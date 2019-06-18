 "У нас разные жизни, но одинаковые ценности", - Зеленский о персонаже "Слуги народа" Голобородько

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью популярной немецкой газете Bild.
"У нас (с персонажем сериала "Слуга народа" Голобородько. - Ред.) разные жизни, но одинаковые ценности. Я хочу сделать для украинцев все, что я обещал как "слуга народа" - победить коррупцию, сделать украинскую политику честной и прозрачной, объединить страну, обеспечить мир и улучшить жизнь простых людей. В этом я так же искренен, как и Василий Голобородько", - подчеркнул шестой президент Украины.
или ты где-то просто слышал?
Краски эти...это когда два угашеных клоуна БЕ и ЗЕ звонят по среди ночи ВА что бы тот играз за них...
Вкдь ЗЕ такой НЕЗАВИСИМЫЙ...как пианист без штанов
Извини!
куда нам до тебя..ТЫ везде все знаешь и успеваешь...
где слова "зеленский", у тебя есть сразу гадость .
+ Игрь Валерич это не один раз подтвердил!!!
Вы не верите хозяину Слуги народа?))))
(ні)
Бронированные кортежи, шаурма и немецкие порноактрисы?
Обридався. Яке ж воно хуцпате
бывало пишешь президенту
чтоб приструнили сволочей
глядь на земле мешок цемента
ничей
здарова пишет лор на справке
здарова пишет ортопед
хирург фсем чмоке в этом чяте
превед
а где тут руль спросил гагарин
деревня буркнул королёв
ещё спроси а где тут вожжи
ещё поехали скажи
А це про кацапські реалії:
в наш век высоких технологий
сказал с экрана президент
мы настороженно притихли
и лапти вынули из щей
😂😂😂
вован был избран президентом
но первый месяц-полтора
он только писал ел и какал
и лишь потом заговорил
Петросян тоже сам "шутит", сам ржет со своих "шуток".
Да и клован из него...так себе
Этот юмор...для самого примитивного пользователя...
И попадал ЗЕ фанам по лбам и губам))))
у голобородько - лисапед
у вазелина шестого - кортеж в шесть машин и перекрытие улиц
а так да, ценности одинаковые
"Но я не езжу на велосипеде на работу, особенно сейчас, когда нахожусь в положении, когда это может быть опасно."
Вы забыли один уточняющий эпизод из интервью.
Это раз. И потом ЛИСАПЕТ и запчасти к нему, где то же надо возить!
Ну хотя бы кардио...для эмитации вело поездок по городу))))
Кричал из телевизоров сурово:
«Я положу конец любой коррупции!»
Но выполнил всего три первых слова...
В голобородька з цінного був вєлік, а у Вовочки кортежі з дорогих автівок.
Кричал из телевизоров сурово:
«Я положу конец любой коррупции!»
Но выполнил всего три первых слова...