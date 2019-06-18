 Зеленский внесет в Раду законопроект об уголовной ответственности за "кнопкодавство", - Стефанчук

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам после Согласительного совета в ВР.
Он выразил надежду, что этим Президент поможет Верховной Раде навести порядок и повысить эффективность.
"Мы внесем законопроект об уголовной ответственности за "кнопкодавство" и ответственность за депутатский прогул. Сейчас эти документы редактируются и я надеюсь, что они будут внесены в ВР", - сказал Стефанчук.
В то же время, он выразил надежду, что законопроекты будут внесены в Раду на этой неделе.
Напомним, в июне 2018 года в Верховной Раде уже был зарегистрирован законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за не персональное голосование народных депутатов.
А ответственности за кнопкодавство - НЕ будет. Это вазелин снова ПОШУТИЛ, попиарился ссыкун.. иначе как зебилы голосовать будут?) Разве что заменят на "жоподавство".. как раз стефанчука хватит 3-4 кнопки за ОДИН раз надавить
а говорили есть...и даже тестировалась какая-то супер-пуппер дорогая система которая полностью исключает саму возможность голосовать за кого-то... или брехали?
Украл Раду = волеизъявление народа = в тюрьму!
У нас "5 лет" в этом вопросе все было нормально.
А при Януковиче ты что - НЕ "потерпав"? Может даже на Майдан выходил?
Что-то сомневаюсь я.
можно принятое решение считать недействительным
/закон один лишение автоматически мандата /
а то выдумают Вася попросил сам срочно вышел в туалет
Дитятку в школе не учили, что с начала должно быть "А", а потом только "БВГД..."?