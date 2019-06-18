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 Затраты на сопровождение дел против РФ велики, но несопоставимы с результатом, - Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль заявляет об очень высоких затратах на юридическое сопровождение дел против РФ в международных инстанциях, но отмечает, что выигранные суммы несопоставимо выше.

"Дела, которые Игорь Коломойский, например, выиграл у россиян, - там затраты десятки миллионов, а выиграны сотни миллионов… Тот же "Ощадбанк" – выигран миллиард при затратах в десятки миллионов. Да, нам придется потратиться на то, чтобы вернуть эти деньги. Точно так же, как "Нафтогаз" сейчас судится по всей Европе с россиянами для того, чтобы вернуть деньги. Но это все равно несопоставимые цифры", - пояснила Зеркаль в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Она подтвердила, что "мы много платим юристам", он отметила очень высокое качество их работы. "Сверка идет на любое слово, за которое можно зацепиться, чтобы потом использовать против", - отметила Зеркаль.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132830
 
   
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Просто кажется, что это основная статья расходов. Пока петеных кровососов расчистят, то можно и с голоду сдохнуть... нормальным людям я имею ввиду
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Как сказал один умный итальянец,мафиози,КОГДА ВОПРОС КАСАЕТСЯ ЧЕСТИ РАЗГОВОР О ДЕНЬГАХ НЕ УМЕСТЕН
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Ну да, результат, в виде сокращения пенсий, гораздо весомее.
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Так плату юрыстам и премии всем причастным надо платить из отсуженных у раисси денег, а не бюджетных. А так получается, что решениями раисся подтерлась, но премии уже ушли в Америку маме.
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А вы собираетесь платить юристам в споре о наследстве после реализации наследства?
Или платите почасово и премия в % от выиграного?
На ваши условиях не будет работать даже уборщица.
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А речь идет не сколько о юристах, как о мародере коболеве, по сути он украл деньги из бюджете и куда больше, чем все юритсы по этому делу вместе взятые.
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Давайте, ребята, Бог и Справедливость вам в помощь. Весь цивилизованный мир уважает ПРАВО. Раша проигнорирует большую часть решений судов и сама выведет себя за рамки цивилизации. И тогда никто не сможет возражать против санкций и прочих кацапоукрепляюших приятностей.
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писатель цензора передернул, убрав ключевое слово выше. и полностью исказив смысл фразы зеркаль. редакторы поправьте!!!!
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Молодець Ленка!
Товчіть паРашних уродів, щоб з них і жовта кров потекла!
Виконуватимуться чи не виконуватимуться паРашою рішення судів, але Світ бачитеме паРашний дебілізм!
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Затрати великі, й Зеркаль, і багато інших рукожопиків на тому годуються. А давайте тепер порахуємо, чи заплатила щось по тих рішеннях РФ чи ложила на то? Бо як ложить - то рахувати треба лише затрати.
А якщо подивитись на Україну - то таке враження, в цілому, що грошей взагалі нема - одне убожество.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗатраты на сопровождение дел против РФ велики, но несопоставимы с результатом, - Зеркаль
 
 
 
 
 
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