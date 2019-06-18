EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  2378  63
Все про:ВР (23067) законопроект (2066) уголовная ответственность (364) кнопкодавство (7) Стефанчук Руслан (29)

 Зеленский внесет в Раду законопроект об уголовной ответственности за "кнопкодавство", - Стефанчук

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский внесет в Раду законопроект об уголовной ответственности за "кнопкодавство".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам после Согласительного совета в ВР.

Он выразил надежду, что этим Президент поможет Верховной Раде навести порядок и повысить эффективность.

"Мы внесем законопроект об уголовной ответственности за "кнопкодавство" и ответственность за депутатский прогул. Сейчас эти документы редактируются и я надеюсь, что они будут внесены в ВР", - сказал Стефанчук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нардеп от "Видродження" Яценко кнопкодавит в Раде: проголосовал за себя и пятерых коллег. ВИДЕО

В то же время, он выразил надежду, что законопроекты будут внесены в Раду на этой неделе.

Напомним, в июне 2018 года в Верховной Раде уже был зарегистрирован законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за не персональное голосование народных депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3132825
 
   
 Топ комментарии
 
Давно пора. И за прогулы увольнять нафиг! Посмотрим как упыри и ублюдки будут голосовать! Зеленский внесет в Раду законопроект об уголовной ответственности за "конопкодавство", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7673
 показать весь комментарий
 
В КиевРаде уже давно работает и вовсю голосуют с её помощью. В Раде она уже даааавно есть, но по понятным причинам негодяи не запускают в работу.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Долой касту неприкасаемых. Отменить недоторканисть, внедрить простую систему отзыва нардепов и трудовую дисциплину - не ходит на заседания, не получает зряплату. И 80% нынешних туда не пойдут и придут те, кто будет работать.
 показать весь комментарий
 
 
кацап а шо у вас на федерашке по другому ? Зеленский внесет в Раду законопроект об уголовной ответственности за "конопкодавство", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5539
 показать весь комментарий
 
 
Ну т.е. ті не против, инициативы ЗЕ, что бы снести эту касту неприкасаемых. Я так и знал.
 показать весь комментарий
 
все просто---для внесения изменений в Конституцию нужно 226, а потом 300 после заключения КС. проект 226 уже прошел, сегодня в КС, после вынесения решения проголосуют 300, и ОК. если выборы будут в октябре, этот состав ВР как раз успеет снять. если нет, то все по новой--а это нереально. твоё #презедентзеленский и егоко-*****# обычные фуфологоны, лапша для лохов.
 показать весь комментарий
 
зебил, когда вазелин подпишет закон о спец.комиссиях (импичменте)?) пора сносить пинаемого ссыкуна..
А ответственности за кнопкодавство - НЕ будет. Это вазелин снова ПОШУТИЛ, попиарился ссыкун.. иначе как зебилы голосовать будут?) Разве что заменят на "жоподавство".. как раз стефанчука хватит 3-4 кнопки за ОДИН раз надавить Зеленский внесет в Раду законопроект об уголовной ответственности за "кнопкодавство", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1228
 показать весь комментарий
 
 
машинку губозакаточну прикупіть спершу
 показать весь комментарий
 
 
То есть это плохо, - ответственность за кнопкодавство? Или на чей-то взгляд хорошо, что выродившая Рада может не проголосовать за это?
 показать весь комментарий
 
 
ух ты! оказывается есть такие твари которым нравится что кнопкодавят..еще и лайкают такое паскудство
 показать весь комментарий
 
 
зачем????????? есть сенсорная система купленая яцынюком еще в 2005, поставте и пусть пальцем голосуют
 показать весь комментарий
 
 
пальцем не в тренде, нужно... Зеленский внесет в Раду законопроект об уголовной ответственности за "конопкодавство", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3245 ну Вы поняли...
 показать весь комментарий
 
 
*пальцем* соседнего депутата, а не это уже кнопкодавство
 показать весь комментарий
 
Сиськами. Прикольно будет наблюдать попытку нажать за двоих сразу.
 показать весь комментарий
 
они стефанчука наймут - его жопы сразу на 4 кнопки хватит))
 показать весь комментарий
 
 
отлично.
а говорили есть...и даже тестировалась какая-то супер-пуппер дорогая система которая полностью исключает саму возможность голосовать за кого-то... или брехали?
 показать весь комментарий
 
 
В КиевРаде уже давно работает и вовсю голосуют с её помощью. В Раде она уже даааавно есть, но по понятным причинам негодяи не запускают в работу.
 показать весь комментарий
 
 
т.е. там действительно невозможно за кого-то кнопкодавить?
 показать весь комментарий
 
Давно пора. И за прогулы увольнять нафиг! Посмотрим как упыри и ублюдки будут голосовать! Зеленский внесет в Раду законопроект об уголовной ответственности за "конопкодавство", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7673
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, как дякулы будут оправдывать очередной факт провала весьма актуального законопроекта дупутатами?
 показать весь комментарий
 
