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 Политика Украины
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Все про:СВР (55) военнослужащие (4207) Бухарев Владислав (5)

 "Украинский военнослужащий не должен ждать никаких приказов, если видит, что враг нападает на страну", - Бухарев

Украинский военнослужащий не должен ждать никаких приказов сверху, если он видит, что враг нападает на нашу страну и наших граждан.

Такое мнение в интервью Цензор.НЕТ выразил глава Службы внешней разведки (СВР) Владислав Бухарев, комментируя события на Донбассе в 2014 году.

"Смешно сейчас слышать, когда кто-то жалуется, что "Турчинов не дал команду стрелять", – все необходимые приказы руководство страны выдало, я свидетель. Но прежде всего я глубоко убежден, что украинский военнослужащий не должен ждать никаких приказов, если он видит, что враг нападает на нашу страну и наших граждан. Родина доверяет нам защиту, и мы обязаны действовать самостоятельно, согласно присяге народу Украины и Конституции", – сказал он.

По словам Бухарева, "руководство страны само ждет от военных профессиональных действий".

"И ответственность на нас. И мы делали в 2014-м немало того, о чем нельзя рассказывать, но необходимо в критических условиях, потому что в Украине нет законодательной базы для эффективной борьбы с диверсантами и террористами", – отметил глава Службы внешней разведки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Смогу в самые короткие сроки вникнуть в специфику": Бухарев обосновал правильность решения Зеленского назначить его главой СВР

Полный текст интервью читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3132777
 
