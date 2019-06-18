 После выхода сериала НВО в Чернобыле ожидают около 100 тысяч посетителей до конца года

Как сообщает CNBC, по словам директора туристического агентства SoloEast Сергея Иванчука, заказы на июнь, июль и август выросли примерно на 40% после выхода сериала. В мае 2019 г. он также увидел на 500 клиентов больше, чем в прошлом году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.

Туристический сайт Kayak обнаружил, что спрос на авиабилеты в Киев вырос на 18% с момента выхода сериала, а приложение Travel Hopper зафиксировал увеличение на 8%.

"Поп-культура действительно стимулирует много разговоров и вдохновения вокруг туризма, - пояснила Лиана Корвин, експертка по путешествиям в Hopper. - Это может привести к поездке, которой раньше не было".

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Мини-сериал "Чернобыль" состоит из 5 эпизодов, последний вышел на экраны 3 июня. В команде, которая создавала сериал, отмечали, что взрыв - "наименее интересное из того, что произошло", ибо "Чернобыль" - "не фильм-катастрофа, а человеческая история". Снимали сериал в Литве и Киеве. Литву выбрали, потому что там есть советские здания и соответствующие локации, а также был доступ к Ингалинской атомной электростанции (так называемой сестры Чернобыльской АЭС). Роль Припяти "играл" спальный район Вильнюса. В Киеве уже снимали финальные эпизоды.

Напомним, сериал "Чернобыль" стал самым рейтинговым в мире по версии IMDb.