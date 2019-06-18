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 "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Европейская Солидарность" и "Голос" проходят в Раду, - опрос "Социального мониторинга" (обновлено)

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина", "Европейская Солидарность" и партия "Голос".

Об этом свидетельствуют результаты роллингового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина

Согласно обнародованным во вторник данным, "Слугу народа" готовы поддержать 47,5% респондентов среди тех, кто определился, и будет голосовать, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 11%, ВО "Батькивщина" – 8,7%, "Европейскую Солидарность" – 8,3% опрошенных, "Голос" – 5,3%.

С учетом погрешности выборки также имеют шансы преодолеть проходной барьер в 5% партия "Сила и честь" с поддержкой 3,9% голосов соответственно.

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При этом по сравнению с данными за предыдущий период рейтинг "Слуги народа" и "Голос" вырос, а остальных лидирующих партий несколько снизился.

За "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко готовы голосовать 2,9% респондентов среди тех, кто определился и намерен голосовать, за Радикальную партию Олега Ляшко - 2,4%, за "Объединение "Самопомич" – 2,2%, "Оппозиционный блок – Партию мира и развития" – по 1,7%, ВО "Свобода" – 1,5%. Все остальные партии набрали бы менее 1% голосов опрошенных.

Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, то 44,5% опрошенных точно намерены голосовать, а 38,8% - скорее намерены голосовать. 6,1% точно не будут голосовать и еще 6% скорее не будут голосовать.

Среди всех опрошенных респондентов за "Слугу народа" готовы голосовать 40,4% за "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 9,3%, "Батькивщину" – 7,5%, Европейскую солидарность" – 7,1%, "Голос" – 4,5%, "Сила и честь" – 3,3%, "Гражданскую позицию", - 2,4%.

Роллинговое исследование предусматривает проведение учредительного опроса и периодических (поволновых) обновлений базы данных опроса путем замены части анкет на более новые. Волна роллинга - временной промежуток сбора новых данных для обновления базы. Каждая волна реализуется на одинаковых по своим параметрам выборках респондентов, при этом сами респонденты в выборке каждый раз новые. Выборка каждой волны роллинга является уменьшенной копией общей выборки.

В ходе учредительного опроса 15-19 мая был опрошен 2 тыс 121 респондент старше 18 лет из 24 областей и Киева, выборка репрезентативна по полу, возрасту и типу населенных пунктов. Ошибка выборки 1,2-2,2%.

Во время первой волны роллинга 20-23 мая было заменено 250 анкет. Во время второй волны 24-31 мая заменено 250 анкет. Во время третьей волны 1-7 июня – 1000 анкет. Во время четвертой волны 8-14 июня – 1000 анкет.

