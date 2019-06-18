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 Политика Украины
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 КС сегодня продолжит рассмотрение указа о роспуске Рады

Большая палата Конституционного Суда 18 июня продолжит рассмотрение дела относительно конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Соответствующая информация обнародована на сайте суда, сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно конституционности Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", - говорится в повестке дня на 18 июня.

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Напомним, 11 июня КС начал рассмотрение конституционности роспуска Рады

В то же время, в Конституционном Суде не определились, какая дата согласно закону считается окончательной для вынесения решения.

Источник: https://censor.net.ua/n3132781
 
 
 Топ комментарии
 
тема розпуску в.зради), це місце для розкидування лайна від порошків) КС сегодня продолжит заседание о роспуске Рады - Цензор.НЕТ 1448
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соевый с чего ты решил ,что будет какое то бегство?....совсем голову надуло?
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Скорее антиНародные хфронтовики лжецы...в 2014 всех *******....пролезли и грабили 5 лет.
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тема розпуску в.зради), це місце для розкидування лайна від порошків) КС сегодня продолжит заседание о роспуске Рады - Цензор.НЕТ 1448
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Жаль ,что пауков выпускают. Их бы в этой банке и подавить....
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Так що там з розбудовою Держави Україна!
Знов гризтися між собою будемо чи продовжимо її розбудову?
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Проблема не в том что чем быстрее будут выборы - тем быстрее будет дефолт. Режим, установленный днепровско-криворожской бандой непременно рухнет - просто обанкротится. И на их поганые шкуры начхать; новая резиденция АП им не поможет, потому что против каждого вертолёта найдётся свой ПЗРК. Проблема в том что от Украины в тот момент будет можно утащить ещё несколько кусков, под видом "народных республик", и защитить страну будет некому, ввиду отсутствия централизованного командования армией в случае бегства Зекоманды.
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Шо буит ще один майдан? На этот раз соевый? КС сьогодні продовжить засідання про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 4779
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Боже упаси, никакого Майдана не будет. Майдан - абсолютная мелочь по сравнению с тем что надвигается.
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Тебе не понять. На научном языке это называется "разрушение макроэкономического равновесия". Ну а на практике - все зелебобики увидят. Некоторые даже мемуары напишут (те кто останутся живы, конечно).
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От тебе крючить від шаКАЛадного токсікозу!
😁
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соевый с чего ты решил ,что будет какое то бегство?....совсем голову надуло?
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Лапоть, нет никаких других причин для переноса АП, кроме как строительство там отдельной вертолётной площадки, или небольшого аэродрома, или прямой железки в Жуляны (используй своё воображение).
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До сої почало доходити, що до коритця більше нічого не кинуть, от й казяться!)))
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Резвитесь покуда, зелебобики. В Париже и в Берлине вашему кловану денег никто не дал. КС сьогодні продовжить засідання про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 7362 Он мог бы и не париться, ибо условия сформулированы давно и однозначно: переход под внешнее управление, т.е. Ахметов, Фирташ и прочие Коломойские становятся нищими собирателями просроченных продуктов на помойке.
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Одно очевидно: гальванизация трупа не возвращает его к жизни. Это касается и политического трупа, коим сегодня является Петр Алексеевич Порошенко.
🤣🤣
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Сынок, не бойся - Пётр Алексеевич не вернётся на Банковую. Он очень устал. Он пытался держать равновесие между олигархами и внешним давлением. Ты бойся того кто придёт ему на смену.
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Тобі видніше..з його заднього проходу...
😁
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Общеизвестный факт N26
"Если русский не думает о уях он думает о анусе"
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Тобі видніше...
А N26 це позиція з "Камасутри"?
😁
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И откуда Вы такие ошпаренные со сдвинутыми набекрень мозгами появляетесь? Может Вы вообще " не просыхаете" или Вас "обкалывают"? Известный Марк Твен говорил: Легче людей одурачить, чем убедить их в том, что они одурачены! Нужно расшифровывать - для чего это приведено? И вообще - Вы уходите, слава Богу, или остаётесь, не дай Бог?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКС сегодня продолжит рассмотрение указа о роспуске Рады
 
 
 
 
 
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