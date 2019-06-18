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 Политика Украины
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Все про:ВР (23067) коалиция (3697) КС (1331) Парубий (1953) Стефанчук Руслан (29)

 Стефанчук заявил, что получил из Рады "отписки" о составе коалиции. Парубий ответил, что у него нет полномочий определять состав большинства

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что получил от спикера парламента Андрея Парубия "отписки" относительно состава коалиции в Верховной Раде.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом заявил во время Согласительного совета в Раде.

"Я хотел бы обратить внимание депутатов на тот факт, что сейчас проводятся слушания КСУ по инициативе народных депутатов вопроса о признании неконституционным указа президента о роспуске парламента. Мы внесли просьбу на имя главы ВР относительно предоставления ряда документов, копий, стенограмм и т. п. И, к большому сожалению, получили отписку, что наше обращение зарегистрировано, учитывая большое количество запрошенных документов, их подготовка и обработка требуют продления указанного вами срока для исполнения", - сказал Стефанчук.

Он призвал Парубия скорее предоставить списки фракций и копии заседаний секретариатов.

В свою очередь, Парубий заявил, что передал документы о составе фракций и заявления депутатов о выходе из них. Спикер парламента пообещал, что пакет документов передадут также и Руслану Стефанчуку.

"У председателя Верховной Рады нет полномочий определять численный состав коалиции, так же как и у президента Украины нет таких полномочий, определять и делать вывод, есть она или нет. Но у меня есть документы, которые может иметь председатель ВР, это численность фракций, численность комитетов и численность аппарата. Я в КСУ подал два, по моему мнению, важных и убедительных аргумента. Первый, когда утверждают, что коалиция перестала существовать в момент выхода РПЛ, я передал список из двух фракций БПП и НФ, которые на момент формирования правительства было больше 226 народных депутатов. В момент формирования правительства в двух фракциях коалиции было больше 226 без внефракционных", - сказал спикер парламента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубий передал в КСУ подтверждение существования коалиции в Раде до выхода из нее фракции НФ

Он добавил, что также передал все заявления народных депутатов о выходе из коалиции с момента ее создания.

"Я передал также второй документ, от первой цифры, когда была создана коалиция из 302 народных депутата, я передал все заявления о выходе из коалиции, которые поступили ко мне в аппарат или секретариат от момента создания до пятницы 18 мая, когда НФ сообщил о выходе из коалиции. Если взять эту цифру 302 и все заявления, которые были переданы и обычной математической формулой их отнять, эта цифра будет больше, чем 226. Я считаю, этих документов достаточно для КСУ", - сказал спикер парламента.

Андрей Парубий пообещал передать все эти документы и Руслану Стефанчуку.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. 24 мая 62 нардепа обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в КСУ.

Как сообщалось, Конституционный Суд начал рассмотрение конституционности указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

11 июня в Конституционном суде сообщили, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания по делу о конституционности роспуска парламента не смог предоставить КС список депутатов коалиции. Однако уже 14 июня спикер ВР передал в КСУ список депутатов, который подтверждает наличие коалиции на момент выхода из нее фракции "Народный фронт".

