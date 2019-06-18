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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1787) Ляшко (1540) ПАСЕ (1305) Россия (73052)

 Ляшко призвал Украину выйти из ПАСЕ, если туда вернется Россия

Виновными в российском триумфе в Страсбурге будут не только циничные европейцы, но и украинская власть, убежден Олег Ляшко. Он считает, что ни Порошенко, ни Зеленский не способны эффективно отстаивать национальные интересы Украины.

Об этом сообщает Информатор.

"Вчера в Париже Зеленский уже услышал, а сегодня в Берлине еще услышит о том, что немцы и французы решили вернуть российскую делегацию в ПАСЕ, потому что не хотят, чтобы РФ вышла из Совета Европы и чтобы не лишить россиян права обращения в ЕСПЧ. Эта аргументация европейских лидеров притянута за уши, потому что в РФ и так есть закон, позволяющий не выполнять решения Европейского суда", – написал политик на своей странице в Facebook.

Настоящая же причина возвращения россиян в ПАСЕ – деньги, отмечает Олег Ляшко. По его словам, Россия не платит свой взнос в бюджет СЕ (это более 60 миллионов евро), а немцы и французы не хотят платить за нее. "Вместо оптимизации расходов и сокращения слишком раздутого чиновничьего аппарата (большего, чем в нашей Раде), европейцы, которые постоянно учат нас как жить честно, сами делают очень нечестно и подло – ради денег возвращают россиян в ПАСЕ, несмотря на то, что те не выполнили ни одной резолюции, которые принимала эта организация на осуждение агрессии Кремля против Украины", – возмутился Ляшко.

Политик рассказал, что советовал делать украинскому президенту в этой ситуации. "Я бы на месте Зеленского сказал Макрону очень четко и на переговорах, и на пресс-конференции после них: "Большего унижения Совет Европы не переживала за все 70 лет своего существования. Ее репутация будет просто вдребезги растоптана и уничтожена. После этого нет никакого смысла в дальнейшем ее существовании, ради справедливости она должна быть распущена и ликвидирована. Если это решение не будет принято, Украина выйдет из отравленного российским газом и деньгами Совета Европы". Считаю, что это был единственный шанс остановить российский реванш в Европе и добиться отмены уже фактически принятого решения", – считает Ляшко.

Впрочем, по его словам, Зеленский даже не пытается бороться. "Зеленский – не в своей тарелке и не понимает, что надо делать и как себя вести в кругу мировых лидеров. Его пиетет перед ними ведет к поражениям Украины на международном фронте. Поэтому уже на следующей неделе в Страсбурге будет российский триумф. Виноваты в этом не только продажные, циничные европейцы, но и наша власть – как Порошенко, так и Зеленский, не способны эффективно отстаивать национальные интересы Украины", – подчеркнул нардеп.

Впрочем, как член ПАСЕ, Олег Ляшко все же собирается лететь в Страсбург на следующей неделе, чтобы сказать мировым лидерам правду и показать, как должен был бы поступить настоящий президент.

Кроме того, во время прошлого визита на сессию ПАСЕ лидер РПЛ заявил, что там не экономический или политический кризис, а полная деградация. 

Источник: https://censor.net.ua/n3132815
 
   
 Топ комментарии
 
выбрали чмошника, и что теперь ждать? рашка ближе и родней.
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Той випадок коли навіть продажна люха Ляшко більший державник ніж зелена шмаркля...
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ВАЗ -06 (шестерку) "ВладимирАлександровичЗеленский 06 шестойПреЗЕдент" водили за руку в школу до 8 класса. о какой смелости ты пишешь! ))) это цирковая труппа "бздун 95"
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Я думаю, что это не совсем глупый шаг! Хватит у Зе-команды смелости? Боюсь нет!
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ВАЗ -06 (шестерку) "ВладимирАлександровичЗеленский 06 шестойПреЗЕдент" водили за руку в школу до 8 класса. о какой смелости ты пишешь! ))) это цирковая труппа "бздун 95"
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произнести - бикфордов шнур, на єтом закончилась вся милитаристская риторика главнокомандующего
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"ВАЗ -06 (шестерку)" (с) улыбнуло, хотя смешного-то мало
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Вот когда ляшко станет президентом, пусть тогда и дает указания макрону.
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станешь депутатом, тогда будешь давать указания ляшку)
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выбрали чмошника, и что теперь ждать? рашка ближе и родней.
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Той випадок коли навіть продажна люха Ляшко більший державник ніж зелена шмаркля...
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Правильно сказал Должна быть хоть в чём то национальная гордость
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Сначала экономика.Потом гордость. - И они - не враги.
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В ответ на продолжающееся игнорирование Россией выплат в бюджет Совета Европы, Грузия приняла решение добровольно внести в бюджет организации Европы 500 тыс. евро в знак поддержки ПАСЕ. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как заявила министр юстиции Грузии Теа Цулукани, для Грузии, являющейся членом Совета Европы уже 20 лет, это "решение историческое", такие решения принимаются "ответственными членами Совета Европы". Цулукани убеждена, что взнос Грузии поможет Совету Европы преодолеть финансовый кризис, возникший в том числе из-за нежелания России платить членские взносы в бюджет организации.

