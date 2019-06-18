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 "Газпром" заявил о невозможности заключения контракта с Украиной на европейских условиях

Российский газовый "Газпром" считает невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях "из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом заявил начальник юридического департамента "Газпрома" Сергей Кузнец.

"Нас много раз призывали к заключению контракта на европейских условиях, но это действительно, на мой взгляд, пока невозможно. Потому что у Украины еще нет тех институтов, которые могли бы полноценно выполнять те функции, которые мы традиционно, работая в Европе, ожидаем от таких институтов как регулятор, транспортный оператор", - заявил он.

В свою очередь заместитель председателя правления "Газпрома" Елена Бурмистрова утверждает, что "Газпром" готов обсуждать различные сроки контракта с Украиной, но пока не понимает, с кем это делать.

"Сроки могут быть самые различные. Мы гибки в наших подходах. Нас устроит и среднесрочный, и краткосрочный. Мы готовы обсуждать любые варианты, когда мы поймем, с кем это обсуждать", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" отрицает получение предложений от "Газпрома" о мировом соглашении, готов их внимательно рассмотреть после получения, - Витренко

Бурмистрова добавила, что "украинский транзит, безусловно, сложная сейчас тема, состоялся ряд встреч, пока какие-то существенные договоренности достигнуты не были и сегодня в Украине сложная политическая ситуация, и мы понимаем, что должно произойти назначение правительства и изменения в парламенте".

"Наверное, после этого мы будем возвращаться к вопросу обсуждения. Потому что на сегодняшний день мы не понимаем, с кем там разговаривать физически, кто те люди или организации, с которыми можно разговаривать", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" отрицает получение предложений от "Газпрома" о мировом соглашении, готов их внимательно рассмотреть после получения, - Витренко

Напомним, Россия, Украина и Европейская комиссия могут провести трехсторонние консультации по газовым вопросам во второй половине сентября. Украинская сторона на предстоящих переговорах предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет. 

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Украина предупредила страны ЕС о необходимости подготовиться к газовому кризису, так как она вряд ли согласится на новый транзитный договор с Россией.

