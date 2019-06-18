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 Политика Украины
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Все про:Берлин (162) визит (2272) Зеленский (1787)

 Зеленский прибыл в Берлин с официальным визитом

Самолет с Президентом Украины Владимиром Зеленским ночью 18 июня приземлился в берлинском аэропорту "Тегель".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Рабочая программа первого официального визита Владимира Зеленского в ФРГ начнется во вторник со встречи с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле.

В 12.30 по местному времени перед ведомством канцлера запланирована официальная церемония встречи с военными почестями, после чего Ангела Меркель и Владимир Зеленский проведут рабочий обед. По результатам беседы предусмотрена совместная пресс-конференция (начало в 13.45).

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Во дворце Bellevue состоится встреча украинского лидера с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

В дальнейшем планируются встречи с рядом немецких политиков.

Завершит программу официального визита рабочий ужин с руководством ведущих немецких компаний, действующих в Украине.

Вечером во вторника делегация отбудет в Киев.

Источник: https://censor.net.ua/n3132771
 
 
 Топ комментарии
 
Бо когда оно открывает рот и начинает вещать без шпаргалки...от туда льется абырвыргл))))
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Кстати, посмотрела вчера фотки французской встречи. ОФУЕТЬ. С французской стороны сидели профи А с украинской стороны- ЗЕ привез гоп компанию . Короче жах.
КЛИМКИН не поехал позориться
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Добродії, от скажу чесно. Голосував за Зеленського. Але читаю коментарі на censor, і не можу зрозуміти (безумовно, якщо всі висловлюють власну думку), чому всі так на Зе насіли. Так,він не системний політик, не має досвіду політичного, але я не бачу в його діях чи словах зради національних інтересів. Я не бачив, щоб він лобіював чиїсь бізнес-інтереси. Ще людина місяця не відпрацювала, а ми відразу його цькуємо на кожному кроці. В цілому це нормально для українців (( Але якщо ми хочемо змін, незалежно за кого ми голосували на виборах, то я вважаю Президенту потрібно дати можливість спочатку щось зробити. Президенту Порошенку ми такий шанс дали, результат виборів на табло (за "бабло" казати не буду, бо вироку проти нього немає, а презумпцію невинуватості ніхто не відміняв) . А загалом казати можна багато правильних речей, а потім тупо красти народні гроші. Тому подивимось по діям Зе, а не словам. Наші політики всі нам дуже м'яко стелили, а результат бачимо - стан справ в Україні!!!
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тоді питання до вас-хто такий хомчак???
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В нас всі з кимось пов'язані. Який негатив ви вбачаєте в призначенні Хомчака? Він щось вже зробив на шкоду країні?
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зрозуміло тепер, чому топити за зе, незнаючи правди, дивись у ютубі Дорожний контроль, там правда...
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Гляну...дякую. Я не топлю, намагаюсь судити об'єктивно
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Хлопець, ведучи Ростислав там сам був та міг загинути, в нього відеодокази є і він був проти Пороха тоді, а зараз проти Зе, за те, що він його призначив... так шо дивись...
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что значит "посмотрим"? оно уже месяц презедентом работает. что за это время сделано в воюющей стране?
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А что по Вашему мнению за этот месяц уже можно было сделать?
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Порох например через 20 дней после инаугурации подписал ассоциацию с ЕС успев за эти 20 дней полностью реанимировать похезанный овощем процесс.
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Документы на вссоциацию к тому времени были полностью готовы, готовили их задолго до Порошенко, которому оставалось их только подписать.
Но я спрашивал про Зеленского, а не что делал Порошенко.
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серьезно? а кто их готовил? напомню, если память как у гуппи - все документы по ассоциации были анулированы яныком в декабре 2013 года. и предпосылок на их актуальность небыло вообще.
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Хамить ты умеешь, а вот с мыслительными процессами имеешь явные проблемы, поэтому объяснять тебе элементарные вещи нет никакого желания.
Пустозвон ты, а не стрелок...)
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стопэ пацанчик. а где хамство?
ты сказал - ответь за слова. "были полностью готовы" - кто их готовил и когда?
или ты ляпнул и в кусты. "ой все.."? может ты валентина?
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Пацанчики у тебя дома на лавках сидят, вот с ними и общайся.
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ни за что погибло 2-4 наших воина и ранено (и контужено) 10-20 (есть основания считать официальные данные заниженными)
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Ну как ты не видишь зрады национальных интересов? А его высказывания про мову и дружбу с Данбассом! А лобирование бизнесс интересов Коломойского?
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Скажіть будьте ласкаві, в чому вбачається лобіювання інтересів Коломойського в діях Зе, тільки конкретні приклади?
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Решение судов по компаниям Коломойского. И не говорите что Зеленский тут не причем! Я так понимаю что насчет зрады национальных интересов ты со мной согласен!
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Рішення судів до Президента Зеленського дійсно не відносяться. Але з судовою системою, робити щось треба...Я не аналізував судові рішення, тому мені важко судити. Але сам президент висловився з цього приводу, заявивши позицію, що Приватбанк повинен залишитись в державній власності. НБУ подав апеляцію, подивимось. З приводу зради нац. інтересів Ваших аргументів навіть не зрозумів, тому прошу пробачення, але не став їх навіть коментувати.
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Ну на словах Зеленский говорит что закон про мову разделяет. Нада торговать с Донбассом и платить пенсии и тд... Это не зрада национальных интересов? По делам да у него нет пока сил воплотить сови слова в жизнь. А насчет судов так при Порохе не было таких решений сразу посыпались как стало ясно что Зелёный Скоморох стал президентом!
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При Порошенку президент лобіював інтереси одних олігархів, при Зеленському будимо бачити результат. Але я не бачу різниці великої наприклад поміж Ахметовим та Коломойським. Всі вони певною мірою зло для України. Але повинні ми ж колись вибудувати якісь правила. Скільки може великий бізнес залежати від волі чинного Президента. Стосовно мови питання не просте, проте основна проблема , що подібні закони в 2014 р. і зараз приймаються без належної завчасної роз'яснювальної роботи. Стосовно пенсій громадянам України, які знаходяться в ОРДЛО, то вважаю, що платити треба, якщо ми вважаємо їх нашими громадянами, а питання процедури, умов, критеріїв (як відсутність громадянства РФ), то це окреме питання, яке є предметом професійної окремої дискусії. Ну і головне гроші в бюджеті...
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Уже виден результат лобилование интересов Коломойского. Получается Скоморох не выполнил своих обещаний! Как по твоему пора снимать Скомороха?
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В нас всі з кимось пов'язані. Який негатив ви вбачаєте в призначенні Хомчака? Він щось вже зробив на шкоду країні?
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На Цензорі відбуваються бої між гороховими і соєвими. Спочатку перші діставали других, а тепер помінялись ролями.
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чума на оба їхніх дома! Обойє - рябойє!
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Травлять його проплачені Ахмєтовим і Мародером *********** уявіть скільки своїх людців воно поставило на держ посади і всім їм прийдеться відірватися від корита і піти під суд,доречі скиглення ************ ніхто в серйоз не сприймає.
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треба щоб тобі у вісні, кацап, приходили хлопці які загинули у Іловайську і яких бросив на призволяще хенерал хомчак, якого зараз призначив зуб даю, командуючим...
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на простенький вопросик по украинской грамматике ответишь, зяблик? или как обычно?
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Насилы мы потому,что вся предвыборная компания уважаемого зе это даже не популизм.Это безсвязаный набор фраз в перемешку с обгаживанием Порошенко.Вот люди и задаются вопросом:хде конец эпохи бедности,где зарплаты в4000$?Где мир(без здачи национальных интересов)?А по факту наседать то и не на кого!У нас нет президента,а есть томада.
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"то я вважаю Президенту потрібно дати можливість спочатку щось зробити."

