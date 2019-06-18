EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1898  72
Все про:Зеленский (1787) интервью (126)

 "У нас разные жизни, но одинаковые ценности", - Зеленский о персонаже "Слуги народа" Голобородько

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и главным персонажем сериала "Слуга народа", которого Зеленский сыграл как актер, есть много общего.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью популярной немецкой газете Bild.

"У нас (с персонажем сериала "Слуга народа" Голобородько. - Ред.) разные жизни, но одинаковые ценности. Я хочу сделать для украинцев все, что я обещал как "слуга народа" - победить коррупцию, сделать украинскую политику честной и прозрачной, объединить страну, обеспечить мир и улучшить жизнь простых людей. В этом я так же искренен, как и Василий Голобородько", - подчеркнул шестой президент Украины.

Читайте также: "Я скажу Путину: Крым - это Украина!" - Зеленский дал интервью немецкой газете Bild перед визитом в Германию

Источник: https://censor.net.ua/n3132813
 
   
 Топ комментарии
 
сонечко ти наше, не брехливе)))))
 показать весь комментарий
 
И где это видно, что у Голобородько, главные ценности:
Бронированные кортежи, шаурма и немецкие порноактрисы?
"У нас разные жизни, но одинаковые ценности", - Зеленский о персонаже "Слуги народа" Голобородько - Цензор.НЕТ 3787
 показать весь комментарий
 
Для здравомыслящей части граждан Украины этот дурнык никогда не будет президентом.
Да и клован из него...так себе
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ценности для тебя рисует гражданин Израиля...некто Игрь Валеричь БЕНЯфициар
 показать весь комментарий
 
 
ты лично видел эти краски?
или ты где-то просто слышал?
 показать весь комментарий
 
 
???))
Краски эти...это когда два угашеных клоуна БЕ и ЗЕ звонят по среди ночи ВА что бы тот играз за них...
Вкдь ЗЕ такой НЕЗАВИСИМЫЙ...как пианист без штанов
 показать весь комментарий
 
 
оце так "кримінал" - вам дійсно є чим перейматися "У нас різні життя, але однакові цінності", - Зеленський про персонажа "Слуги народу" Голобородька - Цензор.НЕТ 9321
 показать весь комментарий
 
 
Я думаю что этим будут перейматбся коммпетентные органы после того как ЗЕ отойдет от власти...а Игрь Валерич будет экстрадирован в США. Где к нему есть вопросы по отмыванию ворованых денег и не уплате налогов... два пожизненных ему светит как с куста
 показать весь комментарий
 
 
а що заважало зробити це раніше - якщо є підстави? "У нас різні життя, але однакові цінності", - Зеленський про персонажа "Слуги народу" Голобородька - Цензор.НЕТ 9003 мабуть просто бла-бла недостатньо - ясновидці ви "наші" "У нас різні життя, але однакові цінності", - Зеленський про персонажа "Слуги народу" Голобородька - Цензор.НЕТ 1857
 показать весь комментарий
 
 
Ну да, ну да..забыл, ты лично участвовал в этом общении и все слышал...
Извини!
куда нам до тебя..ТЫ везде все знаешь и успеваешь...
где слова "зеленский", у тебя есть сразу гадость .
 показать весь комментарий
 
Есть записи...
+ Игрь Валерич это не один раз подтвердил!!!
Вы не верите хозяину Слуги народа?))))
 показать весь комментарий
 
 
Раньше я верил порошенко..и толку с того?
 показать весь комментарий
 
Расскажите теперь, кто звонил или приезжал среди ночи к вашему феерическому клоуну ПО, и какой он был всегда "НЕЗАВИСИМЫЙ" от Ахметова, Фирташа, госбюджета, бизнеса на крови...
 показать весь комментарий
 
у ВАЗ-06 так же израильское гражданство 2010 г. именно этим его крепко держит за орехи фиКАЛ. .
 показать весь комментарий
 
 
Як Ви можете таке писати про кришталево чисту людину, що поважає Україну, жінок, військових, віруючих... Совісті у Вас немає...
 показать весь комментарий
 
 
От я теж нарешті бачу, що у нас справжній, чесний український народний президент
(ні)
 показать весь комментарий
 
 
Не насміхайтеся над Вовою,дайте хлопчику 100 днів.
 показать весь комментарий
 
судя по всему , ещё 4 майдана осталось до реализации всех этих кацапских "ценностей" ...
 показать весь комментарий
 
 
И где это видно, что у Голобородько, главные ценности:
Бронированные кортежи, шаурма и немецкие порноактрисы?

