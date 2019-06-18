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 Политика Украины
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 Путин начнет общение с Зеленским "с правильных фраз", если их встреча когда-нибудь состоится, - Песков

В Кремле видели высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что он при возможной встрече с лидером РФ Владимиром Путиным в первую очередь поднимет вопрос Донбасса и Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно мы видели эти слова президента Украины, которые он произнес в одном из интервью", - сказал Песков журналистам.

"У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. В случае, если такое общение когда-нибудь состоится, я не сомневаюсь, что он тоже начнет общение с правильных фраз", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я скажу Путину: Крым - это Украина!" - Зеленский дал интервью немецкой газете Bild перед визитом в Германию

Ранее сообщалось, что Зеленский в интервью немецкой газете Bild заявил, что начнет возможную встречу с Путиным с того, что Донбасс и Крым относятся к Украине.

Комментируя это сообщение, Песков заметил, что ситуация с принадлежностью Донбасса нужно обсуждать с жителями этого региона.

"Что касается Донбасса, то, наверно, надо это говорить не Путину, а жителям Донбасса. Они являются непосредственным собеседником", - сказал Песков.

"А по Крыму уже и особо говорить нечего", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3132823
 
 
 Топ комментарии
 
Правильная фраза - ПТН ПНХ ХЛО!
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мож Дещицу делегировать? тот точно, правильно и дипломатично начнёт общение с первой фразы.
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Вірні фрази можуть говорити лише Громи та Нептуни.
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"Правильні фрази" - це фрази, що вводять у дію "сплячого" аґента? Це Пвськів визнав, що напрацювання КДБ нікуди не ділися? Досить сміливе і несподіване зізнання.
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путін почне спілкування з Зеленським з дозволу судді міжнародного трибунала в Гаазі, сидячі в клітці як злочинець!
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на наступному тижні росія може повернутись до парє...так що неймовірно їм зустрітись у гаазі за життя
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Вам потрібно робити перерви, коли надто довго доглядаєте за дітьми і розповідаєте їм казки. Бо ви це переносите на серйозний сайт. 😊
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Надєємся, что Владімір Алєксандровіч, закончит правільной фразой: «ПТН- ПНХ !»
Думаєтся, что так надєются 24,45%+73,22%= 97,67% украінцев.
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Немсає змоги добратися до Путлєра, бодай облийте зеленкою чмо Пєскова.
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мож Дещицу делегировать? тот точно, правильно и дипломатично начнёт общение с первой фразы.
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Та хай удвоє, дуетом...А Вольдемар, ще й на фортепіано вжарить...

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Руками и ******* сможет...нам нужен креатив.
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Пускай Зе на похоронах ***** похоронный марш на рояле исполнит. Это будет зачетно.
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Правильні фрази почнуться з я віддаю Крим і Донбас і виплачую 500 млрд дол компенсації плюс безкоштовний газ на 50 років.
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Боюся, саме це Зеленський і запропонує. Окрім газу.
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А чи тренінги стояння на колінах вже проводяться в АП? Це вам не хєром на роялі грати, бо може як не так стане, то ще й перед академіком вибачатися вкотре треба буде.
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Шут гороховий вже тренується стоячи навколішки на горохі.
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Короче встречаться еще нет смысла. Рашка и кремль еще не созрели. Когда созреют мы услышим по запаху. Вот тогда и можно начинать вести переговоры о выводе росийских войск с украинской земли.
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та ще ж не навчились користуватись...скільки того часу пройшло...
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"Как челобитную Царю подаешь?!!" (с) Иван Васильевич

Такой фразой?
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Логика какцапа - я не крал, потому что я так считаю и я не признавался
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Песков,ты всего лишь одна из клавиш на рояле ))
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но что бы публично опустить зелю этого хватило ))))
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Сцарь всея орда не созрел.Достаёт ,однако ,Зе !.Вынуждены манкировать престарелым ядерным членом.
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Зелепутьі...калмика вам в пику. Та бурята до хати.
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Слабо сейчас дать право Украине референдум о принадлежности провести на оккупированных территориях без участия оккупанта. Если нет, то пнх.
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так кто кого умыл?
и это не пу а всего лишь усы
клоун - слабак
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Правильная фраза- 100млрд баксов в год за анексию Крьіма, за юзание территории, недвижимости, предриятий, газовьіх вьішек, госзданий и т.д. и пусть себе вата там дрочит на совок сколько хочет.
За Донбасс отдельная история, полное возмещение разрушений, компенсации пострадавшим и т.д.

Отжали территоррии, войнушку устроили, он еще будет правильньіе фразьі говорить придурок ***.
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Преимущество ЗЕ-полностью демвыборы,молодость,красавица жена.. А Ампиратор будет править ордой до 2050 года.Здоровье у него крепкое-злобы на весь мир- хватает.С умом ? деменция уже проглядывает.Орде априори невозможно построить успешную страну.Кисялёвск просится в Канаду!!Скоро это будет повсеместно.
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***** как телочка! с этим не буду встречаться, с этим тоже не буду, давайте мне другого, этот тоже не подходит. Тебя дурня лаптеногого скоро свои же на кол посадят.
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володи, они такие телочки...дебатировать в студии нтку не буду, в независимой клинике сдавать анализы не стану
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А есть тут жители с ОРДЛО, вы понимает что хло вами торгует, вы понимаете что вы разменная монета в его многоходовочке?
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"Привет тёза, у меня есть шаурма и пианино, давай сейчас сбацаем мелодию в два... пары рук."
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Там что один, что другой "орАторы". Лилипут-комик-дуэт "На каблах"
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Я, конечно, не сторонник Злобного Карлика, но если «правильные слова» будут начинаться на «Удэ» (Удэ-гарами, Удэ-хисиги, Удэ-хисиги-аси-гатамэ и т.д.) то Зелюку ничего другого не останется, кроме верещать как баба. Если же «правильные слова»будут оканчиваться на «Дзимэ» (Гяку-дзюдзи-дзимэ, До-дзимэ, Ката-дзюдзи-дзимэ и т.д.), то и верещать не получится - получится выкатить глазёнки как краб и беззвучно здохнуть.
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Начебто ху*ло вміє щось там на роялі?
Нехай вчить басову партію:

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лично я знаю три правильные фразы,мойте руки перед едой,не спорь со старшими и уходя гасите свет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин начнет общение с Зеленским "с правильных фраз", если их встреча когда-нибудь состоится, - Песков
 
 
 
 
 
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