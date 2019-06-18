 "Украинский военнослужащий не должен ждать никаких приказов, если видит, что враг нападает на страну", - Бухарев

Такое мнение в интервью Цензор.НЕТ выразил глава Службы внешней разведки (СВР) Владислав Бухарев, комментируя события на Донбассе в 2014 году.



"Смешно сейчас слышать, когда кто-то жалуется, что "Турчинов не дал команду стрелять", – все необходимые приказы руководство страны выдало, я свидетель. Но прежде всего я глубоко убежден, что украинский военнослужащий не должен ждать никаких приказов, если он видит, что враг нападает на нашу страну и наших граждан. Родина доверяет нам защиту, и мы обязаны действовать самостоятельно, согласно присяге народу Украины и Конституции", – сказал он.



По словам Бухарева, "руководство страны само ждет от военных профессиональных действий".



"И ответственность на нас. И мы делали в 2014-м немало того, о чем нельзя рассказывать, но необходимо в критических условиях, потому что в Украине нет законодательной базы для эффективной борьбы с диверсантами и террористами", – отметил глава Службы внешней разведки.





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