EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  4886  7
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5602) смерть (5942) Херсонщина (784) ГСЧС (2104)

 Водитель не справился с управлением и съехал в Перекопский канал: погибли мужчина и двое детей, - ГСЧС

Водитель легкового автомобиля, двигаясь по автодороге не справился с управлением и допустил съезд в Перекопский канал, погибли 3 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

17 июня около 10:00 в ГСЧС поступила информация об исчезновении трех человек, вблизи с. Магдалиновка Чаплинского района. При поиске установлено, что 16 июня водитель легкового автомобиля, двигаясь по автодороге не справился с управлением и допустил съезд в Перекопский канал. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека, человек (1984 г.р.) и 2 ребенка (2002 г.р. и 2014 г.р.)", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Lexus врезался в припаркованный ВАЗ на трассе Одесса-Киев: трое погибших, - полиция. ФОТОрепортаж

Тела всех погибших подняты из воды.

К поисковым работам привлекались 65 чел. и 7 ед. техники, из них от ГСЧС 9 чел. и 3 ед. техники.

Источник: https://censor.net.ua/n3132768
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Жесть........
Родным и близким соболезнования.........
 показать весь комментарий
 
 
Угу, если себя не жалко, то о детях то подумать можно было. Они то за что?
Соболезнование родным и близким.
 показать весь комментарий
 
 
Говорят про покойников или хорошо, или ничего, а я говорю - водитель просто дыбилище, вот просто дегенерат!
 показать весь комментарий
 
Хто вот это писал: человек (1984 г.р.) и 2 ребенка?
 показать весь комментарий
 
Хто, хто? Перекладач!
Йому що, чоловік, що чЕловек, а трьох душ немає.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВодитель не справился с управлением и съехал в Перекопский канал: погибли мужчина и двое детей, - ГСЧС
 
 
 
 
 
 вверх