 "Я мама, друг, людина, громадянка": украинки запустили флешмоб против заявления Зеленского о "женщинах, бренде и туризме"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось ранее президент Украины во время официального визита во Францию заявил, что "Всегда было представление у всех в мире, что Украина — это прежде всего сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается нашим брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что ИT-индустрия, ИT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине".

Также читайте: Слова президента о "женщинах, бренде и туризме" это "неприличная и отвратительная штанга", - Ирина Геращенко о визите Зеленского в Париж

Украинки требуют извинений от Зеленского, а также запустили флешмоб с хештегами #ятобінебренд, #я_не_бренд, #янетуристическийбренд, #самтитуристичнийбренд.

К флешмобу присоединились как мужчины, так и женщины со всей Украины.







Читайте на "Цензор.НЕТ": 60% избирателей Украины - женщины, - Петренко призвал ВР поддержать законопроект о 30% избирательной квоте для женщин









Читайте также: 61% украинцев поддерживают введение квот для женщин в Верховной Раде







