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Все про:ВР (23067) избирательный закон (156) Парубий (1953)

 Рада продолжит рассмотрение Избирательного кодекса во втором чтении, - Парубий

На этой пленарной неделе Верховная Рада продолжит рассмотрение Избирательного кодекса во втором чтении. Депутатам предстоит рассмотреть более 4 тыс. правок.

Об этом на согласительном совете заявил спикер Андрей Парубий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Есть много мифов и недопонимания относительно Избирательного кодекса, поэтому нам нужно будет обеспечить большую презентацию как для людей, так и депутатов", - заявил он.

Спикер призвал депутатов на текущей пленарной неделе "более интенсивно" продолжить рассмотрение Избирательного кодекса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Парубий: Я живу в гостинице и хожу в Раду пешком, а Зеленский, живущий рядом, ездит кортежем из 7 машин. Но при этом он "слуга народа", а я "старое лицо",

"На этой неделе мы продолжим рассмотрение правок к кодексу. Вы знаете, что их большое количество, более 4 тыс. Нам очевидно нужно будет идти более интенсивно, чем ранее... Надеюсь, мы активней будем рассматривать правки", - сказал Парубий.

Отметим, что ко второму чтению нардепы подали около 4568 поправок к Избирательному кодексу.

Источник: https://censor.net.ua/n3132798
 
 
 Топ комментарии
 
А ці підбарижники продовжують створювати видимість роботи. Рада продолжит рассмотрение Избирательного кодекса во втором чтении, - Парубий - Цензор.НЕТ 7592
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У этого госдеятеля и трусы казённые,мне кажется?Бессеребряник.Адьютант его превосходительсва Мальдив.
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Что ты там распускать захотел?? А?
Рада продовжить розгляд Виборчого кодексу в другому читанні, - Парубій - Цензор.НЕТ 8346
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А ці підбарижники продовжують створювати видимість роботи.
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Пару законів за лаве ще можуть проштовхнути - бариги ж ...
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До виборів, от холера лиха, сотню поправок поправок не встигнуть розглянути. Нічого не поробиш... Вся важка депутанська праця котцу під хвіст.
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А почему же парубий не в клинике для душевнобольных ,это непорядок ,мало-ли какая моча стукнет ему в голову ... Рада продолжит рассмотрение Избирательного кодекса во втором чтении, - Парубий - Цензор.НЕТ 3164
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Больной не больной, а сидит в кресле головы. У нас в Украине так принято - кто дурнее,тот выше сидит и всеми управляет. И это касается не только Рады, а всего.
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Увы,ну тут я вынужден согласиться ,дурное,наглое,напористое говно умудрилось всплыть везде и всюду в Украине и без хороших осинезаторов похоже не обойтись.
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Шаурмен на чолі держави - підтвердження ваших висновків...
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Парубий, а чего раньше не разбирали? Заняты были? Мотались на Мальдивы, в Москву к агрессору на консультацию на бесконечных каникулах. Хорошо живется поповi, котовi i нашому депутатовi.
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У этого госдеятеля и трусы казённые,мне кажется?Бессеребряник.Адьютант его превосходительсва Мальдив.
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Думаю, хозяин ему подкинул пару миллиончиков за верную службу.
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Лариса трiпло, сказав порохосос "5 копiйок".
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Косноязычный.Плешивый.Старый проходимец и мошенник.Рядящийся в патриоты и западника. На деле - чмо с отвратной внешностью.
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вот игорёня у нас двухметровый голубоглазый накачанный загорелый блондин..
оратор от рождения. с густой шевелюрой. молодой пуританин и праведник. Рада продовжить розгляд Виборчого кодексу в другому читанні, - Парубій - Цензор.НЕТ 4353
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Імпотенти наполегливо імітують коїтус..
🤣🤣
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"Это дурдом!" - кричали депутаты. "Это наш дом" - успокаивал спикер. Рада продолжит рассмотрение Избирательного кодекса во втором чтении, - Парубий - Цензор.НЕТ 8648
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Что ты там распускать захотел?? А?
Рада продовжить розгляд Виборчого кодексу в другому читанні, - Парубій - Цензор.НЕТ 8346
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Зачем, бедной стране, столько прохиндеев, воров и бездельников в Раде содержать? 150-вполне достаточно... Рада продовжить розгляд Виборчого кодексу в другому читанні, - Парубій - Цензор.НЕТ 1098
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Вы предлагаете содержать 150 бездельников? Зачем содержать бездельников (независимо от кол-ва)?
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Отметим, что ко второму чтению нардепы подали около 4568 поправок к Избирательному кодексу.Источник: https://censor.net.ua/n3132798

Фееричненько! Просто какой-то сюрреализм. А что же там останется в первозданном виде? Знаки препинания? Очередной жирный намек на то, что надо сокращать количество депутатов как минимум втрое. Глядишь, и качество проступит, и скорость реакции возрастет. Конечно будут недопонимания при спикере с нарушениями речи. И это не смешно. А еще говорят, что клоун у нас Зеленский. Сомневаюсь, при таком-то спикере.
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не хочет длюня по хорошему ворочаться в родную галичину
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Рада продовжить розгляд Виборчого кодексу в другому читанні, - Парубій - Цензор.НЕТ 7252 Пане депутат, а що в зробили за п'ять років у ВР?
- Ну... що зробив, що зробив!
- Запам'ятав, що зелена кнопочка - це ЗА а червона - це ПРОТИ.
- А жовта?
- Важке питання... ну... це теж кнопочка, скоріш за все вона для тих, хто не може вирішити він розумний чи красивий!
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В Україні потрібно зробити лише дві партії: правлячу і опозиційну. Тоді вже не буде такого хаоса, кожен буде дбати про репутацію свої партії і правляча більшість повинна обирати президента і уряд.
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А як зробити? Указом? Західні демократіі йшли до цього століття...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада продолжит рассмотрение Избирательного кодекса во втором чтении, - Парубий
 
 
 
 
 
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