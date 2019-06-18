 Зеленский внесет в Раду законопроект об уголовной ответственности за "кнопкодавство", - Стефанчук

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам после Согласительного совета в ВР.

Он выразил надежду, что этим Президент поможет Верховной Раде навести порядок и повысить эффективность.

"Мы внесем законопроект об уголовной ответственности за "кнопкодавство" и ответственность за депутатский прогул. Сейчас эти документы редактируются и я надеюсь, что они будут внесены в ВР", - сказал Стефанчук.

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В то же время, он выразил надежду, что законопроекты будут внесены в Раду на этой неделе.

Напомним, в июне 2018 года в Верховной Раде уже был зарегистрирован законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за не персональное голосование народных депутатов.