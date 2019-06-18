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 Политика Украины
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Все про:ВР (23067) Парубий (1953) ТВ (1771) телевидение (528)

 Захват информпространства не менее опасен, чем оккупация Донбасса и Крыма, - Парубий о покупке телеканалов представителями пророссийских сил

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий обеспокоен ситуацией, связанной с покупкой украинских телеканалов представителями пророссийских сил, и считает, что государственным органам необходимо реагировать на подобные случаи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп во вторник в Киеве.

"Я убежден, что по этому поводу и государственные органы власти должны сделать определенные выводы, поскольку захват и оккупация украинского информационного пространства является не менее опасной, чем оккупация украинских областей и Крыма", - сказал Парубий.

Парубий подчеркнул, что это вызывает большую тревогу всех украинцев, потому что "в гибридной войне информационная война является одной из ключевых направлений атак на Украину".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не хочу стрелять людям в головы", - ведущая Даниленко заявила об уходе с канала ZIK после покупки его Медведчуком

Как сообщалось, народный депутат Украины Тарас Козак (фракция "Оппозиционный блок"), владелец телеканалов "112 Украина" и NewsOne, стал владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK и создает медиахолдинг "Новости".

С телеканала ZIK увольняется генеральный директор Игорь Туркевич и еще ряд журналистов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Агент Кремля Медведчук за год купил три новостных украинcких телеканала, - Бутусов

Тарас Козак входит в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Источник: https://censor.net.ua/n3132807
 
   
 Топ комментарии
 
112й и Ньюсван были куплены при Порошенко. Просто напоминаю говнометам.
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Тоесть когда кум хуйоа покупал ньюс1 и112 все было тип топ?
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А поутру через пять лет скупки каналов під час президентства атца-спасителя нации они проснулись
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ЗЕленобоба не видит в этом угрозы!
Игрь Валеричь сказал...усе нормально малыш!)))придумай ка пару сексистских шуток и купи себе ШАУРМУ.
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112й и Ньюсван были куплены при Порошенко. Просто напоминаю говнометам.
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То все Тимо.. ой, тьху ты Зеле... ой та ну нах Коломойский, во точно, таки и пишет
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Угу, сложно картавого перекривлять. Гы.
Интересно, а почему это они только сейчас вспохватились? Вон и Гройсман стал крошить батон на хряка. Все такие вдруг правильные стали. Я не удивлюсь если хряк замироточит из ростова или Воронежа. Гы.
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за 5 лет не посадить ни одного пророссийского ТОПа- это надо уметь..браво,*****!
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ЗЕ фан...то есть ЗЕ такое же говно как и ПЕПа?)))
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В отличие от тебя, я не фан, ибо вычеркнул во втором туре выборов их обоих.
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Возможно не выбирать между двумя сортами овна.
Хотя у Зели пока еще есть шанс доказать, что он не такой.
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Я не писал, что верю, я написал, что есть шанс.
Риторика у Зели пока правильная, реальных действий немного и далеко не все правильные...судя по тому, что видно сейчас - нас просто ждет Порошенко 2.0. Хотя надежда пока еще теплится.
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Скорее Пепа такое же говно как и его/пуйла кум
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Вести вообще бесплатно во всех миллионниках раздают....
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Порохосраколизи! Ваш начальник і досі має більшість у ВР. Тож нехай доведе свою патріотичність і проведе через парламент рішення, яке позбавило б ці гівномети ліцензії. Все дуже просто. Тому не треба валити все на Зю.
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Зюсраколиз! Через півтора місяці твій Зю проведе у ВР такий закон?
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О, ахмєтка роздухарилася! Не переводь стрілки, убоге. Я пишу про те, що "патріот" порошнек міг би легко зробити прямо завтра. А що буде через 1,5 місяці не знає ніхто. Навіть порошрек і його куратор путінг.
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При Порошенко такое еще было возможно, хотя вони из Европы было бы немеренно. При Зеленском это невозможно , в принципе
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А ты забыл уже, что когда Петро наехал на 112, Лещенко и вся эта ******** такой шухер подняла, что пошли сигналы даже из Европы на "зажим демократии"
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И что? Сигналы из Европы с тех пор поменялись?

