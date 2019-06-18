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Все про:арест (9845) Платини (99) Франция (2082) футбол (3094)

 Экс-глава УЕФА Платини арестован во Франции

Бывший президент УЕФА Мишель Платини арестован французскими правоохранителями по подозрению в коррупции.

Об этом сообщает Independent, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что арест бывшего главы европейского футбола связан с решением присвоить Катару право на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.

Платини был задержан французской полицией во вторник утром в Нантере, западном пригороде Парижа.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132809
 
   
 Топ комментарии
 
А Орду ему не припоминают,там похлеще было.
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Попался, сученок.. ты еще за кацапию ответишь!
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Бачите, у свій час був шикарним футболістом. Володарем Золотого м'яча, чемпіоном Європи. І французька збірна його часів сповідувала елегантний атакуючий стиль. Аллєн Жіресс, Мішель Платіні. Один так і залишиться у пам'яті і у історії великим футболістом. Інший зробив дві помилки - пішов у функціонери і зв'язався з кацапами. Тому справді великий футболіст запам'ятається, як великий корупціонер і підкацапник. Це стосується всіх творчих людей. В тому числі і деяких коміків.
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А Орду ему не припоминают,там похлеще было.
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а Бубка который разворовал милиарды долларов Родовидбанка
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Что то помнится что наш Суркис с Платини тесно сотрудничал и в то время тоже было заявлений о коррупции.Но Украина не Франция: Платини арестован,а Суркис белый и пушистый
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суркис- как и медведчук-дружбаны порошенка по сдпу(о).
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А ему понравилось, он решил и дальше продолжать. Жаль, хороший футболист был. Хотя, помню, Виталю Хмельницкого на таможне с болоневыми плащами тормознули.
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Бачите, у свій час був шикарним футболістом. Володарем Золотого м'яча, чемпіоном Європи. І французька збірна його часів сповідувала елегантний атакуючий стиль. Аллєн Жіресс, Мішель Платіні. Один так і залишиться у пам'яті і у історії великим футболістом. Інший зробив дві помилки - пішов у функціонери і зв'язався з кацапами. Тому справді великий футболіст запам'ятається, як великий корупціонер і підкацапник. Це стосується всіх творчих людей. В тому числі і деяких коміків.
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А Марадона? Як футболіст - чудо, як людина - гавно гавном.
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Як на мене - найкращий футболіст світу. Реле все-таки не володів таким дріблінгом. Але Марадона і Платіні сяяли в один час. Тому їх можна порівняти. І, каюсь, я ставив Платіні надто високо саме за людські якості. Як бачимо, кацапські гроші перетворять у гівно навіть найяскравіший діамант.
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Пеле - гений мяча и добился намного больше чем Марадона. И главное - благодаря Пеле тысячи пацанов не пошли торговать наркотой в фавелы, а зарабатывают бабки по европейским и не только клубам.