Источник: https://censor.net.ua/n3132829
 
 
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Отже транзиту російського газу через Україну не буде! Нарешті це станеться і Газпром втратить європейський ринок!
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Бред, не? У газмяса есть немношко северных потоков.
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Без українських підземних сховищ неможливо компенсувати зміни добового споживання газу! Труба під водою має накачуватись газом дуже довго і неможливо швидко скидати тиск в трубах, тому поставки російського газу будуть не більше ніж мінімальне нічне споживання в прибрежному регіоні Німеччини, а денний приріст споживання будуть компенсувати зі сховищ та місцевих родовищ! В результаті зупинки транзиту через Україну Газпром втратить у продажах майже 120 млрд. куб.м газу на рік, а це буде катастрофа для Газпрому та путіна! Північний потік і сьогодні вже качає газ на максимум і ще через Україну йде 120 млрд. куб. м. газу в ЄС і для українських споживачів, а припинення транзиту просто відріже Газпрому цей обсяг продажів! путін фактично відрізає собі яйця назло Україні! Хай відрізає!
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Таки они подземные газохранилища для компенсации строят и перед потоками и в Германии после потоков .
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Ворожа діяльність порошенка виражена в блокуванні проекту прокладанню нового газогону до Балтійського узбережжя Польші, де побудований газовий завод який приймає скраплений газ, вильється тепер зупинкою подачі газу в будинки українців. Саме час купляти буржуйки та каміни!
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Вирубвати дерева, спалити всі дерев'яні меблі, спалити все що горить, потім висушувати корупційонерів і палити корупціонерами!
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а как он его "блокував"? накакал по пути, заминировал? (а если без шуток, для инфы тебе, ЗЕбилоид. Свиноуйсьце всего на 5 млрд кубов, им самим не хватает, поэтому продлили договор с рашкой до 2023)
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Вже добудовують третю ємність для газу, яка збільшить потужність терміналу до 7,5 млрд. куб. м на рік, а там можна і ще кілька ємностей побудувати, територія дозволяє, ключова інфраструктура вже є, тільки вкладай гроші і за кілька місяців можна встигнути! Вздовж нафтопроводу Одеса-Броди потрібно прокласти газогін і продовжити газогін та нафтопровід до Балтійського узбережжя, побудувавши в Польщі нафтовий термінал поруч з газовим заводом. Це дозволить приймати з Польщі не тільки газ а й нафту і повністю не залежати від росії!
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А зачем?
Надо подать новый иск на 11-14 млрд. Этих денег хватит на развитие собственных мощностей. Ой, забыл, не в той стране мы живем.
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Нет, но они висят дамокловым мечем ... Т.е. и мы ничего не будем платить тогда паРашке.
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Кацапи визнали, що цивілізовано працювати вони не можуть.
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""не знают, с кем это обсуждать" Источник: https://censor.net.ua/n3132829"
все ждут Йулю... она заключит правильный, кабальный ))))
а зеля наверное уже откат получил, по новому договору... в швеции, типа за слугу...))))
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Мышебратья, мы же адин нарот....с такими "братьями" .....А Мертвечук партнёр Порошенко ликует упырь.
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Этот "партнер" при порохе сидел под плинтусом. А при "не партнере" скупает все от нефти до СМИ.
Лучшеб он,Бойка,Тимашонка "патнерами" под плинтусом оставались.
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Ждут нового правительства + давления ЕС,для продления старого (жулькиного) контракта.
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Так вот тебе возможность заключить контракт лучше чем Тимошенко. Вот и посмотрим насколько "лучше" чем она заключат.
А все твои "давления ЕС" и прочая фигня - бред. На Тимошенко как-будто не было никакого давления.
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Нужно за это время до зимы закачивать хранилища под завязку и потом взрывать на входе в Украину ГТС - пусть потом ес думает и попытается усидеть на двух стульях куях... имхо
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Скоро путлер наградит Тимошенко "за знищение украинской ГТС первой степени" + орден ленина
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Так она украинскую ГТС спасла тем контрактом, т.к. начали расплачиваться деньгами( причем сумма увеличилась многократно ) за транзит, а не бартером и часть этих денег начало поступать на модернизацию украинской ГТС.
Плюс именно из-за её контракта начали строить Северные потоки, т.к. ***** стало не выгодно платить деньги за транзит газа. И суды в ЕС уже доказали это своими решениями в пользу Украины, опять таки благодаря контракту Тимошенко.
А так да... вата такая вата...
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Живьіми деньгами? А не якобьі скидка в 100 у.е. за 1000 кубов? Безналом? Еще и в долг?
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Ты не пробовал научиться высказывать свою мысль доходчиво? Или для тебя норма, писать несвязный текст?
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а шо ЗЕйло не чешится "Газпром" заявил о невозможности заключения контракта с Украиной на европейских условиях - Цензор.НЕТ 2525 сади бабломойского на трубу и всем будет счастье
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Никаких европейских условий телешизикам...на общеазиатских основаниях. Газ в обмен на жизнь.
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Т.е. на бандитских условиях можно было, а на европейских нет?
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как с кем? "Газпром" заявил о невозможности заключения контракта с Украиной на европейских условиях - Цензор.НЕТ 94 ....цирк уехал - но клоуны же остались.....
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Вони всі в криму на референдумі чекають призову до північних оленів.Південні олені будуть служити разом з північними.
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тока бы люля-2 не влезла. пусть перекрывают, пусть европа на них давит... а нам 4.6 лярда очень не помешают
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И кто ж енто сделал???!!
ПОПурєдники?!
🤔
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Зе предложил Мертвечуку и Бойко с Рабиновичем гнать газ в Украину.Газмяс и Пуйло сразу дали задний ход.Эта троица - фсбшная пустышка для наших фанатов орды.Половина орды не имеет газа.
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Начинайте вести переговоры с гражданином Израиля Игрь Валеричем!)))
Он потом все расскажет своему верному ТуЗЕ)))
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Юлия Тимошенко: и вот этого человека вы снова хотите видеть Президентом? ВИДЕО
Тимошенко показала всей стране декларацию олигарха Порошенко и раскрыла очередную схему обогащения этого ростовщика
Следуя декларации ростовщика-президента за 2018 года он заработал более миллиарда гривен чистой прибыли, это малая часть настоящего дохода олигарха - говорит Тимошенко.
Также лидер оппозиции показала на чем именно заработал олигарх.
Оказывается, Петро Порошенко давал в долг деньги на армию и давал в долг под % деньги собственному государству будучи Президентом воюющей страны.
Тимошенко говорит, что такого гибридного Президента нет нигде в мире! Где в мире было такое, чтобы Президент во время войны давал в долг собственному государству деньги под %? - подчеркнула Тимошенко.
Также ЮВТ раскрыла план ростовщика-президента. Подробнее в видеосюжете:
А что вы думаете по этому поводу? Обязательно оставьте свое мнение в комментариях.
[Юлия Тимошенко: и вот этого человека вы снова хотите видеть Президентом? ВИДЕО]: Посмотри! http://ua24ua.net/yuliya-timoshenko-i-vot-etogo-cheloveka-vi-hotite-videt-prezidentom-video/

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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Газпром" заявил о невозможности заключения контракта с Украиной на европейских условиях
 
 
 
 
 
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