Или может быть действовать нужно не против канала, а против таких как Мертведчук, не давая ему права на подобные покупки?
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А как ты себе это представляешь по закону?
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Разрешение на покупку телеканала дает АМКУ. Он может это разрешение и не давать, не так ли?
Не говоря уже о том, что за 5 лет можно было бы и закон соответствующий принять - благо коалиция была - по крайней мере первый год.
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І які превентивні законодавчі дії вчинила за 5 років Зрада, щоб не допустити мокшанського захоплення телеканалів. ? Як завжди в Зраді БПП плюс НФ на висоті. Таємнича коаліція.
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Тут вообще очень много вопросов, почему предприятия имеющие государственное значение, попадают в частные руки. Телеканалы, облэнерго, водоканалы, заводы, работающие на оборонку...
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А Мародер угрозу в чем видит,в гнилой сое?А сепарские телеканалы его не интересовали 5 лет?
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Поздно пить Боржоми((. 85% медийной инфы в Украине контролируется кремлеботами. Я имею ввиду 112, ньюсуан, Наш, Рабинович, 1+1 и прочие плюсы. Причем 112 и Ньюсуан как минимум ретранслируются еще на пару каналах, например "наше любимое", Bolt и т.д. Местные кабельные каналы вообще на 95% в руках рыговской ваты. Теперь можно вообще не воевать, не голосовать и ничего не делать. Достаточно по всем своим каналам объявлять трижды на день нужный результат. Земасса во все поверит
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Про Интер забыл? А как раз 1+1 в этот список не стоит добавлять - он ни разу не прокремлевский.
Коломойша кремлю не друг, он друг только собственного кармана и на этой почве у них с кремлем противоположные интересы. Не забывайте, какой украинский олигарх в 2014м активнее всех поддерживал украинскую армию и украинские добровольческие батальоны.
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Забыл. Но когда канал топит против украинской власти и заливает мозги украинцев попсой и скабрезным юмором, он заслуживает этой компании. Кроме того, в последнее время, позиция Бени резко изменилась, а учитывая, что на этом канале журналист Дубинский и ватная Мендель....
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Тоесть когда кум ***** покупал ньюс1 и112 все было тип топ?
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Он их покупает под выборы в ВРУ...
через пару недель из этих говно каналов в мозги ЗЕ фанов потекут реки кремлевских экскрементов
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Он их пару лет назад купил,как и ЗИК.И сейчас прямой покупает у мародера
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То было при сцаре, а он торговал индульгенциями, а теперь срок их действия закончен, вот теперь все виновны.
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А поутру через пять лет скупки каналов під час президентства атца-спасителя нации они проснулись
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Вроде оно правильно заговорило...Но ! Стоп ! А чего оно пять лет молчало при аналогичной ситуации ???
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Ну, тада надо было очень много красть для противодействия вражеским информационным войскам - некогда было. Сильно уставал, пока мешки в панаму перетаскивал.
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А от це вже справа СБУ. Нехай експерт надасть заключення про ритортку мертвечуківських каналів, а потім за рішенням суду Укрчастотнагляд нехай забирає частоту.
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не продливайте лицензии на вещание антиукраинских каналов.
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То есть когда потом туда уходит директор Прямого канала, Парубий не видит в этом ничего странного.
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Прямой тоже принадлежит Медведчуку, как оказалось...интересно, что на нем так интенсивно топили за Порошенко, что народ уверовал, что это порошенковский канал...ан нет - это Мертведчук за Порошенко топил...
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Цэ патамушта "русские своих не бросают" (с). Гы-гы-гы.
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Почему всякие интеры и ванплюсы пашут на всю катушку, а Савика закрыли, пагубий прокомментирует?
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так в чём же дело?Вчера это стало возможным?Есть ли эти ещё действующие назначенцы Петрушки,которые отвечают ,чтобы такого не стало?Есть комитет,подчинённый Раде..
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Ты , плять , 5 лет продолжаешь керувать единственным органом , который может эффективно бороться с монополизмом , в том числе и в медиа-просторе и ещё смеешь пельку открывать ?!

Конечно , законы про лес-кругляк и выдачу лицензий на рубку типа дров куда важнее , бо там дерибан !
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Та запретить новости показывать по всем каналам и все.
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Аха, оставить токшоу, да побольше, и покрикливее - ну как у москалей
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Ну и? Дальше что? Ваши действия? Или по3,14здели и разошлись?
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Это их никогда не останавливало. Урвут сколько успеют, позапрыгивают в самолеты и домой - в Марбелью.
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А ДЕ ж ТИ був такий розумний , коли в минулому році мертвечук хапнув ДВА телеканали? Захоплення інформпростору не менш небезпечне, ніж окупація Донбасу і Криму, - Парубій про купівлю телеканалів представниками проросійських сил - Цензор.НЕТ 6600
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Ну і хрін з ним. Ще один канал буде в списку "гівно, не дивитись". А журналісти, що звільнились, знайдуть роботу на інших проектах.
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Триває агонія баригівської влади в УКраїні. Вилазять на світ всі їх темні оборудки. І нічого баригам не буде, відбудуться не те що легким переляком., а просто дрібними клопотами.
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Пять лет сопли жевали мертвечук как хозяин страны себя ведёт Сепарам типа новинского гражданства понадавали А теперь причитать начали Бараны зачарованные Сколько уже революций и Майданов просрали
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Гороховим подобається дивитися кацапське ТВ-лайно, вони будуть раді.
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логика зебилов если два канала купили при порохе, значит могут и дальше покупать. Ведь при порохе ДВА купили ???!!!!
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При потрохе три купили,только соевые дебилы об этом молчат
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ЗИК куплен еще год назад,а пару дней тому только закончили оформление сделки и выплату денег.Не знал?
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Певно спочатку потрібно прийняти закон В,Зрадою, норми якого б забороняли скупку телеканалів агентами Пуйла? І президент і СБУ були б ВИМУШЕНІ виконувати норми закону.
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Увы....В раде большая часть сепарни заседает,не будут они такого принимать,все эти БПП и НФ
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А пока медведчук покупал три канала -пагубий не видел?И то что мародер это благословлял-тоже не знает?И о том что медведчук покупает Новый и Прямой-тоже не слышал?
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А яка різниця. Є вже "Інтер" Ньюсван, 112-чисті кацапські, є ще 1+1, 2+2 бенівські, не краще кацарських, а можливо ще і вредніші. Там "Україна" не відстає, а тут ще "ЗІК". Нормально. Хай далі пудрять мізки придуркам. Яка різниця, хто їх пустить під ніж. Вони ж цього хочуть?
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И это говорит глава парламента в парламентской-президентской стране... давай досвидос бездельник. Развели бардак только бабло по карманам тырить научились.
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Это одна из ошибок Порошенко: вместо того, чтобы раздавить этих мразей - Медведчука, Вилкула, Бойко, Шуфрича, Рабиновича, Мураева, Королевскую, оставил им полную свободу действий.
Причем при желании с Бойко можно было давно снять депутатскую неприкосновенность и провести показательный судебный процесс (за свои вышки) он получил бы 10 лет с конфискацией.
Медведчука, Шуфрича, Мураева, Королевскую нужно судить за сепаратизм и государственную измену.Рабинович - просто шизофреник (и справка у него была). Но почему-то эти мрази круглосуточно с телепомоек "112" и "гавноньюс ван" "льют" в уши миллионов граждан опасные мантры о "внутреннем гражданском конфликте" и "людях Донбасса с которыми нужно договариваться". Посмотрите как радостно реагируют ведущие: одесский тихарь-сепарок Полуев и полуватная овца Степанец на каждое появление в студии откровенно пророссийских "политиков", "экспертов", "аналитиков" и прочей мерзости.

