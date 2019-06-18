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 Политика Украины
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Все про:Вадатурский (17) Рожкова Екатерина (40) НАПК (693)

 НАПК вызывает для объяснений нардепов Вадатурского, Марченко и замглавы НБУ Рожкову

Национальное агентство по предотвращению коррупции пригласило семь должностных лиц для дачи объяснения.

Об этом сообщает пресс-служба агентства, передает Цензор.НЕТ.

"НАПК приглашает 7 человек прибыть в Национальное агентство для дачи объяснений и при наличии оснований для составления протоколов об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Так, по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов приглашены народный депутат Украины Андрей Вадатурский и депутат Григоривского сельского совета 7 созыва Обуховского района Киевской области Иван Плахтиенко, по признакам невыполнение законных требований Национального агентства - первый заместитель Председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова, по признакам нарушения требований относительно совместительства и совмещения - народный депутат Украины Александр Марченко, по признакам несвоевременного представления годовой декларации - прокурор отдела ГПУ Александр Савка, судья Измаильского горрайонного суда Одесской области Наталья Банникова и судья Херсонского городского суда Херсонской области Александр Зубов.

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"Эти лица приглашены официальным письмом Национального агентства за неделю до обнародования на официальном веб-сайте", - отметили в Национальном агентстве.

В агентстве напомнили, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.

Источник: https://censor.net.ua/n3132805
 
   
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што? это отрицание соевого мыролюбного реформизма?
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СвиноПЕСики, їхні ручки ж нічого не крали,нє?
ФАС!
😁
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они просто реформировали все что под руку попадет , мыролюбно реформировали.
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Вадатурского вызвали, вадинтурскому приготовиться.
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по Рожковой давно НАБУ должно работать
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а может эта рогатая чмара просто подельница лучшей пьяной жабы галактики сатановской по кличке гонтарева?
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