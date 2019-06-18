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 "Я мама, друг, людина, громадянка": украинки запустили флешмоб против заявления Зеленского о "женщинах, бренде и туризме"

Заявление президента Владимира Зеленского во Франции о том, что украинки являются одним из брендов страны, возмутило многих украинских пользователей соцсетей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось ранее президент Украины во время официального визита во Францию заявил, что "Всегда было представление у всех в мире, что Украина — это прежде всего сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается нашим брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что ИT-индустрия, ИT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине".

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Украинки требуют извинений от Зеленского, а также запустили флешмоб с хештегами #ятобінебренд, #я_не_бренд, #янетуристическийбренд, #самтитуристичнийбренд.

К флешмобу присоединились как мужчины, так и женщины со всей Украины.

Я мама, друг, людина, громадянка: украинки запустили флешмоб против заявления Зеленского о женщинах, бренде и туризме 01
Я мама, друг, людина, громадянка: украинки запустили флешмоб против заявления Зеленского о женщинах, бренде и туризме 02
Я мама, друг, людина, громадянка: украинки запустили флешмоб против заявления Зеленского о женщинах, бренде и туризме 03

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Я мама, друг, людина, громадянка: украинки запустили флешмоб против заявления Зеленского о женщинах, бренде и туризме 04
Я мама, друг, людина, громадянка: украинки запустили флешмоб против заявления Зеленского о женщинах, бренде и туризме 05
Я мама, друг, людина, громадянка: украинки запустили флешмоб против заявления Зеленского о женщинах, бренде и туризме 06

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Я мама, друг, людина, громадянка: украинки запустили флешмоб против заявления Зеленского о женщинах, бренде и туризме 07
Я мама, друг, людина, громадянка: украинки запустили флешмоб против заявления Зеленского о женщинах, бренде и туризме 08
Я мама, друг, людина, громадянка: украинки запустили флешмоб против заявления Зеленского о женщинах, бренде и туризме 09

Источник: https://censor.net.ua/n3132794
 
   
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Вот и первые "достижения" после визита во Францию....хоть бы после Германии обошлось без позора... "Я мама, друг, людина, громадянка": украинки запустили флешмоб против заявления Зеленского о "женщинах, бренде и туризме" - Цензор.НЕТ 6406
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Підтримую кожне слово Зеленського і не бачу в цих словах нічого образливого. А тупі протести озабочених та сексуально невдоволених, не хочу називати їх жінками, щоб не образити справжніх жінок, це лише тупий чорний піар порошенка проти Зеленського! Хочеться сказати тим особам які протестують - Ви не бренд України, не напружуйтесь, Ви біда України, бо тупоголові та агресивні!
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Зеленский еще неопытный политик и он и его команда говорят иногда недумая. А политика такого не терпит. Ему нужно извиниться перед украинками и больше не допускать подобных ляпов.
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Немытый, это смотря что подразумевать ... хто о чём думает...
А то, что шокопараша и его подхвостный окакиш березовец не спят мы все видим и знаем.
Очередная их выходка.
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недовольны высказыванием Зеленского только страшные и жирные бабы..ну еще феминистки забыченые
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"фахівчиня" - спасибі за ранок )) новий правопис це щось...
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бабская тупая логика "бренд-значит на продажу"
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Так так ....*гражданскіх атсечь * !
Не зрозуміло . що порохоботкі виступають супроти гарних українських жінок ? "Я мама, друг, людина, громадянка": украинки запустили флешмоб против заявления Зеленского о "женщинах, бренде и туризме" - Цензор.НЕТ 7829
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Ну, представьте что какой-то человек сказал примерно следующее: "Все мои гости говорят, что моя семья - очень красивые люди, особенно жена и дочь. Приезжайте и вы к нам погостить!"
Что подумают о таком человеке?
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так порохоботи мабуть теж одностатеві - для них жінка це ворог і конкурент ))
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зеклоун вчера обосрался на весь мир назвав всех украинских баб шлюхами!!! когда мы вернем отца нации ПОРОШЕНКО на пост президента, всех чувих голосовавших за клоуна отправим на панель!!!
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Зеро став Зейлом. Його "сусід" )(уйло, також рекламував своїх "жінок зі зниженою соціальною відповідальністю!
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треба додати "чуваку зуб даю". так без зубів скоро залишиться.
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Є така тєма.
Алексей Болгов

Хлопці ,підтримаємо наших жінок , спочатку хочаб у фейсбучку виразивши солідарність , наші матері , сестри , дружини і дочки не бренд...Започатковую флешмоб#нашіжінкинебренд
#нашіжінкитобінебренд
З приводу слів нашого нового легітимного про українських жінок у Франції.
Заруби собі на носі коротеньке низеньке ....... , наші жінки не бренд , ти не маєш ніякого права виступати з такими словами від нашої країни і виставляти наших жінок повіями .... Я перший можу тобі з глазу на глаз пояснити чому все що ти сказав не так .....
#жінканебренд #минебренд #янебренд #небренд#ятобінебренд

"Я мама, друг, людина, громадянка": украинки запустили флешмоб против заявления Зеленского о "женщинах, бренде и туризме" - Цензор.НЕТ 1430
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Так, шо эта дура хочет доказать, что украинки страшные?
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Украинки красивые, но они не товар. И точно не дуры.

