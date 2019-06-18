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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Зеленский с главой Сената Франции Ларше обсудили возможность создания "комиссии диалога" при участии парламентариев обеих стран

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Франции 17 июня провел встречу с Председателем Сената Республики Жераром Ларше. Французский чиновник отметил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Французский чиновник отметил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Во время встречи также говорилось о возвращении в Украину пленных моряков и политических заключенных, удерживаемых на территории России.

Кроме того, Зеленский и Ларше обсудили прогресс в реализации Минских договоренностей и возможной встречи в нормандском формате в ближайшее время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в Париже: "Россия должна выполнить решение Международного трибунала и вернуть 24 украинских моряков"

Президент Украины и Председатель Сената Франции также пообщались об инвестициях, гуманитарном восстановлении Донбасса и возможность создания "комиссии диалога" с участием парламентариев обеих стран, которая будет нарабатывать международные проекты.

Источник: https://censor.net.ua/n3132786
 
 
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У меня до сих пор вопрос - зачем петя отдал моряков кацапам?
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потому ,что кондитер редкий мерзавец и мародер.
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в чём вопрос??? Это Турчинов придумал......Военное положение, выборы отменить.....
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Вот честно- если б Тур шел на выборы за него бы голосовал
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А зачем он на Мальдивы ездил на войне ? )) А Роттердамы с ахметовым ? А Панамы ? )))
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Поиграйся пару месяцев. Потом когда шишки набъешь,обращайся к США и Англии.
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Каждый должен набить собственные шишки, такова человеческая природа.
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Игорь зря Вы так.Это не игра,это-политика! Стучишься-открывают.В действиях Макрона и Меркель есть их логика,и Зе должен её учитывать и долбить их своёй логикой.Визит в США-это уже на уровне принятия решений.Там главное-Пенс,Сенат,конгресс.Трамп тоже,но со скрягой разговор трудный. Трамп уходит на выборы.И всё будет делать ,чтобы победить.По логике вещей в середине следующего года он устроит перед выборами маленькую победоносную войнушку.Нам нужно получить статус стратегического партнёра,типа Израиля.Зе важно встретиться с диаспорой,как США ,так и Канады,убедить её.
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Все верно. Но результат будет только с США.
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Почему зебилошут не искупался в одном из парижских фонтанов, которых там гораздо больше чем в Мариуполе? Зеленський з Головою Сенату Франції Ларше обговорили можливість створення "комісії діалогу" за участю парламентаріїв обох країн - Цензор.НЕТ 6104
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский с главой Сената Франции Ларше обсудили возможность создания "комиссии диалога" при участии парламентариев обеих стран
 
 
 
 
 
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