 После выхода сериала НВО в Чернобыле ожидают около 100 тысяч посетителей до конца года

Как сообщает CNBC, по словам директора туристического агентства SoloEast Сергея Иванчука, заказы на июнь, июль и август выросли примерно на 40% после выхода сериала. В мае 2019 г. он также увидел на 500 клиентов больше, чем в прошлом году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.
Туристический сайт Kayak обнаружил, что спрос на авиабилеты в Киев вырос на 18% с момента выхода сериала, а приложение Travel Hopper зафиксировал увеличение на 8%.
"Поп-культура действительно стимулирует много разговоров и вдохновения вокруг туризма, - пояснила Лиана Корвин, експертка по путешествиям в Hopper. - Это может привести к поездке, которой раньше не было".
Мини-сериал "Чернобыль" состоит из 5 эпизодов, последний вышел на экраны 3 июня. В команде, которая создавала сериал, отмечали, что взрыв - "наименее интересное из того, что произошло", ибо "Чернобыль" - "не фильм-катастрофа, а человеческая история". Снимали сериал в Литве и Киеве. Литву выбрали, потому что там есть советские здания и соответствующие локации, а также был доступ к Ингалинской атомной электростанции (так называемой сестры Чернобыльской АЭС). Роль Припяти "играл" спальный район Вильнюса. В Киеве уже снимали финальные эпизоды.
Напомним, сериал "Чернобыль" стал самым рейтинговым в мире по версии IMDb.
1957 год, в закрытом посёлке Челябинск-40)
На секретном военном заводе в неотмеченном на карте посёлке производили, разумеется, не корм для котиков и даже не котиков для корма, а вполне себе ядерные заряды для атомных бомб. Тут же хранили отходы производства. В один не самый прекрасный момент одна из ёмкостей для хранения таких отходов немножечко бумкнула, одарив природу 20 миллионами кюри радиоактивных веществ, причём не унылыми изотопами короткоживущего йода-131, как в Чернобыле, а весёлыми изотопами стронция-90 и цезия-137 с периодами полураспада в треть столетия и милой привычкой накапливаться в костях и влиять на костный мозг.
По случаю фейерверка на химкомбинате, который поднял в атмосферу километровый (ки-ло-мет-ро-вый) столб мерцающего оранжевым дыма, газета «Челябинский рабочий», по просьбе товарищей из трёхбуквенной службы, разразилась эпической заметкой о красивейшем полярном сиянии. Дезинформация, да. Вся информация об аварии была моментально засекречена, большая часть населённых пунктов, над которыми светилось «полярное сияние», были уничтожены, животные убиты, жители отселены.
Итог: третье место в списке ядерных аварий за историю человечества (после Чернобыля и Фукусимы), образование на карте мира первой зоны отчуждения - ВУРС, Восточно-Уральского радиоактивного следа, тысячи людей облучены, в том числе военные и заключённые, добровольно-принудительно ставшие ликвидаторами последствий аварии, 12 тысяч человек отселены из зоны заражения.