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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (17603) мост (446) патрульная полиция (1273)

 Заезд на пешеходный мост в Киеве: предполагаемый водитель "Мерседеса" избегает общения с полицейскими и был ранее лишен прав за пьяную езду

Столичным патрульным удалось установить личность предполагаемого водителя автомобиля Mercedes, который выехал на пешеходный мост, однако получить объяснения такого поступка пока не удалось, поскольку он избегает общения с полицейскими.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня управление патрульной полиции в городе Киеве направило мужчине (заказным письмом) вызов, которым официально пригласило его явиться в управление, чтобы в течение недели принять участие в рассмотрении дела об административном правонарушении.

В случае, если он не появится, дело будет рассмотрено в его отсутствие, поскольку он предупрежден о его рассмотрении установленным законом способом", - отметили в пресс-службе.

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Сейчас патрульные продолжают отбирать объяснения у очевидцев происшествия для квалификации совершенного правонарушения. Во время проверки материалов инспекторы также установили, что предполагаемый водитель ранее уже лишен судом водительских прав за езду в состоянии опьянения и имеет несколько постановлений за управление автомобилем, будучи лишенным такого права.

Патрульная полиция усматривает в действиях водителя сразу несколько административных правонарушений: управление автомобилем, будучи лишенным такого права судом, движение транспортного средства по пешеходной дорожке и создание аварийной ситуации.

Более подробная информация по данному инциденту будет после дачи объяснений водителем.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее неизвестный водитель на "Мерседесе" выехал на новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов в Киеве.

Заезд на пешеходный мост в Киеве: предполагаемый водитель Мерседеса избегает общения с полицейскими и был ранее лишен прав за пьяную езду 01

Источник: https://censor.net.ua/n3132834
 
   
 Топ комментарии
 
А де була поліція в цей момент? Який нах прєдполагаємий водій? Чому його не виволокли з машини прямо на мосту? Де охорона, млять? А завтра туди заїде Камаз з вибухівкою і теж будете шукати прєдполагаємого водія? Що за бардак в столиці України? Накуя вам тисячі відеокамер, якщо Ви не можете затримати людину яка вчиняє правопорушення? Ви в ті відеокамери хоч дивитесь чи тільки продаєте доступ до них російській розвідці? То може в фсб спитати хто там був, щоб вони передивились київські камери і знайшли водія? Що за маразм? Кличко побудував міст і не може його захистити від ідіотів та терористів! Тепер цей міст буде додатковою головною біллю для киян!
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Нужно менять закон, как в Германии за езду под шафе или кайфом тюрьма!
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"избегает общения"!? пздц!а что так можно было?
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Нужно менять закон, как в Германии за езду под шафе или кайфом тюрьма!
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А де була поліція в цей момент? Який нах прєдполагаємий водій? Чому його не виволокли з машини прямо на мосту? Де охорона, млять? А завтра туди заїде Камаз з вибухівкою і теж будете шукати прєдполагаємого водія? Що за бардак в столиці України? Накуя вам тисячі відеокамер, якщо Ви не можете затримати людину яка вчиняє правопорушення? Ви в ті відеокамери хоч дивитесь чи тільки продаєте доступ до них російській розвідці? То може в фсб спитати хто там був, щоб вони передивились київські камери і знайшли водія? Що за маразм? Кличко побудував міст і не може його захистити від ідіотів та терористів! Тепер цей міст буде додатковою головною біллю для киян!
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«Ordnung muss sein» (в переводе с немецкого «Должен быть порядок»)

