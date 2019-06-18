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 Политика Украины
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 Сегодня подам в ГБР и НАБУ заявления о доведении до банкротства газотранспортной системы Украины, -Тимошенко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что сегодня подаст в НАБУ заявление о преступлении - о доведении до банкротства газотранспортной системы Украины.

Об этом Тимошенко рассказала журналистам после заседания Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Также она отметила, что аналогичное заявление будет подано и в Государственное бюро расследований (ГБР).

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"Мы сегодня передаем в ГБР и НАБУ заявление о преступлении - о доведении до искусственного банкротства газотранспортной системы. Также обращаем внимание на противозаконные действия относительно лишения народа Украины одной из крупнейших государственных собственностей - это газотранспортной системы", - отметила Тимошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3132808
 
   
 Топ комментарии
 
у Юли главная задача и за шо ей дают деньги - это отмена платы за недра или изменения пропорции по оплате - ввел Кролик и правильно сделал с них и платят дотации на комуналку
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У Жули только газовая труба на уме.
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Бабушка взялась за старое. Ну совсем не палится
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Нужно было раньше этих бандюков выводить на чистую воду.За 5 лет напрацювали и наворовали на пожизненное и опять лезут во власть нахрапом.
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у Юли главная задача и за шо ей дают деньги - это отмена платы за недра или изменения пропорции по оплате - ввел Кролик и правильно сделал с них и платят дотации на комуналку
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Енто тебе не мокасином щи хлєбать!
😁
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И в Германии дотации за комуналку плотють
ну ты и ***** в плохом смысле слова
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На таких вот пошлинах и делают коррупционеры навар .
Бо те , кто не платят , платят на лапу чинушам ...

И вообще - забудь про "дотации" , их в этом году на 4 лярда меньше выплатили , а народ ещё больше сбеднел . Очевидный факт -- дотации это очередная ****** . Их получают те, кто здоровый и бодрый и может выбегивать по инстанциям .
****** про то, что мол когда газ был в 10 раз дешевле богатые платили гораздо меньше в том состоит, что тарифы и тогда очень сильно зависели от количества потребления и площади жилья . За дворцы и виллы олигархи платили за газ в 10-50 раз больше . И это правельный подход и никаких дотаций не нужно .
На дотациях паразитирует целая армия чинуш , бо в Украине по-хорошему нужно дотации платить 70% населения .
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не выдумывай не чего - так как сейчас у нас - мировая и проверенная практика для нормальных стран
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..Так так ..порядка 60-70 % ..на дотаціях ..
..................................................................................
ЖИЄМ КРАДЕМО ПО НОВОМУ ! Сьогодні подам в ДБР і НАБУ заяви про доведення до банкрутства газотранспортної системи України, -Тимошенко - Цензор.НЕТ 2528
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Найцікавіше, що людина яка на білому світлі не має ні найменшого уявлення, як там в інших країнах і ретранслює своє спотворене уявлення тим, хто в цих різних країнах за життя прожив десятки років.