Источник: https://censor.net.ua/n3132824
 
   
 Топ комментарии
 
Рейтинг Голосу росте прямопропорційно зниженню рейтингу ПЄСу.. І то є добре.. "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Европейская Солидарность" и "Голос" проходят в Раду, - опрос "Социального мониторинга" - Цензор.НЕТ 9684
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новые методички? так Голос же у твоего соевого Хозяина отбирает!
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Голос у партию "зю" отберет очень много %. Ведь Святослав Вакарчук целые стадионы собирает, а зеленский максимум дом кулюры или дом офицеров!!!
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Петю уже даже баба Уля сделала)))В идеале его вообще убрать из парламента.Ну а так будет с жопоблоком в уголочек тусоваться.Удел "переможця")))
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К выборам в ВР рейтинг Еуропейской солидранности будет равен абсолютному нулю.
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Кількість ідіотів досягла 47 відсотків.
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За "Батьківщину" і тільки! Найдосвідченіша партія з усіх. Сильний лідер ,людина ,якій не все одно на долю держави . Справжній патріот !🔰
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Возможно, если будет меньше фальсификаций, все-таки именно Батькивщина займёт второе место, не медведчук. А пеця будет продолжать ставить палки в колёса новому президенту, не будет уходить Луценко и другие его одиозные вассалы - то народ вообще ему покажет средний палец. Потому как народ проголосовал за то, чтоб мародеры переехали с банковой в тюрьмы, а пэца упирается рогами и мешает волеизъявлению украинцев
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Зелебобики, а ведь ваша судьба уже решена. Вам устроят дефолт, в качестве наказания за то что вы предали единственного проукраинского президента в истории страны.
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Ты словами скажи; нахрен мне твои картинки здались.
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не розумію тебе собака,
людською можеш запитати?
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Устроилка у Пецьі Порошенко не вьіросла для дефолта. Да и недосуг ему будет , по повесткам начнет посещать следователей .
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Саня, не переживай. Дефолт - он случается когда страна больше не может платить по долгам без новых займов. Пороху МВФ деньги давал, а твоей днепровско-криворожской банде - дулю без масла даст.
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Странно, чем больше ворует, тем больше проукраинский...
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Пять лет прошу вашу лахтинксую ботву: покажите документы - где и что Порох украл. В ответ - молчание.
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Голос Вакарчука топчется на том же электоральном поле, что и ПЕСык соевого мародера. К Вакарчуку уйдет галицийская молодежь, у свнорошена останутся галицийские пенсионеры. Рейтинг прогнившей шоблы пораженка постоянно падает, что не может не радовать. Видимо, порохососы начинают потихоньку прозревать, снимая с ушей соевую лапшу
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Сынок, экономика первична. Бабки может дать только либо МВФ, либо РФ. РФ даст только под "новороссию" и "малороссию". МВФ даст только под полное внешнее управление.
Олигархат - по-любому испаряется, как роса на солнце.
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Испаряется, испаряется да никак вот уже больше 20 лет испариться не может. Неправильный олигархат какой-то...
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Почему же неправильный ? Он действует строго по инструкциям своих международных Хозяев: берет неподъёмные кредиты. После того как страна больше не может их платить, наступает дефолт, собственность олигархата переходит в руки МВФ. Вот сейчас такой момент и настал: бабки закончились, остался ЗВР, который будет потрачен где-то максимум к концу осени. Далее - переход под внешнее управление. "Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Голос" проходять у Раду, - опитування "Соціального моніторингу" - Цензор.НЕТ 4683
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Слышь ты,любитель про Галицию кукарекать-пшел отсюда. А еще местные "ватные"мрази и их кацапские хозяева упрекают кого-то в "дележе Украины".
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А разве за соевую мразь голосуют где-то еще, кроме Галиции???
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А разве кацапскую шушеру это должно интересовать?
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Пшол вон отсюда, псина кацапердовская!!!
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Вася, а тебе гороховая лапша еще не мешает?😀
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Юльки-патриотьі бьіли готовьі голосовать за Бойко...лишь бьі не порох😂
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Не совсем так, юлько-патриоты перетекли к победителям, то есть зе. Местный СулимаИван тожу живейший пример.

А вот на парламентских выборах рыги заберут назад часть юлькиного электората, но часть и вернется от зе...
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У Порошенка вирішили публічно не критикувати Зеленського і Вакарчука

"Ми опинилися заручниками наших прихильників. Ми не можемо критикувати Зеленського, тому що електорат цього не сприймає. Якщо ми почнемо його грубо "макати", це може обернутися втратою довіри частини виборців", - пояснює у розмові з УП один зі штабістів.

Зазначається, що до 25%, які Порошенко отримав у другому турі, "ЄС" не дотягує через конкуренцію на електоральному полі.
Наприклад, на Західній Україні в партії Порошенка можуть бути чималі перетоки з партією "Голос", яка відкушує частину голосів прихильників екс-президента.
"Критикувати Вакарчука теж небезпечно, тому що налаштуємо його виборців проти себе замість того, щоб взяти їх під себе, коли він "здуватиметься". Тож, поки що ми не чіпаємо Вакарчука взагалі - нехай сам себе топить, нехай більше ходить на ефіри і говорить більше дурні. Ми постоїмо збоку", - резюмує один з членів штабу "Європейської солідарності".
https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/18/7218400/

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Поздно дана команда. Ботва еще год будет тявкать на Зеленского по любому поводу и без повода.
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Таки да. Порохня тут в любую новость свой унылый скулеж про Зе вставляет.
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Ця стаття має замовний характер, звісно ж деяким політикам хочеться штучно підняти свій рейтинг, от і з'являються такі дослідження, але.. НЕ ВИЙДЕ ПАНОВЕ! "Батьківщина" переможець!
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а пороха диабет, он не пьет. а нужньій кадр и фотошоп уже не вновинку.
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Ну да, не пьёт, а как насчёт этой прокапавшейся хари? Этого алкаша-мурчика.