как можно ровнять Пеле и одного - Марадона - наркоман и опустившийся тип, а Платини - зажравшийся чиновник на бабле)))
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поруч зі словом "дріблінг" , можна поставити лише одне слово -- Гаррінча....
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Згідний. Але Ґаррінча - ******** Пелє. Та й дріблінг Ґаррінчі був унікальним через його фізичну ваду. Одна нога була коротша від іншої. Едсон Арантес ду Насіменту, король футболу Пелє не мав навіть теоретичної можливосьґті повторити фінти Ґаррінчі, як і Марадона. А трішки грав у футбол. Тому знаю, як футболіст сприймає фінти суперника. Він діє проти нього так, як вважає, потрібно діяти проти такого ж здорового, як сам. А тут одна нога проскакує вперед з траєкторією, яку мозок, що повинен працювати швидко, не сприймає. Ґаррінча не став королем футболу лише через пристрасть до спиртного. Надто швидко повірив улусливцям, що він - футбольноґий бог, тому надто рано закінчив кар'єру і помер у злиднях. Хоча у пам'яті людей він все одно залишиться великим чарівником м'яча, як і ще один великий алкоголік Джордж Бест.
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Так, великий футболіст запам'ятався, як великий корупціонер, а всі його досягнення вже нічого не варті.
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после очередного визита президента владимира из парижу тревожные сообщения...там тоже есть коррупция...реформы в футбольном мире страны не проводят, занимаясь замыливанием глаз
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Но все эти германии, франции и прочая старая европа указывают Украине о борьбе с коррупцией. Сначала сами посмотрите на своих функционеров.
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Они своих коррупционеров арестовывают и сажают. И для них коррупция - скорее ЧП, чем норма...в отличие от нас.
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Коррупционеры есть везде. Вопрос в том, насколько вольготно они себя чувствуют.
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Они потому и коррупционеры, чтобы вольготно себя чувствовать в любых обстоятельствах.
Герр путин для них даже сделал витрину - Шрёдера - мол, будете себя правильно вести, есть шанс жить припеваючи после отставки.
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Но в Западной Европе у коррупционера вероятность сесть в тюрьму всерьёз и надолго намного больше, чем в Украине.
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В Европе вообще очень широкий диапазон прав и свобод.
Чтобы иметь такой широкий выбор, нужно голосовать правильно. А то у нас это первая Рада без коммунистов. И уже чувствуется - и ассоциация, и безвиз... Но нет, нам такое не подходит - такую Раду разогнать и выбрать не известно кого (слуг какого-то урода), а также всякую про-российскую сволочь.
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Афигеть! Вот что бывает, когда берёшь деньги у ху#ла. Интересно, а как там Блаттер поживает? Превратили самый популярный вид спорта - в самый продажный вид спорта.
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я, наверное --- камикадзе, но вот что скажу.... А нахрена вообще этот футбол нужен?? Почему при зарплате учителя в Украине 4000 долларов, у футболистов -- заоблачные гонорары?
Впрочем.. бизнес -- есть бизнес... и пока находятся... эммм... так называемые болельщики, самая интеллектуальная игра в мире (конечно, после перетягивания каната) и связанная с ней коррупция -- будут процветать...
печально, господа.....
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Рассмешили, ладно, не буду бросаться в вас табуретками, просто вы не любите футбол.
Видимо, спорт - это не ваше, надеюсь, что вы хотя бы рыбалку любите.
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Рыбалку?? Да я о ней -- мечтаю!
уже лет двадцать.... Ексглаву УЄФА Платіні заарештовано у Франції - Цензор.НЕТ 8509
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Лягушатники проснулись. Платини от Пукина хапанул нехило деньжат. Там вся европейская элита на содержании газпрома.
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Да, они свою фИфу продали ху#лу цельной тушкой с потрохами.
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Вот! А то тут некоторые говорят что Зеленский ничего не делает! Наглое враньё!
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Ага, трошки с коррупцией поборовсь - и сразу на международном уровне... Не зря во Францию слетал... Ма-ла-дес! Щас в Германию залетит, ждите новостей... Ексглаву УЄФА Платіні заарештовано у Франції - Цензор.НЕТ 3689
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Не прошло и десяти лет, и того, кого многие называли коррупционеров, задержали за коррупцию) хотя для нас это тоже недостижимые высоты. В Укрфутболе, я так понимаю всё ок?
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Школа "Ювентуса"... Почитайте уважно історію цього клубу. Там десятиліттями корупцією замарані не тільки клан Аньєллі, але й покоління тренерів та гравців.
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Ничего личного, только бизнес ( коррупция) Именно она как раковая опухоль распускает свои щупальца, и ни страны, ни континенты ни национальности ни времена и столетия для этого не преграда. Все потому что человеческая сущность везде и всегда одинакова. Некоторые специалисты политологи говорят, что если кто то говорит , что он победит коррупцию, то это фашист. Потому что ( как признают специалисты) с этой проблемой смогли в какой то мере справиться только Италия ( времен Муссолини) и Германия ( в те же времена). Какая то невеселая получается перспектива или фашисты или коррупция. ( А может этим нас хотят примерить с меньшим злом)
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Евросоюз ежегодно теряет €904 млрд из-за коррупции, что составляет свыше 5% его суммарного ВВП, который оценивается в 2018 году в €17 трлн.
Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе Европейской партии "зеленых".
"Мы оцениваем, что коррупция наносит удар по ВВП в масштабах всего Евросоюза в размере €904 млрд каждый год, что включает косвенные потери, в том числе потери от уплаты налогов и падение иностранных инвестиций", - говорится в документе.
Рекордсменом по коррупционным потерям для экономики названа Румыния, которая теряет до 15% ВВП (€38,6 млрд). В абсолютном исчислении больше всего коррупция "съедает" в Италии - €236,8 млрд. Первая экономика ЕС - Германия - теряет €104 млрд, У Франции этот показатель составляет €120,2 млрд. При этом самый низкий уровень коррупции, по оценкам европейских "зеленых", в Нидерландах - 0,8% ВВП или €4,4 млрд.
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В Европе воров хоть иногда арестовывают - а у нас вор-Бубка и дальше занимает должность МОК-Украины и пиариться на остатках спорта
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"и вы знаете, я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш платини тоже тайно принимает мельдоний" ))
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Вот как то так! Перед законом все равны. президенту федерации футбола Украины Павелко коррупционеру в СИЗО уже давно прогулы ставят.....
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суркисятине (который гришка) не икаеться?
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что-то вспомнился ЧМ 1986 года...когда блистал Платини и конечно Марадонна
(Аргентина тогда стала чемпионом)
Зико, Фалькао, Блохин, Заваров, Рац, Баль, Дасаев, Протасов, Анчелотти, Росси, Батиста, Эрнандес, Ванденберг, Матеус, Румменигге........................
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НЕ выдержал Мишель....
Больно большие лёгкие бабки....
Его бы в НАБУ или хоть САП!
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А знаете как переводится румынское слово Mișel,то есть Мишел ,-на русский? Не поверите! Такое совпадение! Переводится слово- как ПОДЛЫЙ ! Ексглаву УЄФА Платіні заарештовано у Франції - Цензор.НЕТ 1224
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То все один пшик, відпустять. Це футбол, а їх чіпати не можна. Зепп це підтвердить
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В Катаре с марта по ноябрь температура больше +27оС , велкам черепадлы на мундиаль! )
Даёшь ЧМ2028 в Норвегии !
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭкс-глава УЕФА Платини арестован во Франции
 
 
 
 
 
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