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 Политика Украины
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 НФ требует от Зеленского созвать СНБО в связи со сменой собственника телеканала Zik. ВИДЕО

Фракция "Народный фронт" требует от президента Владимира Зеленского созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны для рассмотрения вопроса информационной безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-службу НФ, об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

"Фракция "Народный фронт" обращается к президенту Владимиру Зеленскому с призывом безотлагательного созыва заседания СНБО для рассмотрения вопроса угроз информационной безопасности. С максимальным информированием общества о принятых решениях", - сказал Бурбак.

"Первым признаком подготовки планов оккупации является появление на украинских территориях пропагандистской сети. Это правило подтверждено неоднократно: сначала Кремль создает подконтрольные медиа, приводит туда агентурных "скабеевых", а вслед за ними приходит вооруженный до зубов российский боевик и кадровый оккупант. Так разрушается государственная целостность, суверенитет и независимость", - подчеркнул Бурбак.

Он отметил, что покупка кумом Путина еще одного украинского телеканала требует немедленной реакции прогосударственных сил парламента.

"Пропутинские силы установили контроль над еще одним телеканалом, продолжая захватывать информационное пространство страны. Телеканал Zik отныне принадлежит окружению кума Путина Медведчуку, становится инструментом влияния в руках новых владельцев, позорно ездящих в кремлевскую приемную, несмотря на войну, которая продолжается пять лет, несмотря на 13 тысяч погибших наших граждан от рук российских боевиков", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захват информпространства не менее опасен, чем оккупация Донбасса и Крыма, - Парубий о покупке телеканалов представителями пророссийских сил

Бурбак отметил, что Zik является третьим телеканалом российской "пятой колонны", и подчеркнул, что прогосударственные силы должны противостоять информационной оккупации.

"Это реальная опасность. Это причина бить тревогу. Ряд известных журналистов, не желая работать на канале Медведчука, подали заявления на увольнении с канала. Фракция "Народный фронт" выражает слова уважения к этому гражданскому поступку. То, что вы сделали - достойно и важно. Ваш шаг является свидетельством того, что украинская профессиональная журналистика осуществляет сопротивление информационной оккупации. Очередь быть столь же ответственной украинской власти", - подчеркнул Бурбак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналист и политик Рахманин заявил о прекращении сотрудничества с каналом ZIK

"Мы также предупреждаем, что информационная коррозия способна разъесть самые прочные позиции любого политика. Даже если поддержка в обществе беспрецедентно высока. И нам бы совсем не хотелось, чтобы повестку дня украинскому президенту, парламенту, правительству и всему украинскому народу каждое утро объявляли на каналах российского влияния в Украине", - отметил руководитель фракции НФ.

Бурбак также подчеркнул, что его политсила инициировала создание ВСК относительно вмешательства в выборы России и связанных с ней граждан Украины.

"Мы обращались ко всем фракциям с призывом дать своих представителей для формирования ВСК. Однако, я хотел бы спросить присутствующих здесь председателей фракций, которые не подали свои кандидатуры в ВСК: какая невидимая рука останавливала вас принять участие в работе ВСК? Страх перед Путиным? Связи с его кумом? Бизнес-интересы? Сегодня тот случай, когда даже молчание можно расценить как предательство. Поэтому "Народный фронт" требует четкой реакции и плана действий для недопущения московского реванша в Украине", - подчеркнул руководитель фракции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не хочу стрелять людям в головы", - ведущая Даниленко заявила об уходе с канала ZIK после покупки его Медведчуком

Как сообщалось, народный депутат Украины Тарас Козак (фракция "Оппозиционный блок"), владелец телеканалов "112 Украина" и NewsOne, стал владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK и создает медиахолдинг "Новости".

С телеканала Zik увольняется генеральный директор Игорь Туркевич и еще ряд журналистов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Агент Кремля Медведчук за год купил три новостных украинcких телеканала, - Бутусов

Тарас Козак входит в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Источник: https://censor.net.ua/n3132831
 
