 Сегодня подам в ГБР и НАБУ заявления о доведении до банкротства газотранспортной системы Украины, -Тимошенко

Об этом Тимошенко рассказала журналистам после заседания Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Также она отметила, что аналогичное заявление будет подано и в Государственное бюро расследований (ГБР).

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"Мы сегодня передаем в ГБР и НАБУ заявление о преступлении - о доведении до искусственного банкротства газотранспортной системы. Также обращаем внимание на противозаконные действия относительно лишения народа Украины одной из крупнейших государственных собственностей - это газотранспортной системы", - отметила Тимошенко.