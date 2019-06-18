 За неделю на Донбассе изъяли и обезвредили 900 взрывоопасных предметов, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Силы и средства подразделений ГСЧС Украины из состава Объединенных сил постоянно привлекаются к пиротехнических работам, восстановлению жилых домов, которые были повреждены в результате артиллерийских обстрелов, а также обеспечению функционирования пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах контрольных пунктов въезда-выезда на территории Донецкой и Луганской областей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что только за последнюю неделю пиротехники ГСЧС из состава Объединенных сил 64 раза привлекались для проведения работ по обследованию и разминированию территорий.

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"В общем, пиротехниками было обследовано 51 га территории, изъяты и уничтожены 900 взрывоопасных предметов (всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения привлекались 3564 раза, обследовано 5112 га территории и 16,29 га акватории, изъяты и уничтожены 20423 ВОП)", - сообщили в штабе.

Также сообщается, что сотрудники ГСЧС продолжают аварийно-восстановительные работы жилых домов в населенных пунктах Марьинка, Красногоровка и Бердянское: "Силами ремонтных бригад за неделю восстановлены 8 домов. А с начала проведения Операции - 364 жилых дома".

В пунктах оказания помощи населению расположенных на территории контрольных пунктов въезда / выезда спасателями была оказана медицинская и психологическая помощь 622 лицам.

Кроме того, подразделения ГСЧС осуществляют постоянный мониторинг и профилактику возникновения чрезвычайных ситуаций а также масштабных пожаров на территории Донецкой и Луганской областей.

"Пожарная и техногенная обстановка является контролируемой. Задачи, постравленные подразделениям ГСЧС в районе проведения операции Объединенных сил выполняются", - добавили в штабе.









Фото: пресс-служба ГСЧС