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 Террористы на Донбассе решили "мобилизовать" отбывающих наказание зэков, - Тымчук

В частях и подразделениях 1 и 2 АК "ЛДНР", согласно единому плану Южного ВО ВС РФ, прошла "неделя боевой и мобилизационной готовности".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал руководитель группы ИС, нардеп Дмитрий Тымчук.

По его словам, части и подразделения оккупационных войск РФ переводились в высшие степени боевой готовности с развертыванием запасных пунктов управления и пунктов приема личного состава для проверки готовности и порядка действий. К проведению занятий привлекался отдельный батальон управления и охраны (г. Донецк). Занятия по боевой подготовке проходили на полигоне "Удалой".

В то же время, на полигоне "Южный" проводились сборы с сержантским и командным составом артиллерийских и минометных подразделений 1 и 2 АК для проведения показательных учебных стрельб.

Также, как отметил Тымчук, была проведена плановая смена радиоданных в радиосетях и линиях радиосвязи тактического звена системы управления и оповещения 1 и 2 АК для недопущения утечки информации и обеспечения скрытого управления войсками.

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"В штабе 1-го АК "ДНР" с целью решения перманентной проблемы доукомплектования подразделений российские кураторы приняли решение относительно набора личного состава из числа лиц, которые ранее были судимы, а также из лиц, отбывающих наказание и находящихся под стражей на территории ОРДО за совершения тяжких/особо тяжких преступлений", - написал он.

Кроме того, по данным группы ИС, в обоих армейских корпусах "Л/ДНР" прошли сборы с командирами разведывательных рот и их заместителями.

Террористы на Донбассе решили мобилизовать отбывающих наказание зэков, - Тымчук 01
Террористы на Донбассе решили мобилизовать отбывающих наказание зэков, - Тымчук 02

Источник: https://censor.net.ua/n3132783
 
 
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м'яса рогатого що, не вистачає виродкам??
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Видадуть їм по лопаті щоб окопи рили та в атаку з ними ішли , а за їхніми спинами буде заградотряд
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Он так говорит, как будто раньше было иначе Терористи на Донбасі вирішили "мобілізувати" зеків, які відбувають покарання, - Тимчук - Цензор.НЕТ 6481
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Штрафбаты. Все под копирку ссср. Ничего нового.И оригинального.
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Это Тымчук периодически с 2014 года пишет
Мне больше интересно чем этот нардеп занимался последние 5 лет
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для кацапья это свои по духу можно сказать братья
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Хех! Кількість дамбасні в Лугадоні невпинно зменшується і тому вирішили задіяти зекоту. Війна до останнього дамбасянина.
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тымчук, одно и тоже. Пластинку поменяй.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы на Донбассе решили "мобилизовать" отбывающих наказание зэков, - Тымчук
 
 
 
 
 
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