   
 Топ комментарии
 
Андрій Обласов‏ @Andryulik
.. Остановить войну очень легко. Нужно просто посадить в тюрьму Медведчука и весь его список который он сам написал и с которым идёт в раду. "Український військовослужбовець не повинен чекати жодних наказів, якщо бачить, що ворог нападає на країну", - Бухарєв - Цензор.НЕТ 4040
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Но после того, как он выстрелил, военослужащий должен быть уверен, что его не посадят гражданские суды. А то у нас пограничник выстрелил в машину, которая не остановилась, нечаянно убил женщину, а его засудили. Военных должен судить военный суд, потому что они не живут по законам мирного времени. Они живут по законам войны . И убивают . И разрушают дома . И минируют землю . Так что защитите военных от гражданских судов .
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я не хочу обсуждать Пастора и его команды, а вот последнее от Зе прекратить стрелять в одностороннем порядке было озвучено в Париже. Так как тогда Родину защищать!
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кацапье и прочая нечисть прописались в соцсетях-сребреники отрабатывают.Как не иуда типа мертвечука так пытаются свой гнилой высер вкинуть от имени украинцев.
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я не хочу обсуждать Пастора и его команды, а вот последнее от Зе прекратить стрелять в одностороннем порядке было озвучено в Париже. Так как тогда Родину защищать!
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Вот жеш говномет. Пастора, который сдал Крым, он обсуждать не хочет, а вот ЗЕ уже виноват. Еще никакого приказа не стрелять не было, но говно течет рекой. А Пастыря обсуждать и посадить надо, дабы такое больше не повторялось. А сколько раз хряк давал приказы не стрелять? Сколько из-за этого наших ребят погибло? Это то же не будем обсуждать? Ваш любимый Сталин за это расстрелял бы за такое без суда и следствия на следующий же день..
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Андрій Обласов‏ @Andryulik
.. Остановить войну очень легко. Нужно просто посадить в тюрьму Медведчука и весь его список который он сам написал и с которым идёт в раду. "Український військовослужбовець не повинен чекати жодних наказів, якщо бачить, що ворог нападає на країну", - Бухарєв - Цензор.НЕТ 4040
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Да петро дал им возможность укрепится, но не поможет
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Госбезопастность Украины не должна ждать никаких приказов, если видит, что враг свободно чувствует себя в стране "Український військовослужбовець не повинен чекати жодних наказів, якщо бачить, що ворог нападає на країну", - Бухарєв - Цензор.НЕТ 1367
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Не делай морду ником и не пости одну и ту же чушь.
Ставленники Зелемойского один за другим опровергают зраду, на которой тебя развели и Герус тоже опроверг сказав, что торговля с Парашей делает Украину сильнее, одно отличие - он сказал тем, что надо продолжать, а прежняя власть всё время сокращала и тебя развели на несколько процентов от того, что было сокращено в разы.
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Кем и когда озвучено? Тьі брехливая порохогнида не догадьіваешься что все смотрят новости и знают что происходит на самом деле
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Угу и особенно пастору. С этой позицией опоздали на 5,5 года.
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И минскому зелику тоже, ведь он поддерживает минские соглашения... "Украинский военнослужащий не должен ждать никаких приказов, если видит, что враг нападает на страну", - Бухарев - Цензор.НЕТ 5726
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и еще это руководство страны и есть Главнокомандующий и чего он должен ждать от военных? если сам отдает приказы по настроению....
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Бухарев стрелять, мендель не стрелять - вашей паре не хватает баланса.
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они как раз против баланса.. разрушители)))
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Так чего тогда военнослужащие не освождают Донецк,Луганск,Севастополь?Чено ждут?Приказа?Очередное бла-бла-бла от зе команды
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Так и должно быть ! Кацапы Крым поэтому и взяли....
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Они что такое УГКС не знают. Они в это время от армии косили. Объяснять бесполезно.
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Порохоботы от такого явно не в восторге )
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Да, в 2014 вся надежда была на Зе. Но он был занят.
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В 2014 такого даже предположить не могли, что Зе. Хотя я всегда знал, что если барыга то в первую очередь бизнес, а Украина и люди, где то десятое, но никто не верил ... Вот теперь и имеем то, что имеем
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А по делу? Клован не плохие результаты показывает и пуйлу руку не жал, как хотели порохоботы и их хозяин. Он пока хотя бы не вредит, из армии не ворует, уже не плохо.
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А забожись, что не воркует !!!! Там Беня не то, что армию, Беня страну готовится скомуни...ть
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Ну хотя бы ссылку? А про то, что петины свинарчуки крадут на крови даже ссылк не надо. Та и люди оценили. Эта отмена ответственности за кражу у народа и проголосовала - чинуши и их дети, ну и пару дебильчиков. Даже выплаты пенсионерам не помогли, за что им спасибо. Украинцы умеют думать
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Как там борьба с контрабандой?...Две недели уже прошли... "Український військовослужбовець не повинен чекати жодних наказів, якщо бачить, що ворог нападає на країну", - Бухарєв - Цензор.НЕТ 6052
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За две недели война должна была закончится, помнишь? А Зе не обещал, но результат уже есть, и не плохой
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Не надо манипулировать фактами - обещал закончить АТО и она бы закончилась, но паРашка регулярные части ввела, а это уже война и другие условия...
Можно подробней про " но результат уже есть, и не плохой" ?... "Український військовослужбовець не повинен чекати жодних наказів, якщо бачить, що ворог нападає на країну", - Бухарєв - Цензор.НЕТ 1914..Это ты про парней с "Азова"?... "Український військовослужбовець не повинен чекати жодних наказів, якщо бачить, що ворог нападає на країну", - Бухарєв - Цензор.НЕТ 7196
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Ну, пока что
1. При явном нарушении закона назначен главой АП юрист Коломойского.
2. Весьма сомнительный с юр точки зрения роспуск ВР
3. Шутка с тарифами
4. После визита Зе Франция уже не против возвращения РФ в ПАСЕ.
Это навскидку
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но бабло от кошелька путина берет... сразу после получения булавы побежал за баблом
)))
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Но после того, как он выстрелил, военослужащий должен быть уверен, что его не посадят гражданские суды. А то у нас пограничник выстрелил в машину, которая не остановилась, нечаянно убил женщину, а его засудили. Военных должен судить военный суд, потому что они не живут по законам мирного времени. Они живут по законам войны . И убивают . И разрушают дома . И минируют землю . Так что защитите военных от гражданских судов .
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Я так понял, что в 2014 Бухарев голыми руками взломал оружейную комнату и с пистолетом и штык-ножом атаковал российские войска.
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У 2014 році .Бухарев організовував захист Луганську .коли місцеві *гебісти * все поздавали
))) деп Мосійчук .!..
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Цікаво, як він організував... Наприклад офіцер дає наказ підрозділу з повною викладкою прибути в точку А для розгортанні в бойовий порядок, а йому кажуть - так нікого нема - всі розібрали автомати і патрони і десь побігли воювати.
Щоб вести бойові дії - необхідна керованість військ та нормальне постачання як мінімум ***********. Бо дурість красивих фраз багато хто усвідомлює тільки коли спорожнів рожок автомата.
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В 14 році на Думбасі стріляли по сепарам і зрадникам, а хлопців за це посадили.
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Шоумен Щур, отримавши повістку, пішов служити до лав Української Армії. Шоумен Зєлєнскій отримавши повістку...що було далі, ЗЄкі?...
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на цензоре какой то просто шабаш ЗЕбанатов ! капец забудьте про петю у вас теперь бох ЗЕйло "Український військовослужбовець не повинен чекати жодних наказів, якщо бачить, що ворог нападає на країну", - Бухарєв - Цензор.НЕТ 6138
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Не можуть. Вибирали ж для ПОКРАЩЕННЯ, а тут... У зе-бені стільки "косяків", що їх треба чимось прикривати. Ось і працюють по схемі, "у вас було не краще" "Український військовослужбовець не повинен чекати жодних наказів, якщо бачить, що ворог нападає на країну", - Бухарєв - Цензор.НЕТ 9458
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Яку "страну" цей зелений брат Семочка мав на увазі? Ізраїль, чи країну, громадянкою якої дотепер є дружина цього достойного пана!
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Я не пойму эту возню с минском -2 и оккупированным Донбассом,вначале нужно разбираться с Крымом,пусть ватники оттуда уёмуют,а Донбасс и Лугадония это отвлекающий манёвр что бы украинскую сторону заставить сопли жевать "Український військовослужбовець не повинен чекати жодних наказів, якщо бачить, що ворог нападає на країну", - Бухарєв - Цензор.НЕТ 5699
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Не мог Петралексеич уйти,крупно не соврав на прощанье).
"Семочко не уволен с воинской службы", - глава СВР Бухарев
Даже в такой момент мразь не могла не соврать!
Вот и представьте,что было бы еще 5 лет.А о цене его обещаний,думаю,не стоит...
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бухарев передернул аки мелкий шулер. а вы ведетесь, зелохи...
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А он когда-то заявлял что увольнял Семочко из разведки?
Семочко был отстранен от должности заместителя ее главы.

