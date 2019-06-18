 Экс-глава УЕФА Платини арестован во Франции

Об этом сообщает Independent, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что арест бывшего главы европейского футбола связан с решением присвоить Катару право на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.

Платини был задержан французской полицией во вторник утром в Нантере, западном пригороде Парижа.

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