Бренд (англ. brand) - комплекс понять, які узагальнюють уявлення людей про
відповідний товар, послугу, компанію або особистість. Широко використовується в маркетингу та рекламі, проте є фінансовим поняттям.
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а шо не так зеля сказав?
вийдіть на Хрещатик, і ви побачите багато чуваків) південної зовнішності,
вони в Київ приїхали кофа попити і кальян покурити?!
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Если украинки не бренд значит уродки и коровы толстые, это еще Зеленський высказался лестно о вас.
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Женщины -прекрасная половина.Именно это Зе сказал.А у нас - не знаю как,но не так.Пустой выхлоп лесби.Вы посмотрите,как Зе относится к супруге, и завидуйте!!!
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Неужели было бы лучше сказать "наши женщины страшные как советские шпалоукладчицы"?
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Зеленский прокололся
"...единственное что требуется в диалоге с Зеленским и его"новой командой" - это заставить их говорить. После этого можно спокойно попивая кофе наслаждаться потоком глупостей и лжи который извергает "новая команда Зеленского" . "
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Шо вы раздуваете бурю в стакане? Не нравится что отметили вашу красоту, так запустите флешмоб #яабиззяна!
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Странно что женский пол возмутился....Хотя это или пробитые феминистки, уродины бесполые существа или заказная постановочка от папередников коррупционеров-мародёров. В моей семье девушки. женщины. мамы очень даже согласны с зеленским, это исторически и географически так сложилось что Украинки в основном красивые и умные.
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та поставь свой бренд для нарота бимбаса и их защитнегов из сру мира с капказа дабы они их оценили "Я мама, друг, людина, громадянка": українки запустили флешмоб проти заяви Зеленського про "жінок, бренд і туризм" - Цензор.НЕТ 806
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Речь не го том, что они умные и красивые -с этим как раз никто не спорит, речь о том, что для ЗеДебилов женщины - это качественный товар, который пользуется спросом.
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президент порівняв українську жінку з якоюсь бездуховною річчю,шахтою чи борщем.
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Господи!
Яке воно ТУПОРЫЛЕ...НЕДАЛЕКЕ и УЩЕРБНЕ...
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Як у кошерної мами міг вродитись...ТАКИЙ ДУРНИК?
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ЗеДебилы, ваш полуумнфы высказался о женщинах как о хорошем товаре.

Бренд - фабричная марка, торговый знак, имеющие высокую репутацию у потребителей.
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Ирку Луценко, Геращенко и прочих на плакаты в ступах, на мётлах....Бабьё 3-го тысячелетия до Нашей Эры!!! "Я мама, друг, людина, громадянка": українки запустили флешмоб проти заяви Зеленського про "жінок, бренд і туризм" - Цензор.НЕТ 9996
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с такими настроениями можна и Кобзаря хаять за фразу "Кохайтесь, чорнобриві, та не с москалями".
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зашевелился шоколадный ватерклозет, есть шанс раздуть обыкновенное высказывание до размеров *********...
Ничо, гидота брехливая, после посадки шокодупы вы очень быстро вытяните свои языки из шокодупы и затянете их глубоко-глубоко... Всему своё время.
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Украина - актриса из немецкого кино, украинки - проститутки, вот такой вот он у нас ПрЭзыдент мать его за ногу, ну почему оно такое тупое?
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Ну не знає людина рідної мови, запинается, путает слова, это ничего, с кем не бывает...
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Яке ж Зейло тупеньке. Хай краще читає по бумажці, як Л.І Брєжнєв! Сіськімасіські "Я мама, друг, людина, громадянка": українки запустили флешмоб проти заяви Зеленського про "жінок, бренд і туризм" - Цензор.НЕТ 5747
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Вообще крыша у баб поехала. Где они увидели оскорбление?
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Так держать, наши умнички-красавицы!)
Сексистского комика - в отставку!
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Язык без костей, череп без мозгов - это наш Президент.
Это про него сказано - Если вавка в голове, надо пить зеленку!

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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Я мама, друг, людина, громадянка": украинки запустили флешмоб против заявления Зеленского о "женщинах, бренде и туризме"
 
 
 
 
 
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