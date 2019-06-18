 Заезд на пешеходный мост в Киеве: предполагаемый водитель "Мерседеса" избегает общения с полицейскими и был ранее лишен прав за пьяную езду

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня управление патрульной полиции в городе Киеве направило мужчине (заказным письмом) вызов, которым официально пригласило его явиться в управление, чтобы в течение недели принять участие в рассмотрении дела об административном правонарушении.
В случае, если он не появится, дело будет рассмотрено в его отсутствие, поскольку он предупрежден о его рассмотрении установленным законом способом", - отметили в пресс-службе.
Сейчас патрульные продолжают отбирать объяснения у очевидцев происшествия для квалификации совершенного правонарушения. Во время проверки материалов инспекторы также установили, что предполагаемый водитель ранее уже лишен судом водительских прав за езду в состоянии опьянения и имеет несколько постановлений за управление автомобилем, будучи лишенным такого права.
Патрульная полиция усматривает в действиях водителя сразу несколько административных правонарушений: управление автомобилем, будучи лишенным такого права судом, движение транспортного средства по пешеходной дорожке и создание аварийной ситуации.
Более подробная информация по данному инциденту будет после дачи объяснений водителем.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее неизвестный водитель на "Мерседесе" выехал на новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов в Киеве.
Порав Украине наводить ПОРЯДОК!
если проехал то хороший мост, крепкий
псы. походу только пытался выехать
и что ж там за полубог? или сынок неприкасаемых и мохнатолапых со связями?
ото ж и свидетелей ищут, чтобы с копов погоны не сорвали, за не уважение к небожителям...
а шо, так можно ?!
прикольно
"Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на ***" (с)
кастрацииНациональной Полиции и написать с нуля новый, адекватный и соответствующий тем вызовам, с которыми сотрудникам приходится сталкиваться в реальности.
Задний ход дают только трусы.