 Сегодня подам в ГБР и НАБУ заявления о доведении до банкротства газотранспортной системы Украины, -Тимошенко

Об этом Тимошенко рассказала журналистам после заседания Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Также она отметила, что аналогичное заявление будет подано и в Государственное бюро расследований (ГБР).
"Мы сегодня передаем в ГБР и НАБУ заявление о преступлении - о доведении до искусственного банкротства газотранспортной системы. Также обращаем внимание на противозаконные действия относительно лишения народа Украины одной из крупнейших государственных собственностей - это газотранспортной системы", - отметила Тимошенко.
😁
😁
ну ты и ***** в плохом смысле слова
😁
😁😁
Бо те , кто не платят , платят на лапу чинушам ...
И вообще - забудь про "дотации" , их в этом году на 4 лярда меньше выплатили , а народ ещё больше сбеднел . Очевидный факт -- дотации это очередная ****** . Их получают те, кто здоровый и бодрый и может выбегивать по инстанциям .
****** про то, что мол когда газ был в 10 раз дешевле богатые платили гораздо меньше в том состоит, что тарифы и тогда очень сильно зависели от количества потребления и площади жилья . За дворцы и виллы олигархи платили за газ в 10-50 раз больше . И это правельный подход и никаких дотаций не нужно .
На дотациях паразитирует целая армия чинуш , бо в Украине по-хорошему нужно дотации платить 70% населения .
..................................................................................
ЖИЄМКРАДЕМО ПО НОВОМУ !
Вони інший світ, інші країни пізнають з вільного переказу їх шоколадного Пепи.
Сказав їм Пепа, що в усьому світі так - у них ні найменшого сумніву. І це при тому, шо оне не можуть не знати, що Пепа з глубого дитинства займався баригування, а в цьому занятті наібалово - ключовий прийом й головний принцип існування іх всесвіту !
😁
Щас кацапы набегут в комменты, их газ очень возбуждает.
кто найдет хоч одно атличие Зе от шокаладной падлы
я не нахожу
в результате Запад строит транзит в обход Украины, а Украина лишается денег за транзит и прикрытия от вторжения орков - таким образом, превратив ГТС в груду не нужного металла, Тимошенко систематически выполняла задание кремлядей и теперь наконец сможет получить свою высшую награду из рук самого пуйла.
с таким послужным списком путлер даст добро Каломоеву назначить Тимошенко премьером Украины
Т.е. половину необходимо отдавать в какую то новую договорную структуру и это в ближайшей перспективе придется делать если мы хотим остаться на этом рынке.
Так вот на сегодняшний день кто то создал ситуацию так, что наша ГТС стала стоить копейки. Кто это создал и кому это выгодно, думайте сами. Был себе такой нехилый актив, и вдруг банкрот. Ситуацию с Приватом не напоминает? Этот кто то потом может за копейки его купить... То, что Тимошенко бьет тревогу - ничего плохого не вижу в этом. Это даже хорошо!
Надо было давать в аренду. продавать, что угодно - до начала прокладки СП-2.
Есть в мире пара тройка либералов , шо до сих пор живут представлениями об экономике в парадигме начала 19 века и теории Адама Смита и Дэвида Риккардо ... В основном это консервативные круги в финансовой сфере . Подавляющее большинство экономистов уже давно отказались от чисто либерального подхода , с пониманием того, что та идея был хороша лишь на момент начального накопления и рыночные отношения , если их не регулирует государство быстро переростают в демпинг, монополизм и латифундизм . Рынок , сосбвенник всегда жаждет уничтожить конкурента и остаться единственным в своём секторе рынка .
Потому и нужно государству определять , какие части рынка лучше в частных руках , а какие должно контролировать государство , ибо это критическая инфраструктура . Во времена Смита таких проблем не было .
Говоря в частности о ГТС Украины надо понимать , что любой здравомыслящий экономист (а не тупой однобокий финарсист-банкир) понимает , что распородажа целой критической инфраструктуры по частям это безумие в лучшем случае , а в худшем - шахрайская схема или даже диверсия .
Речь всегда шла о диверсификации только торговли газом . Тоже самое , кстати, и с электорэнергетикой , атомными станциями .
Ну а деятельность украинского олигархата со всей очевидностью своей доказала, что прихватизация приносит доходы и блага лишь единицам , а для 99% населения лишь ********** их нищету .
И частный собственник отнюдь не лучший хозяин , чем держава . Отнюдь не более эффективный . Особенно в сфере энергетики и критических инфраструктур . Софок всё делал по плану , но хоть изредко аммортизировал мощности . Олигархам выгоднее держать оборудование до полного физического истощения и опять же клянчить у державы бабосы на ремонт и модернизацию .
Тимошенко - преступница / подельница пуйла и достаточно скоро украинский народ это четко поймет.
Жара до добра не доводит, вспомните ВанГога!
Юлька мешает ГТС за копейки купить, а Филарет противится ликвидации КП под какую то непонятную ПЦУ, а томос выписан на СЦУ.
Вже давно пораа було вирішити цю проблему і посадити всих хто до цього причатний.