Вони інший світ, інші країни пізнають з вільного переказу їх шоколадного Пепи.
Сказав їм Пепа, що в усьому світі так - у них ні найменшого сумніву. І це при тому, шо оне не можуть не знати, що Пепа з глубого дитинства займався баригування, а в цьому занятті наібалово - ключовий прийом й головний принцип існування іх всесвіту !
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Забавно слушать советы в сфере экономики от малограмотного индейца . В школе научился только трубку мира курить?
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у нас вон клоуна управлять Украиной выбрали - так шо сравнение не корректно и это как минимум)))
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видно что ты тоже курс економики в 95-квартале закончил)
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Мене інше здивувало. Юля стала аж занадто самокритичною. А може, навіть страшно подумати - це явка з повиною?
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У Жули только газовая труба на уме.
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Скорее она не там и именно ею она трубит...
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Хто за шо, а Юля всё про газ.
Щас кацапы набегут в комменты, их газ очень возбуждает.
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от хто спєц з шазом- тожуля! так взути країну на такі бабки...і в поданні має обов*язково бути шо винен за всьо пєця, бо ж вова тіки вчиться Сегодня подам в ГБР и НАБУ заявления о доведении до банкротства газотранспортной системы Украины, -Тимошенко - Цензор.НЕТ 6261
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Бабушка...Была бы ты доброй,то не боялась бы олигархов. Ведь тырила ? - Тырила. С ними же ? С ними. От того и недосказанности. И неудовлетворенности ))
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Эталонный пост для определения шизофрении -- логика с точностью до наоборот !
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Весь час Юля намагалась боротись з цими олігархами на користь країни, а в результаті того, що нічого не буває, як заплановано то після невдач її замість подяки почали ганьбити. Ось так і намагайся творити благі справи.
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Шо ты будешь делать без картинок с вконтактиков и однокласников?
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Не тупи...Що ти будеш робити без *минстеця * та Свинарчука .!?
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Мне трудно отвечать на вопрос, который задает человек, основываясь на своём больном воображении... Не имею подходящего образования.
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Вы это - в курсе, что зелебоба уже 2 месяца как президент, т.е. на гос.обеспечении у нас зелеботы? Сьогодні подам в ДБР і НАБУ заяви про доведення до банкрутства газотранспортної системи України, -Тимошенко - Цензор.НЕТ 5382 Сьогодні подам в ДБР і НАБУ заяви про доведення до банкрутства газотранспортної системи України, -Тимошенко - Цензор.НЕТ 4997
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Та мені поффф.. хто там у кого .*.зеляботи чи ПЕСикі ..*
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Йому зЕ прфіг. У нього інше завдання. "Кто угодно, только не Порошенко"
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Деменция у каждого протекает по разному... У ваны вот так.
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Юлька-вароффка вкрала фсьо! Навіть чого і не було, теж вкрала.
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Бабушка взялась за старое. Ну совсем не палится
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Да!!! ДА!!! ДА!!! Юлия Владимировна!!! В этом свете нужно рассмотреть ущерб Украина, НАК Нафтогаз, Укртрансгаз от контракта 2009г!!!! Эта бл,,я,,,дь уже совсем обнаглела!!! Какой идиот достал эту су,,ку из тюряги???? А Арсений Петрович??? И где теперь Петрович???
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Вся разница, Юля борится за народное майно,а порохоботы за Дюсельдорф в пользу пети и ахметова с их челядью.
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Тримайте Жулю семеро, знов рученята до газу тягнуться.
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В світлі наступних виборів у бабці Жульки починається чергове нетримання газів. Що ж, в старості шлунково-кишковий тракт вже не так добре працює як в молодості... Сьогодні подам в ДБР і НАБУ заяви про доведення до банкрутства газотранспортної системи України, -Тимошенко - Цензор.НЕТ 6305
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Юлі хоцца у премьери, дістала "народний" козир...
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Вона не така дурна щоб іти в прем"єри і знов бути хлопчиком для биття.
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раз такое гаварит значить с Зе согласовано
кто найдет хоч одно атличие Зе от шокаладной падлы
я не нахожу
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Звичайно, леді Ю не дурна, її гра не програна, але щодо премьєрства - залежить від подальших домовленостей...
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Там реально бардак, вместо реформирования Укртрансгаза по Европейским принципам, юристы Фирташа довели дело до абсурда, и никому дела нет. А олигархам выгодно саботировать эти процессы, как с позиций облгазов и их газзбутов так и обленерго, там где нет прозрачного рынка всегда появляется коррупция, и все под завывания про "дешевый" газ и электрику, льготы и субсидии...
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Нарешті трольня соєва і горохова відтягнеться по повній Бгггг.
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Оказывается не только ЗЕ ЮМОРИСТ- ***!
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Своєчасно. Там кацапи не хочуть підписувати контракт. а з цбого боку, з нашого давить Юля. А хто там не хотів віддавати трубу західним країнам?
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Так ты вначале подай, а потом пиарься Сьогодні подам в ДБР і НАБУ заяви про доведення до банкрутства газотранспортної системи України, -Тимошенко - Цензор.НЕТ 3669
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Лед тронулся!! Давно потрібно було розібратися в чию кишеню текло..
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ВСЕ РАВНО и теперь уже окончательно-УСЕ ПРОПАЛО!
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Я что то не слышал нигде ни с каких источников что газотранспортная система доведена до банкротства. Это что Юлька новое пытается замутить перед выборами Сьогодні подам в ДБР і НАБУ заяви про доведення до банкрутства газотранспортної системи України, -Тимошенко - Цензор.НЕТ 2706
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С таким же успехом могут подать на нее. Вернеться в колонию.
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Именно Тимошенко обесценила украинскую ГТС, систематически не давая продать или дать в аренду ГТС на Запад. Систематически орет она о народном и бесценном достоянии.
в результате Запад строит транзит в обход Украины, а Украина лишается денег за транзит и прикрытия от вторжения орков - таким образом, превратив ГТС в груду не нужного металла, Тимошенко систематически выполняла задание кремлядей и теперь наконец сможет получить свою высшую награду из рук самого пуйла.
с таким послужным списком путлер даст добро Каломоеву назначить Тимошенко премьером Украины
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Проблема ГТС в том, что она не соответствует западным стандартам. Она сейчас находится полностью в собственности Украины и в ее же управлении. А Запад требует эту монополию разрушить, чтобы максимальная доля была 50% и владения и управления.
Т.е. половину необходимо отдавать в какую то новую договорную структуру и это в ближайшей перспективе придется делать если мы хотим остаться на этом рынке.
Так вот на сегодняшний день кто то создал ситуацию так, что наша ГТС стала стоить копейки. Кто это создал и кому это выгодно, думайте сами. Был себе такой нехилый актив, и вдруг банкрот. Ситуацию с Приватом не напоминает? Этот кто то потом может за копейки его купить... То, что Тимошенко бьет тревогу - ничего плохого не вижу в этом. Это даже хорошо!
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Сергей Иванофф это поздно уже делать. Тимошенко сделала своё, отработала и теперь ГТС будет просто грудой металла.
Надо было давать в аренду. продавать, что угодно - до начала прокладки СП-2.
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Херня полная ...
Есть в мире пара тройка либералов , шо до сих пор живут представлениями об экономике в парадигме начала 19 века и теории Адама Смита и Дэвида Риккардо ... В основном это консервативные круги в финансовой сфере . Подавляющее большинство экономистов уже давно отказались от чисто либерального подхода , с пониманием того, что та идея был хороша лишь на момент начального накопления и рыночные отношения , если их не регулирует государство быстро переростают в демпинг, монополизм и латифундизм . Рынок , сосбвенник всегда жаждет уничтожить конкурента и остаться единственным в своём секторе рынка .
Потому и нужно государству определять , какие части рынка лучше в частных руках , а какие должно контролировать государство , ибо это критическая инфраструктура . Во времена Смита таких проблем не было .

