 Рада продолжит рассмотрение Избирательного кодекса во втором чтении, - Парубий

Об этом на согласительном совете заявил спикер Андрей Парубий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
"Есть много мифов и недопонимания относительно Избирательного кодекса, поэтому нам нужно будет обеспечить большую презентацию как для людей, так и депутатов", - заявил он.
Спикер призвал депутатов на текущей пленарной неделе "более интенсивно" продолжить рассмотрение Избирательного кодекса.
"На этой неделе мы продолжим рассмотрение правок к кодексу. Вы знаете, что их большое количество, более 4 тыс. Нам очевидно нужно будет идти более интенсивно, чем ранее... Надеюсь, мы активней будем рассматривать правки", - сказал Парубий.
Отметим, что ко второму чтению нардепы подали около 4568 поправок к Избирательному кодексу.
оратор от рождения. с густой шевелюрой. молодой пуританин и праведник.
🤣🤣
Фееричненько! Просто какой-то сюрреализм. А что же там останется в первозданном виде? Знаки препинания? Очередной жирный намек на то, что надо сокращать количество депутатов как минимум втрое. Глядишь, и качество проступит, и скорость реакции возрастет. Конечно будут недопонимания при спикере с нарушениями речи. И это не смешно. А еще говорят, что клоун у нас Зеленский. Сомневаюсь, при таком-то спикере.
- Ну... що зробив, що зробив!
- Запам'ятав, що зелена кнопочка - це ЗА а червона - це ПРОТИ.
- А жовта?
- Важке питання... ну... це теж кнопочка, скоріш за все вона для тих, хто не може вирішити він розумний чи красивий!