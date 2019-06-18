 Зеленский прибыл в Берлин с официальным визитом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Рабочая программа первого официального визита Владимира Зеленского в ФРГ начнется во вторник со встречи с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле.
В 12.30 по местному времени перед ведомством канцлера запланирована официальная церемония встречи с военными почестями, после чего Ангела Меркель и Владимир Зеленский проведут рабочий обед. По результатам беседы предусмотрена совместная пресс-конференция (начало в 13.45).
Во дворце Bellevue состоится встреча украинского лидера с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
В дальнейшем планируются встречи с рядом немецких политиков.
Завершит программу официального визита рабочий ужин с руководством ведущих немецких компаний, действующих в Украине.
Вечером во вторника делегация отбудет в Киев.
Но я спрашивал про Зеленского, а не что делал Порошенко.
Пустозвон ты, а не стрелок...)
ты сказал - ответь за слова. "были полностью готовы" - кто их готовил и когда?
или ты ляпнул и в кусты. "ой все.."? может ты валентина?
Никто не против, ЗВР хватит до середины осени, а дальше "держитесь как нибудь"(С)
И вам и мацкалятине сраной , Порох как кость в горле . Твари !!! .
Деньги дадут под Новороссию только или, самый минимальный вариант, под федерализацию Украины и автономию ЛДНР в составе Украины.
Но, поскольку это нарушает подписанный США Будапешский меморандум, то данный вариант непроходной по-определению.
"Съесть то он съест, да кто ж ему дасть"
В Иловайской, Дебальцевской и Луганских трагедиях.
От себя могу додать
Шо здесь Антоха не врет.
И думаю скоро мы все узнаем роль Муженко
В данных трагедиях и не только.
Так шо если пан хенерал сбежит в Орду
Я не буду удивлен.
Как обновился шоколадный брехун.
Партия параши.
https://youtu.be/htgEmnyXBoc
Пока вижу только пи..дун - это твоё жизненное кредо... при чём п..здун тупой.