 
 Топ комментарии
 
Странно, а что же вы у Порошенко не требовали когда Мертвечук покупал 112 и Ньюзван, когда разширял топливный бизнес.
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112. ньюсван...не волоновало? НФ готовится к походам на допросы к следователям. А Мертвечу реально монополизирует инфо новостное ТВ пространство.
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Хахаха. ЗиК был под одним рыгоаналом (петей) теперь другим, в чем проблема? СНБО надо созвать по откровенно враждебному к Украине Интеру, Петро так и не смог...
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пчелы против меда? стоп!!! в случае с ВАЗ-06 мухи против навоза? никогда!
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*****, а з приводу майбутнього газового колапсу взимку, у зв'язку з відключенням росією транзиту газу через Україну НФ не хоче зібрати РНБОУ! Я б їх всіх ліквідував, кондомів! 5 років просрали, а тепер взимку будуть замерзати люди без опалення, десятки тисяч людей!
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*****, так вже ж тутПОВИМЕРЗАЛИ ВСІ, у 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 !!!
Скабєєва зуб і даєт, і бєрьот !!!!
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Ти правий, потрібно таких як ти виморожувати ще в дитинстві. Віва порошенко! Просрав 5 років, не побудував газовий завод в Польщі і не проклав газогон в Україну - ну і хрен з тими українцями, хай дохнуть!
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Узпакойся рашик! Украина не замерзнет,а на расее опять газовыми факелами будут греться.
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Зеленский сказал, что борется с коррупцией 25 час/сутки. Война как-то на заднем плане ?
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Странно, а что же вы у Порошенко не требовали когда Мертвечук покупал 112 и Ньюзван, когда разширял топливный бизнес.
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Странно что вас єто вдруг начало устраивать)
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а созвать суд присяжных по поводу их правления они не хотят?!
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Хахаха. ЗиК был под одним рыгоаналом (петей) теперь другим, в чем проблема? СНБО надо созвать по откровенно враждебному к Украине Интеру, Петро так и не смог...
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112. ньюсван...не волоновало? НФ готовится к походам на допросы к следователям. А Мертвечу реально монополизирует инфо новостное ТВ пространство.
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А-ха-ха...Вьі еще по ситуации с Приватбанком предложите собрать. Опять 2010 с известньіми последствиями.
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Лжепатриоты понукают, Зелю )) - И это прекрасно ! )))
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"НФ" и "требует" в одном предложении НФ требует от Зеленского созвать СНБО в связи со сменой собственника телеканала Zik - Цензор.НЕТ 5065 95 кварталу на заметку, смешно же!
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Рядом с Бурбаком сидит Артур Герасимов (БПП). Максим не хочет ему задать вопрос по переходу НьюсВан и канала 112 под контроль Медведчука во время правления Порошенко? И где Максим был раньше? Деньги и места под солнцем делил? Что-то при президентстве Порошенко Бурбак сильно не переживал за национальную безопасность в информационном пространстве. Проснулся !
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лес Буковинский пилил и ночью эшелонами типа "дрова" на Румынию...а потом же ещё бабло надо спрятать. Занят он был как и все с антиНародного и Блока Патриотов Панамы......
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Так порошенко ж был плохой? Че ж хороший зеля ниче не делает?
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Это только ЗИК стал опасным для НФ ? А Интер, 112 , Ньюзик ….. ? Не ?
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гАлодные мАродёры гАтовятся к Ыборам
надеюсь шакалов прокатят
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Зеробеня же ясно сказал, - язык (украинский) веру и армию = за скобки, т.к. они разъединяют народ.
Только русский язык - объединяет в адиннарот.
Поэтому 73 квартал = адиннарот - который выбрал себе российские ценности, ярмо и начальство
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Зеля сказал что кацапье нах и Крым украинский так эти все нанятые готовы с гомном его сожрать.!Орда она и есть орда-тупая,злобная,ненавистливая
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Янукович также говорил правильные лозунги. а как надо было подписать ассоциацию = в кусты. У зебени в кустах рояль
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Тююю..Хто всрався??! А шо до цього ви,"какаліція",
робили??
Пацталом!
🤣🤣🤣
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А закон создать О ПРОПАГАНДЕ,об иностранных агентах и прочих методах одурачивания кремлевскими нквдшниками у"большиества"или "коалиции" херовой ума не хватает??МАЛО ВАМ ОДУРАЧЕННЫХ В ДОНЕЦКОМ РЕГИОНЕ??? У вас больше зрада чем Рада-одни понты да игра на публику!
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Если Зеленский таки начнет разбираться с "х.ловым кумом", это, помимо основной цели, будет иметь еще один интересный эффект - будет забавно наблюдать за дякулами, льющими говно даже по этому поводу.
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Ну хоть какой-то прок от этих имитаторов бурной деятельности
Ок давайте СНБО
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хорошая идея разобраться с зиком и запустить там сватов НФ требует от Зеленского созвать СНБО в связи со сменой собственника телеканала Zik - Цензор.НЕТ 6752
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А ВР що вже не при делах? Як луценка всунути за день прокурором, то на раз, а прийняти закон про посилення захисту інформаційного простору від ворогів, то ніяк, рятуйте. Де той кулявлоб?
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так вы же ***** все это и сотворили!!толстомордые брехливая шоколадная шобла!!
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А при чем здесь президент и СНБО? Если законодательный орган не изменил правила в условиях гибридной войны, то кто им доктор? Разве что патологоанатом.
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Все верно....
Оболванить миллионы людей, гораздо выгоднее чем их убить... , примерно так сказал (***** Соловьев с раша ТВ)
"Демократия " и "свобода слова в кавычках", которыми нас прессуют агенты ФСБ с ЕС и ПАСЕ в конечном итоге закончатся крахом Украины...
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Поддержка избирателей нулевая , но фракция НФ в парламенте имеется . Нонсенс...
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Зебилы еще не поняли, что через полгода в Украине вновь будет вещать первый московский анал?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНФ требует от Зеленского созвать СНБО в связи со сменой собственника телеканала Zik. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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