 Германия хотела бы оказать Зеленскому поддержку, - Маас

Как сообщает Deutsche Welle, об этом министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил в интервью немецкому издательскому объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland, передает Цензор.НЕТ.
По словам Мааса, Германия хотела бы оказать Зеленскому поддержку в том, чтобы "исполнились надежды украинцев". "Это, с одной стороны, касается процесса реформ, в особенности антикоррупционной борьбы. Но прежде всего это касается надежды на мир", - подчеркнул министр иностранных дел ФРГ.
Отмечается, что ФРГ и Франция по-прежнему будут прилагать усилия к выполнению Минских соглашений. Которые, по мнению министра, остаются "планом по направлению к разрешению конфликта на востоке Украины".
"Мы также будем требовать конструктивного вклада от России, например, освобождения захваченных украинских солдат", - заявил глава МИД ФРГ.
Чудова оцінка бурхливої діяльності Петра Олексійовича!
только эта фраза следовала после проблем в Лугадоне и не ясно о чьих надеждах говорилось. Перевод всего произвольный.
Так то Володе будут предлагать не ожидание украинцев, а желание Европы.
А при чем здесь Петя?
Раз этот перевод вас не устраивает
мне такие как ты даунецкие до места - где вы обитаете в Лугандоне...!
И ещё я немецкий знаю а Валентина почему-то нет
Вот оттуда цитата: По словам Маса, Германия хотела бы оказать Зеленскому поддержку в том, чтобы "исполнились надежды украинцев". "Это, с одной стороны, касается процесса реформ, в особенности антикоррупционной борьбы. Но прежде всего это касается надежды на мир", - подчеркнул министр иностранных дел ФРГ.
Но с русского тоже надо перевести?
Когда Маас говорит что Германия окажет украинцам поддержку чтобы их надежды на антикоррупционные реформы исполнились, это значит, что на сегодняшний день эти надежды не исполнились, реформы не осуществились.
Вот выдержка за 2019год
In Wirklichkeit steht Poroschenko immer noch für das alte System, der nur dann eine gute Show abliefert, wenn der Westen gerade hinsieht", ******** Melinda Haring vom Foreign Policy Research Institute für The American Interest . "Wenn Poroschenko seine Geschäftsinteressen auf Eis gelegt, die ukrainische Antikorruptionsagenda und den Reformeifer nach dem Maidan genutzt hätte, dann hätte er jetzt keine Probleme, wiedergewählt zu werden
https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-03/petro-poroschenko-wahlen-ukraine-chancen/seite-2
Але на жаль поки що в цих напрямках у Зеленського - одні слова.
Прекрасно, большое спасибо, но Владимиру Александровичу и "коземанде"(С) очень нужно пополнить ЗВР, поэтому прямой вопрос - сколько денег даете?