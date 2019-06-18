 В начале июля должно начаться рассмотрение в арбитраже дела об иммунитете украинских моряков, захваченных РФ, - Зеркаль

"С начала июля (продолжение процесса. - Ред.). Он начнется по морякам: должна быть сформирована панель арбитров (…) Будет рассматриваться непосредственно нарушение принципа государственного иммунитета над военными кораблями", - сказала Зеркаль в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, Россия указала, что их арбитром будет Владимир Голицын - российский судья, который был председателем ITLOS (Международный трибунал по морскому праву), рассматривал дело Украины относительно юрисдикции по Морской конвенции. "Они предлагают оставить его же и арбитром в следующем деле. А мы уже предложили судью Гринвуда (Sir Christopher John, Великобритания). Всего панель будет состоять из пяти судей, и это будет трибунал в деле, которое мы подали против РФ на основании нарушения основополагающего принципа – нарушения иммунитета военных кораблей", - пояснила замминистра.

Она отметила, что предусмотрена длительная процедура рассмотрения. Так, после формирования арбитраж должен будет решить процедурно, как он будет рассматривать дело, "будет ли разделение на две фазы – на разделение рассмотрения юрисдикции дела и на рассмотрение его по сути, или же дело будет рассматриваться как целое".

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При этом Зеркаль подчеркнула, что для Украины предпочтительнее рассмотрение дела полностью, без разделения на две части, так как разделение всегда ведет к более длительному рассмотрению вопроса.

Говоря о временных рамках процесса, замглавы МИД предположила, что в июле, скорее всего, будет сформирована панель, после чего арбитраж соберется, чтобы "выработать проект своих правил, процедур, которые будут разосланы сторонам для комментариев".

"У сторон есть время, чтобы высказать свое недовольство назначенными судьями, рассказать о конфликте интересов, сделать отвод или предложить что-то другое – все процедуры выписаны так, чтобы потом, после вынесения решения не было ни у кого ни малейшей возможности сказать, что судья был предвзятым или были какие-то возражения по поводу кого-то из судей. Это - общие правила формирования арбитражной панели", - пояснила Зеркаль.

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Кроме того, по ее словам, в планах - намерения заслушать в Совете безопасности ООН вопрос о выполнении Россией приказа о временных мерах (освобождении моряков и кораблей), если это не будет сделано до конца июня. "25 июня они должны отчитаться о том, как они исполнили приказ суда (Международный трибунал ООН по морскому праву. - Ред.). Если они ничего не сделают, то я планирую в начале июля активизировать Совет безопасности и рассматривать вопрос имплементации решения", - поделилась планами Зеркаль.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь принимать участие в слушаниях.

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Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.