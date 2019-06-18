 Водитель не справился с управлением и съехал в Перекопский канал: погибли мужчина и двое детей, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

17 июня около 10:00 в ГСЧС поступила информация об исчезновении трех человек, вблизи с. Магдалиновка Чаплинского района. При поиске установлено, что 16 июня водитель легкового автомобиля, двигаясь по автодороге не справился с управлением и допустил съезд в Перекопский канал. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека, человек (1984 г.р.) и 2 ребенка (2002 г.р. и 2014 г.р.)", - сказано в сообщении.

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Тела всех погибших подняты из воды.

К поисковым работам привлекались 65 чел. и 7 ед. техники, из них от ГСЧС 9 чел. и 3 ед. техники.