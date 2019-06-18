 "Я мама, друг, людина, громадянка": украинки запустили флешмоб против заявления Зеленского о "женщинах, бренде и туризме"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как сообщалось ранее президент Украины во время официального визита во Францию заявил, что "Всегда было представление у всех в мире, что Украина — это прежде всего сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается нашим брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что ИT-индустрия, ИT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине".
Украинки требуют извинений от Зеленского, а также запустили флешмоб с хештегами #ятобінебренд, #я_не_бренд, #янетуристическийбренд, #самтитуристичнийбренд.
К флешмобу присоединились как мужчины, так и женщины со всей Украины.
А то, что шокопараша и его подхвостный окакиш березовец не спят мы все видим и знаем.
Очередная их выходка.
Не зрозуміло . що порохоботкі виступають супроти гарних українських жінок ?
Что подумают о таком человеке?
Алексей Болгов
Хлопці ,підтримаємо наших жінок , спочатку хочаб у фейсбучку виразивши солідарність , наші матері , сестри , дружини і дочки не бренд...Започатковую флешмоб#нашіжінкинебренд
#нашіжінкитобінебренд
З приводу слів нашого нового легітимного про українських жінок у Франції.
Заруби собі на носі коротеньке низеньке ....... , наші жінки не бренд , ти не маєш ніякого права виступати з такими словами від нашої країни і виставляти наших жінок повіями .... Я перший можу тобі з глазу на глаз пояснити чому все що ти сказав не так .....
#жінканебренд #минебренд #янебренд #небренд#ятобінебренд
Бренд (англ. brand) - комплекс понять, які узагальнюють уявлення людей про
відповідний товар, послугу, компанію або особистість. Широко використовується в маркетингу та рекламі, проте є фінансовим поняттям.
вийдіть на Хрещатик, і ви побачите багато чуваків) південної зовнішності,
вони в Київ приїхали кофа попити і кальян покурити?!
😁
"...единственное что требуется в диалоге с Зеленским и его"новой командой" - это заставить их говорить. После этого можно спокойно попивая кофе наслаждаться потоком глупостей и лжи который извергает "новая команда Зеленского" . "
не знали?
Яке воно ТУПОРЫЛЕ...НЕДАЛЕКЕ и УЩЕРБНЕ...
Бренд - фабричная марка, торговый знак, имеющие высокую репутацию у потребителей.
Ничо, гидота брехливая, после посадки шокодупы вы очень быстро вытяните свои языки из шокодупы и затянете их глубоко-глубоко... Всему своё время.
Сексистского комика - в отставку!
Это про него сказано - Если вавка в голове, надо пить зеленку!