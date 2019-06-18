 Ляшко призвал Украину выйти из ПАСЕ, если туда вернется Россия

Об этом сообщает Информатор.
"Вчера в Париже Зеленский уже услышал, а сегодня в Берлине еще услышит о том, что немцы и французы решили вернуть российскую делегацию в ПАСЕ, потому что не хотят, чтобы РФ вышла из Совета Европы и чтобы не лишить россиян права обращения в ЕСПЧ. Эта аргументация европейских лидеров притянута за уши, потому что в РФ и так есть закон, позволяющий не выполнять решения Европейского суда", – написал политик на своей странице в Facebook.
Настоящая же причина возвращения россиян в ПАСЕ – деньги, отмечает Олег Ляшко. По его словам, Россия не платит свой взнос в бюджет СЕ (это более 60 миллионов евро), а немцы и французы не хотят платить за нее. "Вместо оптимизации расходов и сокращения слишком раздутого чиновничьего аппарата (большего, чем в нашей Раде), европейцы, которые постоянно учат нас как жить честно, сами делают очень нечестно и подло – ради денег возвращают россиян в ПАСЕ, несмотря на то, что те не выполнили ни одной резолюции, которые принимала эта организация на осуждение агрессии Кремля против Украины", – возмутился Ляшко.
Политик рассказал, что советовал делать украинскому президенту в этой ситуации. "Я бы на месте Зеленского сказал Макрону очень четко и на переговорах, и на пресс-конференции после них: "Большего унижения Совет Европы не переживала за все 70 лет своего существования. Ее репутация будет просто вдребезги растоптана и уничтожена. После этого нет никакого смысла в дальнейшем ее существовании, ради справедливости она должна быть распущена и ликвидирована. Если это решение не будет принято, Украина выйдет из отравленного российским газом и деньгами Совета Европы". Считаю, что это был единственный шанс остановить российский реванш в Европе и добиться отмены уже фактически принятого решения", – считает Ляшко.
Впрочем, по его словам, Зеленский даже не пытается бороться. "Зеленский – не в своей тарелке и не понимает, что надо делать и как себя вести в кругу мировых лидеров. Его пиетет перед ними ведет к поражениям Украины на международном фронте. Поэтому уже на следующей неделе в Страсбурге будет российский триумф. Виноваты в этом не только продажные, циничные европейцы, но и наша власть – как Порошенко, так и Зеленский, не способны эффективно отстаивать национальные интересы Украины", – подчеркнул нардеп.
Впрочем, как член ПАСЕ, Олег Ляшко все же собирается лететь в Страсбург на следующей неделе, чтобы сказать мировым лидерам правду и показать, как должен был бы поступить настоящий президент.
Кроме того, во время прошлого визита на сессию ПАСЕ лидер РПЛ заявил, что там не экономический или политический кризис, а полная деградация.
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Как заявила министр юстиции Грузии Теа Цулукани, для Грузии, являющейся членом Совета Европы уже 20 лет, это "решение историческое", такие решения принимаются "ответственными членами Совета Европы". Цулукани убеждена, что взнос Грузии поможет Совету Европы преодолеть финансовый кризис, возникший в том числе из-за нежелания России платить членские взносы в бюджет организации.
Накануне на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выступил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который назвал невыплаты Россией взносов "попыткой принизить европейские стандарты и общие ценности".
хотя...демарш Украины напрашивается чисто автоматически, если шкурное ПАСЕ от рашкиного плевка утрется
Цей дурник думає цим залякати ПАСЄ?
Уйти из ПАСЕ это значит покинуть клуб цивилизованных держав со всеми вытекающими...
Пусть Ляшко откажется от костюма возьмёт кость мамонта и облачится в шкуры, когда в следующий раз поедет по Европах.
Зараз дуже багато чуток що і фашистська паРаша злочинно намагається пудкупить західноєвропейських членів ПАРЄ в обмін на зняття санцій і повернення злочинної російської делигации з паРаши яка веде свої загарбницькі війни проти багатьох країн. А в Україні вона злочинно окупувала суверенну українську територію Криму і Донбасу. Ну і навіщо в результаті злочинного рішення ПАРЄ про повернення кривавої фашистської ********* Україні платити величезні внески і знаходиться в цьому який став останнім часом антидемократичним корупційним органом, і який не засуджує криваві окупаційні війни а тільки прикриває кривавих загарбників з проклятої паРаші
Ляшко льет воду на кремлевскую мельницу , имхо
Глупость несусветная !