Порав Украине наводить ПОРЯДОК!
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а как ты себя ведешь, когда тебя останавливает ГАИ? выскакиваешь, открываешь багажник, отдаешь документы, показываешь аптечку, огнетушитель, ручник....или кукарекаешь расправив грудь--"причина остановки, предъявите удостоверение, я вас тоже снимаю, не имеете права, уволю...." ???
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"избегает общения"!? пздц!а что так можно было?
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В Германии на Октобер фест приезжает несколько сот тысяч людей! А в городе нет авто стоящих в не положенных местах! Почему? Драконовский штрафы!!! И Идеотен тест который нужно пройти для восстановления прав!
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)))) йа уже не раз обращал внимание, как крутые авты с украинскими номерами катятся так себе под 100 по первому шпуру автобана наряду с фурами и нет даже намёка, шо будут его менять и "по домашнему" традиционно лететь як голый с акации по ямковому ремонту украинских сошив.
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Одні проблеми з тим мостом. Може його знести пора?
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Его и строить не фиг было. Дорогостоящий пиар плюс распил бюджета. Сразу вспоминается прошлогодний проект флагштока за 70 млн.грн.
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От и доброволец - оплатить ремонт моста)
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А бедные аваковские мусора никак не могут найти алколыгу, ну ну... бандитская мразота Арсеня, опять отмазывает нарколыгу сынка своего корешка, к гадалке не ходи
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водитель- 30й номер списка Слуги народа
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Такое упоротое быдло надо просто к стенке ставить!!
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так удалось ему проехать через мост?
если проехал то хороший мост, крепкий
псы. походу только пытался выехать
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похоже "крепкий мажор", если полиция с ним через заказные письма сношается.
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Алень из зэкоМанды?
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Номера ВР - значит из бригады соевого, или полуязыкого! В раде нового Президента не чествуют - ибо распущена, во всех смыслах!
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Зелебот, серия ВР даже на задрыпаных жигулях и запорах.
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Мелкой чепухой пытаются отвлечь внимание от убийства ментами мальчика, ведь там давно напрашивается отставка Авакова или как минимум Князева.
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С такой толерантностью к правонарушителям скоро в кашкет полицейских будут срать и селфи при этом делать
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Я думал - уже... А оказывается - только скоро...
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Як я вчора писав,йому нічого не буде.Він заплатить мізер,от і все.
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Там в машине сидели малолетние сосалки. Нужно было выпендриться. Заодно мост проверили.
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Не вистачає розуму поставити там кілька бетонних вазонів з квітами з обох боків щоб машина не проїхала. І красиво буде і надійно.
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Мне жаль нашу полицию . Нам в голливудских фильмах показывали ПОЛИЦИЮ , а на деле оказалось = "сиди , не отсвечивай , могут пистолет отобрать" . Заезд на пешеходный мост в Киеве: предполагаемый водитель "Мерседеса" избегает общения с полицейскими и был ранее лишен прав за пьяную езду - Цензор.НЕТ 7931
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как мило! столько правонарушений...и запрет на вождение и алкоголь и ...а ему по цимбалам..
и что ж там за полубог? или сынок неприкасаемых и мохнатолапых со связями?
ото ж и свидетелей ищут, чтобы с копов погоны не сорвали, за не уважение к небожителям...
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Чего его искать? Подъехали бы домой к Никите Андреевичу, здесь недалеко, Красноармейская,132. Часа так в 2 ночи. Наваляли бы ********** палкой и всех делов. А то письма, встречи, расставания. Заодно народ бы увидел морду 26-летнего дебила.
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столько внимания идиоту, админ протокол, штраф, потаскать по наркологам, тонировочка, аптечка, а родители не пьющели....а то это фейсбучная война только куражу подонку добавляет....
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избегает общения с полицейскими

а шо, так можно ?!
прикольно
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Можно.
"Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на ***" (с)
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Эта история показывает весь идиотизм реформы Национальной полиции и необходимость тупо выкинуть в мусорное ведро Закон о кастрации Национальной Полиции и написать с нуля новый, адекватный и соответствующий тем вызовам, с которыми сотрудникам приходится сталкиваться в реальности.
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Залишилось потягнути кота за яйця два місяці і строк притягнення до відповідальності пройде. Слава Авакяну - рюкзакам слава.
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Если "государство" не может ничего сделать с одним "человеком", то "государства" просто нет! Украина - это реритория беззакония!!!
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заказным письмом ……. Понимаете теперь кого хотят краями пустить ?
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Административный запрет управлять авто на таких отморозков не действует, значит, нужен физический запрет - тюрьма или невозможность держать руль руками.
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Избегает общения с полицией... Да, с нашими законами без столбиков не обойтись... Они отмечают пиар в интернете, им сейчас не до полиции...
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Если полицаи селфи сделали на месте нарушения,то свою работу они выполнили,ато наговариваете тут на них
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Странно, что он не развернулся на стеклянной смотровой площадке.
Задний ход дают только трусы.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиЗаезд на пешеходный мост в Киеве: предполагаемый водитель "Мерседеса" избегает общения с полицейскими и был ранее лишен прав за пьяную езду
 
 
 
 
 
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