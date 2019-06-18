 Затраты на сопровождение дел против РФ велики, но несопоставимы с результатом, - Зеркаль

"Дела, которые Игорь Коломойский, например, выиграл у россиян, - там затраты десятки миллионов, а выиграны сотни миллионов… Тот же "Ощадбанк" – выигран миллиард при затратах в десятки миллионов. Да, нам придется потратиться на то, чтобы вернуть эти деньги. Точно так же, как "Нафтогаз" сейчас судится по всей Европе с россиянами для того, чтобы вернуть деньги. Но это все равно несопоставимые цифры", - пояснила Зеркаль в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Она подтвердила, что "мы много платим юристам", он отметила очень высокое качество их работы. "Сверка идет на любое слово, за которое можно зацепиться, чтобы потом использовать против", - отметила Зеркаль.
Или платите почасово и премия в % от выиграного?
На ваши условиях не будет работать даже уборщица.
Товчіть паРашних уродів, щоб з них і жовта кров потекла!
Виконуватимуться чи не виконуватимуться паРашою рішення судів, але Світ бачитеме паРашний дебілізм!
А якщо подивитись на Україну - то таке враження, в цілому, що грошей взагалі нема - одне убожество.