Накануне на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выступил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который назвал невыплаты Россией взносов "попыткой принизить европейские стандарты и общие ценности".
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Ляшко должен уйти,как обманувший избирателей. Слишком мелкий и ничтожный.Даже мать от него хотела избавиться...
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вроде бы и правильная мысль...но от чорногоротого шляжка...все равно ждешь подвоха
хотя...демарш Украины напрашивается чисто автоматически, если шкурное ПАСЕ от рашкиного плевка утрется
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Ну так внесите в Раду законопроект, что если Россия возвращается в ПАСЕ без выполнения решение этой организации по Украине, Украина должна автоматически прекратить членство и обязательства выполнение решения судов этой организации... и все вопрос будет решен... если эта организация фарс мы не должны быть ее членом... в чем проблема чего все сваливать на Зеленского...
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Пороховата через своего Шляшко пытается убедить украинцев что нам не нужны институты коллективного управления созданные в ЕС, нет порохобецилы идите лесом, а лучше в Ростов к своему пахану.
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Можешь хоть сто раз привязать к Порошенко слова "вата", "Ростов" и т.п. Никого ты не переубедишь. Все знают, что ватник - это Зеленский. И ты тоже ватник, что подтверждает твой пророссийский комментарий.
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Все просто. Где-то наскрести 30 лимонов евро и выгнать рашку. В ПАСЕ 47 стран. Неужели никто не сможет заплатить за рашку. Правда это придется делать каждый год. Но демократические ценности стоят того.
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І - що?
Цей дурник думає цим залякати ПАСЄ?
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Он думает только о себе. В этом весь Ляшко. Второй Жириновский.
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Сцыкливая жадная европа С их вечными социалистами готовы за недорого подставить срашке свой зад Вспомнить скандал в Австрии Там все такие
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Что же вы в такую Европу рвётесь? Хрен пинками выгонишь.
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Ты же прорвался(лась)! Вот и другие тоже хотят.
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Послушай Ляшка и сделай наоборот.
Уйти из ПАСЕ это значит покинуть клуб цивилизованных держав со всеми вытекающими...
Пусть Ляшко откажется от костюма возьмёт кость мамонта и облачится в шкуры, когда в следующий раз поедет по Европах.
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Возможно это и не правильно. Но я бы поступил именно так. Если РФерия вернется, Украине там делать нечего. ( Ну и напоследок украинской делегации нужно высказать все что они по этому поводу думают, и что об этом думают украинцы и без политесов и любимой всеми, в том числе и нами "гибридности", прямо сказать что РФ вернули за их бабло, за их взносы, за взятки и трудоустройство бывших европейских политиков, за бизнес подачки, за дешевый газ ( и все это на крови грузин, украинцев и сирийцев и за счет опущенного до моральной деградации собственного народа России) Деньги не пахнут говорите... ну ну... А почему тогда СМЕРДИТ.
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Ляшко может себе позволить скандалить. Президент - нет.
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Олеже, ти тільки з Борькиним причандалом можеш впоратися
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шЛюшко не узбагоится ну никак...ну не проходит это не традиционное в Раду!
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За даними міжнародної організації з розслідування злочинності і корупції (англ. Organised Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP), деякі члени ПАРЄ отримували гроші від представників Азербайджану в обмін на проведення резолюцій, сприятливих для уряду цієї країни. Згідно зі звітом OCCRP, підкуп деяких депутатів в 2013 році привів до відмови ПАРЄ від публікації доповіді, що критикує Азербайджан. За даними OCCRP, засоби для підкупу депутатів ПАРЄ надходили з таємного фонду, обсягом близько $ 2.8 млрд. Дол. США, створеного президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим ...
Зараз дуже багато чуток що і фашистська паРаша злочинно намагається пудкупить західноєвропейських членів ПАРЄ в обмін на зняття санцій і повернення злочинної російської делигации з паРаши яка веде свої загарбницькі війни проти багатьох країн. А в Україні вона злочинно окупувала суверенну українську територію Криму і Донбасу. Ну і навіщо в результаті злочинного рішення ПАРЄ про повернення кривавої фашистської ********* Україні платити величезні внески і знаходиться в цьому який став останнім часом антидемократичним корупційним органом, і який не засуджує криваві окупаційні війни а тільки прикриває кривавих загарбників з проклятої паРаші
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ляшко херню морозит. Популист хренов.
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Если РФ и вернут в ПАСЕ , то только для порки , регулярной. А кому пороть , как не Украине ?
Ляшко льет воду на кремлевскую мельницу , имхо
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Если клоун Ляшко прав , тогда Украине и из ООН надо вьіходить ?
Глупость несусветная !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛяшко призвал Украину выйти из ПАСЕ, если туда вернется Россия
 
 
 
 
 
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