 На саммите ЕС заявят о непризнании российских паспортов для жителей ОРДЛО, - AFP

Как инфорирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщило в понедельник, 17 июня, агентство AFP со ссылкой на свои источники в Брюсселе.

Действия Москвы противоречат "духу и целям Минских соглашений" по установлению мира в Украине, говорится в проекте.

В связи с этим ЕС рассматривает "дополнительные варианты, включая непризнание российских паспортов, которые были выданы в нарушение Минских соглашений". В случае необходимости это будет сделано "в тесном сотрудничестве с международными партнерами".

Лидеры ЕС также намерены вновь призвать Москву "немедленно" возобновить переговоры по воплощению Минских соглашений. Они также будут требовать "мер, направленных на выстраивание доверия" между сторонами конфликта.

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Как сообщили дипломаты агентства AFP, на саммите также ожидается продолжение экономических санкций против России еще на полгода. Евросоюз ввел ограничительные меры против Москвы в июле 2014 года, после чего их регулярно продолжали. Срок действия санкций истекает 31 июля 2019 г.

Как сообщалось, 14 июня первая группа жителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" получила российские паспорта в Ростовской области РФ. Перед получением паспорта люди должны были пройти дактилоскопию и принять присягу. По данным ГУ МВД России по Ростовской области, в целом жители "ДНР" и "ЛНР" подали 12 000 заявлений на получение паспортов. Из них 1,2 тысячи уже проработаны и получили положительное решение.

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Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым разрешил предоставлять российское гражданство лицам, которые постоянно проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, в упрощенном порядке. В апреле в России начали работать два центра выдачи паспортов РФ: в Новошахтинске для жителей "ЛНР" и в селе Покровском - для жителей "ДНР".