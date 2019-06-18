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 Общество
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Все про:туризм (1124) Чернобыль (345)

 После выхода сериала НВО в Чернобыле ожидают около 100 тысяч посетителей до конца года

На фоне успеха пятисерийном британо-американского мини-сериала "Чернобыль" от HBO и Sky Atlantic Управление туризма и промоций КГГА рассчитывает увидеть 100 тысяч посетителей Чернобыля до конца 2019 г. по сравнению с 70 тысячами в 2018 году.

Как сообщает CNBC, по словам директора туристического агентства SoloEast Сергея Иванчука, заказы на июнь, июль и август выросли примерно на 40% после выхода сериала. В мае 2019 г. он также увидел на 500 клиентов больше, чем в прошлом году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.

Туристический сайт Kayak обнаружил, что спрос на авиабилеты в Киев вырос на 18% с момента выхода сериала, а приложение Travel Hopper зафиксировал увеличение на 8%.

"Поп-культура действительно стимулирует много разговоров и вдохновения вокруг туризма, - пояснила Лиана Корвин, експертка по путешествиям в Hopper. - Это может привести к поездке, которой раньше не было".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Чернобыль должен стать позитивной визиткой Украины, и команда президента это понимает, - директор по научной работе "Чернобыль Тур" Мирный. ФОТО

Мини-сериал "Чернобыль" состоит из 5 эпизодов, последний вышел на экраны 3 июня. В команде, которая создавала сериал, отмечали, что взрыв - "наименее интересное из того, что произошло", ибо "Чернобыль" - "не фильм-катастрофа, а человеческая история". Снимали сериал в Литве и Киеве. Литву выбрали, потому что там есть советские здания и соответствующие локации, а также был доступ к Ингалинской атомной электростанции (так называемой сестры Чернобыльской АЭС). Роль Припяти "играл" спальный район Вильнюса. В Киеве уже снимали финальные эпизоды.

Напомним, сериал "Чернобыль" стал самым рейтинговым в мире по версии IMDb.

Источник: https://censor.net.ua/n3132785
 
   
 Топ комментарии
 
предлагаю всех кацапов одним туром, под купол реактора …
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Такая экзотика как ты,тоже не помешала бы )) Стоял бы ,мороженное продавал туристам. Все польза ))
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А почему убрали новость о том, что один китаец организовывал поездки в Чернобыль, а привозил в Челябинск? Оказывается там тоже нехилая катастрофа была. Третья после Чернобыля и Фукусимы. Но засекреченная. И произошла она в 1957 году в поселке Челябинск 40. Значит до 1986 года она была первой .
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отлично - лишь бы нормальный бизнес допустили - он бы и вложился бы - но посмотрим
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Такая экзотика как ты,тоже не помешала бы )) Стоял бы ,мороженное продавал туристам. Все польза ))
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предлагаю всех кацапов одним туром, под купол реактора …
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В ЦН, кстати, модеры от туда, за кацапов переживают... прощайте на 3 дня. Після виходу серіалу НВО в Чорнобилі очікують близько 100 тисяч відвідувачів до кінця року - Цензор.НЕТ 9514
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Хороший бизнес. Хоть какая-то польза. А то одно наследие после ссср-говна...
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А почему убрали новость о том, что один китаец организовывал поездки в Чернобыль, а привозил в Челябинск? Оказывается там тоже нехилая катастрофа была. Третья после Чернобыля и Фукусимы. Но засекреченная. И произошла она в 1957 году в поселке Челябинск 40. Значит до 1986 года она была первой .
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Китайский предприниматель очень долго возил китайских туристов в Челябинск,выдавая его за Чернобыль.В Китае бедняге дали 10 лет,хотя от истины он был очень недалёк.Там изготавливают невдалеке ядерное топливо и оружие .Область заражена очень сильно,озёра радиоактивных отходов,дым,смрад..
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Советский чемпионат ядерных... невзгод

1957 год, в закрытом посёлке Челябинск-40)
На секретном военном заводе в неотмеченном на карте посёлке производили, разумеется, не корм для котиков и даже не котиков для корма, а вполне себе ядерные заряды для атомных бомб. Тут же хранили отходы производства. В один не самый прекрасный момент одна из ёмкостей для хранения таких отходов немножечко бумкнула, одарив природу 20 миллионами кюри радиоактивных веществ, причём не унылыми изотопами короткоживущего йода-131, как в Чернобыле, а весёлыми изотопами стронция-90 и цезия-137 с периодами полураспада в треть столетия и милой привычкой накапливаться в костях и влиять на костный мозг.
По случаю фейерверка на химкомбинате, который поднял в атмосферу километровый (ки-ло-мет-ро-вый) столб мерцающего оранжевым дыма, газета «Челябинский рабочий», по просьбе товарищей из трёхбуквенной службы, разразилась эпической заметкой о красивейшем полярном сиянии. Дезинформация, да. Вся информация об аварии была моментально засекречена, большая часть населённых пунктов, над которыми светилось «полярное сияние», были уничтожены, животные убиты, жители отселены.
Итог: третье место в списке ядерных аварий за историю человечества (после Чернобыля и Фукусимы), образование на карте мира первой зоны отчуждения - ВУРС, Восточно-Уральского радиоактивного следа, тысячи людей облучены, в том числе военные и заключённые, добровольно-принудительно ставшие ликвидаторами последствий аварии, 12 тысяч человек отселены из зоны заражения.
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лучше бы денег на Укрытие, на безопасность и на сборки амеровские дали
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Дык ещё бы туда администрацию зебилов перенести, можно было бы немного больше туристов собрать.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПосле выхода сериала НВО в Чернобыле ожидают около 100 тысяч посетителей до конца года
 
 
 
 
 
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