 Зеленский с главой Сената Франции Ларше обсудили возможность создания "комиссии диалога" при участии парламентариев обеих стран

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.
Французский чиновник отметил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
Во время встречи также говорилось о возвращении в Украину пленных моряков и политических заключенных, удерживаемых на территории России.
Кроме того, Зеленский и Ларше обсудили прогресс в реализации Минских договоренностей и возможной встречи в нормандском формате в ближайшее время.
Президент Украины и Председатель Сената Франции также пообщались об инвестициях, гуманитарном восстановлении Донбасса и возможность создания "комиссии диалога" с участием парламентариев обеих стран, которая будет нарабатывать международные проекты.