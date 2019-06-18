 Обмен людей хотя бы 10 на 10 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил во время встречи с председателем Бундестага ФРГ Вольфгангом Шойбле.
Глава государства сообщил о первых законодательных инициативах, которые он хочет реализовать после избрания нового парламента. В частности, это запуск Высшего антикоррупционного суда, принятие законов об ответственности за незаконное обогащение, об импичменте и отмены депутатской неприкосновенности.
"Это инициативы, о которых украинцы мечтают 28 лет", - отметил Президент.
Во время встречи обсуждался вопрос прекращения войны и возвращения заложников. Владимир Зеленский отметил, что обмен людей хотя бы 10 на 10 или 15 на 15 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации.
Президент также сообщил, что Украина начинает проект развития Донбасса уже сейчас.
"И здесь Европа может помочь. Нам нужно восстанавливать школы, детсады, дороги, которых нет", - подчеркнул Владимир Зеленский.
как жили дети в СССР и щас в уркаине небо и земля
єто все заслуги нынешней ВР и Порошенка а ты тот тут причем?
это просто ....
І так, "слов'янин"...
"Это инициативы, о которых украинцы мечтают 28 лет", - отметил Президент.
???? Украинцы 28 лет мечтают про законы об импичменте, отмены депутатской не прикосновенности, про антикоррупционный суд???? Он шо **,,,нутый???
зепрезент,реппелентпрезидент ест только шаурму.И то только кошерную.А вы пирожок...Стыдно должно быть,товарисч.))))
Стыдно мне от того, что я по сей день не подал на Кремль в Стокгольмский арбитраж - агентам и предателям полагается вознаграждение. Даже с Мальчишом-Плохишом буржуины вареньем рассчитывались. А тут, как говаривал один россиянин, «последний /детородный орган в одно слово из трёх букв/ без соли доедаю», а в Кремле не чешутся.
Каюсь.Грешен.Наверное поэтому мне и игра на рояле в исполнении нашего херанта не зашла.))
А что, прикольно!
Мы, порохоботы, "за"!