 показать весь комментарий
 
 
Это не гераЩенко "сидит" под этим ником?
 показать весь комментарий
 
 
Зе-бил, по твоему мнению только Геращенко может замечать кортежи блаЗЕня, а вся остальная страна слепая?
 показать весь комментарий
 
 
ну по результатам виборів "вся остальная страна " не сліпа і не глуха - таких залишилося набагато менше "У нас різні життя, але однакові цінності", - Зеленський про персонажа "Слуги народу" Голобородька - Цензор.НЕТ 8600
 показать весь комментарий
 
Я хочу... сделать украинскую политику честной и прозрачной, Источник: https://censor.net.ua/n3132813
Обридався. Яке ж воно хуцпате
 показать весь комментарий
 
 
Щойно знайшов на Поеторії - влучно як стріла з цибулі ( ) про масові очікування щодо боротьби з корупцією та крадіями... тобто щоб боролися - але при цьому була можливість щось "порешать" або скомуниздити )))

бывало пишешь президенту
чтоб приструнили сволочей
глядь на земле мешок цемента
ничей
 показать весь комментарий
 
 
все...спасибо!)))завис в "поетории" на пол дня точно!))))
 показать весь комментарий
 
 
Оце ще сподобалось... має відношення до молодих лікарів і покращань медицини...

здарова пишет лор на справке
здарова пишет ортопед
хирург фсем чмоке в этом чяте
превед
 показать весь комментарий
 
 
***))))))))))))))
а где тут руль спросил гагарин
деревня буркнул королёв
ещё спроси а где тут вожжи
ещё поехали скажи
 показать весь комментарий
 
 
Тільки хотів його процитувати "У нас різні життя, але однакові цінності", - Зеленський про персонажа "Слуги народу" Голобородька - Цензор.НЕТ 1445 одразу сподобалось ))))))
А це про кацапські реалії:

в наш век высоких технологий
сказал с экрана президент
мы настороженно притихли
и лапти вынули из щей
 показать весь комментарий
 
 
І ще ))))) лише зовсім трохи ремікснув під українські реалії "У нас різні життя, але однакові цінності", - Зеленський про персонажа "Слуги народу" Голобородька - Цензор.НЕТ 9035

вован был избран президентом
но первый месяц-полтора
он только писал ел и какал
и лишь потом заговорил
 показать весь комментарий
 
 
Тогда для начала нужно перерегистрировать все бизнесы, связанные с 95 кварталом, и все другие, из офшоров в Украине, чтобы налоги шли в казну и использовались на благо народа, которые Зе якобы решил осчастливить.
 показать весь комментарий
 
 
что, из "шпаргалки-порохоботовской" не правильно перепечатала?..)))
 показать весь комментарий
 
 
Типа попробовал пошутить?
Петросян тоже сам "шутит", сам ржет со своих "шуток".
 показать весь комментарий
 
 
Не Зе, так не пойдет - узи в зубы - и шоб в ВР как в кино
 показать весь комментарий
 
 
его боевитости хватило на произнести - бикфордов шнур...всё)...та й зуби в нього не для цього...
 показать весь комментарий
 
Для здравомыслящей части граждан Украины этот дурнык никогда не будет президентом.
Да и клован из него...так себе
 показать весь комментарий
 
 
Шутки постные...тупые и плоские
Этот юмор...для самого примитивного пользователя...
 показать весь комментарий
 
 
"сделать украинскую политику честной и прозрачной," - сказав Володька і попризначав на високі посади своїх друганів і партнерів, а про зниження тарифів просто "пожартував".
 показать весь комментарий
 
 
Когда ЗЕ без штанов играл на пианино...он частенько промазывал по клавишам...
И попадал ЗЕ фанам по лбам и губам))))
 показать весь комментарий
 
 
Самое большое в мире пианино - 10 миллионов+ клавиш)
 показать весь комментарий
 
 
Как называется болезнь, когда человек сравнивает себе с вымышленным персонажем?
 показать весь комментарий
 
 
Во як в роль ввійшов, і не попустить...
 показать весь комментарий
 
 
Вова, підпиши Закон про ІМПІЧМЕНТ. Йому не вистачає твого розчерку пера !!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Знаем мы какие у тебя ценности- посцать в фонтан, пробегая сквозь оный. "У нас різні життя, але однакові цінності", - Зеленський про персонажа "Слуги народу" Голобородька - Цензор.НЕТ 9637
 показать весь комментарий
 
 
уровень интеллекта зашкаливает... пруфы в студию...
 показать весь комментарий
 
Отакого прЗЕдента й виховали цінності Голобородька - й він ні кроку не пішов у своєму розвитку , намагаючись просвітити людей своїми ідеями , ставши преЗЕдентом. Технології та акторство, акторство та технології ... Якщо вчтителі не вчаться, то коли ж це робити преЗЕденту. А ще шаурму та жіночок українських попіарити встигнути...
 показать весь комментарий
 
 
конечно ценности одинаковые

у голобородько - лисапед
у вазелина шестого - кортеж в шесть машин и перекрытие улиц

а так да, ценности одинаковые
 показать весь комментарий
 
 
наверное поэтому в любой новости о "работе" президента, всегда подчеркивают #преЗЕдентЗЕленский#, с фамилией, что бы ЗЕбилики не перепутали с Порошенко или Голобородько. .
 показать весь комментарий
 
 
"But I don't ride a bicycle to work, especially now, when I am in a position where it can be dangerous."
"Но я не езжу на велосипеде на работу, особенно сейчас, когда нахожусь в положении, когда это может быть опасно."
Вы забыли один уточняющий эпизод из интервью. "У нас різні життя, але однакові цінності", - Зеленський про персонажа "Слуги народу" Голобородька - Цензор.НЕТ 6007
 показать весь комментарий
 
 
Ну. Положим не 6, а 7, но кто считает....кто считает! !!!
Это раз. И потом ЛИСАПЕТ и запчасти к нему, где то же надо возить!
 показать весь комментарий
 
 
Какие команды Богдан передаёт от Бени - те и выполняются. Остальное - разговоры в пользу бедных.
 показать весь комментарий
 
 
А ты присутствуешь при указаниях Бени или Богдана ? Откуда знаешь ?
 показать весь комментарий
 
Угадай - хто из них настоящий президент ? "У нас різні життя, але однакові цінності", - Зеленський про персонажа "Слуги народу" Голобородька - Цензор.НЕТ 1630

"У нас різні життя, але однакові цінності", - Зеленський про персонажа "Слуги народу" Голобородька - Цензор.НЕТ 6912
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕ фаны у ЗЕбобы в броневике стоит велосипед?
Ну хотя бы кардио...для эмитации вело поездок по городу))))
 показать весь комментарий
 
 
У нас на велосипедах ОЧЕНЬ разные передачи скоростей, но врем одинаково", - Зеленский о персонаже "Слуги народа" Голобородько
 показать весь комментарий
 
 
Нам клялся президент на Конституции,
Кричал из телевизоров сурово:
«Я положу конец любой коррупции!»
Но выполнил всего три первых слова...
 показать весь комментарий
 
Брехня..
В голобородька з цінного був вєлік, а у Вовочки кортежі з дорогих автівок.
 показать весь комментарий
 
ценности одинаковые, но мерседесы разные. или может у голобородьки офшоры были
 показать весь комментарий
 
Нам клялся президент на Конституции,
Кричал из телевизоров сурово:
«Я положу конец любой коррупции!»
Но выполнил всего три первых слова...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"У нас разные жизни, но одинаковые ценности", - Зеленский о персонаже "Слуги народа" Голобородько
 
 
 
 
 
 вверх