Порошенко уволил Семочко с должности замглавы Службы внешней разведки.

https://nv.ua/ukraine/politics/poroshenko-uvolil-semochko-s-dolzhnosti-zamglavy-sluzhby-vneshney-razvedki-50016484.html

С таким же российским паспортом у жены Баканова Зеленский спокойно назначил самого Баканова бороться с российским терроризмом и дал ему допуск к секретной информации.
Хотя еще в апреле громогласно требовал у ПП уволить Семочко.
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А ми чекали взимку 2014 біля Дебала, передали командуванню координати на два русссофашистські "гради" які підїхали і розкладались до залпу,відповідь була:спостерігайте... "гради відстрілялись по нашим,спокійно звернулись і поїхали геть.
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Вот так было и по Крыму и по Луганску и по Донецку - наблюдайте и ждите указаний😡.
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а навіщо чекали, алло, алло, немає зв'язку і розхерачити їх.
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То есть когда диверсанты захватили парламент Крыма, то военнослужащие должны были сами без команды подогнать танки и *********** весь парламент? 🤔 А военное положение какая бл@дь должна вводить? Жесть - пошли отмазки пастора. Скоро всех по Иловайску и Дебальцево отмажут😡. Бухарев, на кого работаешь?
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вот не пойму - он таки чем по идеи должен руководить - разведкой - а он типа трибуну получил - доводит до нас неразумных - тезисы нужные и правильные - вместо того шоб тихо,очень тихо но планомерно делать свою работу глупость это и на мой взгляд популизм - он так и не понял шо уже не политик - плохо будет нашей разведки, с таким начальником
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Если прочитать интервью полностью, то Джеймс Бонд нервно курит в сторонке... "Український військовослужбовець не повинен чекати жодних наказів, якщо бачить, що ворог нападає на країну", - Бухарєв - Цензор.НЕТ 2393
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Депутат от оппозиции Бойко подарил( установил) в Мариуполе в нескольких микрорайонах телескопы , где бабушки пенсионерки могли наблюдать за Юпитером и Московким Медведем созвездия Медведчука.
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И ещё...
Тарута в Мариуполе дважды назвал украинских военных боевиками:.
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У Тарути і Коломойського весь бізнес віджали в Лугандоні, а в ахметки він там добре зберігся.
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" Ну хотя бы ссылку? А про то, что петины свинарчуки крадут на крови даже ссылк не надо" (С) - БРАВО !!!
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Яким боком до цього питання керівник служби зовнішньої розвідки? Хоча, яким боком бухгалтер до зовнішньої розвідки?
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Все правильно Вовік робе. Ще треба Порошенка з його тролями посадити, бо шкодять досі не тільки йому а і всій країні.
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В Харькове в субботу жестоко избили двух мужчин.
Инцидент произошел в районе метро "Академика Павлова".
"Подписчики нашли избитых в кровь мужчин и вызвали "скорую". Что произошло и кто нападал - мужчины не помнят. Алкогольное опьянение имеется, конечно же", - написали свидетели происшествия в соцсети.
Как пишет в Facebook Виктория Марковская, два подвыпивших россиянина, находясь в Харькове, решили пообщаться с "аборигенами" по поводу некоторых актуальных, на их взгляд, вопросов.
"Они решили рассказать первым встречным, что Крым - это Россия, что Путин - самый яркий и эффективный президент в мире...
"Первые встречные" оказались харьковскими футбольными фанатами, некоторые из них защищали Украину, находясь в АТО.
В итоге - россияне оказались на газоне без сознания. "Скорую" им вызвали случайные прохожие".
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А что там с декларацией Бухарева как у долларового миллионера? Он как-то объяснил откуда всё это взялось? То ведь он всю жизнь на госслужбе и жена учительница. А ещё у Зеленского в приоритетах принятие закона о незаконном обогащении. Бухарев ведь может первым попасть под этот закон.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Украинский военнослужащий не должен ждать никаких приказов, если видит, что враг нападает на страну", - Бухарев
 
 
 
 
 
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