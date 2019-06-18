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Все про:взятка (4585) Госпогранслужба (3340) Одесская область (1772) СБУ (13528)

 Правоохранители задержали чиновников таможни и Госпогранслужбы при получении взятки в $600, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке старших смен региональной таможни и пограничного наряда на одном из пунктов пропуска в Одесской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Facebook.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица наладили схему вымогательства денег от граждан за не создание искусственных препятствий при таможенном оформлении и пропуске на территорию Украины товаров народного потребления.

Правоохранители задержали чиновников таможни и Госпогранслужбы при получении взятки в $600, - СБУ 01

"В среднем "такса" за лояльное отношение таможенников и пограничников составляла от трехсот долларов США представителю каждого ведомства за беспрепятственное перемещение товаров через государственную границу", - сказано в сообщении.

Сотрудники СБ Украины задокументировали несколько фактов получения злоумышленниками неправомерной выгоды.

Правоохранители задержали чиновников таможни и Госпогранслужбы при получении взятки в $600, - СБУ 02

Правоохранители задержали старших смен таможенников и пограничников пункта пропуска на рабочем месте при получении от гражданина Молдовы неправомерной выгоды в размере шестьсот долларов США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничник задержан на Львовщине при попытке за 200 долл. купить у коллеги информацию о нарядах на границе с Польшей, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Правоохранители задержали чиновников таможни и Госпогранслужбы при получении взятки в $600, - СБУ 03

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с прокуратурой и подразделением внутренней безопасности таможни.

Правоохранители задержали чиновников таможни и Госпогранслужбы при получении взятки в $600, - СБУ 04
Фото: пресс-служба СБУ

Правоохранители задержали чиновников таможни и Госпогранслужбы при получении взятки в $600, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/n3132800
 
   
 Топ комментарии
 
Эти сядут, мелкие сошки...Не сядут те, кому они наверх дань носят.. Правоохранители задержали чиновников таможни и Госпогранслужбы при получении взятки в $600, - СБУ - Цензор.НЕТ 9805
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Вы не правы в деталях. Хотя общий посыл верен - показуха. Но причины подобных задержаний всегда - внутриклановая борьба за кресло начальника таможни. Такие задержания - это чёрная метка, и он либо слетит с должности, либо идёт на компромиссы в тех вопросах, в которых были разногласия. Правы вы в том, что уголовной ответственности никто из задержанных не понесёт, ну а деньги, на которые их выдояо следаки СБУ или прокуратуры - это просто побочный продукт. На прокорм среднему звену.
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Херасе, брилиантовые прокуроры в шоке
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это что в первый раз?Порешают как всегда! Это назывется растить ,,Бройрера"Как таможник нахапается -его хлопают и доят по полной..если вовремя не ушел или не остановился..Ну а как ты остановишься..только жизнь начала налаживаться,тачки-заграница-девки ит д )))
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Эти сядут, мелкие сошки...Не сядут те, кому они наверх дань носят..
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Вот ещё бы их сразу повесить на дверях таможни и шоб висели там месяц в назидание таможенникам - через пол года Украина бы процветала. А так выйдет под залог, потом у прокуроров дело выкупит и в наваре только прокуроры - ловите ещё.
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себестоимость задержания не окупилась Правоохоронці затримали на хабарі $600 чиновників митниці і Держприкордонслужби, - СБУ - Цензор.НЕТ 7093
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Херасе, брилиантовые прокуроры в шоке
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Товары народного потребления это зачот канєшно.
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Вы не правы в деталях. Хотя общий посыл верен - показуха. Но причины подобных задержаний всегда - внутриклановая борьба за кресло начальника таможни. Такие задержания - это чёрная метка, и он либо слетит с должности, либо идёт на компромиссы в тех вопросах, в которых были разногласия. Правы вы в том, что уголовной ответственности никто из задержанных не понесёт, ну а деньги, на которые их выдояо следаки СБУ или прокуратуры - это просто побочный продукт. На прокорм среднему звену.
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Ого... Аж 600$... До деяких людей у кабінет зайти- 2000$, а тут аж 600$... І напевно все собі хотіли залишити? Начальник був не в курсі, підлеглих даниною не обкладав?
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Как раз такие парни карьеры не хотят, они хотят долго служить на одном месте, отказываясь от повышений, которое сулит повышение зарплаты, но без откатов.
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СБУ не раз предупреждало: 70 на 30, это значит 70 в СБУ, а 30 себе, а не наоборот.
Эти перепутали.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПравоохранители задержали чиновников таможни и Госпогранслужбы при получении взятки в $600, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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