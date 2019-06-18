 Ляшко призвал Украину выйти из ПАСЕ, если туда вернется Россия

Об этом сообщает Информатор.

"Вчера в Париже Зеленский уже услышал, а сегодня в Берлине еще услышит о том, что немцы и французы решили вернуть российскую делегацию в ПАСЕ, потому что не хотят, чтобы РФ вышла из Совета Европы и чтобы не лишить россиян права обращения в ЕСПЧ. Эта аргументация европейских лидеров притянута за уши, потому что в РФ и так есть закон, позволяющий не выполнять решения Европейского суда", – написал политик на своей странице в Facebook.

Настоящая же причина возвращения россиян в ПАСЕ – деньги, отмечает Олег Ляшко. По его словам, Россия не платит свой взнос в бюджет СЕ (это более 60 миллионов евро), а немцы и французы не хотят платить за нее. "Вместо оптимизации расходов и сокращения слишком раздутого чиновничьего аппарата (большего, чем в нашей Раде), европейцы, которые постоянно учат нас как жить честно, сами делают очень нечестно и подло – ради денег возвращают россиян в ПАСЕ, несмотря на то, что те не выполнили ни одной резолюции, которые принимала эта организация на осуждение агрессии Кремля против Украины", – возмутился Ляшко.

Политик рассказал, что советовал делать украинскому президенту в этой ситуации. "Я бы на месте Зеленского сказал Макрону очень четко и на переговорах, и на пресс-конференции после них: "Большего унижения Совет Европы не переживала за все 70 лет своего существования. Ее репутация будет просто вдребезги растоптана и уничтожена. После этого нет никакого смысла в дальнейшем ее существовании, ради справедливости она должна быть распущена и ликвидирована. Если это решение не будет принято, Украина выйдет из отравленного российским газом и деньгами Совета Европы". Считаю, что это был единственный шанс остановить российский реванш в Европе и добиться отмены уже фактически принятого решения", – считает Ляшко.

Впрочем, по его словам, Зеленский даже не пытается бороться. "Зеленский – не в своей тарелке и не понимает, что надо делать и как себя вести в кругу мировых лидеров. Его пиетет перед ними ведет к поражениям Украины на международном фронте. Поэтому уже на следующей неделе в Страсбурге будет российский триумф. Виноваты в этом не только продажные, циничные европейцы, но и наша власть – как Порошенко, так и Зеленский, не способны эффективно отстаивать национальные интересы Украины", – подчеркнул нардеп.

Впрочем, как член ПАСЕ, Олег Ляшко все же собирается лететь в Страсбург на следующей неделе, чтобы сказать мировым лидерам правду и показать, как должен был бы поступить настоящий президент.

Кроме того, во время прошлого визита на сессию ПАСЕ лидер РПЛ заявил, что там не экономический или политический кризис, а полная деградация.