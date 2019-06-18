 Путин начнет общение с Зеленским "с правильных фраз", если их встреча когда-нибудь состоится, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно мы видели эти слова президента Украины, которые он произнес в одном из интервью", - сказал Песков журналистам.
"У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. В случае, если такое общение когда-нибудь состоится, я не сомневаюсь, что он тоже начнет общение с правильных фраз", - отметил он.
Ранее сообщалось, что Зеленский в интервью немецкой газете Bild заявил, что начнет возможную встречу с Путиным с того, что Донбасс и Крым относятся к Украине.
Комментируя это сообщение, Песков заметил, что ситуация с принадлежностью Донбасса нужно обсуждать с жителями этого региона.
"Что касается Донбасса, то, наверно, надо это говорить не Путину, а жителям Донбасса. Они являются непосредственным собеседником", - сказал Песков.
"А по Крыму уже и особо говорить нечего", - добавил он.
Думаєтся, что так надєются 24,45%+73,22%= 97,67% украінцев.
Такой фразой?
Биба и Боба...два дол..а!)))
и это не пу а всего лишь усы
клоун - слабак
За Донбасс отдельная история, полное возмещение разрушений, компенсации пострадавшим и т.д.
Отжали территоррии, войнушку устроили, он еще будет правильньіе фразьі говорить придурок ***.
Нехай вчить басову партію: