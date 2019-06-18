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 Четверым причастным к крушению "Боинга-777" будут предъявлены подозрения после обнародования их имен, - Зеркаль

Подозрения первым четверым подозреваемым в крушении "Боинга" Малазийских авиалиний, рейс МН17, в небе над Донбассом в 2014 году будут предъявлены подозрения после того, как их имена будут обнародованы Совместной следственной группой (ССГ).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Интерфакс-Украина сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Имена будут объявлены. Будут предъявлены подозрения. После этого должен заработать сам уголовный суд Схипхола (Схипхол, Нидерланды), который будет рассматривать это дело. Но пока суд не установит вину таких-то, нельзя сказать, что они являются виновными… Это только верхушка. Естественно, потом количество людей, которые причастны к этому, будет гораздо большим, чем эти четыре человека, которые будут объявлены", - рассказала Зеркаль.

На вопрос, идет ли речь о руководстве российской армии, она ответила утвердительно, пояснив, что осуществить передачу такого вооружения, как зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит самолет, "без разрешения руководства нельзя".

Замминистра уточнила, что "уже есть вся информация о том, как заезжал "Бук", но нет информации о том, кто стрелял, кто несет ответственность".

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После этого, по ее словам, ожидается презентация международной группы исследователей Bellingkat, которые собирают и анализируют информацию из открытых источников. "Будет еще интересная презентация Bellingkat. Они всегда идут дальше, чем официальная группа расследования", - добавила Зеркаль.

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Она рассказала, что представители Нидерландов и Австралии совместно продвигаются "в рамках своей претензии к россиянам за сбитие Боинга как к государству".

"Они провели с ними уже один раунд консультаций, и теперь они двигаются ко второму раунду консультаций (с целью. – Ред.) привлечь Россию к ответственности, как государство", - рассказала замглавы МИД Украины.

"Пока это международно-правовая ответственность. Это все сложные процессы, и они к ним относятся очень осторожно, взвешенно и, в отличие от нас, понимают, что в международном праве с международно-правовой ответственностью спешить нельзя", - резюмировала Зеркаль.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Источник: https://censor.net.ua/n3132812
 
 
 Топ комментарии
 
А Путин будет в составе этих четырех? Он самый главный преступник.
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Лет через пятьдесят суд начнут.
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Юридично правильно буде " причетним до скоєння теракту", а не " причетним до катастрофи". Бо причетними до катастрофи є в тому числі і жертви.
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А Путин будет в составе этих четырех? Он самый главный преступник.
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думаю что среди них будет как минимум министр обороны, гиркин, оператор зрк и хорошо бы главный террорист и оказывающий содействие террористам в других военно-террористических замашках россии , отдавший распоряжение об операции - Путин был среди них
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Мне кажется там будут одни пешки. На самом Буке работает 4 человека по моему.
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Ну и что Вы предъявите, например, мехводу? Там был чел, принимающий решение о стрельбе. Как правило - старший офицер. Когда я служил - это был офицер не ниже майора. Вот из всех, кто был в Буке он несет ответственность за сбитие Боинга. Остальные - незаконное пересечение границы и тп.
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Не знаю юридических тонкостей, но как по мне все кто в Буке виновны, их руководство и все кто наверху принимал решение о сбитии самолета, и Путин в том числе, он 100% был в курсе. Я думаю, они специально сбили этот международный лайнер, а не по ошибке, так как хотели всю вину переложить на Украину.
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Как думаете, мехвод за рычагами Бука, знает какой самолет взят на сопровождение радаром, по какому коридору он движется и как отвечает на запрос "свой-чужой"?
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"На вопрос, идет ли речь о руководстве российской армии, она ответила утвердительно" Источник: https://censor.net.ua/n3132812

Гиркин - это руководство российской армии???
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Юридично правильно буде " причетним до скоєння теракту", а не " причетним до катастрофи". Бо причетними до катастрофи є в тому числі і жертви.
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при новому президенті дипломатична школа не дотримується високих стандартів.. ось уже й дзеркаль збочила
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Там же для ідіотів-порохоботів спеціальне пояснення, що поки немає вироку суду, не можна сказати, хто винний, і, певно, що саме це було - теракт, чи просто катастрофа. І це не формулювання Дзеркаль, а формулювання Об'єднаної слідчої групи, і вони завжди так це формулювали.
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ти гадаєш, при новому президенті дипломатичність зашкалює?...як дипломатично - Ніхто не хоче, щоб Україна ставала "пороховою бочкою", де Крим і Донбас - бікфордів шнур.... йому так же і відповідають - Германия хотела бы оказать Зеленскому поддержку, - Маас)))
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Давай ти будеш флудити у іншому місці. Ми тут обговорюємо конкретну тему і конкретні висловлювання.
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президент перший почав....ще з часів кандидата...мн17 і не згадує
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С такими темпами все причастные доживут до глубокой старости и умрут своей смертью И если ада нет то они и наказание никакое не понесут
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І так через п'ять років з'явились перших чотири "підозрюваних".
Це вже щось.
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"На вопрос, идет ли речь о руководстве российской армии, она ответила утвердительно, пояснив, что осуществить передачу такого вооружения, как зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит самолет, "без разрешения руководства нельзя".
Замминистра уточнила, что "уже есть вся информация о том, как заезжал "Бук", но нет информации о том, кто стрелял, кто несет ответственность".
Так в чем обвинения - в передаче боевикам вооружения? В мире много горячих точек, в которых цивилизованные страны и их нецивилизованные союзники, вроде саудитов, вооружали всяких неформалов, вроде косовских сепаратистов и всяческих повстанцев против законного международно признанного президента Сирии, но никто не обвинял поставщиков оружия в имевших место расстрелах мирных жителей из того оружия.
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К крушению Боинга причастна кремлевская верхушка во главе с Ху*лом. А не спихнут все на каких то обдроченцев. Ето все равно что во второй мировой войне обвинить немецких солдат которые стреляли в окопах а не Гитлера и его партию.
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Замминистра уточнила, что "уже есть вся информация о том, как заезжал "Бук", но нет информации о том, кто стрелял, кто несет ответственность"

Да пох_рен как заезжал БУК и кто стрелял. За всем етим стои Ху*ло и росийская армия а не отдельные исполнители. Почему то в преступлениях всегда в первую очередь ищут главаря, который и должен нести самое большое наказание. А у нас почему то ищут пешек которые стреляли.
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Не думаю, що цей суд відбудеться. Для цього потрібно мати яйця а у Європи вони атрофіловалися вже давно.
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Як мінімум двох вже відомо - це офіцер ГРУ Олег Іванніков позивний "Оріон" і генерал-полковник Ніколай Ткачов "Дельфін"
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... і тепер треба уважно слідкувати, скільки ще часу "підозрювані" проживуть до своєї трагічної гибелі при нез'ясованіх обставинах...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧетверым причастным к крушению "Боинга-777" будут предъявлены подозрения после обнародования их имен, - Зеркаль
 
 
 
 
 
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