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Парламентські вибори все розставлять по своїх місцях, хто і який рейтинг має реально побачимо та, "Батьківщина" увійде до парламенту, як тріумфатор!
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"Соціальний моніторинг"? ЗаЖопівський? Ну, понятно...
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Не понимаю людей, которые собираются за голос и ПЕС голосовать. Вам мало войны, нищеты и коррупции за прошедшие 5 лет?
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а при чем тут пес к войне? война началась до пороха.
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На цензоре порохоботов как грязи! А в реальной жизни их меньше чем сепаратистов готовых голосовать за оппоблок "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Европейская Солидарность" и "Голос" проходят в Раду, - опрос "Социального мониторинга" - Цензор.НЕТ 4929
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пф, это юля не рашка? да из всех перечисленных нет ни одной проукраинской организации. бют мервечук это парашия, сн ес и голос это олигархические помойки.
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єка от Пороха у свиней русских жопі горят!
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Час попереднього президента минув, тому потрібно залучати нових людей, але й потрібно контролювати те, щоб ці нові не були на прив'язі у старих, бо в кінці ми отримаємо той самий результет, але з новими обличчями
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Сподіваюсь побачити батьківщину в парламенті
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Зебильчики успокойтесь , Порошенко уже не проходил во второй тур , с 0.00001 % , как вы ему и предрекали "Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Голос" проходять у Раду, - опитування "Соціального моніторингу" - Цензор.НЕТ 4394 ... Тут будет то же самое . Не будет ваше Зеро единолично управлять державой ,, никто ему не позволит уничтожать страну . "Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Голос" проходять у Раду, - опитування "Соціального моніторингу" - Цензор.НЕТ 3995 .
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Скатай губу "Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Голос" проходять у Раду, - опитування "Соціального моніторингу" - Цензор.НЕТ 8186 . Это только рейтинг партий , а ещё 225 депутатов идут по мажоритарке .
47 % это только чуть больше 100 зебилов в раде ..
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Скатает губу мародер и его псы. СН возьмет и по мажоритарке половину.
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Цей хрiпастий голос " Очеред до логопеда" забере голоси вiд партії свинорилого i це дуже добре ))))))
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До виборів рейтинг може кардинально змінить, показники є не сталими, кожен в парламенті безпосередньо впливає на майбутнє життя своєї країни, приймаючи це рішення вони приймають або позитивні або негативні наслідки, для того щоб уникнути негативних відразу зрозуміло за кого потрібно голосувати, думаю всі ви знаєте хто Вана.
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Только Батькивщина сможет что-то изменить у нас в стране. Самая опытная и достойная команда
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Суперечки суперечками, али на даний момент це все порожній звук. Всі результати ми наочно отримаємо після виборів. Так само і як будуть виконуватись данні обіцянки. Але для мене є єдиний незманний кандідат. "Батьківщина"
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Батькивщина всегда была самой сильной партией . Юлю нужно премьером брать ,без нее толку не будет (
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...как и не біло - а наоборот - крутое пике в 2009 году
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Она ещё $ 26,5 лярдов прожрёт. Правда, ей их никто не даст.
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Это тюлькоботы , их тут набежало как тараканов ,, они на комменты не отвечают , и даже их не читают . "Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Голос" проходять у Раду, - опитування "Соціального моніторингу" - Цензор.НЕТ 4171 .
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Бабюльке пора на пенсию. Она очень устала. "Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Голос" проходять у Раду, - опитування "Соціального моніторингу" - Цензор.НЕТ 709
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У Батьківищи велика довіра серед населення. Бо лідер ніколи не бреше, а говорить як воно є. В цьому я її вірю і підтримаю на виборах
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Европейская Солидарность" и "Голос" проходят в Раду, - опрос "Социального мониторинга" (обновлено)
 
 
 
 
 
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