 
Виноватньіе всегда любители Шария...с их полушариями.
 показать весь комментарий
 
Сначала - уголовную ответственность за нарушение Конституции президентом.
Украл Раду = волеизъявление народа = в тюрьму!
 показать весь комментарий
 
 
А что "5 лет", зе-бильчик?
У нас "5 лет" в этом вопросе все было нормально.
 показать весь комментарий
 
У вас соєвих да, а народ потерпає, і поки що дивиться... Не втекти вам від відповідальності і не сховатися.
 показать весь комментарий
 
 
Что ты там пукаешь, зе-бил?
А при Януковиче ты что - НЕ "потерпав"? Может даже на Майдан выходил?
Что-то сомневаюсь я.
 показать весь комментарий
 
так это ник порошенко..что же "оно" против себя напишет..))
 показать весь комментарий
 
 
Ни одного голоса за такой прокремлевский закон!
Зеленский внесет в Раду законопроект об уголовной ответственности за "конопкодавство", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6102
 показать весь комментарий
 
 
Каждый такой закон - убивает как никотин одного порохобота и рыга. Больше законов. Больше убийств ! ))
 показать весь комментарий
 
 
кримінальна відповідальність недоторканих? ну-ну
 показать весь комментарий
 
 
Пойди свечку в храме поставь, тебя попустит!
 показать весь комментарий
 
 
а зачем тогда в РАДУ весь КВН идёт? Какое их предназначение? Или Зебилы реально думают, что КВНщики в состоянии писать законы и двигать страну вперёд? Их туда беня посадит, дабы лоббировать свои интересы, будет говорить когда и кому нажимать на кнопку (за себя и за соседа)
 показать весь комментарий
 
 
а ты до сих пор думаешь что законы пишут депутаты ? Зачем тогда консультанты и юротдел ?АП? МинЮст?
 показать весь комментарий
 
А шо, депутата можно привлечь к уголовной ответственности?
 показать весь комментарий
 
 
Это разговор про будущую ВРУ.Сегодняшняя ВРУ давно ушла в минус бесконечность.Тусовка пустобрёхов от Мальдив и Панамы.
 показать весь комментарий
 
 
Он серьёзно думает, что сегодняшняя ВРУ примет закон для будущей?
 показать весь комментарий
 
А смысл, депутаты тупо не придут в зал, голосовать за такое они не будут а голосовать против тоже нельзя перед выборами.))
 показать весь комментарий
 
Переживаю за порохоботов...как бы они не сделали с собой ни чё
 показать весь комментарий
 
 
Это называется популизьм .Проще отменять законы,принятые с помощью кнопкодавства.За прогулы-лишать зарплаты,мандата.Это - да! А Уголовка-примитивизьм команды ЗЕ.Неумно.Вот за коррупцию во всех разновидах- срок от 10 и до 40лет.Наказывать,как за госпреступление, нарушения на выборах.Избиркомы формировать по примеру ФРГ.
 показать весь комментарий
 
при наличии фиксированных фактов кнопкодавства
можно принятое решение считать недействительным
/закон один лишение автоматически мандата /
а то выдумают Вася попросил сам срочно вышел в туалет
 показать весь комментарий
 
Какая нах "уголовная ответственность", если они все еще НЕПРИКОСНОВЕННЫЕ?!
Дитятку в школе не учили, что с начала должно быть "А", а потом только "БВГД..."?

 показать весь комментарий
 
Это какой слив Украины за сегодня? Зеленский внесет в Раду законопроект об уголовной ответственности за "конопкодавство", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8990 Интересно, что тут найдёт порохоскот зрадного?
 показать весь комментарий
 
 
Оцініть красоту гри. У цьому уся наша держава. Для того щоби ввести кримінальну відповідальність за кнопкодавлення, потрібно щоби фракції зібрали картки і прокнопкодавили...
 показать весь комментарий
 
Угу...сможет ли теперь Портнов задним числом отменить ненужньіе русне законьі? Оставив нужньіе?
 показать весь комментарий
 
Пока не будет регламент ВРУ изменен кина не будет! Еще с 2015 Европейской комиссией и миссией Европарламента во главе с Пэтом Коксом были согласованы предложения по изменению регламента ВРУ! Там и голосование не 50%+1 голос общего кол-ва депутатов ВРУ!!! А 50%+1 голос от присутствующих!
 показать весь комментарий
 
Новий зебільний сюр: "крим.відповідальність нардепу за кнопкодавство"... А хто зареєструє цю кримінальну справу? А, по друге: Конституційний суд вкаже, що там максимум - адміністративна...
 показать весь комментарий
 
шоколадная шобла!!це зрада???вы привыкли выполнять забаганки своих хозяев ахмета и пэдро мальдивского брехливои потворы в вишиванке естественно за деньги!!а тут не проха!!мабуть зрада!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский внесет в Раду законопроект об уголовной ответственности за "кнопкодавство", - Стефанчук
 
 
 
 
 
 вверх