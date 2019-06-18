 Захват информпространства не менее опасен, чем оккупация Донбасса и Крыма, - Парубий о покупке телеканалов представителями пророссийских сил

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп во вторник в Киеве.
"Я убежден, что по этому поводу и государственные органы власти должны сделать определенные выводы, поскольку захват и оккупация украинского информационного пространства является не менее опасной, чем оккупация украинских областей и Крыма", - сказал Парубий.
Парубий подчеркнул, что это вызывает большую тревогу всех украинцев, потому что "в гибридной войне информационная война является одной из ключевых направлений атак на Украину".
Как сообщалось, народный депутат Украины Тарас Козак (фракция "Оппозиционный блок"), владелец телеканалов "112 Украина" и NewsOne, стал владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK и создает медиахолдинг "Новости".
С телеканала ZIK увольняется генеральный директор Игорь Туркевич и еще ряд журналистов.
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Тарас Козак входит в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Игрь Валеричь сказал...усе нормально малыш!)))придумай ка пару сексистских шуток и купи себе ШАУРМУ.
Интересно, а почему это они только сейчас вспохватились? Вон и Гройсман стал крошить батон на хряка. Все такие вдруг правильные стали. Я не удивлюсь если хряк замироточит из ростова или Воронежа. Гы.
Хотя у Зели пока еще есть шанс доказать, что он не такой.
Ты в это веришь?
Риторика у Зели пока правильная, реальных действий немного и далеко не все правильные...судя по тому, что видно сейчас - нас просто ждет Порошенко 2.0. Хотя надежда пока еще теплится.
Или может быть действовать нужно не против канала, а против таких как Мертведчук, не давая ему права на подобные покупки?
Не говоря уже о том, что за 5 лет можно было бы и закон соответствующий принять - благо коалиция была - по крайней мере первый год.
Коломойша кремлю не друг, он друг только собственного кармана и на этой почве у них с кремлем противоположные интересы. Не забывайте, какой украинский олигарх в 2014м активнее всех поддерживал украинскую армию и украинские добровольческие батальоны.
через пару недель из этих говно каналов в мозги ЗЕ фанов потекут реки кремлевских экскрементов
поутручерез пять лет скупки каналов під час президентства атца-спасителя нации они проснулись
Конечно , законы про лес-кругляк и выдачу лицензий на рубку типа дров куда важнее , бо там дерибан !
Причем при желании с Бойко можно было давно снять депутатскую неприкосновенность и провести показательный судебный процесс (за свои вышки) он получил бы 10 лет с конфискацией.
Медведчука, Шуфрича, Мураева, Королевскую нужно судить за сепаратизм и государственную измену.Рабинович - просто шизофреник (и справка у него была). Но почему-то эти мрази круглосуточно с телепомоек "112" и "гавноньюс ван" "льют" в уши миллионов граждан опасные мантры о "внутреннем гражданском конфликте" и "людях Донбасса с которыми нужно договариваться". Посмотрите как радостно реагируют ведущие: одесский тихарь-сепарок Полуев и полуватная овца Степанец на каждое появление в студии откровенно пророссийских "политиков", "экспертов", "аналитиков" и прочей мерзости.
Нужно полностью переназначить всех членов Нац. Рады по телевидению и радиовещанию. Телепомойки "112" и "гавноньюс ван" необходимо закрыть.
На горизонте замаячила Хунта, и хорошо если она окажется проукраинской.
Да, "весёлые" времена настают...
Макрон сейчас пытается проделать с Зе тот же фокус, что и Саркози с Саакашвили
Так что скоро у нас вместо залётного, появится свой Карлсон.
Как у них из задний ум налажен! Или у сексотского отребья, в случае победы команды другого куратора, сразу открываются какие-то дополнительные чакры? Ведь сто процентов всем известно, что лубянское отребье контролирует чуть ли не все медиапространство в Украине! Фильмы про индейцев и Бровкина! Программы о советских артистах.
Целые стада журнашлюх работают на их! Они платят им! Ну и естественно, ясно чью музыку они исполняют.