Говоря в частности о ГТС Украины надо понимать , что любой здравомыслящий экономист (а не тупой однобокий финарсист-банкир) понимает , что распородажа целой критической инфраструктуры по частям это безумие в лучшем случае , а в худшем - шахрайская схема или даже диверсия .
Речь всегда шла о диверсификации только торговли газом . Тоже самое , кстати, и с электорэнергетикой , атомными станциями .

Ну а деятельность украинского олигархата со всей очевидностью своей доказала, что прихватизация приносит доходы и блага лишь единицам , а для 99% населения лишь ********** их нищету .
И частный собственник отнюдь не лучший хозяин , чем держава . Отнюдь не более эффективный . Особенно в сфере энергетики и критических инфраструктур . Софок всё делал по плану , но хоть изредко аммортизировал мощности . Олигархам выгоднее держать оборудование до полного физического истощения и опять же клянчить у державы бабосы на ремонт и модернизацию .
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безумие - это демагогический комментарий от Elvic Vic.
Тимошенко - преступница / подельница пуйла и достаточно скоро украинский народ это четко поймет.
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Что Юля, что Филарет....
Жара до добра не доводит, вспомните ВанГога!
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Опа на. А какие то козлы мешают нам жить? Правда?
Юлька мешает ГТС за копейки купить, а Филарет противится ликвидации КП под какую то непонятную ПЦУ, а томос выписан на СЦУ.
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Все правильно она говорит ,люди без газа остались ! Нужна чтобы справедливость востаржевала и людям вернули их деньги !
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...подай заявление в Пенсионный фонд о выходе на пенсию (обычную, по возрасту), старая ты кочерыжка... Сьогодні подам в ДБР і НАБУ заяви про доведення до банкрутства газотранспортної системи України, -Тимошенко - Цензор.НЕТ 4908
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Юля-Газуля, явно не тебе по этому поводу говорить. Твой газ по 500 баков все помнят
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ГБР И НАБУ наконец-то должны доказать эффективность своей работы и оправдать свои высокие зарплаты проведя расследование по газотранспортной системе
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ХУЦПА! Типичная Хабадская Хуцпа от Цыли Капительман-Тимошенко))) Она по хорошему сидеть должна за газовые контракты, а она не только на свободе а еще и других засудит)))
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Призвіща Путін , Медведчук , Мураєв, Сатановська , Свинарчук , Порошенко і тд. ,разом узяті , не викликають стільки ненависті , як Тимошенко. Мда . Розумом , це стадо не зрозуміти.
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Старые песни о главном в ее жизни. Ее первый политический капитал. Старая сексотская кляча старается выглядеть в политике молодой кобылкой.
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Все правильно она говорит. У людей нагло отобрали газ,а сейчас им ничего ? Слава богу Юля решила поднять этот вопрос на таком высоком уровне.
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Юля умница! Все правильно говорит . Людям нужно отдавать то ,что у них забрали ! Мы в вас верим и желаем побольше терпения все это пережить
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З газом це взагалі жах. Всі громадяни України сплачують шалені кошти за нього, а в результаті якийсь пузатий дядько з цього отримує кошти. З якого дива я повинен ні за що віддавати комусь мої чесно зароблені кошти?
Вже давно пораа було вирішити цю проблему і посадити всих хто до цього причатний.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня подам в ГБР и НАБУ заявления о доведении до банкротства газотранспортной системы Украины, -Тимошенко
 
 
 
 
 
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