 Германия хотела бы оказать Зеленскому поддержку, - Маас

Как сообщает Deutsche Welle, об этом министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил в интервью немецкому издательскому объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland, передает Цензор.НЕТ.

По словам Мааса, Германия хотела бы оказать Зеленскому поддержку в том, чтобы "исполнились надежды украинцев". "Это, с одной стороны, касается процесса реформ, в особенности антикоррупционной борьбы. Но прежде всего это касается надежды на мир", - подчеркнул министр иностранных дел ФРГ.

Отмечается, что ФРГ и Франция по-прежнему будут прилагать усилия к выполнению Минских соглашений. Которые, по мнению министра, остаются "планом по направлению к разрешению конфликта на востоке Украины".

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"Мы также будем требовать конструктивного вклада от России, например, освобождения захваченных украинских солдат", - заявил глава МИД ФРГ.