Никто не против, ЗВР хватит до середины осени, а дальше "держитесь как нибудь"(С)
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Ща Вовке ещё раз расскажут что мир устроен не так как он себе представлял в фильме слуга народа, приземлят так сказать.
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Як суки з кобелями злигались порохолизи з москалями за гроші Мародера і його падєльніка рудого Ахмєтова.
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кацапа, тобі на бутиль треба, дай грошей?)
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Хруняка ти продажна мародерька! Щоб порошенкові гроші тобі їжаком через дупу вилізли
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С мацкалями злыгались вы -зебилы ,, не переводи стрелки на порохоботов ,зебил .!! Зеленський прибув до Берліна з офіційним візитом - Цензор.НЕТ 8087 .

И вам и мацкалятине сраной , Порох как кость в горле . Твари !!! .
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Нет, запоребрик просто тк денег не даст.
Деньги дадут под Новороссию только или, самый минимальный вариант, под федерализацию Украины и автономию ЛДНР в составе Украины.
Но, поскольку это нарушает подписанный США Будапешский меморандум, то данный вариант непроходной по-определению.
"Съесть то он съест, да кто ж ему дасть"
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Геращенко обвинил Порошенко
В Иловайской, Дебальцевской и Луганских трагедиях.
От себя могу додать
Шо здесь Антоха не врет.
И думаю скоро мы все узнаем роль Муженко
В данных трагедиях и не только.
Так шо если пан хенерал сбежит в Орду
Я не буду удивлен.
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О бл .. , Антоха уже не врёт Зеленський прибув до Берліна з офіційним візитом - Цензор.НЕТ 2387 .. ! Быстро же он - почеснел .. Зеленський прибув до Берліна з офіційним візитом - Цензор.НЕТ 7848 .
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хомчак призначенний командуючим, командував тоді військами, а після Того як воно кинуло воїнів на призволяще, зараз знлв до влади приперлось, завдяки банді бені та зе...
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тур по Европе от маестро игры на фортепиано
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Сразу после посадки вора, мародера и военного преступника гражданина пораженка. По сравнению с этим персонажем Коломойский просто святой.
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За гроші Пупса продажна мерзота львівська вилізла. Селфі з мародером вже зробили?
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Сиди , днипровська мерзота , и не гавкай . Зеленський прибув до Берліна з офіційним візитом - Цензор.НЕТ 8218 ..Рванина каломойская . .
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Соя нігадує)) Песик, голос!!))
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Это парашелизаторам.

Как обновился шоколадный брехун.
Партия параши.
https://youtu.be/htgEmnyXBoc
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В Дніпрі є дніпровська мерзота, у Львові львівська. Це - львівська.
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Зеленский - зер гут, цигель ай люли, йа-йа, ха-ха...Питер - швайн унд barrigen дер капут
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В Берліні сьогодні буде цирк на дроті
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Клоун на кнура не схожий,але то таке
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Это из чего следует ?
Пока вижу только пи..дун - это твоё жизненное кредо... при чём п..здун тупой.
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Якщо від новини рве пукани соєвих ватанів, значить все робиться правильно!
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ну не зрая же первую даму с собой взял.
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Разрыв пуканов у соевых дегенератов продолжается. Это свидетельствует о том, что Президент Зеленский все делает правильно!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский прибыл в Берлин с официальным визитом
 
 
 
 
 
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