Нужно полностью переназначить всех членов Нац. Рады по телевидению и радиовещанию. Телепомойки "112" и "гавноньюс ван" необходимо закрыть.
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Увы, "белые перчатки" Пороха не выдержали испытания охлосом.
На горизонте замаячила Хунта, и хорошо если она окажется проукраинской.
Да, "весёлые" времена настают... Захоплення інформпростору не менш небезпечне, ніж окупація Донбасу і Криму, - Парубій про купівлю телеканалів представниками проросійських сил - Цензор.НЕТ 4200
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А хто мав сепарів саджати - охлос чи ***** в бєлих пірчатках та його генплокулол? Як Саакашвілі виганяти - то тут вони вправно впоралися, а ворогів держави, бач, закон не дозволяє саджати.
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Кстати о птичках...
Макрон сейчас пытается проделать с Зе тот же фокус, что и Саркози с Саакашвили
Так что скоро у нас вместо залётного, появится свой Карлсон.
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Яка, пілять, ошипка? Це свідома політика. Ошипка, *****...
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Это парубий прикидается патриотом. Ему пофик. Вся веховна зрада превратилась в олигархический придаток,голосовались законы,за которые плачено(вспомните о СЭС ,людей загоняют на крышу,а своим ребятам отдают пахотную землю ,чтоб ставить батареи). Этот предатедь украинского народа ещё и косит под патриота. Иуда!
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Чого кривити душею, в компетенції РНБО, Уряду та Ради прийняти закон щодо введеня санкцій проти цих ватних імбіцилів та націоналізувати їх активи у медійній галузі Захоплення інформпростору не менш небезпечне, ніж окупація Донбасу і Криму, - Парубій про купівлю телеканалів представниками проросійських сил - Цензор.НЕТ 7919
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Пять лет бухал и вот, наконец, Парубий вышел из запоя, молодец, проснулся.
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Так сколько люди и кричали и собирались что нужно закрыть Интер за нарушение закона и сепаратизм, сколько других каналов открытую росийскую пропаганду вещают на всю Украину. Власти Парашенке на все пох. он только баблишко скирдует в офшорах.
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ну так кремлевские сатанисты не ожидали что за такое короткое время в Украине появится адептов любителей кина от бабломойского и что можно создать секту верующую в киношного спасителя минимум расходов максимум дебилов !
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А де він раніше був? - Питалося вже, але повторюсь, бо здогадуюсь. Він не хотів з Порошенком заїдатися, але чітко висловив моральний обов'язок зеленського - вирішив підставити терпилу. Але де хтось бачив моральність у зєлі? Адже зєля "нічіво нє должен" - нікому. Тобто парубій нічим, власне, не відрізняється від "тих п'ятнадцяти мільйонів".
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Малоросам главное копеечку получить, какие там опасности, они живут в СССР.
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Мысли на лестнице?
Как у них из задний ум налажен! Или у сексотского отребья, в случае победы команды другого куратора, сразу открываются какие-то дополнительные чакры? Ведь сто процентов всем известно, что лубянское отребье контролирует чуть ли не все медиапространство в Украине! Фильмы про индейцев и Бровкина! Программы о советских артистах.
Целые стада журнашлюх работают на их! Они платят им! Ну и естественно, ясно чью музыку они исполняют.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗахват информпространства не менее опасен, чем оккупация Донбасса и Крыма, - Парубий о покупке телеканалов представителями пророссийских сил
 
 
 
 
 
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