Источник: https://censor.net.ua/n3132819
 
 
 Топ комментарии
 
Стефанчук заявил, что все пельмени и борщ в верховной раде будут съедены Стефанчук заявил, что получил из Рады "отписки" о составе коалиции. Парубий ответил, что у него нет полномочий определять состав большинства - Цензор.НЕТ 6090
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И вообще какой спрос с особи со справкой об умственной неполноценности. Полезный идиот 3 года пользовали на Банковой для своих коррупционных нужд.
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соевые уроды ,сколько бы вы не упирались у корыта, вы его уже лишились ,противно смотреть на вашу агонию, вы потеряли доверие народа , прыгнуть на шару как в 14 году уже не получиться,на кулю в лоб народ уже не клюнет
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Стефанчук заявил, что все пельмени и борщ в верховной раде будут съедены Стефанчук заявил, что получил из Рады "отписки" о составе коалиции. Парубий ответил, что у него нет полномочий определять состав большинства - Цензор.НЕТ 6090
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Якщо не 21 липня, то 29 жовтня народ дасть власну оцінку і какаліції, і Паркубію з Геращенкою. А потім сподіваємось настане черга давати їм оцінку правоохоронним органам та Антикорупційному суду УКраїни.
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Вибори восени будуть. Суд стане на сторону легітимного складу Верховної Ради, коаліція, якої розпалася місять тому, а не як мріють узеблільского 2 роки тому)))
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а что осенью будут больше голосовать за соевых уродов? Ты наивный Стефанчук заявил, что получил из Рады "отписки" о составе коалиции. Парубий ответил, что у него нет полномочий определять состав большинства - Цензор.НЕТ 9752,приговор соевоей банде окончательный и обжалованию не подлежит ,народ не Суд тут лажа не пройдет Стефанчук заявил, что получил из Рады "отписки" о составе коалиции. Парубий ответил, что у него нет полномочий определять состав большинства - Цензор.НЕТ 8553
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До осени ЗЕ помножит свой авторитет НА НОЛЬ!)))
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Было бы прекрасно ,если бы в Раду прошли партии не имеющие никакого отношения ни к Пэдряке ни к ЗЕ.
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пакости что сейчас делают ЗЕ саботируя отставку соевых опричников ,только додает ему + , ----- суки упираются покинуть корыто ,а народ это видит
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За Петра Олексійовича проголосує залізно 25%. А за "зю" не багато, тому що був кинутий Вакарчук шоб відтяти солідну частину електорату. Якщо не помиляюсь Святослав стадіони збирає, а вазелін лише будинки культури і іноді палац спорту Стефанчук заявил, что получил из Рады "отписки" о составе коалиции. Парубий ответил, что у него нет полномочий определять состав большинства - Цензор.НЕТ 9209
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блаженный Стефанчук заявил, что получил из Рады "отписки" о составе коалиции. Парубий ответил, что у него нет полномочий определять состав большинства - Цензор.НЕТ 2247...... Пэдро Ляксеич вообще не пройдет со своим свинством ,и к бабке не ходи Стефанчук заявил, что получил из Рады "отписки" о составе коалиции. Парубий ответил, что у него нет полномочий определять состав большинства - Цензор.НЕТ 9842
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Кстати. Blahos со старолитовского глупость
Поэтому в Беларуси когда говорят "благой человек" это означает дурак.
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Тебе бы не проценты на выборах считать -тебе на рынке сельских дураков обвешивать и обсчитывать!
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Какой неугомонный ХРЯК!))
ПАРУБИЙ...попроси охрану что бы это животное покинуло кулуары ВРУ!)))
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сколько же у нас - Стефанчуков в Украине - они и есть главное богатьство страны - не не сало а именно они .
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Парубій уже розпочав копати схрон на війківщині?
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Треба розуміти, що Парубій Стефанчука просто кудись послав?
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По закону є 30 днів для відповіді на запит.Фактично Парубій послав зесвинарчука у пішу прогулянку строком на 30 днів.
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Дебил - состав коалиции - это те, кто голосовал за правительство Гройсмана.
Есть есть коалиция = есть правительство = так во всем мире.
Никакого другого смысла для наличия коалиции нет и быть не может - только создание и поддержка правительства
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придурь, коалиция создаётся фракциями, а не персонажами...читай закон.
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зебил у нас полпарламента мажоритарка. Партийних только половина)
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ты просто ****** натрия....читай и выполняй закон! мажоритарщики тоже входят во фракции...придурь порохожопная.
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Этот муд...к (Олег Калашников), наверное был твоим родствеником Стефанчук заявил, что получил из Рады "отписки" о составе коалиции. Парубий ответил, что у него нет полномочий определять состав большинства - Цензор.НЕТ 3912
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Та ні!Його пращуром був душогуб купець каКашніков.І воно таке саме прицюцькувате.
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насчет этого уже было разъяснение КС -- я не учитель, учить не буду.
не надо быть смешными.
а "мажоритарщики тоже входят во фракции" -- это вообще хит,
точно, точно -- все входят
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Да нет.. онат нартиия - это как раз ты! Как и все зелеботы. Для оголтелых зелебобиков - даже термин есть такой -внефракционный депутат!
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И вообще какой спрос с особи со справкой об умственной неполноценности. Полезный идиот 3 года пользовали на Банковой для своих коррупционных нужд.
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соевые мародёры сами от власти не пойдут. их нужно зачистить на голосовании в раду.
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Беня и его прихвостни будут убраны из руководства страной. Самый лучший для них вариант: добровольная отставка и эмиграция.
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когда МЫ, ЭЛИТА НАЦИИ, вернем ОТЦУ НАЦИИ ПОРОШЕНКО пост президента, отправим тебя и 73% твоих брендовых матерей, сестер и дочерей на Красную Площадь, будете перед чеченцами на коленях стоять и зарабатывать своими брендовыми губами!!!!!
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прийми укольчик и успокойся. ваша 5 % секта за воровство на крови обречена на вылет с политики, позор и неуважение на века.
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соевые уроды ,сколько бы вы не упирались у корыта, вы его уже лишились ,противно смотреть на вашу агонию, вы потеряли доверие народа , прыгнуть на шару как в 14 году уже не получиться,на кулю в лоб народ уже не клюнет
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Парубий - абсолютно бесстыжий человек. Хотя в коррупционных скандалах, воровстве и отмывании денег замечен не был, в отличии порошенок-свинарчуков-кононенок и т.д., но бесстыжий Парубий всё время играл роль патриота, по факту прикрывая антиукраинский и антиевропейский протухший коррупционный режим Порошенка. Прекрасно всё зная, что из себя представляет и режим и главарь и остальные. Бесстыжий.
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С вами полностью согласны все расеяне и любители "руцкого мира" во всем мире.
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А порохоботы всё так и юзают дегенеративные клише минстеця, - все, кому противен коррупционный режим с его лживым главарём, - "любители руцкого мира", кацапы и дале по списку. Только вот почему-то закрывают глаза на то, что главное действующее лицо "руцкого мира" Медведчук пользовался полной поддержкой Порошенка, вплоть до того, что для ради Медведчука Порошенко дал указание своему ручному СБУ закошмарить небольших трейдеров на рынке дизтоплива, что выполнил вырожденец Демчина, в результате чего Мертвечук подмял под себя 40% этого рынка
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А рашаботоферма все так же "юзает" "кто угодно только НЕ Порошенко!".
Бояться его возвращения до диареи.
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Почитай в нете про его брата и сестру.
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Свинарчук получил "отписку" от ВРУ. Следующая "отписка" будет из КС.
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вибори на осінь! тоді рейтинги багатьох здивують
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нормальный ответ,
а то по наплодили ИкперДов по коалициям...
Усе в сад
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Цих від цицьки не відірвеш... Скільки бюджетних коштів на вітер пустила ця нелігітимна Рада!! Карати суботажників!
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Надо сверить заявления с журналом их регистрации, по подозрительным заявам провести графологическую экспертизу и опросить свидетелей написания таких заявлений. У меня есть большие сомнения, что сегодня не фальсфицируются и заявления задним числом, и старые журналы регистрации.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтефанчук заявил, что получил из Рады "отписки" о составе коалиции. Парубий ответил, что у него нет полномочий определять состав большинства
 
 
 
 
 
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