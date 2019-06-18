 "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Европейская Солидарность" и "Голос" проходят в Раду, - опрос "Социального мониторинга" (обновлено)

Об этом свидетельствуют результаты роллингового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина"
Согласно обнародованным во вторник данным, "Слугу народа" готовы поддержать 47,5% респондентов среди тех, кто определился, и будет голосовать, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 11%, ВО "Батькивщина" – 8,7%, "Европейскую Солидарность" – 8,3% опрошенных, "Голос" – 5,3%.
С учетом погрешности выборки также имеют шансы преодолеть проходной барьер в 5% партия "Сила и честь" с поддержкой 3,9% голосов соответственно.
При этом по сравнению с данными за предыдущий период рейтинг "Слуги народа" и "Голос" вырос, а остальных лидирующих партий несколько снизился.
За "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко готовы голосовать 2,9% респондентов среди тех, кто определился и намерен голосовать, за Радикальную партию Олега Ляшко - 2,4%, за "Объединение "Самопомич" – 2,2%, "Оппозиционный блок – Партию мира и развития" – по 1,7%, ВО "Свобода" – 1,5%. Все остальные партии набрали бы менее 1% голосов опрошенных.
Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, то 44,5% опрошенных точно намерены голосовать, а 38,8% - скорее намерены голосовать. 6,1% точно не будут голосовать и еще 6% скорее не будут голосовать.
Среди всех опрошенных респондентов за "Слугу народа" готовы голосовать 40,4% за "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 9,3%, "Батькивщину" – 7,5%, Европейскую солидарность" – 7,1%, "Голос" – 4,5%, "Сила и честь" – 3,3%, "Гражданскую позицию", - 2,4%.
Роллинговое исследование предусматривает проведение учредительного опроса и периодических (поволновых) обновлений базы данных опроса путем замены части анкет на более новые. Волна роллинга - временной промежуток сбора новых данных для обновления базы. Каждая волна реализуется на одинаковых по своим параметрам выборках респондентов, при этом сами респонденты в выборке каждый раз новые. Выборка каждой волны роллинга является уменьшенной копией общей выборки.
В ходе учредительного опроса 15-19 мая был опрошен 2 тыс 121 респондент старше 18 лет из 24 областей и Киева, выборка репрезентативна по полу, возрасту и типу населенных пунктов. Ошибка выборки 1,2-2,2%.
Во время первой волны роллинга 20-23 мая было заменено 250 анкет. Во время второй волны 24-31 мая заменено 250 анкет. Во время третьей волны 1-7 июня – 1000 анкет. Во время четвертой волны 8-14 июня – 1000 анкет.
людською можеш запитати?
Олигархат - по-любому испаряется, как роса на солнце.
А вот на парламентских выборах рыги заберут назад часть юлькиного электората, но часть и вернется от зе...
"Ми опинилися заручниками наших прихильників. Ми не можемо критикувати Зеленського, тому що електорат цього не сприймає. Якщо ми почнемо його грубо "макати", це може обернутися втратою довіри частини виборців", - пояснює у розмові з УП один зі штабістів.
Зазначається, що до 25%, які Порошенко отримав у другому турі, "ЄС" не дотягує через конкуренцію на електоральному полі.
Наприклад, на Західній Україні в партії Порошенка можуть бути чималі перетоки з партією "Голос", яка відкушує частину голосів прихильників екс-президента.
"Критикувати Вакарчука теж небезпечно, тому що налаштуємо його виборців проти себе замість того, щоб взяти їх під себе, коли він "здуватиметься". Тож, поки що ми не чіпаємо Вакарчука взагалі - нехай сам себе топить, нехай більше ходить на ефіри і говорить більше дурні. Ми постоїмо збоку", - резюмує один з членів штабу "Європейської солідарності".
https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/18/7218400/
лучше бы пил
47 % это только чуть больше 100 зебилов в раде ..
Вечер 21 июля