 На саммите ЕС заявят о непризнании российских паспортов для жителей ОРДЛО, - AFP

Как инфорирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщило в понедельник, 17 июня, агентство AFP со ссылкой на свои источники в Брюсселе.
Действия Москвы противоречат "духу и целям Минских соглашений" по установлению мира в Украине, говорится в проекте.
В связи с этим ЕС рассматривает "дополнительные варианты, включая непризнание российских паспортов, которые были выданы в нарушение Минских соглашений". В случае необходимости это будет сделано "в тесном сотрудничестве с международными партнерами".
Лидеры ЕС также намерены вновь призвать Москву "немедленно" возобновить переговоры по воплощению Минских соглашений. Они также будут требовать "мер, направленных на выстраивание доверия" между сторонами конфликта.
Как сообщили дипломаты агентства AFP, на саммите также ожидается продолжение экономических санкций против России еще на полгода. Евросоюз ввел ограничительные меры против Москвы в июле 2014 года, после чего их регулярно продолжали. Срок действия санкций истекает 31 июля 2019 г.
Как сообщалось, 14 июня первая группа жителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" получила российские паспорта в Ростовской области РФ. Перед получением паспорта люди должны были пройти дактилоскопию и принять присягу. По данным ГУ МВД России по Ростовской области, в целом жители "ДНР" и "ЛНР" подали 12 000 заявлений на получение паспортов. Из них 1,2 тысячи уже проработаны и получили положительное решение.
Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым разрешил предоставлять российское гражданство лицам, которые постоянно проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, в упрощенном порядке. В апреле в России начали работать два центра выдачи паспортов РФ: в Новошахтинске для жителей "ЛНР" и в селе Покровском - для жителей "ДНР".
а справка от пушилина на струйном принтере - вообще никому показывать нельзя
на самом деле москальские паспорта для донбасситов легко отличить
там отдельный код органа ФМС (мигр службы)
зачем лишнехромосомные так сделали - мне до конца непонятно
точно также крымские паспорта очень легко определяются (внутренние и загран)
шось не знайшов в тому проекті занепокоєність, її шо там нема?
тоді точно ***** буде задоволений, і підкине грошенят своїм європейськім друзям!
То есть паспорта, выданные не в нарушении - будут признаны
Тогда вопрос - какой пункт Минских соглашений был нарушен ?
Хороших там, практически, нет.
И кто хочет с ними мириться при таких раскладах?
и Аляску хотят видеть в составе РФ чтоб приехать все развалить и загадить как и саму россию...
Зверинец надо изолировать . Эпидемия бешенства на той распадающейся территории. .