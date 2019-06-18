 США перебрасывают около тысячи военных на Ближний Восток, - и.о. главы Пентагона Шанахан

Об этом официально заявил и.о. министра обороны США Патрик Шанахан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В ответ на запрос Центрального командования США относительно дополнительных сил, а также по совету председателя комитета начальников штабов и после проведения консультаций с Белым домом, я распорядился отправить дополнительно около 1000 военных в оборонительных целях для ответа на воздушные, военно-морские и наземные угрозы на Ближнем Востоке", - заявил и.о.главы Пентагона.

Он подчеркнул, что последние атаки, проведенные Ираном против коммерческих танкеров, несут угрозу интересам США и американским военным в регионе.

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Одновременно Шанахан заверил, что Соединенные Штаты "не ищут конфликта с Ираном", а стремятся гарантировать безопасность своих интересов в регионе.

"Мы и в дальнейшем будем внимательно следить за ситуацией и будем корректировать уровень военного присутствия согласно сообщениям разведки и вероятности угроз", - подчеркнул и.о. министра обороны США.

Напомним, на прошлой неделе государственный секретарь США Майкл Помпео выступил с заявлением об ответственности иранских сил за подрыв двух нефтяных танкеров. Позже он подтвердил, что администрация Трампа обдумывает военный ответ на действия Ирана в регионе.