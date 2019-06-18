 "Украинский военнослужащий не должен ждать никаких приказов, если видит, что враг нападает на страну", - Бухарев

Такое мнение в интервью Цензор.НЕТ выразил глава Службы внешней разведки (СВР) Владислав Бухарев, комментируя события на Донбассе в 2014 году.
"Смешно сейчас слышать, когда кто-то жалуется, что "Турчинов не дал команду стрелять", – все необходимые приказы руководство страны выдало, я свидетель. Но прежде всего я глубоко убежден, что украинский военнослужащий не должен ждать никаких приказов, если он видит, что враг нападает на нашу страну и наших граждан. Родина доверяет нам защиту, и мы обязаны действовать самостоятельно, согласно присяге народу Украины и Конституции", – сказал он.
По словам Бухарева, "руководство страны само ждет от военных профессиональных действий".
"И ответственность на нас. И мы делали в 2014-м немало того, о чем нельзя рассказывать, но необходимо в критических условиях, потому что в Украине нет законодательной базы для эффективной борьбы с диверсантами и террористами", – отметил глава Службы внешней разведки.
Полный текст интервью читайте здесь.
.. Остановить войну очень легко. Нужно просто посадить в тюрьму Медведчука и весь его список который он сам написал и с которым идёт в раду.
Ставленники Зелемойского один за другим опровергают зраду, на которой тебя развели и Герус тоже опроверг сказав, что торговля с Парашей делает Украину сильнее, одно отличие - он сказал тем, что надо продолжать, а прежняя власть всё время сокращала и тебя развели на несколько процентов от того, что было сокращено в разы.
Можно подробней про " но результат уже есть, и не плохой" ?... ..Это ты про парней с "Азова"?...
1. При явном нарушении закона назначен главой АП юрист Коломойского.
2. Весьма сомнительный с юр точки зрения роспуск ВР
3. Шутка с тарифами
4. После визита Зе Франция уже не против возвращения РФ в ПАСЕ.
Это навскидку
)))
))) деп Мосійчук .!..
Щоб вести бойові дії - необхідна керованість військ та нормальне постачання як мінімум ***********. Бо дурість красивих фраз багато хто усвідомлює тільки коли спорожнів рожок автомата.
"Семочко не уволен с воинской службы", - глава СВР Бухарев
Даже в такой момент мразь не могла не соврать!
Вот и представьте,что было бы еще 5 лет.А о цене его обещаний,думаю,не стоит...
Семочко был отстранен от должности заместителя ее главы.
Порошенко уволил Семочко с должности замглавы Службы внешней разведки.
https://nv.ua/ukraine/politics/poroshenko-uvolil-semochko-s-dolzhnosti-zamglavy-sluzhby-vneshney-razvedki-50016484.html
С таким же российским паспортом у жены Баканова Зеленский спокойно назначил самого Баканова бороться с российским терроризмом и дал ему допуск к секретной информации.
Хотя еще в апреле громогласно требовал у ПП уволить Семочко.
Тарута в Мариуполе дважды назвал украинских военных боевиками:.
Инцидент произошел в районе метро "Академика Павлова".
"Подписчики нашли избитых в кровь мужчин и вызвали "скорую". Что произошло и кто нападал - мужчины не помнят. Алкогольное опьянение имеется, конечно же", - написали свидетели происшествия в соцсети.
Как пишет в Facebook Виктория Марковская, два подвыпивших россиянина, находясь в Харькове, решили пообщаться с "аборигенами" по поводу некоторых актуальных, на их взгляд, вопросов.
"Они решили рассказать первым встречным, что Крым - это Россия, что Путин - самый яркий и эффективный президент в мире...
"Первые встречные" оказались харьковскими футбольными фанатами, некоторые из них защищали Украину, находясь в АТО.
В итоге - россияне оказались на газоне без сознания. "Скорую" им вызвали случайные прохожие".