляється, це не злий розпалював війни Порошенко не хотів міняти? Та що ж це таке!На Порошенка бочку даремно котили?
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Да не нужна кацапам никакая деэскалация. Им важен процесс. Постоянный процесс ковыряния в ране Украины на донбассе. Или Украина принимает условия русни или этот процесс будет продолжаться,хочет того зеля или нет.
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Петро безо всяких услови особо русню освобождал. Взамен на еще одну русню, Савченок там...
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Путлеру все люди до дупы...если и будет обменивать то только для рейтингов под ТВ картинку для Мертвечука и его шоблы ватных ублюдков.
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Ну с кумом Мертвечуком по ночам явно не за плененных украинцев обсуждали
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мечтали 28 лет, но только при порохе начали создавать антикорр. суд, и начали снимать неприкосновенность (хотя бы через ВР)
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То виявляється, це не злий розпалював війни Порошенко не хотів міняти? Та що ж це таке!На Порошенка бочку даремно котили?
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ага, и как-то перестать стрелять не получается
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Почему только 10? На стадионе верещал,шо "стара влада никого не освободила,а мы придем-ВСЕХ освободим"! Когда дошло до дела- язык спрятал?
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Ти адекватний(а)? Абстрагуємося від Зеленських, Порошенків, просто чиста ситуація: потрібно звільнити наших людей, які мучаються в російських тюрмах. Росіяни упираються. Людина Х (не важливо хто) пропонує "Ну давайте хоча б 10 на 10?". Що хоча б 10 людей отримають свободу. І ти пишеш отут зараз оце? У тебе в душі чорна діра, а мізки промиті політикою, рівень людяності 0%.
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Да не нужна кацапам никакая деэскалация. Им важен процесс. Постоянный процесс ковыряния в ране Украины на донбассе. Или Украина принимает условия русни или этот процесс будет продолжаться,хочет того зеля или нет.
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у нас и такого нет не по карману
как жили дети в СССР и щас в уркаине небо и земля
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это запуск Высшего антикоррупционного суда, принятие законов об ответственности за незаконное обогащение, об импичменте и отмены депутатской неприкосновенности. Источник: https://censor.net.ua/n3132837
єто все заслуги нынешней ВР и Порошенка а ты тот тут причем?
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самое смешное, что его собеседник знает об этом, и ЧТО он должен о нем подумать???
это просто ....
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Странно шо оно еще себе в планы безвиз и ассоциацию не записало
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Это не украинцы мечтают об инициативах, а президент владимир мечтает о их реализации...мечтает)
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Аж зкріпи з екрану посипалися.
І так, "слов'янин"...

Обмен людей хотя бы 10 на 10 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3053
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Як міло) Зебіли вибрали б зелю царьом та бояться що зеля не погодиться Обмін людей хоча б 10 на 10 міг би показати бажання іншої сторони почати процес деескалації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6800
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Глава государства сообщил о первых законодательных инициативах, которые он хочет реализовать после избрания нового парламента. В частности, это запуск Высшего антикоррупционного суда, принятие законов об ответственности за незаконное обогащение, об импичменте и отмены депутатской неприкосновенности.
"Это инициативы, о которых украинцы мечтают 28 лет", - отметил Президент.

???? Украинцы 28 лет мечтают про законы об импичменте, отмены депутатской не прикосновенности, про антикоррупционный суд???? Он шо **,,,нутый???
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Так для процесу деекскалації потрібен діалог. Монологом нічого не зробиш.
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А як показать желание другой стороны отхонинговать Зелюку анус так, чтобы вложенный в рот пирожок тут же выскакивал именно с другой стороны.
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Сразу видно что Вы предатель и агенткремля.Ведь любой патриот знает,что наш зепрезент,реппелент президент ест только шаурму.И то только кошерную.А вы пирожок...Стыдно должно быть,товарисч.))))
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А Вы, товарисч, явно не эстет. Пирожок эстетично выскакивает, а шаурма неэстетично высыпается. А ведь речь идёт о президенте.
Стыдно мне от того, что я по сей день не подал на Кремль в Стокгольмский арбитраж - агентам и предателям полагается вознаграждение. Даже с Мальчишом-Плохишом буржуины вареньем рассчитывались. А тут, как говаривал один россиянин, «последний /детородный орган в одно слово из трёх букв/ без соли доедаю», а в Кремле не чешутся.
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<<А Вы, товарисч, явно не эстет.>>

Каюсь.Грешен.Наверное поэтому мне и игра на рояле в исполнении нашего херанта не зашла.))
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Вы перепутали. Это не от того. Не понравилось потому, что у Вас рост не 1 м 70 см. А знаете у кого ещё рост 1 м 70 см? То-то же. Они вместе на рояле сыграют. Тут бы уместно сказать: «Їм буде зручно», но надо как-то по-другому, не от слова «рука». Если вместе, то кому ж как не им? Понимать надо.
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ЗЄ: надо только пєрєстать стрєлять. Дорого Україні обходиться напівпридурка вчити розуму..
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Главнокомандующий,отпетлявший от призыва,панически боится выстрелов.Забирайте этот Крым и донбасс только прекратите стрелять.))Хотите,он на пианино сыграет..Без рук.)))
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Дааа придётся минимум пять лет этот скулёж слушать
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Чтобы освободить наших людей нужно садиться за стол переговоров и договариваться. И делать это должны не нафталиновые кучмы, а лично президент Зеленский (и не важно в каком формате). Когда избирался он в интервью Гордону прекрасно рассказал, как будет садиться за стол переговоров. А когда дошло до дела - оказалось, что ничем не отличается от Порошенко (разве только что сам наших воинов в плен не направляет).
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ну да, разбежались выполнть указания вашего Зеля: ,,Зеленский также сообщил, что Украина уже сейчас готовит проект развития Донбасса. «И здесь Европа может помочь», - отметил он, добавив, что планирует работы по восстановлению школ, детсадов и дорог.- как быне так - Европе больше забот нет как вашего даунбаса отсраивать по проектам зели
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Закон об импичменте предложенный Зеленским ВР - это филькина грамота. Он представляет собой фактически переписанный старый закон, где реально ВР объявить импичмент президенту невозможно. Это чистой воды мошенничество с целью обмануть избирателей. Судя по этому закону такой будет и вся "законотворческая" деятельность Зеленского и его партии "Слуга народа",которая.если и является слугой то ,точно не украинского народа.
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"В частности, это запуск Высшего антикоррупционного суда, принятие законов об ответственности за незаконное обогащение, об импичменте и отмены депутатской неприкосновенности"
А что, прикольно!
Мы, порохоботы, "за"!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбмен людей хотя бы 10 на 10 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации, - Зеленский
 
 
 
 
 
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