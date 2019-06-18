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 Политика Украины, Общество
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 На саммите ЕС заявят о непризнании российских паспортов для жителей ОРДЛО, - AFP

На саммите ЕС, который состоится 20-21 июня, лидеры стран Евросоюза выступят против упрощенной выдачи российских паспортов жителям неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Как отмечается в проект заключительного коммюнике саммита, Евросоюз "крайне обеспокоен" такими намерениями Москвы.

Как инфорирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщило в понедельник, 17 июня, агентство AFP со ссылкой на свои источники в Брюсселе.

Действия Москвы противоречат "духу и целям Минских соглашений" по установлению мира в Украине, говорится в проекте.

В связи с этим ЕС рассматривает "дополнительные варианты, включая непризнание российских паспортов, которые были выданы в нарушение Минских соглашений". В случае необходимости это будет сделано "в тесном сотрудничестве с международными партнерами".

Лидеры ЕС также намерены вновь призвать Москву "немедленно" возобновить переговоры по воплощению Минских соглашений. Они также будут требовать "мер, направленных на выстраивание доверия" между сторонами конфликта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перед получением российского паспорта жители ОРДЛО дают расписку, что будут служить в армии РФ, - глава МинВОТ Черныш

Как сообщили дипломаты агентства AFP, на саммите также ожидается продолжение экономических санкций против России еще на полгода. Евросоюз ввел ограничительные меры против Москвы в июле 2014 года, после чего их регулярно продолжали. Срок действия санкций истекает 31 июля 2019 г.

Как сообщалось, 14 июня первая группа жителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" получила российские паспорта в Ростовской области РФ. Перед получением паспорта люди должны были пройти дактилоскопию и принять присягу. По данным ГУ МВД России по Ростовской области, в целом жители "ДНР" и "ЛНР" подали 12 000 заявлений на получение паспортов. Из них 1,2 тысячи уже проработаны и получили положительное решение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 125 украинцев подали документы на получение гражданства России по упрощенной процедуре, - МВД РФ

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым разрешил предоставлять российское гражданство лицам, которые постоянно проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, в упрощенном порядке. В апреле в России начали работать два центра выдачи паспортов РФ: в Новошахтинске для жителей "ЛНР" и в селе Покровском - для жителей "ДНР".

Источник: https://censor.net.ua/n3132767
 
 
 Топ комментарии
 
Яка з подібних заяв була сприйнята кремблем і дала результат?
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В Кремле все умрут, я так думаю. Вопрос только от чего? Думаю, от смеха.
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Яка з подібних заяв була сприйнята кремблем і дала результат?
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это как они отличать будут настоящие от орковских….сама видела как в 2014 пропустили в аэропорту со справкой с Лугадоно, а меня просили перевести. Перевела, что там война и что он сепар. Не помогло. Летел он в бизнес отсеке.
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в 14 году не было никаких документов Лугандона
а справка от пушилина на струйном принтере - вообще никому показывать нельзя
на самом деле москальские паспорта для донбасситов легко отличить
там отдельный код органа ФМС (мигр службы)
зачем лишнехромосомные так сделали - мне до конца непонятно
точно также крымские паспорта очень легко определяются (внутренние и загран)
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я об этом случае писала здесь в том же 2014. Не думаю, что кого то здесь это будет интересовать, виза будет и усе...
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Tut nado nedavat viz i zapretyt vjezd v EC strany zytelem ne tolko DNR kotoryje imeli by ruskije pasporta no i vsem zyteliam Rostovskoj oblasti gde vydajut te pasporta.
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це мені нагадує ту кацяпську говірку - васька слушаєт, да єст!
шось не знайшов в тому проекті занепокоєність, її шо там нема?
тоді точно ***** буде задоволений, і підкине грошенят своїм європейськім друзям! На саммите ЕС заявят о непризнании российских паспортов для жителей ОРДЛО, - AFP - Цензор.НЕТ 5094
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В Кремле все умрут, я так думаю. Вопрос только от чего? Думаю, от смеха.
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Ну,ну,посмейтесь,морва позорная,хорошо смеется тот,кто... Кстати,Искандеры с Осланами еще смеются?
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"дополнительные варианты, включая непризнание российских паспортов, которые были выданы в нарушение Минских соглашений"

То есть паспорта, выданные не в нарушении - будут признаны
Тогда вопрос - какой пункт Минских соглашений был нарушен ?
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В общем, это к утверждению о том, что в России Путин плохой, а россяне - хорошие.
Хороших там, практически, нет.
И кто хочет с ними мириться при таких раскладах?
и Аляску хотят видеть в составе РФ чтоб приехать все развалить и загадить как и саму россию...

Зверинец надо изолировать . Эпидемия бешенства на той распадающейся территории. .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа саммите ЕС заявят о непризнании российских паспортов для жителей ОРДЛО, - AFP
 
 
 
 
 
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