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Все про:Иран (493) Пентагон (529) США (15057) военнослужащие (4207) Ближний Восток (19) Шанахан (3)

 США перебрасывают около тысячи военных на Ближний Восток, - и.о. главы Пентагона Шанахан

Пентагон отправляет на Ближний Восток тысячу военных, а также дополнительные армейские ресурсы в связи с агрессивной активностью Ирана.

Об этом официально заявил и.о. министра обороны США Патрик Шанахан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В ответ на запрос Центрального командования США относительно дополнительных сил, а также по совету председателя комитета начальников штабов и после проведения консультаций с Белым домом, я распорядился отправить дополнительно около 1000 военных в оборонительных целях для ответа на воздушные, военно-морские и наземные угрозы на Ближнем Востоке", - заявил и.о.главы Пентагона.

Он подчеркнул, что последние атаки, проведенные Ираном против коммерческих танкеров, несут угрозу интересам США и американским военным в регионе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдепартамент США обвинил Иран в нападении на два нефтяных танкера в Оманском заливе

Одновременно Шанахан заверил, что Соединенные Штаты "не ищут конфликта с Ираном", а стремятся гарантировать безопасность своих интересов в регионе.

"Мы и в дальнейшем будем внимательно следить за ситуацией и будем корректировать уровень военного присутствия согласно сообщениям разведки и вероятности угроз", - подчеркнул и.о. министра обороны США.

Напомним, на прошлой неделе государственный секретарь США Майкл Помпео выступил с заявлением об ответственности иранских сил за подрыв двух нефтяных танкеров. Позже он подтвердил, что администрация Трампа обдумывает военный ответ на действия Ирана в регионе.

Источник: https://censor.net.ua/n3132765
 
 
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Знову Ваньок будуть на молекули розкладати )))
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Ну да. А нефиг финансировать Хэбаллу. Или что они там финансируют?
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Танкеры взорвал *****. Нефть поползла в низ, вот он и взорвал, а Иран подставил. ****** по ***** и его окружение - тут победа, а не на БВ.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША перебрасывают около тысячи военных на Ближний Восток, - и.о. главы Пентагона Шанахан
 
 
 
 
 
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