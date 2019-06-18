EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  190  5
Все про:Госдепартамент США (949) дипломатия (1186) США (15057) Тейлор (57)

 Посол Тейлор прибыл в Киев в качестве временного поверенного в делах США в Украине

Посольство США в Киеве приветствует посла Уильяма Тейлора, который вернулся в Украину как временный поверенный в делах США.

"Он будет руководить нашей командой в это время исторических выборов и переходного периода", - говорится в сообщении диппредставительства, передает Цензор.НЕТ.

"Посол Тейлор принесет в нашу команду богатый дипломатический опыт в этот важный момент в отношениях между Украиной и США. Он был послом США в Украине с 2006 по 2009 год, а также был специальным координатором Государственного департамента по вопросам Ближнего Востока, представителем США в Ближневосточном квартете и на других дипломатических должностях. Перед последним назначением господин Тейлор занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США", - отметили в посольстве США.

"Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольства США в развитии прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими чиновниками и политическими силами, а также в поддержке наших крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом", - сказал посол Тейлор .

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции против РФ надо усилить, а Украине стать успешной: экс-посол США Тейлор назвал шаги для ускорения деоккупации Крыма

"Соединенные Штаты остаются глубоко преданными успеху стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины, и мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - заверил он.

Кристина Квин, которая недавно руководила посольством  США в Киеве как временный поверенный, вернется к своей работе в должности заместителя главы миссии.

Источник: https://censor.net.ua/n3132793
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это называется молниеносное нагружение мозга порохоботам ))
 показать весь комментарий
 
 
але ж є проблема ... в них немає що навантажувати (( у порохоботи беруть тільки самих тупих
 показать весь комментарий
 
Люблю Америку ! Спасибо за своих помощников. Их нужно намного больше.
 показать весь комментарий
 
 
Меня беспокоит решение КС.Стагнация ВРУ и Кабмина может растянуться еще на 5 месяцев.Оно нам надо?.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосол Тейлор прибыл в Киев в качестве временного поверенного в делах США в Украине
 
 
 
 
 
 вверх