 Зеленский прибыл в резиденцию Меркель

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", Зеленский с делегацией прибыл в резиденцию канцлера.

Президента приветствовал почетный караул и оркестр, а Меркель встретила Зеленского рукопожатием и проводила в здание.

Зеленского также сопровождали секретарь СНБО Александр Данилюк, замглавы АП Вадим Пристайко, вице-премьер-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, а также посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

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