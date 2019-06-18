 "Газпром" заявил о невозможности заключения контракта с Украиной на европейских условиях

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом заявил начальник юридического департамента "Газпрома" Сергей Кузнец.
"Нас много раз призывали к заключению контракта на европейских условиях, но это действительно, на мой взгляд, пока невозможно. Потому что у Украины еще нет тех институтов, которые могли бы полноценно выполнять те функции, которые мы традиционно, работая в Европе, ожидаем от таких институтов как регулятор, транспортный оператор", - заявил он.
В свою очередь заместитель председателя правления "Газпрома" Елена Бурмистрова утверждает, что "Газпром" готов обсуждать различные сроки контракта с Украиной, но пока не понимает, с кем это делать.
"Сроки могут быть самые различные. Мы гибки в наших подходах. Нас устроит и среднесрочный, и краткосрочный. Мы готовы обсуждать любые варианты, когда мы поймем, с кем это обсуждать", - сказала она.
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Бурмистрова добавила, что "украинский транзит, безусловно, сложная сейчас тема, состоялся ряд встреч, пока какие-то существенные договоренности достигнуты не были и сегодня в Украине сложная политическая ситуация, и мы понимаем, что должно произойти назначение правительства и изменения в парламенте".
"Наверное, после этого мы будем возвращаться к вопросу обсуждения. Потому что на сегодняшний день мы не понимаем, с кем там разговаривать физически, кто те люди или организации, с которыми можно разговаривать", - отметила она.
Напомним, Россия, Украина и Европейская комиссия могут провести трехсторонние консультации по газовым вопросам во второй половине сентября. Украинская сторона на предстоящих переговорах предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.
Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Украина предупредила страны ЕС о необходимости подготовиться к газовому кризису, так как она вряд ли согласится на новый транзитный договор с Россией.
Надо подать новый иск на 11-14 млрд. Этих денег хватит на развитие собственных мощностей. Ой, забыл, не в той стране мы живем.
все ждут Йулю... она заключит правильный, кабальный ))))
а зеля наверное уже откат получил, по новому договору... в швеции, типа за слугу...))))
Лучшеб он,Бойка,Тимашонка "патнерами" под плинтусом оставались.
А все твои "давления ЕС" и прочая фигня - бред. На Тимошенко как-будто не было никакого давления.
стульяхкуях... имхо
Плюс именно из-за её контракта начали строить Северные потоки, т.к. ***** стало не выгодно платить деньги за транзит газа. И суды в ЕС уже доказали это своими решениями в пользу Украины, опять таки благодаря контракту Тимошенко.
А так да... вата такая вата...
ПОПурєдники?!
🤔
Он потом все расскажет своему верному ТуЗЕ)))
Тимошенко показала всей стране декларацию олигарха Порошенко и раскрыла очередную схему обогащения этого ростовщика
Следуя декларации ростовщика-президента за 2018 года он заработал более миллиарда гривен чистой прибыли, это малая часть настоящего дохода олигарха - говорит Тимошенко.
Также лидер оппозиции показала на чем именно заработал олигарх.
Оказывается, Петро Порошенко давал в долг деньги на армию и давал в долг под % деньги собственному государству будучи Президентом воюющей страны.
Тимошенко говорит, что такого гибридного Президента нет нигде в мире! Где в мире было такое, чтобы Президент во время войны давал в долг собственному государству деньги под %? - подчеркнула Тимошенко.
Также ЮВТ раскрыла план ростовщика-президента. Подробнее в видеосюжете:
А что вы думаете по этому поводу? Обязательно оставьте свое мнение в комментариях.
[Юлия Тимошенко: и вот этого человека вы снова хотите видеть Президентом? ВИДЕО]: Посмотри! http://ua24ua.net/yuliya-timoshenko-i-vot-etogo-cheloveka-vi-hotite-videt-prezidentom-video/
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