 "Газпром" заявил о невозможности заключения контракта с Украиной на европейских условиях

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом заявил начальник юридического департамента "Газпрома" Сергей Кузнец.

"Нас много раз призывали к заключению контракта на европейских условиях, но это действительно, на мой взгляд, пока невозможно. Потому что у Украины еще нет тех институтов, которые могли бы полноценно выполнять те функции, которые мы традиционно, работая в Европе, ожидаем от таких институтов как регулятор, транспортный оператор", - заявил он.

В свою очередь заместитель председателя правления "Газпрома" Елена Бурмистрова утверждает, что "Газпром" готов обсуждать различные сроки контракта с Украиной, но пока не понимает, с кем это делать.

"Сроки могут быть самые различные. Мы гибки в наших подходах. Нас устроит и среднесрочный, и краткосрочный. Мы готовы обсуждать любые варианты, когда мы поймем, с кем это обсуждать", - сказала она.

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Бурмистрова добавила, что "украинский транзит, безусловно, сложная сейчас тема, состоялся ряд встреч, пока какие-то существенные договоренности достигнуты не были и сегодня в Украине сложная политическая ситуация, и мы понимаем, что должно произойти назначение правительства и изменения в парламенте".

"Наверное, после этого мы будем возвращаться к вопросу обсуждения. Потому что на сегодняшний день мы не понимаем, с кем там разговаривать физически, кто те люди или организации, с которыми можно разговаривать", - отметила она.

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Напомним, Россия, Украина и Европейская комиссия могут провести трехсторонние консультации по газовым вопросам во второй половине сентября. Украинская сторона на предстоящих переговорах предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Украина предупредила страны ЕС о необходимости подготовиться к газовому кризису, так как она вряд ли согласится на новый транзитный договор с Россией.