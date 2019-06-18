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 Политика Украины
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Все про:Берлин (163) Зеленский (1787) Меркель (1656)

 Зеленский прибыл в резиденцию Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель проводят свою первую встречу в ведомстве канцлера в Берлине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", Зеленский с делегацией прибыл в резиденцию канцлера.

Президента приветствовал почетный караул и оркестр, а Меркель встретила Зеленского рукопожатием и проводила в здание.

Зеленского также сопровождали секретарь СНБО Александр Данилюк, замглавы АП Вадим Пристайко, вице-премьер-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, а также посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Читайте также: Путин начнет общение с Зеленским "с правильных фраз", если их встреча когда-нибудь состоится, - Песков

Источник: https://censor.net.ua/n3132835
 
   
 Топ комментарии
 
Запах ШАУРМЫ пошел гулять по Берлину...
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)))) и смех и грех...
С этим дурныком скучно не будет
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Перед визитом...лысого помыл!
Бабке будет зер гуд))))
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)))) и смех и грех...
С этим дурныком скучно не будет
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Лисий шортів парадних не мав. Цікаво, чи вони у шортах до Меркель підуть?
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Да хз. Мож и в трусах одних пойдут. Там я думаю ума хватит)))))
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пускай хоть настоящую попробует, а то кушает что попало
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Та може траванеться...
И молчать будет...
Хотя этот и с ГОРШКА ВЕЩАТЬ БУДЕТ))))
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В Берлине ж шаурма не продаётся конечно же
В кино провойну не показывали никакой шаурмы!
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Господи...!
Защити и сохрани....
Убереги нас от позора хоть в этот раз...
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Нехай секта-73 їсть ганьбу повною ложкою, а мені фіолетово.
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Не поможет. В прошльіе разьі не убереглись ведь, мародера поддержали
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- Гут, Вольдемар, гут, - раздавалось из за закрытой двери.
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Главное для Украины в визитах (в Германию и Францию) - хороший результат.........
Будем надеяться, что «лидеры» не будут «продавливать» «мировую» с кацапстаном.........
P.S. в новостях почему-то ничего нет о везите......☹️
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Меркель как раз будет. Она сейчас главная лоббистка ху@ла.
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Мабуть не вартий уваги такий візит бігуна по фонтанам.
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https://www.handelsblatt.com/politik/international/selenski-trifft-merkel-ukraines-praesident-unter-druck-sein-stern-wird-schnell-vergluehen/24465854.html
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Лалалала,
Спасибо......🙂
Я имела ввиду ТВ-новости........может еще будет.....🙂
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Возможно.......
на данный момент правительство «занято» (в ТВ-новостях) убийством политика из Kassel, PKW Maut и конечно «квартирный» вопрос......
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так рабочий день же ещё
Мне кажется днём вообще только шоу и показывают
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Надо Януковоща вернуть, он же солидно выглядел и говорил размеренно...
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опять же... Анну Ахметову читал и поэта Гоголя...
тут ваще без базара)))))
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Зевнюки..а ваш зе кловано бренд вже всі ваші хатєлки ісполніл?
Чого коли люди зубожіють..ваш зе клованобренд по європам катається за гроші зубожілих..
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Не могу сказать , что не доверяю Зеле , но пока могу сказать , что я в него не верю . Каждый человек должен заниматься своим делом . Не все артисты могут стать "рейганом" . Петя облажался , согласен , но он и немало сделал . Жду от Зели "подвиг" . Пусть , для начала , признает рашу врагом .
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Может и так . Меня не убедило . А то , что путло обиделось = глубоко насрать !
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Achtung ! Nicht schießen
Hände hoch.... Hitler Kaput )))))
(моё советсткоё кинопрошлоё))))

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Германия хотела бы оказать Зеленскому поддержку, - Маас)...в этих словах все отношение
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ніхто його зганьбити не зможе, крім самого себе
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ну шо - вопрос шо вова будет отдавать, за втуление Донбасса , на условиях фюрера и отмену санкций, без упоминания Крыма - это вам не Петя
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А що було з Анжелою, коли грав бундесовський Гімн? Вона ледь не впала, її така трясучка взяла... Я вже навіть кричав зебілу: "підтримай її!"
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Крепитесь фрау , я вам очень сочувствую . Я его приезд , вчера , еле пережил . Зеленський прибув до резиденції Меркель - Цензор.НЕТ 3736 .

Зеленський прибув до резиденції Меркель - Цензор.НЕТ 9826
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Мы не рвем пуканы. Мы просто ржем с вашего мессии а для нас он простой дебильный скоморох
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Из За леса из за гор
показал Зеленский топор
но не просто показал
его к кую привязал!
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А Петю Меркель особисто зустрічала Зеленський прибув до резиденції Меркель - Цензор.НЕТ 1767
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский прибыл в резиденцию Меркель
 
 
 
 
 
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