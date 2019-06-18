 Экс-глава УЕФА Платини арестован во Франции

Об этом сообщает Independent, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что арест бывшего главы европейского футбола связан с решением присвоить Катару право на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.
Платини был задержан французской полицией во вторник утром в Нантере, западном пригороде Парижа.
.Президента ФФУ Павелко обвинили в коррупционных правонарушениях - СМИ - Спорт - TCH.ua
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как можно ровнять Пеле и одного - Марадона - наркоман и опустившийся тип, а Платини - зажравшийся чиновник на бабле)))
Герр путин для них даже сделал витрину - Шрёдера - мол, будете себя правильно вести, есть шанс жить припеваючи после отставки.
Чтобы иметь такой широкий выбор, нужно голосовать правильно. А то у нас это первая Рада без коммунистов. И уже чувствуется - и ассоциация, и безвиз... Но нет, нам такое не подходит - такую Раду разогнать и выбрать не известно кого (слуг какого-то урода), а также всякую про-российскую сволочь.
Впрочем.. бизнес -- есть бизнес... и пока находятся... эммм... так называемые болельщики, самая интеллектуальная игра в мире (конечно, после перетягивания каната) и связанная с ней коррупция -- будут процветать...
печально, господа.....
Видимо, спорт - это не ваше, надеюсь, что вы хотя бы рыбалку любите.
уже лет двадцать....
.. НАЗК ПІДГОТУВАЛО 13 АДМІНПРОТОКОЛІВ АНДРІЮ ПАВЕЛКУ, А НАБУ ОТРИМАЛО ДОСТУП ДО ДОКУМЕНТІВ У КРИМІНАЛЬНІЙ СПРА
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Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе Европейской партии "зеленых".
"Мы оцениваем, что коррупция наносит удар по ВВП в масштабах всего Евросоюза в размере €904 млрд каждый год, что включает косвенные потери, в том числе потери от уплаты налогов и падение иностранных инвестиций", - говорится в документе.
Рекордсменом по коррупционным потерям для экономики названа Румыния, которая теряет до 15% ВВП (€38,6 млрд). В абсолютном исчислении больше всего коррупция "съедает" в Италии - €236,8 млрд. Первая экономика ЕС - Германия - теряет €104 млрд, У Франции этот показатель составляет €120,2 млрд. При этом самый низкий уровень коррупции, по оценкам европейских "зеленых", в Нидерландах - 0,8% ВВП или €4,4 млрд.
(Аргентина тогда стала чемпионом)
Зико, Фалькао, Блохин, Заваров, Рац, Баль, Дасаев, Протасов, Анчелотти, Росси, Батиста, Эрнандес, Ванденберг, Матеус, Румменигге........................
Больно большие лёгкие бабки....
Его бы в НАБУ или хоть САП!
Даёшь ЧМ2028 в Норвегии !